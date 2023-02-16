Секретарь Совбеза России: Запад всегда стремился к уничтожению России...

Однако, как показали недавние высказывания некоторых западных лидеров, нас сознательно обманывали, преследуя лишь свои корыстные цели

Запад всегда стремился к полному уничтожению России. В своих мечтах он видел раньше и видит сейчас развал российского государства. Но вряд ли их желания когда-нибудь сбудутся.Об этом в ходе совещания в Челябинске говорил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.В течение длительного периода времени главы западных государств и правительств не только говорили о своем стремлении к развитию партнерских и дружественных отношений с нашей страной, но и заключали разнообразные соглашения, ставили подписи под важными документами.- отметил Патрушев.По его мнению, представители Запада попросту вводили Москву в заблуждение, изначально не собираясь выполнять данные ими обещания.В частности, они неоднократно заверяли российское руководство в отсутствии намерений по расширению Североатлантического альянса на восток. А в это время попросту продвигали военную инфраструктуру НАТО поближе к границам России. Будучи гарантами выполнения Украиной Минских соглашений, европейские лидеры изначально понимали, что Киев будет постоянно нарушать договоренности.Другими словами, Соединенные Штаты и их сателлиты старались заключать с Россией максимально выгодные для себя договоренности. При этом свою часть таких соглашений они выполняли лишь до тех пор, пока им было это выгодно.