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Секретарь Совбеза России: Запад всегда стремился к уничтожению России

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Секретарь Совбеза России: Запад всегда стремился к уничтожению России

Запад всегда стремился к полному уничтожению России. В своих мечтах он видел раньше и видит сейчас развал российского государства. Но вряд ли их желания когда-нибудь сбудутся.


Об этом в ходе совещания в Челябинске говорил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

В течение длительного периода времени главы западных государств и правительств не только говорили о своем стремлении к развитию партнерских и дружественных отношений с нашей страной, но и заключали разнообразные соглашения, ставили подписи под важными документами.

Однако, как показали недавние высказывания некоторых западных лидеров, нас сознательно обманывали, преследуя лишь свои корыстные цели

- отметил Патрушев.

По его мнению, представители Запада попросту вводили Москву в заблуждение, изначально не собираясь выполнять данные ими обещания.

В частности, они неоднократно заверяли российское руководство в отсутствии намерений по расширению Североатлантического альянса на восток. А в это время попросту продвигали военную инфраструктуру НАТО поближе к границам России. Будучи гарантами выполнения Украиной Минских соглашений, европейские лидеры изначально понимали, что Киев будет постоянно нарушать договоренности.

Другими словами, Соединенные Штаты и их сателлиты старались заключать с Россией максимально выгодные для себя договоренности. При этом свою часть таких соглашений они выполняли лишь до тех пор, пока им было это выгодно.
Использованы фотографии:
Совет безопасности РФ
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40 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:14
    +4
    Можно ли это оценивать таким образом, что отныне официальная позиция: запад нам не "партнеры" а противник?
    1. wanna
      wanna Сегодня, 18:17
      +1
      Меркель заявила, что она лишь обманывает Путина и что Минское соглашение является стратегическим обманным устройством.

      В таком случае, может ли Россия по-прежнему доверять любым письменным соглашениям Запада?
    2. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 18:24
      +2
      Можно ли это оценивать таким образом, что отныне официальная позиция: запад нам не "партнеры" а противник?
      К сожалению, это позиция только Патрушева. Многие еще верят в "партнеров" и что все будет "как раньше".
      1. Закиров Дамир
        Закиров Дамир Сегодня, 19:39
        +1
        Цитата: Arzoo
        К сожалению, это позиция только Патрушева.

        Это позиция Путина, Лаврова, Нарышкина, Патрушева. Ещё Крылов писал про "квартет" - петь своему народу мастера, а вот сыграть против Запада по настоящему не могут.
    3. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:32
      +1
      Запад всегда стремился к уничтожению России

      Наконец то стали в открытую это все говорить ..Да и про Окраину хорошие передачи про их сущность и т.д.
      А то мы в России вечно ,как бы кого не обидеть и авось успокоятся и помиримся ХВАТИТ уже В Российской империи , с такими сразу разговор короткий Бунтовщик и в кандалы в Сибирь .И какая мощная империя была Европа просто мелкими шавками были.но потом ..Расшатали ,как и СССР ..
      Почему еще 2013 не началась инфовойна показывая всю сущность бандеровщины и их кураторов западных ..Вот теперь воюем и черт нам не брат .А может и к лучшему все это ? Ведь уже денационализировали тысяч 200 и более ..И запад сливает украину нагло и в открытую обманывая и гоня в мясорубку ..
    4. Закиров Дамир
      Закиров Дамир Сегодня, 18:52
      0
      Цитата: голос_разуma
      Можно ли это оценивать таким образом, что отныне официальная позиция: запад нам не "партнеры" а противник?

      Не противник, а недобросовестный партнер. Про противника товарищ Патрушев ничего не сказал, а потому всегда остаётся возможность заново установить с Европой деловые отношения.

      Вот победим на Украине и опять господин Путин на немецком языке заговорит, а местная публика вновь начнёт поднимать тему союза "России и Германии".
    5. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 19:49
      0
      Это можно расценивать как популистский лозунг в угоду нынешнему моменту. Во-первых, я лично не согласен с Патрушевым, что "Запад всегда стремился к уничтожению России", поскольку не понимаю, нафига бы ему это сдалось. Во-вторых, есть подозрение, что после этого конфликта тот же самый Патрушев будет с американскими коллегами спокойно вести переговоры и деловые обсуждения.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:15
    +6
    Однако, как показали недавние высказывания некоторых западных лидеров, нас сознательно обманывали, преследуя лишь свои корыстные цели

    - отметил Патрушев.


    Надо же.Какая неожиданность.Кто то реально думал что на Западе живут кристально чистые эльфы с крыльями,которые никогда не обманывают?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:22
      +2
      Ладно.Констатация факта-нас все время хотят уничтожить.Экономически,или физически.Что дальше будем с этим делать,господин Секретарь Совбеза?Или дадим слово Вашему Заму..Пусть что нибудь выскажет.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 19:39
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        .Констатация факта-нас все время хотят уничтожить.

        Да нас Запад уже с начала 13 века пытается уничтожить. Я думаю историю в школе все изучали.
        1. Тарелка
          Тарелка Сегодня, 19:53
          0
          Историю в школе изучал, и из неё сделал вывод, что у Запада куча своих проблем, среди которых уничтожение России вот вообще не просматривается. Точно так же, как у нас куча своих проблем, среди которых не просматривается уничтожение Запада. Сколько уже Запад имел шансы единым порывом уничтожить Россию, а она всё цела. Да и Россия имела как минимум 2 раза имела возможность уничтожить западно-европейскую цивилизацию, но тоже этого не сделала. Потому что ни они, ни мы от этого ничего не получим.
          Конфликтов у нас много было, есть и будет, но это лишь от банального пересечения интересов. На мой взгляд, довольно глупо начинать приписывать Западу желание нас уничтожить из-за очередного конфликта.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:48
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Надо же.Какая неожиданность.Кто то реально думал что на Западе живут кристально чистые эльфы с крыльями,которые никогда не обманывают?

      Либералы наши ....Фамилии называть или сами догадаетесь ? Они ведь из телеков не вылезали ,да и тут на форуме ныли все , как на западе хорошо жить и какая там свобода слова ...Сейчас заткнулись и сидят трясутся ,как бы их счета не арестовали и не списали каклам на вооружение ..И за границу выезжают если их принудительно заставляют подписывать ,что они против России кровавого режима и т.д.
      Как один западный политик высказался "Я удивляюсь терпению Путина и его сдержанности .." Пока терпим ,но Гром грянул и мужик перекрестился и понеслось
      Вот она демократия во всей красе и теперь журнал "Крокодил" во времена СССР уже смотришь не смеясь а вздохнув тяжело ..
    3. bayard
      bayard Сегодня, 19:22
      +2
      Тот , кто так жаждет обмануться , всегда обманываться рад .
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 18:16
    +5
    А кто ж нам тогда 20 лет вещал про типа дорогих западных партнёров? what Или озарение насчёт планов уничтожить Россию неожиданно настигло в последние месяцы? belay
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 18:23
      +2
      кто ж нам тогда 20 лет вещал
      35 лет тому уже.
      И даже мсг вели к власти определенные люди-это 40 лет тому
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:56
      -1
      Цитата: paul3390
      А кто ж нам тогда 20 лет вещал про типа дорогих западных партнёров?

      Ну съехидничал либер ..
      Россия готовилась именно к этому развитию событий и перевооружало Армию и Флот ,Экономически готовилась к санкциям и прочим засадам..
      Сейчас ваш любимый запад рвет и мечет и ничего противопоставит России неможет ,кроме развязывания третьей мировой ,да и к той мы подготовились знатно Мультики ВВП помните ? Так вот все уже на вооружении стоит и дежурит уже на высшей боевой готовности .!
  4. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 18:18
    +2
    Главное, что- бы "свои" не гадили, а Запад перетопчется.

    В Лондоне вскрыли гнездо педофилов.
    Активным участником которого был сын псевдопатриота (Шапиро-Соловьева).

    Подпольная кличка извращенца, Шапиро младшего- Блонди:

    https://t.me/boris975/1513?comment=15169
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:20
    0
    Дык, ведь дикая страна...
    Крысу, жареную по нью-йоркски не желаете?
    https://m.vk.com/video61171737_456246355?list=842e68b2bd19de3c78&from=wall61171737_328407
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 18:48
      +1
      Крысу, жареную по нью-йоркски не желаете?
      Это южноамериканец( скорее всего-эквадорец) готовит деликатес инков- куй на гриле fellow . Куй- нативное название мяса морских свинок ( типа корова- говядина). Как-то так.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 19:40
        0
        Цитата: Болторез
        Это южноамериканец( скорее всего-эквадорец) готовит деликатес инков- куй на гриле

        А в России это не считают деликатесом... Более того, вообще любой россиянин без проблем целую тачку куев и приготовит и вручит любому американцу, причем без гриля
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:21
    +3
    Запад обманывал кого то...
    Ха ха?
    А сталин считал неизбежной трмв.
    Он был милитарист?
    Удивляет, что рф не имеет сил декларировать;"уничтожим, в тч превентивно всех кто замыслит презлое".
    Купились замками в уэльсе и италии?
    1. Динго
      Динго Сегодня, 18:49
      +1
      Купились замками в уэльсе и италии?

      Такая наивность при такой-то должности? Странно...
  7. Взглядсостороны
    Взглядсостороны Сегодня, 18:30
    +1
    Когда-то давно, в другой галак..., ой стране, допустим США, вновь прибывший сотрудник проходил 1-й инструктаж и ему без_ опасник сказал: " это страна нашего тотального противника... . Они нас ненавидят, боятся и презирают". Может в другой последовательности.
    Прошло 40 с лишним лет, менялись генсеки, сменился строй, а мы всё хотели то строить с ними " общеевропейский дом", то развивать мифические " общечеловеческие ценности", потом пошли " партнёры", и вот.... Какое открытие! Какая скорость! Они, там наверху, в каком мире жили и живут? Ну хорошо хоть, что очнулись ( получив по мозгам). Надолго ли?
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 19:47
      0
      Цитата: Взглядсостороны
      Какое открытие! Какая скорость!

      Может быть, испугались за свои толерантные задницы?! belay
  8. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:33
    +4
    Очередной день очередных заявлений...
    Ну если Запад стремиться к уничтожению России, то почему мы все ещё продаем им свои ресурсы?
    Может, пора определиться - или крестик снять, или трусы надеть??
    Уже или прекратить делать громкие и не приводящие ни к чему заявления, или уже сделать так, что бы за словами следовали дела?
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 19:44
      0
      Цитата: ЦитатаЛаврова
      Уже или прекратить делать громкие и не приводящие ни к чему заявления, или уже сделать так, что бы за словами следовали дела?

      Мне, например, понравилось такое предложение:
      В КПРФ придумали, как отомстить Норвегии за «Северный поток»
      https://www.politnavigator.net/v-kprf-pridumali-kak-otomstit-norvegii-za-severnyjj-potok.html?utm_source=finobzor.ru
  9. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 18:36
    0
    нас сознательно обманывали
    Что запад всегда, известно всем и каждому.
    Что же за долгие годы было сделано, кроме варенья-печенья на этом процессе и запоздалой констатации? Очнулись? Кто очнулся? Где были?

    Недавно очень похожий (или этот же) докладчик вещал об авиации, про 14 тысяч специалистов.
    Дополним дополнительными мнениями
  10. Погоны
    Погоны Сегодня, 18:41
    -2
    Ага, конечно.
    Так стремились всегда уничтожить Россию, что даже после 2014 года не оборвали нам поставки микроэлектроники. А ведь именно эта санкция стала одной из самых тяжёлых для России сейчас, по заявлением наших властьимущих - https://russian.rt.com/russia/news/1013301-elektronika-rossiya-putin

    Так что что-то слабо верится, что нас всё время хотели уничтожить. request
    1. Див Дивыч
      Див Дивыч Сегодня, 18:54
      0
      Микроэлектронику они не хотели нам запрещать, так как это бы снизило доходы их производителям, решили постепенно сделать, сначала оповестить всех заинтересованных и подготовиться, а потом уже пошагово опускать железный занавес, чтобы себе ноги не прищемить.

      Конечный продукт, это не технологии производства, срок эксплуатации ограниченный, сфера применения тоже. То есть получается зависимость от производителя, если ты не будешь платить ему через некоторое количество времени, то останешься наедине с неработающим кирпичом.
  11. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 18:46
    +4
    Запад всегда стремился уничтожить Россию.
    А территория нынешней Украины всегда была полем для битвы между Западом и Россией.

    Почти 1000 лет это продолжается.
  12. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 18:49
    +2
    "Запад всегда стремился уничтожить Россию". Поэтому мы перевели туда триллионы долларов из России, отправили туда своих детей,создали себе там материальную базу: яхты, вилы, фабрики, заводы. Но Запад такой нехороший отвесил нам пенделя и забрал наше бабло. И теперь мы поняли что Запад нехороший. И стали складировать бабло в Китае. Или ещё где подальше.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 18:56
      +1
      Цитата: Старый Хрен
      "Запад всегда стремился уничтожить Россию". Поэтому мы перевели туда триллионы долларов из России, отправили туда своих детей,создали себе там материальную базу: яхты, вилы, фабрики, заводы


      Браво! good
      Тут на днях Соловьёва бомбануло, он на всю студию кричал, что его сын когда-то учился в Англии. Почему не в России? request Почему и чему он учился у врагов?
      1. Див Дивыч
        Див Дивыч Сегодня, 19:00
        +1
        Бравее другое. Западу нужны не души людей, им нужны ресурсы для благополучия своих элит, а чтобы добраться до ресрусов страны, им нужно свергнуть правительство и разоружить армию.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 19:39
      +1
      Цитата: Старый Хрен
      "Запад всегда стремился уничтожить Россию". Поэтому мы

      Запад всегда стремился уничтожить Россию...Поэтому они нашли в стране предателей, посулив лично им райские кущи у себя дома, за внутренний развал всего, что нельзя было разрушить набегами и войнами.
      Предатели прикинули хохлатый к носу и затеяли перестройку, под видом которой стали разрушать великую и могучую державу, насаживая среди населения извращённую мораль и лживые принципы.
      Разрушив социалистическую государственной, дискредитировав силовые структуры они приступили к воровству и мародёрству, переводя все ценности на на Запад, создавая себе материальную базу и место, чтобы «достойно» встретить старость. Это они
      Цитата: Старый Хрен
      перевели туда триллионы долларов из России, отправили туда своих детей, создали себе там материальную базу: яхты, вилы, фабрики, заводы.

      Но, что-то не срослось. Российский народ правда не вымирал фигурально, но и не размножался, продолжая заселять огромные территории, принимая под опеку своих братьев.
      И тогда Запад - такой нехороший, - решил наложить лапу на то, что было выведено из России. И «не мы»
      Цитата: Старый Хрен
      поняли что Запад нехороший. И стали складировать бабло в Китае. Или ещё где подальше.

      А тот, кому «МЫ» поручили (правда не все) обеспечить гарантии существования страны и государства, принял это за просьбу заботиться о своих однопартийцах, друзьях и тех толстосумах, которых ВСЯ РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ не может заставить и нагнуть...
      * * *
      Где-то так... yes
  13. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 18:49
    +1
    Удивительное дело: западные лидеры "нас сознательно обманывали", а Совет безопасности, вроде как, и не при чём. Кто же должен был выявлять намерения западных лидеров? Судя же по сегодняшнему интервью Суркова, эти намерения были известны российскому руководству изначально, но оно и само было радо обманываться.
  14. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 18:56
    0
    Цитата: Товарищ Ким
    Главное, что- бы "свои" не гадили, а Запад перетопчется.

    В Лондоне вскрыли гнездо педофилов.
    Активным участником которого был сын псевдопатриота (Шапиро-Соловьева).

    Подпольная кличка извращенца, Шапиро младшего- Блонди:

    https://t.me/boris975/1513?comment=15169

    Цитата: Погоны
    Ага, конечно.
    Так стремились всегда уничтожить Россию, что даже после 2014 года не оборвали нам поставки микроэлектроники. А ведь именно эта санкция стала одной из самых тяжёлых для России сейчас, по заявлением наших властьимущих - https://russian.rt.com/russia/news/1013301-elektronika-rossiya-putin

    Так что что-то слабо верится, что нас всё время хотели уничтожить. request


    - Это был всего лишь бизнес... А "варить" нас пытались медленно !...
  15. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 19:05
    +1
    Ха открыл Америку. Западу постоянно нужно кого-то грабить, что б уровень жизни не просаживался. Сейчас они уже решили, что Россия созрела для окончательного порабощения и разграбления, а сказочки про демократию это замануха для лохов. Вон Ирак, Ливию, отдемократизировали, то бишь прибрали к рукам недра и снимают сливки с территорий именно евроамерикосы. Эти упыри знают, что грабеж полезен для их здоровья. А ответки им не прилети, разве еще одну красную линию нарисуют, а они на нее, как обычно плюнут.
  16. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:12
    +6
    Секретарь Совбеза России: Запад всегда стремился к уничтожению России...

    Ещё, когда позор страны светился на мировых экранах своей пьяной рожей, нам было СТЫДНО, что миру продемонстрировали самое мерзкое, самое отвратительное, самое паскудное действо в ответ на запланированное уничтожение советской власти и социалистического строя.
    Потерпев поражение страна вошла в ступор, из которого ей ПОСТОЯННО МЕШАЕТ ВЫЙТИ тот самый Запад, со своими правилами мироустройства и навязанными постулатами в экономике.
    Правда, если раньше мы знали врагов в лицо, то теперь они, прикрывшись масками демократов, как парша проникли во все структуры власти, заменив труд по призванию, на спекуляцию во имя прибыли. Эти гнилые рожи постоянно что-то нашёптывают, не придавая словам никакого смысла. А на деле эта разросшаяся паразитическая прослойка хуже чёрной плесени, что отравила все виды жизнедеятельности в стране.
    Каждому видно, сколько хороших, добрых, честных, а, главное, умных людей вокруг. Сколько в стране умельцев, сколько мастеров промышленного и крестьянского труда, но над ними распустили щупальца редкие по жадности гады, для которых важно самолюбование, выпендрёж друг перед другом.
    Мало того, что Запад стремился уничтожить Россию, превратив её в сырьевой придаток, населённый рабами. Он ещё и выучил и воспитал тех упырей, тех вампиров, которые тянут из нашей страны живительные соки и не успокоятся, пока не выпьют из неё всю кровь до последней каплю.
    Западные посевы дали свои всходы и тут простой прополкой вряд ли обойтись...
  17. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 19:21
    +1
    Они воспользовались молодостью и невинностью наших лидеров. Коварные обманщики!
  18. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 19:41
    +1
    Цитата: ROSS 42


    Цитата: ROSS 42
    Секретарь Совбеза России: Запад всегда стремился к уничтожению России...

    Ещё, когда позор страны светился на мировых экранах своей пьяной рожей, нам было СТЫДНО, что миру продемонстрировали самое мерзкое, самое отвратительное, самое паскудное действо в ответ на запланированное уничтожение советской власти и социалистического строя.
    Потерпев поражение страна вошла в ступор, из которого ей ПОСТОЯННО МЕШАЕТ ВЫЙТИ тот самый Запад, со своими правилами мироустройства и навязанными постулатами в экономике.
    Правда, если раньше мы знали врагов в лицо, то теперь они, прикрывшись масками демократов, как парша проникли во все структуры власти, заменив труд по призванию, на спекуляцию во имя прибыли. Эти гнилые рожи постоянно что-то нашёптывают, не придавая словам никакого смысла. А на деле эта разросшаяся паразитическая прослойка хуже чёрной плесени, что отравила все виды жизнедеятельности в стране.
    Каждому видно, сколько хороших, добрых, честных, а, главное, умных людей вокруг. Сколько в стране умельцев, сколько мастеров промышленного и крестьянского труда, но над ними распустили щупальца редкие по жадности гады, для которых важно самолюбование, выпендрёж друг перед другом.
    Мало того, что Запад стремился уничтожить Россию, превратив её в сырьевой придаток, населённый рабами. Он ещё и выучил и воспитал тех упырей, тех вампиров, которые тянут из нашей страны живительные соки и не успокоятся, пока не выпьют из неё всю кровь до последней каплю.
    Западные посевы дали свои всходы и тут простой прополкой вряд ли обойтись...


    - Жаль, что только сейчас мы наконец узнали , Что Запад всегда стремился обманывать Россию... а то, и к СВО могли бы подготовиться получше...