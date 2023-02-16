Генштаб ВСУ: В России заканчиваются крылатые ракеты, российский ВПК не способен их производить

По тем типам ракет, которые нам пришлось анализировать, Россия не может производить собственные ракеты, потому что им нечем заменить иностранные комплектующие. Они не производят чипы, процессоры, которые нужны в строительстве и разработке оптико-электронных систем и головок самонаведения крылатых ракет

Российский ВПК в сфере производства данного типа вооружения не способен обеспечить достаточное количество крылатых ракет из-за критической зависимости от иностранных комплектующих

Эффективность ракетных ударов России неуклонно падает, новейшие западные зенитные комплексы сводят на нет попытки России нанести значительный ущерб Украине. Кроме того, российский оборонно-промышленный комплекс не способен производить ракеты без иностранных комплектующих, а имеющиеся запасы ракет уже заканчиваются. Об этом рассказал представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ полковник Николай Данилюк.Россия не способна производить крылатые и баллистические ракеты без иностранных комплектующих, утверждает украинский полковник. Поскольку российскому ВПК нечем их заменить, производится модернизация ракет, естественно, в худшую сторону. Это показали последние удары, когда российские ракеты, выпущенные в этом году, не смогли поразить с должной эффективностью заданные цели.- утверждает Данилюк.В качестве подтверждения сказанному представитель Генштаба рассказал про обнаруженные обломки крылатой ракеты Х-101, обнаруженной в этом месяце. Если откинуть все "умные" слова, то изучив эти обломки, в Киеве пришли к выводу, что это новая модификация и она хуже, чем предыдущая. Отсюда делается вывод, что Россия не способна производить собственные ракеты и они скоро закончатся.- подводит итог украинский полковник.