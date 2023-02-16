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Генштаб ВСУ: В России заканчиваются крылатые ракеты, российский ВПК не способен их производить

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Генштаб ВСУ: В России заканчиваются крылатые ракеты, российский ВПК не способен их производить

Эффективность ракетных ударов России неуклонно падает, новейшие западные зенитные комплексы сводят на нет попытки России нанести значительный ущерб Украине. Кроме того, российский оборонно-промышленный комплекс не способен производить ракеты без иностранных комплектующих, а имеющиеся запасы ракет уже заканчиваются. Об этом рассказал представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ полковник Николай Данилюк.


Россия не способна производить крылатые и баллистические ракеты без иностранных комплектующих, утверждает украинский полковник. Поскольку российскому ВПК нечем их заменить, производится модернизация ракет, естественно, в худшую сторону. Это показали последние удары, когда российские ракеты, выпущенные в этом году, не смогли поразить с должной эффективностью заданные цели.

По тем типам ракет, которые нам пришлось анализировать, Россия не может производить собственные ракеты, потому что им нечем заменить иностранные комплектующие. Они не производят чипы, процессоры, которые нужны в строительстве и разработке оптико-электронных систем и головок самонаведения крылатых ракет

- утверждает Данилюк.

В качестве подтверждения сказанному представитель Генштаба рассказал про обнаруженные обломки крылатой ракеты Х-101, обнаруженной в этом месяце. Если откинуть все "умные" слова, то изучив эти обломки, в Киеве пришли к выводу, что это новая модификация и она хуже, чем предыдущая. Отсюда делается вывод, что Россия не способна производить собственные ракеты и они скоро закончатся.

Российский ВПК в сфере производства данного типа вооружения не способен обеспечить достаточное количество крылатых ракет из-за критической зависимости от иностранных комплектующих

- подводит итог украинский полковник.
Автор:
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43 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:40
    +12
    Этот бред уже невозможно комментировать am
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 18:56
      +1
      Ракеты давно закончились. Остальное что мы от них слышим это фантомные боли и взрывающиеся кондиционеры. А они там уже всех рабов отловили?
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 19:25
        0
        Ракеты давно закончились

        даже в таком деле им подавай всего по-больше
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:06
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Этот бред уже невозможно комментировать

      А зачем комментировать, просто молча подождем когда российские ракеты бомбанут по Руине. "Весна покажет, кто где накакал".
    3. Glagol1
      Glagol1 Сегодня, 19:15
      0
      Согласен, бред сложно комментировать. Но других говорящих голов там нет.
    4. hydrox
      hydrox Сегодня, 19:27
      0
      Похоже, что мозговитые полковники в ГШ ВСУ все уже закончились, остались только те, которые знакомы не только с 10-летними Калибрами, но и с самыми крайними разработками, которые делаются из палок и склеиваются гумном.
      А те, которые учились в советских ВУ, уже все на огородах, осколки КР собирают, чтобы в металлолом сдать.
  2. Апоговорить
    Апоговорить Сегодня, 18:40
    +2
    С марта слышим.уже все уши этим прожужжали
  3. Влодек
    Влодек Сегодня, 18:42
    +11
    пора везти стиралку старую в МО... на пару "Калибров"должно хватить
    1. MrTulandra
      MrTulandra Сегодня, 19:38
      0
      Товарищ, заодно и мою отвезите ! Рига-8. Как раз для войны ! soldier
  4. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 18:43
    +4
    Ну, успокоили публику, и айда отлавливать уклонистов. Делу-время!
  5. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 18:43
    +5
    Санта-барбара, сезон 146-й...
    -------------------------------------------
  6. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 18:45
    +4
    Генштаб ВСУ: В России заканчиваются крылатые ракеты, российский ВПК не способен их производить

    Ну в этот раз то уже точно wassat
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:45
    +5
    Так потому и торопятся взять Артемовск - там же в стиралках чипов еще на пару тысяч ракет! А еще асфальт и нутелла!
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 19:40
      +1
      Так потому и торопятся взять Артемовск - там же в стиралках чипов еще на пару тысяч ракет! А еще асфальт и нутелла!

      Киев надо брать. Там стиралок больше всего.
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:46
    +13
    ... в Киеве пришли к выводу, что это новая модификация и она хуже, чем предыдущая...
    Ну значит Украина будет огребать от плохих, некачественных, ракет. Если им легче от таких мыслей - да за ради Бога.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:23
      +1
      Украина будет огребать от плохих, некачественных, ракет

      ракету могли даже не успеть покрасить - ударили некрашеной
  9. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 18:46
    +5
    где я ЭТО мог раньше слышать request ....сейчас не вспомню
  10. al3x
    al3x Сегодня, 18:48
    +8
    Чтобы этот бред перестали нести, нужно десяток ракет влупить прямо в административный центр Киева. Желательно, когда там будет сходняк очередной еврофашиков.
    1. Андрей_10
      Андрей_10 Сегодня, 19:06
      0
      Абсолютно согласен, и вот тогда пусть они расскажут про " эффективность" своей ПВО. Как вчера выразилась Люся" в Киеве очень эффективное" ПВО
  11. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:53
    +1

    В качестве подтверждения сказанному представитель Генштаба рассказал про обнаруженные обломки крылатой ракеты Х-101, обнаруженной в этом месяце. Если откинуть все "умные" слова, то изучив эти обломки, в Киеве пришли к выводу, что это новая модификация и она хуже, чем предыдущая.
    Обломки ракеты с элементами электроники были обнаружены уже после поражения ракетой назначенной цели что свидетельствует о том, что качество исполнения боеприпаса соответствует заложенным в него ТТХ.
  12. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:54
    +1
    "Шо?! Опять?!"(с) Надо заказать у инопланетян. Пусть НЛО ещё партию подкинут. laughing
  13. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 18:55
    +2
    Вот Гагарин, без западных микрочипов, пролетел на Землей и процессоров. И ничего. А тут надо же сложность какая. шумеры сами не могут производить вот и считают, что невозможно.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 19:25
      +3
      1. Вот только Рогозин - не Королев. И нет таких как Берия и Сталин. Потому, считать, что Россия и СССР равны (в сопоставимом значении) в научном, промышленном потенциалах - это смешно.
      2. А шумеры, как вы выразились до последнего были в числе мирных лидеров того же ракетостроения, благодаря тому же заделу СССР - "КБ "Южное " и тд. И только по своей тупости угробили целый сегмент высоконаучной отрасли - "лишь бы москалям хуже сделать"
    2. hydrox
      hydrox Сегодня, 19:33
      +1
      Вот что невозможно, так это слушать шум от шумеров - вот по шумерским ушам они ездить умеют!!!
  14. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:55
    +3
    Генштаб ВСУ: В России заканчиваются крылатые ракеты, российский ВПК не способен их производить

    Всё-таки бестолковость должна была проявиться и проявилась во всей красе. Крылатые ракеты закончатся - начнутся баллистические, закончатся баллистические - пойдут сверхзвуковые, после сверхзвуковых грянут гиперзвуковые и стратегические. А ещё Россия налаживает производство барражирующих боеприпасов, имеются прыгающие мины, фугасные бомбы и целая линейка РСЗО...
    Вы думаете, что ваши вопли помогут вам? Хрен там!
    1. topol717
      topol717 Сегодня, 19:36
      0
      Цитата: ROSS 42
      Крылатые ракеты закончатся - начнутся баллистические, закончатся баллистические - пойдут сверхзвуковые

      Я думаю баллистические могут раньше применить, для ПВО это более сложная цель. Заодно наши посмотрят как хваленый "Патриот" с ними будет справляться. Там же можно будет испытать существующие не ядерные системы прорыва американской ПРО. Если конечно с простыми баллистическими целями будет справляться.
  15. Болторез
    Болторез Сегодня, 18:56
    +4
    Самое время "Фау-1" на конвейер ставить yes . Те на механической автоматике летали, да и военнопленные для конвейера имеются.
  16. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 18:57
    +2
    Российский ВПК в сфере производства данного типа вооружения не способен обеспечить достаточное количество крылатых ракет из-за критической зависимости от иностранных комплектующих

    - подводит итог украинский полковник.
    Украинский полковник переживает за российский ВПК больше чем нужно. Спасибо за указанные недостатки...
    1. Слон
      Слон Сегодня, 19:57
      0
      Надо уметь читать между строк. Полковник дает наводку, что нам необходимо в кратчайшие сроки существенно увеличить производство ракет, строить новые оборонные предприятия, создавать отечественные микропроцессоры и другие передовые электронные и оптические компоненты
  17. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 19:04
    +1
    Отсюда делается вывод, что Россия не способна производить собственные ракеты и они скоро закончатся.

    Так какая проблема, подождем до следующего налета, а там посмотрим на "правоту" очередного брехунка Данилюка.
  18. shark507
    shark507 Сегодня, 19:08
    +3

    Текст комментария по мнению администрации сайта слишком короткий - видимо я туповат.
  19. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 19:22
    +1
    Когда следующий налёт КР будет на Киев, напомните этому идиоту о его словах.
  20. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:31
    0
    российский ВПК не способен их производить
    а до этого их для Росси шумеры что ли производили?!
  21. topol717
    topol717 Сегодня, 19:31
    0
    Мне вот интересно, Точка-У, которую Украина сама могла или может производить, в которой электроника 70х годов прошлого века, или они её за ракету не считают?. Их самих это не смущает? Или они до сих пор считают, что Украина кормила и одевала весь СССР. А радиоэлектроника в СССР была только в Прибалтике?
  22. Антоха
    Антоха Сегодня, 19:40
    0
    Если даже предположить, что он прав, и у нас нет каких-то чипов, фашисты должны осознать, что Россия всерьёз взялась за недостающие компоненты. Обычно, мы довольно быстро всё научаемся делать, причём лучше и дешевле, и тогда тупому врагу ничего не остаётся, как пойти и застрелиться, потому что нас нельзя остановить. Умный противник будет поддерживать наше неумение что-то делать, да так, чтобы мы этого сами не осознавали до решающей битвы. А тупой пошёл раструбил. Спасибо, дорогуша, к денацификации Европы наши ракеты станут ещё лучше.
  23. Alex242
    Alex242 Сегодня, 19:45
    0
    По тем типам ракет, которые нам пришлось анализировать, Россия не может производить собственные ракеты, потому что им нечем заменить иностранные комплектующие. Они не производят чипы, процессоры, которые нужны в строительстве и разработке оптико-электронных систем и головок самонаведения крылатых ракет
    - утверждает Данилюк.
    В качестве подтверждения сказанному представитель Генштаба рассказал про обнаруженные обломки крылатой ракеты Х-101, обнаруженной в этом месяце. Если откинуть все "умные" слова, то изучив эти обломки, в Киеве пришли к выводу, что это новая модификация и она хуже, чем предыдущая. Отсюда делается вывод, что Россия не способна производить собственные ракеты и они скоро закончатся.

    ну и недолго проверить, это лишь пока не проводятся массированные удары,
  24. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 19:46
    0
    "Баллистические ракеты ".
    Да, SS -18 "Satan " от КБ "Южное" гарантированно закончились . По сроку службы.
    " Тополя" ещё остались . Очень надо ?
  25. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 19:46
    0
    Да да, согласно данным Генштаба у нас уже к лету 2022 года должны были закончится ракеты, вот только всё никак не заканчиваются и периодически прилетают на "нэзалежную". Видимо кто то в Генштабе ВСУ слегка привирает!
  26. Alex242
    Alex242 Сегодня, 19:46
    0
    Цитата: БорзРио
    Когда следующий налёт КР будет на Киев, напомните этому идиоту о его словах.

    который уж раз....не доходит видать...
  27. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 19:46
    0
    Это напоминает юмореску одного окраинского актера, "ну сделай мне больно.", Мазохистское суицидство. Ракеты мы копим, когда укропы полезут на свой последний бой.
  28. Pavel_Sh
    Pavel_Sh Сегодня, 19:47
    0
    Это правда (нет). Ракеты закончились у России ещё в 1986, до февраля этого года в ракетах использовались чипы и платы из унитазов и микроволновок, смародёреных в воссоединенных областях. Но как известно - унитазы и микроволновки Евросоюз не включил в пакет военной помощи, по этому и они к февралю закончились. Теперь ВС РФ запускает ракеты без чипов, выстреливая ими из баллист и требушетов в Белгородской и Ростовской областей, а также из метающих греческий огонь подлодок черноморского флота. Доблестные укро -ПВО отбивают каждую атаку назад в атакующие батареи чем вводят противника в недоумение и полную небоеспособность.
    По заявлениям украинской стороны - укро-пво настолько эффективно что сбивает более 100% пролетающих в небе объектов, порой сбивая даже атомы воздуха, из-за чего над некоторыми областями царит вакуум.
    И только несоблюдение рабочими техники безопасности на объектах энергетики приводит к систематическим взрывам на ТЭЦ, особенно в моменты воздушных атак.
    Но как известно технику безопасности придумали советские инженеры (строившие все ТЭЦ в Украине), по этому власти намерены её запретить, сведя на ноль все успешные атаки по украинской инфраструктуре.
  29. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 19:51
    0
    Он полный неумный человек , что ли. У нас около 300 миллионов холодильноков и стиральных машин, я уж о эл.чайниках и утюгах не говорю. Так что не кончатся.
  30. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:54
    0
    Ну если они так уверены, что ты нас ракеты закончились, значит и дополнителныеивооружения им поставлять не стоит.
    Эй, американцы и их прихвостни, эшелоны с танками и боеприпасами вертайте взад... себе!