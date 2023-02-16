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Включенные в Киеве звуки сирены воздушной тревоги по время визита главы МИД Израиля не повлияли на израильский отказ в поставках систем ПРО Украине

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Включенные в Киеве звуки сирены воздушной тревоги по время визита главы МИД Израиля не повлияли на израильский отказ в поставках систем ПРО Украине

Состоялась совместная пресс-конференция глав МИД Украины и МИД Израиля. Напомним, что сегодня в Киев на поезде из Европы прибыл Эли Коэн, назначенный в правительстве Биньямина Нетаньяху ответственным за внешнеполитическое направление деятельности Израиля.

Израильский министр сразу дал понять, что поставками оружия Украине, включая поставки систем Iron Dome, его государство заниматься не планирует. По словам Эли Коэна, израильское правительство «сконцентрировано на поиске формулы мира для Украины». При этом глава МИД Израиля указал на то, что в ООН, где через несколько дней будет проходить голосование по киевской «мирной формуле», его страна эту инициативу намерена поддержать.

Напомним, что «мирная инициатива» Украины основным своим пунктом содержит пункт о «необходимости вывода российских войск с признанием границ Украины образца 1991 года». Выходит, что Израиль собирается поддерживать и этот пункт «формулы мира» тоже. Или Коэн всё-таки лукавит, ведь в таком случае на площадке ООН в любой момент может быть актуализирована тема необходимости вывода израильских войск, например, с Голанских высот - территории, которую Сирия считает своей и которую Израиль оккупирует.

Выступая в ходе пресс-конференции, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что с Эли Коэном «были достигнуты определённые договорённости по поводу поддержки формулы мира».

Кулеба:

Израиль лучше нас знает, что настоящий мир может быть только при условии, когда ты достаточно силён, чтобы себя защитить. Мы понимаем друг друга в этом вопросе.

Но в такой логике Кулеба явно упускает из виду и то, что именно по такому же принципу свою формулу мира может реализовать и Россия.



Не обошлось и без нового спектакля со стороны киевских властей. Во время визита израильского министра в Киев в украинской столице включили сирену воздушной тревоги. Это притом, что во время пребывания Коэна в Киеве никаких ударов ни по столице Украины, ни по Киевской области не наносилось. Однако звуки сирены не повлияли на решение Израиля об отказе поставок Украине систем ПРО.
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28 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:52
    +11
    Сирены недостаточно.Надо было Зеле появится в пыли и бетонных крошках и разорванной футболке на встречу
    1. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 18:55
      +1
      Израиль рад поставить все что угодно. Вопрос только в том кто за это будет платить. Кто оплатит железный купол для Украины?
      1. Pharmacist
        Pharmacist Сегодня, 19:07
        +3
        Израилю, в отличие от европейских стран, самому ПВО нужна, лишних средств нет. Да и никаких ракет на "незалежную" не напасёшься, размеры слегка другие.
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 19:08
        +3
        Голанские высоты это же другое. А так что бы в оон не принимали, это не остановит то что уже идет и как бы комуто не хотелось все откатить и начать с начала, кнопки перезагрузки тут нет. Чтото сша плевать хотели на все правила и резолюции у них же прецендентное право.
      3. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 19:15
        -1
        Цитата: Arzoo
        Израиль рад поставить все что угодно. Вопрос только в том кто за это будет платить. Кто оплатит железный купол для Украины?

        Оплатит США ,а "Купол" уже поздно будет поставлять ,как и танки с истребителями ..Израиль отважился ,хоть что то хапнуть по крупному ,пока Россия готовится поглотить эту территорию ненависти и грабежа
      4. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 19:39
        +1
        Израиль рад поставить все что угодно. Вопрос только в том кто за это будет платить

        в Израиле своих пильщиков хватает - также ждут траншей из Вашингтона
    2. Володин
      Володин Сегодня, 18:55
      +3
      Ага. С флагом Израиля на плечах, а на руках Резников - весь в крови (зачеркнуто) в кетчупе...
    3. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 18:57
      +4
      да и кричать при этом что русские самолеты лично за ним охотятся и жевать галстук-помним, помним.
    4. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 19:18
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      Сирены недостаточно.Надо было Зеле появится в пыли и бетонных крошках и разорванной футболке на встречу

      И мокрых штанах жутко воняющими хе хе И выдохнув сказать Шалом братья ,во видите какие злые русские ..Дайте денег на и целый список . laughing
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 18:53
    +4
    звуки сирены не повлияли на решение Израиля
    Там народ привычный- не чехи какие-нибудь.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:57
      +6
      Цитата: Болторез
      звуки сирены не повлияли на решение Израиля
      Там народ привычный- не чехи какие-нибудь.

      Да нет, израильтяне не глупые люди, они прекрасно знают, что это "хохлобренд", включать воздушные сирены для для глупых чиновников Запада. Израильтян этим не проймешь, они прекрасно знают своего однокровца.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 19:05
        0
        Цитата: tihonmarine
        Да нет, израильтяне не глупые люди


        https://www.youtube.com/watch?v=aCah0xOW_y0
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 19:26
      0
      Цитата: Болторез
      звуки сирены не повлияли на решение Израиля
      Там народ привычный- не чехи какие-нибудь.

      Если бы захотела Россия ,то бахнули бы эту сходку ,только перья полетели бы .Нам в России интересно ,все это для будущего действия на БВ .
    3. А Нас Рать
      А Нас Рать Сегодня, 19:51
      0
      Цитата: Болторез
      звуки сирены не повлияли на решение Израиля
      Там народ привычный- не чехи какие-нибудь.

      Позабавила реакция Коэна на сирену (на видео), оглянулся по сторонам с выражением лица - "вы это типа серьезно?" и продолжил разговаривать.
      Они серьезно расчитывали впечатлить израильтянина воздушной тревогой? laughing
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 19:01
    +2
    Мы понимаем друг друга в этом вопросе.
    Пора бы давно рагульскому мальчику понять, что нищий богатому не товарищ, что курица не птица, а Кулеба не еврей. И обмануть еврея воздушной тревогой и рыданиями "да поможуйте нам ПВО", это не прокатит.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 19:11
      0
      Цитата: tihonmarine
      Мы понимаем друг друга в этом вопросе.
      Пора бы давно рагульскому мальчику понять, что нищий богатому не товарищ, что курица не птица, а Кулеба не еврей. И обмануть еврея воздушной тревогой и рыданиями "да поможуйте нам ПВО", это не прокатит.

      Тут бизнес и ничего личного ..Израиль все же решился , к кормушки 100 лярдной протолкнутся уже не стесняясь ..Чавканье идет на весь мир и в корыто украины все больше и больше лярдов выливают И вся нечисть туда устремилась в надежде поживится на крови войны ..
      Эх Израиль ..
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:03
    +2
    Этот спектакль провалился еще тогда, когда Шольц потел в бункере без всякого налета, или когда Джавелина Джоли бегала с выпученными глазами по Львову, который никто не обстреливал))) Евреи решили, что ну его нахрен, и так весь мир над еврейскими клоунами ржет, один как раз под боком, слишком много плоских комиков в одном месте - плохо влияет на кассу
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:05
    +1
    Как думаете ,Натанияху теперь второй в очереди за макороном Путину позвонить?
    1. Баберметис
      Баберметис Сегодня, 19:11
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Как думаете ,Натанияху теперь второй в очереди за макороном Путину позвонить?

      Я думаю, Нетаньяху в гости заедет поговорить. Телефон не безопасен.
    2. hydrox
      hydrox Сегодня, 19:18
      +1
      Как бы он сам макарона не отодвинул в хвост очереди!
      Политик такой, что печать некуда пришлёпнуть.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:05
    +4
    Клоун со товарищи опять решил спектакль устроить. Вот дЭбил! Израильтяне это тебе не немецы, французы или поляки. Они под эту сирену рождаются, растут, живут и умирают. Чем удивить хотел лишенец жидобандеровский?!
  7. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 19:07
    -2
    Кулеба в свою очередь заявил, что с Эли Коэном «были достигнуты определённые договорённости по поводу поддержки формулы мира».

    Если перевести на русский ,то кровь будет литься еще долго,естественно не евреев ..
    Вот так Арон ваши все же снюхались в Киеве ..Ну ну !
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 19:22
      +1
      Цитата: LukaNord
      Вот так Арон ваши все же снюхались в Киеве ..Ну ну !

      Да не снюхались они , смотрите на политический расклад немного шире . США давят на всех сателлитов , тем более Израиль зависим от США по всем позициям . Израиль вынужден изворачиваться , чтобы не навредить кому нибудь .
      Кстати , я сегодня уже писал на счёт Израиля , мне минусов напихали без всякого обьяснения . Бог с ними , я уже привык от выкрутас некоторых .
      Vyacheslav57 (Вячеслав)
      Сегодня, 11:26
      Израильское руководство не глупые люди , поэтому пока что видим одни декларации . Они прекрасно знают , что такое жить в постоянном напряжении , в состоянии войны с соседями . Так что реагировать нам на такие вбросы надо умеренно . Далее будем посмотреть       .

      Как видим по итогам переговоров я оказался прав на все 100 .
  8. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 19:27
    0
    Евреям и хочется и колется поживиться на банкете "Украина", но очень боятся получить от союза Иран-Россия. Ведь ничего не забывается.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:40
    0
    Включили сирену, Показуха ихне усё!
  10. Вениамин 48
    Вениамин 48 Сегодня, 19:45
    0
    Хотел прокомментировать кратко, но правила сайта не пропустили. Комментарий; Если одним слоом - КЛОУНЫ!
  11. Наган
    Наган Сегодня, 19:51
    0
    Т.е. все это "Жжжж" про поставку израильских вооружений, и в частности ПВО, куевскому режиму было просто подачей Зеленским своих хотелок как якобы уже решенного вопроса, а хотелок у него, как известно, немеренно. А может евреи воспользовались поднятым скакуасами шумом вокруг темы, чтоб послать Путину сигнал. Типо не поставляйте иранским аятоллам то, чего у них нет и не должно быть, а то у нас тоже найдется кому чего поставить.
    А пока что поставили скакуасам бронированные "скорые помощи". Оно вроде и военное, а вроде и гуманитарное, и отмазка для Маразматика Джо, типо "ну вот видишь? Участвуем в поставках по мере наших невеликих возможностей, а больше не могем, страна маленькая, меньше вашего штата NJ (один из самых мелких штатов)".
  12. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 19:53
    0
    было бы эпично,если бы наоборот.
    премьер министр Израиля определил политику, дал поручение МИД, а потом глава МИД испугался сирен и изменил решение...