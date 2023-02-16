Включенные в Киеве звуки сирены воздушной тревоги по время визита главы МИД Израиля не повлияли на израильский отказ в поставках систем ПРО Украине

Израиль лучше нас знает, что настоящий мир может быть только при условии, когда ты достаточно силён, чтобы себя защитить. Мы понимаем друг друга в этом вопросе.

Состоялась совместная пресс-конференция глав МИД Украины и МИД Израиля. Напомним, что сегодня в Киев на поезде из Европы прибыл Эли Коэн, назначенный в правительстве Биньямина Нетаньяху ответственным за внешнеполитическое направление деятельности Израиля.Израильский министр сразу дал понять, что поставками оружия Украине, включая поставки систем Iron Dome, его государство заниматься не планирует. По словам Эли Коэна, израильское правительство «сконцентрировано на поиске формулы мира для Украины». При этом глава МИД Израиля указал на то, что в ООН, где через несколько дней будет проходить голосование по киевской «мирной формуле», его страна эту инициативу намерена поддержать.Напомним, что «мирная инициатива» Украины основным своим пунктом содержит пункт о «необходимости вывода российских войск с признанием границ Украины образца 1991 года». Выходит, что Израиль собирается поддерживать и этот пункт «формулы мира» тоже. Или Коэн всё-таки лукавит, ведь в таком случае на площадке ООН в любой момент может быть актуализирована тема необходимости вывода израильских войск, например, с Голанских высот - территории, которую Сирия считает своей и которую Израиль оккупирует.Выступая в ходе пресс-конференции, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что с Эли Коэном «были достигнуты определённые договорённости по поводу поддержки формулы мира».Кулеба:Но в такой логике Кулеба явно упускает из виду и то, что именно по такому же принципу свою формулу мира может реализовать и Россия.Не обошлось и без нового спектакля со стороны киевских властей. Во время визита израильского министра в Киев в украинской столице включили сирену воздушной тревоги. Это притом, что во время пребывания Коэна в Киеве никаких ударов ни по столице Украины, ни по Киевской области не наносилось. Однако звуки сирены не повлияли на решение Израиля об отказе поставок Украине систем ПРО.