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В рамках нового обмена с Киевом удалось вернуть из украинского плена больше ста российских военных

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В рамках нового обмена с Киевом удалось вернуть из украинского плена больше ста российских военных

Министерство обороны сообщило о новом состоявшемся обмене военнопленными с киевским режимом, из украинского плена удалось вернуть больше ста российских военных. Другие подробности обмена пока не сообщаются.


101 российский военнослужащий возвращен с подконтрольной Киеву территории и уже находятся на нашей. В настоящее время им оказывается медицинская и психологическая помощь, в ближайшее время они будут отправлены в Москву для лечения и прохождения реабилитации.

Сегодня, 16 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 101 российский военнослужащий, которым в плену грозила смертельная опасность

- говорится в сообщении военного ведомства.

Схема состоявшегося обмена не сообщается, с украинской стороны пока тоже информации нет, поэтому подробности сообщить не можем. Предыдущий обмен состоялся 4 февраля, домой удалось вернуть 63 российских военных. Причем обмен произошел при посредничестве властей Объединенных Арабских Эмиратов. Возможно, что нашим удалось вытащить из плена тех, кого обычными переговорами обменять раньше не получалось. Но это только предположение, официально Минобороны ничего не сообщало. До этого обмен состоялся в начале января.

Между тем омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова, занимавшаяся вопросами обмена сообщила, что в два последних обмена ВСУ возвращали луганских военных без следов пыток и издевательств. С чем это связано, в Луганске не знают.
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:28
    +3
    Воины вернулись домой,и это самое главное.Про тех,кого вернули им и говорить не будем,похоже одиозных для трибунала и не осталось
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:41
      +1
      одиозных для трибунала и не осталось

      ещё наловят - щас котлы в Бахмуте и Северске намечаются
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:49
        +1
        Возможно по второму кругу укрочудаки пойдут
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 19:30
    0
    что в два последних обмена ВСУ возвращали луганских военных без следов пыток и издевательств. С чем это связано, в Луганске не знают.

    Боятся падлы ,что скоро придется отвечать ..Все записано !
    Наши военные очень злые и уже не кричат братья сдавайтесь ..А мочат и особенно тех ,кто издевался и убивал пленных наших бригады всу,нац баты и прочие наемники .
    За каждого отомстим !
    Ну а оркестр ,те вообще не заморачиваются уже и прут вперед ..Надоело все это уже .Пора решать вопрос кардинально с окраиной и всем этим воем западным
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:47
      0
      Боятся падлы ,что скоро придется отвечать

      отношение к русским "улучшается" - уходит помаленьку козацкая ярость, упрямая глупость, святая вера в защиту всесильного Запада
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:34
    +1
    С украинской стороны тоже 101.100 боевиков ,больше 60 ти азовцы*+1 гражданский.Уже орут на камеру:Сала Украине.Похоже украинцев интересуют в обмене только обезбашенные,чтобы через пару недель снова в мясорубку.Наших ребят с возвращением,вы вернулись из ада.Вы мужики с большой буквы.Скорейшего выздоровления.
  4. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 19:38
    +2
    101 российский военнослужащий возвращен с подконтрольной Киеву территории

    Между тем омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова, занимавшаяся вопросами обмена сообщила, что в два последних обмена ВСУ возвращали луганских военных без следов пыток и издевательств.

    1) Откуда (с учетом статичной линии фронта, того, что это не все пленные, а только тех кого обменяли, а так же того, что наших периодически не берут в плен) столько пленных?
    2) Никогда не поверю, что ВСУ резко стали такими гуманными. Соответственно напрашиваются выводы неприятные.
    Жду объективной критики. Буду рад если мне докажут обратное.
    1. Товарищ И
      Товарищ И Сегодня, 19:49
      +1
      Соответственно напрашиваются выводы неприятные

      Какие именно?
  5. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 19:40
    +2
    настораживает тот факт, что в последних обменах не говорится о схеме обмена. Можно предположить, что не 1/1 и нацистов отпускают больше, чем наших.
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:48
    +1
    Цитата: wladimirjankov
    настораживает тот факт, что в последних обменах не говорится о схеме обмена. Можно предположить, что не 1/1 и нацистов отпускают больше, чем наших.

    Прежде чем настораживаться, следовало бы поискать информацию от других источников. Она частенько не ограничивается одной статьей на ВО.
  7. topol717
    topol717 Сегодня, 19:51
    0
    Я вот не понимаю, как наши в плен попадают?
    Или от нас явно скрывают, очень много информации с ЛБС.