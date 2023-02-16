В рамках нового обмена с Киевом удалось вернуть из украинского плена больше ста российских военных

Сегодня, 16 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 101 российский военнослужащий, которым в плену грозила смертельная опасность

Министерство обороны сообщило о новом состоявшемся обмене военнопленными с киевским режимом, из украинского плена удалось вернуть больше ста российских военных. Другие подробности обмена пока не сообщаются.101 российский военнослужащий возвращен с подконтрольной Киеву территории и уже находятся на нашей. В настоящее время им оказывается медицинская и психологическая помощь, в ближайшее время они будут отправлены в Москву для лечения и прохождения реабилитации.- говорится в сообщении военного ведомства.Схема состоявшегося обмена не сообщается, с украинской стороны пока тоже информации нет, поэтому подробности сообщить не можем. Предыдущий обмен состоялся 4 февраля, домой удалось вернуть 63 российских военных. Причем обмен произошел при посредничестве властей Объединенных Арабских Эмиратов. Возможно, что нашим удалось вытащить из плена тех, кого обычными переговорами обменять раньше не получалось. Но это только предположение, официально Минобороны ничего не сообщало. До этого обмен состоялся в начале января.Между тем омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова, занимавшаяся вопросами обмена сообщила, что в два последних обмена ВСУ возвращали луганских военных без следов пыток и издевательств. С чем это связано, в Луганске не знают.