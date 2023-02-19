«Решающий момент»: НАТО ждет новую кровь на Украине

Заминка перед наступлением
НАТО на данный момент не способно сформировать для Украины даже батальон танков Leopard 2A6. В этом признался шеф немецкого оборонного ведомства Оскар Писториус еще перед девятым по счету «Рамштайном». Из всей «леопардовой коалиции» только Берлин и Лиссабон готовы поставить 14 и 3 танка соответственно. Есть еще польские Leopard 2А4, которых, как утверждают, должно хватить на батальон. Но машины находятся в плачевном состоянии, и до конца апреля Киеву их не видать. Варшава собирала машины по всему миру – сообщается, что вариант А4 выпросили у Канады, Норвегии и Испании.
В самом оптимистичном сценарии будет не более тридцати танков. История с Leopard 2 выглядит очень удивительно – насколько необходимо запустить свои вооруженные силы, чтобы по несколько месяцев доводить до боевого состояния считанные единицы танков? Или натовские стратеги действительно выгребают из тылов откровенное старье, или просто не готовы передавать Киеву боевые машины.
Принципиально можно понять польскую позицию – Варшава теоретически может опасаться появления российских танков на собственной территории. И несколько десятков «Леопардов» будут совсем не лишними в такой ситуации.
Но чего боится, к примеру, Испания? На вооружении сухопутных сил этой страны более сотни Leopard 2А4, большая часть которых в строевых частях. Если Мадрид так серьезно удручен украинским кризисом, передайте для «окончательной и бесповоротной» победы Киеву хотя бы половину бронемашин. В общем, настоящие друзья Киева так не поступают.
Португальцы в свою очередь, наверное, боятся испанцев. Иначе нельзя объяснить скупость в передаче всего шести танков Leopard 2A6, которую Писториус назвал «достойным вкладом». Действительно, у Лиссабона едва наберется батальон немецких танков, но с кем собрались воевать в ближайшее время португальцы? Наверное, все-таки, с испанцами. Или антироссийская пропаганда в Европе настолько въелась в мозги европейцев, что они действительно верят в танковый рывок на Гибралтар.
Отвлеченно ситуация с «Леопардами» второй серии похожа на плохой анекдот. По миру разбросано более 3,5 тыс. машин различных серий, подавляющее большинство из которых вообще ни разу не воевали, но до сих пор ни один танк, столь желаемый Киевом, не появился на Украине.
А возня с обучением танковых экипажей? Несколько недель стажировки для боевых офицеров и солдат, а то и месяцев, выглядит откровенным затягиванием времени. Дайте ВСУ несколько сотен танков натовского образца, и экипажи быстро обучатся на полях сражений. Часть неизбежно погибнет, часть будет брошена экипажами, но что-то точно сможет повлиять на фронтовую ситуацию. Например, остановить российское наступление, которого ВСУ и НАТО ждут не один месяц. Примерно так помогают действительно дружественным странам, и примерно это просит Киев.
Приведем пример иностранной помощи Запада Финляндии во время Советско-финской войны 1939–1940 годов. В общей сложности наш противник получил почти 400 самолетов, около 1 100 артиллерийских орудий и два миллиона снарядов к ним. Были и танки с артиллерийскими тягачами – 28 экземпляров на «Зимнюю войну» направили британцы. И никто не организовывал учебные базы, стажировки и курсы – финские пилоты сами перегоняли самолеты, либо получали технику уже на своих аэродромах. Аналогично и танкисты. Такой огромный объем поставок финны получили с декабря 1939 года по начало марта 1940 года.
Зеленскому стоит посмотреть на исторический пример, чтобы понять, насколько отличается отношение Запада к Финляндии 1940 года и Украине 2022–2023 годов. Ну и к России, соответственно. Неудивительно теперь, что упомянутый выше Писториус заявил, что не видит победителей в конфликте на Украине. По крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Громкие слова «Рамштайна»
«Россия уже потерпела стратегическое, оперативное и тактическое поражение» – так почти дословно выразился глава Объединенного комитета начальника штабов США генерал Марк Милли. Эти слова имеют большой подтекст.
Во-первых, фраза выражает поддержку киевскому режиму. Дескать, вы молодцы, осталось немного, и колосс на глиняных ногах падет.
Во-вторых, Зеленскому стоит понять, что нового оружия не будет. На словах все козыри в руках националистов, а значит тратить новые миллиарды на «черную дыру» Украины никто не намерен. По крайней мере, до тех пор, пока ВСУ не организуют весеннее наступление на восток. Перехват хотя бы оперативной инициативы стал ключевой темой последнего сборища в Брюсселе, официально именуемого «контактной группой по защите Украины» или попросту «Рамштайном». 14–15 февраля поработали министры обороны альянса, а пятнадцатого – уже вся контактная группа.
Парадоксов много. Скоро начнется второй год Российской спецоперации, а НАТО решает вопросы с «логистикой боеприпасов, горючего и запчастей» для Украины. Это слова Столтенберга. При том, что Россия, честно говоря, этой самой логистике не сильно и мешает. Но вот не справляются.
Министр обороны Украины не определился, что ему нужно – F-16 или Су-27. Источник: sila-rf.ru
Но Резников, уже многократно уволенный журналистами с поста министра обороны Украины, ездил в Европу не за логистикой солярки. На носовом платке «военачальника» недвусмысленно красовались проекции советского Су-27. Примечательно, что вместо традиционного для команды Зеленского милитаристического стиля Резников явился в Брюссель во вполне гражданском костюме. Об Украине в нем напоминал разве что желтый галстук. Между тем на февраль 2023 года и у Резникова, и у Зеленского были однозначные надежды – в этом месяце натовцы должны были объявить о поставках боевой авиации.
Наиболее однозначно на совещании игроков от НАТО выразился главный босс – Ллойд Остин. Об авиационной составляющей для Украины он красноречиво молчал, но постоянно напоминал о неких решающих моментах для ситуации на фронтах. Это старая песня, означающая для Киева команду «Фас!».
Перед Зеленским стоит непростая задача отвоевать территории у России обратно, то есть повторно оккупировать. Это позволит диктовать условия с позиции силы, что должно сделать Кремль сговорчивее. Тогда и можно будет пригрозить истребителями, словно они могут сделать погоду на фронтах спецоперации. Ллойд
«ожидает увидеть, как ВСУ проведут наступление где-то весной, и поэтому мы все усердно работаем над тем, чтобы у них была бронетехника, огневые средства».
Наступайте, хлопцы, но без истребителей. Ни о каком, даже мнимом, превосходстве в воздухе Киеву и думать нельзя. Не дали на «Рамштайне» добро и на поставки дальнобойных ракет ATACMS. Завоевывать земли придется без авиационной поддержки, а это грозит большими потерями.
За последние месяцы обе стороны конфликта основательно укрепились на занятых рубежах. Проще говоря, любой из сторон гораздо проще обороняться, чем наступать. Россия выбрала тактику медленного выдавливания противника из городов и поселков. Причем только на локальных участках, например, у Артемовска (Бахмута). Несмотря на всю критику, это серьезно сковывает силы ВСУ, срывая планы на других участках фронта.
Инициатива сейчас на стороне Российской армии, и это мешает организовать наступление ВСУ. Разве что превратить тысячи националистов в одноразовых солдат и бросить их на амбразуры. Море украинской крови в этом случае обеспечено. Неизвестно, приведет ли это хотя бы к локальному продвижению на восток. Но на пути к столь желанным F-16 киевский режим вполне может рискнуть.
При всем пессимистическом для Украины раскладе девятого «Рамштайна», идеализировать его итоги не стоит. Тот же Ллойд Остин или другой активист Пентагона может в ближайшее время объявить о поставках боевых самолетов Киеву. Примерно так же, как и с Abrams – со сроком поставки в январе – марте 2023 года. Быть до «конца с Украиной» Запад на словах может неограниченно долгое время.