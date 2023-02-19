«Решающий момент»: НАТО ждет новую кровь на Украине

Заминка перед наступлением

Громкие слова «Рамштайна»



Министр обороны Украины не определился, что ему нужно – F-16 или Су-27. Источник: sila-rf.ru

«ожидает увидеть, как ВСУ проведут наступление где-то весной, и поэтому мы все усердно работаем над тем, чтобы у них была бронетехника, огневые средства».