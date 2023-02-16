«Пришло время выбора»: Белорусский политолог Андрей Иванов прокомментировал заявление Александра Лукашенко

Прозвучавшее сегодня заявление белорусского президента о готовности Минска присоединиться к российской спецоперации при определенных условиях, вызвало большой резонанс, как в России, так и на Западе. Прокомментировать высказывание Александра Лукашенко специально для "Военного обозрения" согласился общественный и политический деятель, член экспертного совета движения "Сильная Россия" Андрей Иванов.
Белорусский политолог считает, что прозвучавшее заявление Лукашенко о возможном участии белорусской армии в конфликте на Украине является назревшим за год боевых действий решением. Белорусский лидер обладает информацией, показывающей, что такой момент уже наступил. Коллективный Запад в лице Европы не намерен прекращать давление ни на Россию, ни на Белоруссию, одновременно раздувая конфликт на Украине поставками вооружений.
Как совсем недавно заявлял Лукашенко, сейчас наступила такая ситуация, при которой никому отсидеться за спинами не удастся, придется делать выбор. Есть блок НАТО, есть ОДКБ и пришло время озвучить свою позицию
- отметил политолог.
Россия сейчас фактически в одиночку сдерживает давление Запада, вызывая огонь на себя. Белоруссия свой выбор сделала, заявление прозвучало, пусть с оговоркой, что только "в случае агрессии" в отношении белорусского народа. Но это посыл не только Украине, но и всему Западу, потому что опасность грозит и со стороны Польши и Прибалтики. Минск предупредил всех, в том числе и НАТО, что готов отвечать, никакой раскачки не будет.
Напомним, что ранее Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов заявил, что Белоруссия готова присоединиться к России в рамках специальной военной операции, но только в случае агрессии со стороны Украины.