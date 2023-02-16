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«Пришло время выбора»: Белорусский политолог Андрей Иванов прокомментировал заявление Александра Лукашенко

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«Пришло время выбора»: Белорусский политолог Андрей Иванов прокомментировал заявление Александра Лукашенко

Прозвучавшее сегодня заявление белорусского президента о готовности Минска присоединиться к российской спецоперации при определенных условиях, вызвало большой резонанс, как в России, так и на Западе. Прокомментировать высказывание Александра Лукашенко специально для "Военного обозрения" согласился общественный и политический деятель, член экспертного совета движения "Сильная Россия" Андрей Иванов.


Белорусский политолог считает, что прозвучавшее заявление Лукашенко о возможном участии белорусской армии в конфликте на Украине является назревшим за год боевых действий решением. Белорусский лидер обладает информацией, показывающей, что такой момент уже наступил. Коллективный Запад в лице Европы не намерен прекращать давление ни на Россию, ни на Белоруссию, одновременно раздувая конфликт на Украине поставками вооружений.

Как совсем недавно заявлял Лукашенко, сейчас наступила такая ситуация, при которой никому отсидеться за спинами не удастся, придется делать выбор. Есть блок НАТО, есть ОДКБ и пришло время озвучить свою позицию

- отметил политолог.

Россия сейчас фактически в одиночку сдерживает давление Запада, вызывая огонь на себя. Белоруссия свой выбор сделала, заявление прозвучало, пусть с оговоркой, что только "в случае агрессии" в отношении белорусского народа. Но это посыл не только Украине, но и всему Западу, потому что опасность грозит и со стороны Польши и Прибалтики. Минск предупредил всех, в том числе и НАТО, что готов отвечать, никакой раскачки не будет.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов заявил, что Белоруссия готова присоединиться к России в рамках специальной военной операции, но только в случае агрессии со стороны Украины.
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23 комментария
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  1. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:11
    -1
    Как совсем недавно заявлял Лукашенко, сейчас наступила такая ситуация, при которой никому отсидеться за спинами не удастся, придется делать выбор. Есть блок НАТО, есть ОДКБ и пришло время озвучить свою позицию

    - отметил политолог.
    Лукашенко всегда испытавал любовь по отношению к братской России, а также занимал неоднозначные позиции при ведении диалога с представителями правительства Российской Федерации.
    1. alexandr 66
      alexandr 66 Сегодня, 21:19
      0
      Какие позиции он должен был выбирать по отношению к чинушам которые готовы предать за мешок баксов? У него намного больше информации.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 21:47
        -2
        Какие позиции он должен был выбирать по отношению к чинушам

        в случае обострения усилится поляризация внутри Беларусси, а это повод почистить властную вертикаль и прошерстить оппозицию
    2. ДЕНЕБ
      ДЕНЕБ Сегодня, 21:35
      +1
      Любовь к халяве!!Так будет точнее!!)))
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 21:44
        +5
        готовности Минска присоединиться к российской спецоперации при определенных условиях,

        Запад готовил реальное покушение на всю семью Лукашенко... Белоруссию, во всеуслышание призывают уничтожить, как и Россию...
        Какие ещё условия нужны тебе, батька?
        Или, с нас пример берешь с нескончаемыми "красными линиями"?
    3. avg
      avg Сегодня, 21:55
      0
      А что нового? По сути он сказал, что в случае нападения на Беларусь мы будем защищаться вместе. Во как! Т.е. белорусская армия не останется в стороне и не уйдет в партизаны, а будет сражаться вместе с российской.
    4. vizit.bvngmail.com
      vizit.bvngmail.com Сегодня, 22:13
      0
      Потому что хапуги в правительстве и не только там, а Беларусь за равноправные отношения.
    5. Tarasios
      Tarasios Сегодня, 22:13
      0
      Ну как сказать? Почему то приступы братской любви Лукашенко демонстрировал, как правило, в обмен на очередные выторгованные халявные плюшки со стороны России. А перед этим следовали такие же очередные приступы "многовекторности".
      Так что ждём, наблюдаем...
  2. YarSer88
    YarSer88 Сегодня, 21:15
    +2
    Красную линию обозначил, огонь!
    Хотя, если честно, это очередной виток эскалации, который не нужен никому. Надеюсь, до этого всё же не дойдёт и со сдачей Бахмута-Артёмовска НАТО начнёт сдуваться
  3. ДЕНЕБ
    ДЕНЕБ Сегодня, 21:16
    0
    Заявление сие,кроме скепсиса,сарказма и ироничной улыбки,больше ничего не вызывает...
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:16
    +1
    Хватит крутить гузном, уже даже белоруссы офигевают
  5. Rage66
    Rage66 Сегодня, 21:20
    +3
    Тут позиция понятная...
    1."Мы друзья - дайте газ бесплатно"...
    2."Мы друзья, но табачок врозь"
    3."Потом поможем, может быть"...
    Как карта ляжет hi
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 21:32
      0
      Угу, "не бросай друга в биде - биде тебе еще пригодится".
      Задрали все эти болгары-армяне-грузины. Живут-то на свете только потому, что русские спасли, и больше всего говна - от них
  6. Alien From
    Alien From Сегодня, 21:22
    +2
    Вот и пришло время выбора, правда скорее бремя.....
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:49
      +1
      Цитата: Alien From
      Вот и пришло время выбора, правда скорее бремя.....

      Обратная сторона этого "бремени" - бандеровцы и поляки в Белоруссии.
  7. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 21:25
    +1
    В этом разница между главой государства с соответствующими обязанностями и политологом. Как говорится, кто умеет - делает, кто не умеет - учит. laughing
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:53
      +1
      Цитата: Decimalegio
      В этом разница между главой государства с соответствующими обязанностями и политологом. Как говорится, кто умеет - делает, кто не умеет - учит. laughing

      Важно, чтобы Глава Государства не превратился в обычного политолога.
  8. Наган
    Наган Сегодня, 21:29
    -2
    Все просто. Бацька уже давно положил глаз на Волынь, и только ждет подходящего момента для выступления. И лучше пусть забирает он, чем пшeки, хватит с них и Галиции. Тем паче что волынские не настолько одержимы щеневмерлостью, как галицаи, так что будет у пшeкoв с галицаями еще тот геморой, и поделом.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 21:57
      0
      Цитата: Наган
      Волынь, и только ждет подходящего момента для выступления. И лучше пусть забирает он

      Осталось немного, поднять задницу и занять (освободить) определенную территорию winked
  9. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 21:38
    -1
    Даже если не вмешиваться, господам стоило бы помочь теми же поставками, техники, боеприпасов и прочего, хотя бы для вида. Россия не мать Тереза, всех прикрывать не обязана, уже взрослые. Надо иметь совесть и помогать, дело в итоге общее, или быть сырьевым придатком другой стороны. Выбор у них не велик. Люди не смотрят в будущее, где их внуки могут столкнутся с последствиями беспечности сейчас.
  10. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:45
    -2
    Как бы не относились к Лукашенко, но в этот раз он сказал всё правильно. После этих слов ВСУ останутся у белорусских границ и на лбс резервов, отсюда, не дождутся. Кто знает, что белорусы посчитают агрессией. Может очередной перелёт границы квадрокоптером.
  11. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 21:50
    +1
    Ясен пень. информированый чел.
    Понимает, что его подталкивают влезть в совершенно не нужную ему СВО. Он то ,как и Китай, Иран, таджикистаны-казахстаны ничего не признал и т.п.

    Попадется - тут же Московские олигархи будут делить его страну.
    Как словесно уже делили во время кризиса белых носочков ,но не срослось у олигархов ,не срослось.... -
  12. БойКот
    БойКот Сегодня, 21:55
    0
    Давно пора определиться, и не в риторике, а в действиях. Россия - единственный союзник Беларусии, для остальных она очередная тушка для разделки.