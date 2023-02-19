Как Александр I погубил русский Средиземноморский флот и отдал французам Архипелагскую губернию

А. П. Боголюбов «Афонское сражение 19 июня 1807 года»
Турецкий флот пытается снять блокаду
В 1807 году Россия вела кровопролитную войну с Францией на территории Пруссии. Император Александр Павлович считал, что опасно вести сразу две войны. Он решил предложить Порте мир и направил для переговоров в Константинополь корсиканца на русской службе Поццо ди Борго.
Однако переговоры затянулись по ряду причин. В частности, в Стамбуле восстали янычары. Султан Селим был свергнут и убит. Окружение нового султана Мустафы IV хотело продолжения войны.
Турецкое командование снова решило попытаться снять блокаду с Дарданелл (Как Сенявин одержал блестящую победу над турками на Средиземноморском театре). Турки собирались отбить остров Тенедос.
10 июня 1807 года из Дарданелл вышла турецкая эскадра Сеид-Али-паши – 10 линейных кораблей, 5 фрегатов и несколько малых боевых кораблей. Из-за постоянных сильных северных ветров Русская эскадра не могла приблизиться к неприятелю и оставалась у острова Тенедос. Лишь 12 июня ветер стал более благоприятным, Сенявин выступил с эскадрой в 10 кораблей и 1 фрегатом. Русские корабли пошли не прямо на противника, а стали огибать о. Имброс с запада, проходя между этим островом и островом Самофраки. Видимо, русский адмирал, как ранее в ходе Дарданелльского сражения, хотел отрезать врага от пролива.
15 июня 1807 года турецкий флот вышел к Тенедосу и обнаружил здесь лишь бриг «Богоявленск» и два небольших судна. Одновременно с приближением турецких кораблей турецкие войска начали переброску десанта с анатолийского побережья. Турецкая корабельная артиллерия бомбардировала укрепления Тенедоса. 16 июня на острове было уже более 7 тыс. турецких солдат. Русский гарнизон численностью в 600 бойцов контратаковал врага в момент высадки, артиллерия крепости и брига вела по врагу огонь.
17 июня эскадра Сенявина вышла к Дарданеллам и обнаружила противника, который стоял между материком и островом Тенедос. Наши корабли начали сближение. Турецкий флот не решился принять бой и стал уходить. Турецкие адмиралы хотели отвлечь Русский флот на себя, пока десант закончит захват крепости. Сенявин перебросил на остров подкрепления, боеприпасы. Русские малые суда частично уничтожили, частично разогнали турецкую десантную флотилию.
Афонское сражение
18 июня русский флотоводец выделил для усиления обороны Тенедоса фрегат «Венус», шлюп, два греческих корсара и с остальными кораблями пошёл на поиск противника. Сначала эскадра пошла к Имбросу, а затем стала спускаться к Лемносу. 19 июня (1 июля) турецкий флот нашли на якоре между островом Лемнос и Афонской горой. Русская эскадра имела на вооружении от 728 до 754 орудий, турецкая – от 1 138 до 1 200.
Перед сражением Сенявин дал установку разбить турецких флагманов, так как пока они сражаются, то и остальные корабли будут упорно драться. Поэтому каждый турецкий флагман атаковали по два наших корабля. У турецкой эскадры было четыре флагмана: 120-пушечный «Мессудие» («Величество султана») – флагман капудана-паши Сеит-Али; 84-пушечные «Анкай-Бахри» («Величество моря») – под флагом вице-адмирала Шеремет-Бея, «Таусу Бахри» («Морская птица») – под вымпелом командора Гуссейн-бея и «Седд Аль-Бахр» («Оплот морской») – капитан-бея Бекир-Бея.
Турецкие корабли построились в линию. Во второй линии были фрегаты, корветы и малые суда. В 7 часов 30 минут русские корабли парами двинулись к турецкой линии. Через час бой шёл вовсю. «Рафаил» пересёк первую вражескую линию и оказался между турецкими линкорами и фрегатами. Турецкий главный флагман пытался взять на абордаж «Рафаил». Капитан «Рафаила» Лукин был убит вражеским ядром.
Около 9 часов русские корабли, кроме «Рафаила», смогли построить линию и вели артиллерийскую перестрелку с противником, сосредоточив огонь на флагманах. Около 10 часов османы не выдержали и стали отходить к мысу Афон. Линкор капитан-бея Бекира-бея, на котором были сбиты все реи и все паруса, шёл на буксире за кораблем и двумя фрегатами. Когда русские корабли приблизились, другие османские корабли бросили флагман и ушли. Сильно повреждённый османский флагман «Седд Аль-Бахр» был к 17 часам 45 минутам блокирован русскими кораблями. Турецкий адмирал Бекир-Бей и его штаб сдались.
Утром 20 июня было обнаружено, что вся турецкая эскадра, поймав попутный ветер, уходит на север к острову Тасос. А корабль и два фрегата, ранее помогавшие кораблю капитан-бея, отрезаны у мыса Афон. Сенявин отправил в погоню отряд Грейга – 3 корабля. Видя безвыходность своего положения и боясь плена, турецкие моряки выбросили свои корабли на мель и уничтожили. 22 июня в отступающей турецкой эскадре погибли сильно поврежденные линкор и фрегат. Ещё два фрегата затонули позднее.
Общие потери турецкого флота: 3 корабля, 4 фрегата, 1 шлюп. Более 1 700 человек погибли или взяты в плен. Османская империя потеряла боеспособный флот. Русские потери: более 260 человек убитыми и ранеными.
Сенявин не стал преследовать противника, вернулся к Тенедосу. В это время турецкий десант занял почти весь остров, кроме главной крепости. После прибытия русских кораблей турецкий десант капитулировал на условиях его эвакуации на материк. Это решение Сенявина подвергали критике Чичагов, ди Борго и многие офицеры флота. Считалось, если бы Русский флот начал преследовать врага, то он мог его добить. Турецкие корабли в этот момент полностью утратили организацию и не могли оказать серьёзное сопротивление. Возможная потеря крепости на Тенедосе была бы тактической неудачей. Русский флот мог сравнительно легко вернуть этот пункт.
Атака турецкого флота эскадрой контр-адмирала А. Грейга – картина из книги В. Б. Броневского «Записки морского офицера»
Тильзит и его последствия на Средиземноморье
После Афонского сражения британцы предложили Сенявину организовать общую операцию против Турции. Однако вскоре царь Александр I подписал Тильзитский мир с Наполеоном. Предусматривалось посредничество французского императора в русско-турецких мирных переговорах.
Русские войска должны были уйти из Молдавии и Валахии. Русские отдавали французам район Котора. Ионические острова, жители которых приняли русское подданство, передавались под власть Франции. Россия теряла свои базы в Средиземном море и должна была уйти из региона. Петербург признавал французскую оккупацию Южной Италии. То есть русские победы, усилия и кровь оказались напрасными. Тильзит сделал Англию врагом России. Вот во что обошлась России европейская, прогерманская политика правительства Александра.
Александр I приказал Сенявину вернуть корабли в Россию: корабли Балтийского флота уходили в Кронштадт, Черноморского флота – через проливы в Севастополь. Этот указ дошёл до русского адмирала лишь 23 августа 1807 года, то есть Русский флот должен был пойти в поход во время осенних и зимних бурь.
19 сентября Сенявин вышел из Корфу пошёл к Гибралтару. В эскадре было 9 кораблей и 1 фрегат. Русский адмирал надеялся дойти до Копенгагена без захода в европейские порты. Но после Гибралтара начался сильный противный ветер, который продолжался 20 суток. Русские корабли были вынуждены 30 октября зайти в Лиссабон. Португальские власти встретили русских доброжелательно, обещали помочь с ремонтом. Но в это время французская армия вторглась в Португалию и в ноябре вошла в Лиссабон. Португальское правительство с казной погрузилось на корабли и бежало в Бразилию.
Между тем в октябре 1807 года Александр объявил войну Англии. Англичане захватили фрегат «Спешный», который был в Англии и вёз деньги сенявинской эскадре. Сначала Александр по просьбе Наполеона подчинил эскадру Сенявина русскому послу в Париже Толстому, в марте 1808 года лично французскому императору. В это время британцы стали теснить французов на Пиренейском полуострове. Французский командующий Жюно предлагал Сенявину выступить против англичан, но адмирал несколько раз отказывался.
В сентябре 1808 года Жюно был разгромлен и подписал капитуляцию. Его войска были эвакуированы на английских транспортах во Францию По условиям капитуляции порт Лиссабон оставался нейтральным для русской эскадры. Но командующий английской эскадрой, блокирующей Лиссабон, адмирал Коттон, отказался признать этот пункт и требовал сдачи русских кораблей. Англосаксы всегда традиционно соблюдали лишь те соглашения и договоры, которые были им удобны.
Русские корабли стояли на реке Тахо в Лиссабоне. Английские силы заняли оба берега реки. В море стояло 15 английских кораблей и 10 фрегатов. У Сенявина могли выйти в море 7 кораблей и 1 фрегат. Два корабля могли потонуть в любой момент. 23 августа 1808 года Коттон подписал с Сенявиным особую конвенцию. Русская эскадра должна была отправиться в Англию и находиться там до заключения мира между Англией и Россией, после чего возвратиться в Россию. 31 августа 1808 года эскадра Сенявина под русским флагом вышла из Лиссабона и 27 сентября 1808 года прибыла на портсмутский рейд. В 1809 году русские экипажи вернулись на Родину. В 1813 году англичане вернули два корабля, остальные пришли в негодность.
Вернувшись в Петербург, талантливый адмирал попал в опалу и фактически был понижен в должности: Сенявин исполнял обязанности командира Ревельской флотилии. В 1813 году отправлен в отставку. Александр I не простил ему лиссабонской неудачи.
Остальные корабли Средиземноморского флота также были потеряны для России.
Эскадра Салтанова (5 кораблей, 4 фрегата, 4 корвета, 4 брига, 20 призовых судов), состоявшая из кораблей Черноморского флота, не была пропущена османами через проливы. Два корабля («Москва» и «Св. Пётр») вышли из Корфу и собирались прорваться через Гибралтар в Россию. Но попали в сильный шторм, задержались у острова Эльба. Французы не пустили их дальше. Корабли перешли в Тулон и в 1809 году были проданы Франции.
Фрегат «Венус» был блокирован англичанами в Палермо и его капитан решил передать корабль сицилийскому королю Фердинанду. Один старый корабль и фрегат были проданы в 1809 году на Корфу. Остальные корабли и суда (4 корабля, 2 фрегата, 2 корвета и др.) были собраны в Триесте, где их сдали французам.
Так, благодаря «мудрой» политике Александра, мы потеряли Средиземноморский флот свою губернию в Средиземноморье – Ионические острова, базу на Корфу.