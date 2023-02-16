Киеву в этом году будет тяжело достичь победы над Россией и вернуть себе все территории. Но и России не удастся завоевать всю Украину.

Глава объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли в очередной раз заявил о том, что вооружённый конфликт между Украиной и Россией должен завершиться переговорами. В интервью изданию Financial Times американский генерал высказался о том, что «окно возможностей для переговоров о завершении войны на Украине может возникнуть в любой момент».Милли:В связи с этим, как считает американский военачальник, ситуация «в любой момент может свестись к дипломатии».На таком фоне в США впервые с начала российской специальной военной операции официально зарегистрировано и разрешено властями страны проведение антивоенного митинга, на котором планируется призвать Белый дом прекратить оказание военной помощи Украине. Примечательно, что на это указывают в украинском СНБО, утверждая, что митинг организует Либертарианская партия США. Эта партия является третьей по численности в США, но при этом фактически не допускается до прямого законотворчества. В плане экономики американских либертарианцев называют «продолжением Республиканской партии».Митинг американские либертарианцы проведут под лозунгом «Хватит дразнить военную машину». Планируется призвать Джозефа Байдена к отказу от финансирования коррупционного киевского режима и к началу дипломатического процесса урегулирования.Отмечено то, что власти разрешили проведение такого митинга в самом центре столицы США - Вашингтоне, у мемориала Линкольну.