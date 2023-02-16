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Генерал Милли: Окно возможностей для переговоров о завершении войны на Украине может возникнуть в любой момент

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Генерал Милли: Окно возможностей для переговоров о завершении войны на Украине может возникнуть в любой момент

Глава объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли в очередной раз заявил о том, что вооружённый конфликт между Украиной и Россией должен завершиться переговорами. В интервью изданию Financial Times американский генерал высказался о том, что «окно возможностей для переговоров о завершении войны на Украине может возникнуть в любой момент».

Милли:

Киеву в этом году будет тяжело достичь победы над Россией и вернуть себе все территории. Но и России не удастся завоевать всю Украину.

В связи с этим, как считает американский военачальник, ситуация «в любой момент может свестись к дипломатии».

На таком фоне в США впервые с начала российской специальной военной операции официально зарегистрировано и разрешено властями страны проведение антивоенного митинга, на котором планируется призвать Белый дом прекратить оказание военной помощи Украине. Примечательно, что на это указывают в украинском СНБО, утверждая, что митинг организует Либертарианская партия США. Эта партия является третьей по численности в США, но при этом фактически не допускается до прямого законотворчества. В плане экономики американских либертарианцев называют «продолжением Республиканской партии».

Митинг американские либертарианцы проведут под лозунгом «Хватит дразнить военную машину». Планируется призвать Джозефа Байдена к отказу от финансирования коррупционного киевского режима и к началу дипломатического процесса урегулирования.

Отмечено то, что власти разрешили проведение такого митинга в самом центре столицы США - Вашингтоне, у мемориала Линкольну.
Использованы фотографии:
НАТО
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15 комментариев
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  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 21:50
    +3
    Киеву в этом году будет тяжело достичь победы над Россией и вернуть себе все территории. Но и России не удастся завоевать всю Украину.

    Как истинный пират если чувствуешь что твое дело табак: "а может переговоры?!"
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 22:09
      +2
      Цитата: Mitos
      Киеву в этом году будет тяжело достичь победы над Россией и вернуть себе все территории. Но и России не удастся завоевать всю Украину.

      Как истинный пират если чувствуешь что твое дело табак: "а может переговоры?!"

      Пираты сегодня, это США.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 22:12
        0
        Об том и речь.
        Москва выдвигает по Украине предложения о «фальшивом мире», в то время как Киев стремится к «справедливому миру» — замгоссекретаря США Виктория Нуланд

        Их "справедливый мир" мы знаем...
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 21:51
    +1
    Окно возможностей возникнет только после полного вывода ВСУ с территории России(Херсонская,Запорожская области,ДНР,ЛНР).До этого момента ни о каком окне возможностей говорить не приходится.
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 21:51
    +2
    А нам вся и не нужна. Нам наше отдайте. А западенщину пусть поляки окучивают. Остатки венгры с румынами поделят. sad
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 21:51
    +3
    США очевидно увязли на Украине, где все идет не по их сценарию, более того, дальше это может кончится не только потерей лидерства в мире, Китай воспользовался спокойным временем и невозможностью для США переключится на него, но вполне реально дойдет до распада НАТО и разрыва с ЕС.
    Только хрен им по всему рылу, а не замороженый конфликт - НАМ это невыгодно. Но США изо всех сил подталкивают именно к этому и поставки танков - это типа как угроза, что мол, они готовы подпитывать Укру бесконечно. Нет, ребята - у вас Китай, и это важнее.
    1. Арбайтернегаст
      Арбайтернегаст Сегодня, 22:05
      +1
      США очевидно увязли на Украине, где все идет не по их сценарию,

      Неизвестно, по чему сценарию, но точно не по кремлевскому... Хотя... кто их знает, сценаристов серых...
  5. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 21:53
    +2
    вооружённый конфликт между Украиной и Россией должен завершиться переговорами.

    Желательно переговорами о капитуляции.
  6. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 22:00
    +3
    Любые переговоры, кроме капитуляции Киева, это время для перевооружения, оснащения и подготовки ВСУ... А потом новый конфликт. Только уже с гораздо более сильным противником.... Повод запад найдёт, типа возврат земель, Крыма и т д. Зачем нам, России, это? Если уж начали, то до полной демилитаризации-денацификации.
    А вообще, мрачно как то все... Много вопросов к башням...
  7. sifgame
    sifgame Сегодня, 22:01
    0
    Ишь ты как сразу заговорил, а вообще куда он лезет со своими комментариями, не с ним же воюют.
  8. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 22:04
    +1
    Митинг американские либертарианцы проведут под лозунгом «Хватит дразнить военную машину»

    Глава объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли в очередной раз заявил о том, что вооружённый конфликт между Украиной и Россией должен завершиться переговорами.

    Или уводят внимание общественности от подрыва " Северных потоках " , или наступает пора " северного пушного зверька " . Почему то Администрация Байдена не подала в суд за клевету на корреспондента Сеймур Херш , боясь видимо его проиграть .
    1. боеприпас
      боеприпас Сегодня, 22:12
      0
      Цитата: Vyacheslav57
      Администрация Байдена не подала в суд ....... боясь видимо его проиграть .

      А у нас Администрация может проиграть в Московском суде ?
  9. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 22:09
    +1
    Американцы против войны - это как пчёлы против мёда. Они уже бабла накосили, военную промышленность заказами закидали, гейропу в нужную позу поставили. Им мирные переговоры нужны как невесте триппер.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 22:10
    0
    Генерал Милли: Окно возможностей для переговоров о завершении войны на Украине может возникнуть в любой момент
    Вот для кого то вояка есть авторитет?
  11. topol717
    topol717 Сегодня, 22:10
    0
    Ясно что запад устал. США выгоды от войны в Европе уже не видит, начинаются убытки. Проигрывать не хотят. Начали говорить о переговорах.