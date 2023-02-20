Сказки Старого Маугли. Про желтых земляных червяков

Намасте дорогие читатели, намаскар уважаемые коллеги! Печально так на душе, потому как почти все, что хотел донести в прошлой сказочке как бы «не зашло». Это, конечно, бывает, но вы же сами понимаете, прямо открыто вам говорю, не все, что рождается в голове сегодня можно вот так брать и вываливать. За это порой прилетает по другим, не менее чувствительным местам нашего тела.
Потому простите, но излагать некоторые вещи приходится именно как в сказке. Не в плане «чем дальше – тем ужаснее», а в плане витиеватости изложения. Так что, сами понимаете, в наше время приходится изворачиваться и заставлять мозги работать.
Так что, рассчитываю на то, что ваши мыслительные аппараты справятся с такой задачей.
А сегодня у нас речь пойдет о весьма и весьма распространенной вещи в нашей жизни. О желтых земляных червяках. Вы сейчас скажете, что все это сказки, и червяки не бывают желтыми. Они фиолетово-розовые, это знает каждый, кто хоть раз ходил на рыбалку.
Биологов на вас нет, дорогие мои! Они бы вам рассказали и показали, что под нашим солнцем может быть все. В том числе и желтые земляные червяки, точнее, червяги. Сами полюбуйтесь.
Вообще это безногие земноводные, и они не черви, я бы сказал, что их ближайшие родственники – это лягушки с ближайшего болота. А похожи червяги и на змей, и на червей. Но не все есть то, чем кажется.
Вот и люди бывают разные точно так же, как и животные. Вот, к примеру, Балу, мой любимый учитель. Недавно пошел на рыбалку, вернулся ни с чем. И при этом сиял, как золотая монетка на солнце. «Я поймал такую большую рыбину, что пришлось её отпустить! Все равно не смог бы дотащить, чтобы вам похвастаться!». Ну да. Хотя чего возьмешь со старика. Не поймал – так историю придумал от души.
Или другая любимица - Багира? Думаете, всегда честно признается в своих промахах и никогда не врет? Напомню общеизвестный случай с Каа. Когда они меня спасали. «Они называли тебя желтым земляным червяком и ещё зеленой лягушкой». Чушь? Конечно. Но чушь, которая спасла жизнь мне. Вообще чушь надо нести бережно. Не расплескивая ни капли. Хороша только полная чушь!
Хочу я сегодня поговорить с вами об этих самых земляных червяках. И расскажу сегодня не столько сказку, сколько быль, покрытую патиной (не путайте с паутиной!) времени, а потому иногда чудным образом смахивающая на сказку. Думаю, с каждым из вас случались ситуации, когда внезапно приходилось решать вопросы философии мирового уровня. Где-то между третьей и последней, не так ли?
Да-да, мирового уровня проблемы, которые возникали ниоткуда. Вот, к примеру, мой недавний случай. Возвращаюсь вечером в свое логово и вдруг в голове возникает извечный вопрос - «курица или яйцо»? Другой бы сел и много дней думал над этой проблемой. Может быть, даже книжку бы написал. Я же просто прошел к холодильнику. Оказалось, протухло яйцо. И никакой философии. Один сероводород.
Я почему решил написать? Вспомнил об одном государстве, которое появилось по воле англичан и которое уже долгие годы поражает нас своей наглостью и глупостью. О Пакистане. О том, как они у северной страны с гордым названием Россия на коленях просили скидку на газ. «Мы бедные и неспособные заплатить по нормальным ценам».
Ну бедные, неспособные. Так живите по средствам! Как говорит мудрая Гаджини, жена не менее мудрого Хатхи — каждый слон должен носить свой хобот самостоятельно! Не можешь быть слоном, стань буйволом или бараном. Только ребята из Пакистана далеко не бараны. Они считают баранами других. В частности нас, индийцев. Но еще и тех, у кого скидки выпрашивают.
Прочитал я в наших газетах интересную новость о том, что в январе Пакистан отправил на Украину 50 000 боеприпасов. А недавно подписался отправить ещё 10 000 ракет для РСЗО. Вот такие нищие пакистанцы, которым очень нужна скидка на газ. Деньги есть, но денег нет. Или подлость есть?
В свое время я размышлял на тему сколько женщине надо сари, сколько обувки, сколько всяких масел и прочей ерунды для красоты. Сейчас после того, как узнал об пакистанском бизнесе, понял, что соседи наши схожи с женщинами. Сколько сари нужно женщине? Ответ прост, как и ответы на все сложные вопросы. Женщине всегда надо на одно сари больше, чем у неё есть! И пакистанцам всегда нужно чуть больше, чем у них есть.
Сейчас кто-то скажет, что Маугли что-то ополчился на соседнее государство. Да, ничего нового. Сто раз уже повторял фразу о том, что мы, жители джунглей, видим мир вокруг по-другому. Хотите пример? Вот какая рыба, по вашему мнению, самая опасная? Это не акула и не пиранья. Это копченая скумбрия, которая пролежала на солнце неделю. Аналогия несколько притянутая, но, уверен, вы ее поймете.
«Любовь» моя к бандерлогам пакистанским давнишняя. Рожденная ещё в 1947 году. Буквально через несколько недель после возникновения Пакистана. Спасибо добрым дядям из Лондона. Кстати, и их тоже «люблю» беззаветно. Тогда она, любовь эта самая, называлась Первой Кашмирской войной.
Ладно, отделились от нас пакистанцы. Отделился от нас и штат Джамму и Кашмир. Проглотили мы эту несправедливость от англичан. В истории многих стран есть такие эпизоды, особенно когда границы проводят британцы. Кто-то присоединяется, кто-то уходит. Мы смирились, а вот новый сосед нет. И направил он, сосед этот, в Кашмир... Нет, не «поезда дружбы», а племена, опять не угадали, не националистов из «правосеков», а лашкаров из Вазиристана.
Не понравилось им, что махараджа Хари Сингх хорошо к нам относился и жил с нами дружно. Они даже местных единоверцев в Пунче взбудоражили. Те восстание подняли, вопили о присоединении к Пакистану. Грабить народ начали. Прибежали к нам гонцы от Хари Сингха. «Помогите утихомирить сепаратистов!». Мы помогли. А кашмирцы, увидев наше отношение к ним, подписали договор о присоединении к Индии.
А все из-за чего началось-то? Из-за обычной лени соседей. Несколько недель прожили независимыми, растащили то, что создавалось веками на их земле. Проели пропили... Мужчины меня поймут. Помните апофеоз собственной лени? Ну, когда ешь суп прямо из кастрюли, даже не доставая её из холодильника? Вот тут примерно то же самое. Рани вам готовит. Старается. Стол накрывает красивый. А вы прямо из кастрюли…
Сейчас некоторые мне напишут, что вспоминать давно минувшие времена глупо. Наверное. Повоевали и забыли. Признали итоги и живем дальше. Но это мы, а не пакистанцы. Эти не забывают. Вот и пошли войной на нас в августе 1965-го. Опять восстание спровоцировали на нашей части Кашмира. Зачем-то понадобилась соседям пустыня наша - Большой Качский Ранн.
С войной мы быстро решили. Шуганули наши солдаты пакистанскую армию, но дальше границы не пошли. Нам этот Пакистан совсем не сдался, а воевать и солдат хоронить не хотелось. Так и велась война на границе. Впрочем, её даже войной не называли. Так, «индо-пакистанский инцидент». Правда начался он чуть раньше. Стычки ещё весной были.
Пошли мы на поводу какого-то ООН. Думали, получат они часть этой пустыни и угомонятся. Поймут, что воевать мы умеем, но предпочитаем просто так солдат не гробить. Отдали мы 90 квадратных километров пустынных территорий Пакистану. Ну люди же они в конце концов. Должны же понять, что невозможно жить постоянно в контрах с соседом. Зачем убивать друг друга, если можно торговать?
Наверное, глупые мы. Даже точно глупые. И надежды наши глупые. Жизнь состоит из таких неожиданных решений, что аж голова кругом идет периодически. Вот я, только что, решал съесть маринованный в карри патисон. Подошел к холодильнику, открыл. Увидел банку с патисонами. Пока решал какой патисон и как доставать буду, съел три свиные отбивные из рядом стоящей сковородки. Неожиданно даже для себя. Патисон же, из-за своей лени, доставать вообще не стал.
Вы думаете это все? Нет, Пакистан решил «потренироваться на кошках», эту фразу я слышал в каком-то заграничном фильме. Дело в том, что Пакистан после создания не стал единым. Западная и восточная части жили совершенно по-разному. Разный уклад, разные традиции, разные герои, разные языки. И решил запад этой страны научить восток жить правильно.
В декабре 1970 года на востоке к власти пришла партия «Авами Лиг» во главе с шейхом Муджибуром Рахманом, который выступал за автономию востока. На западе же к власти пришла пакистанская народная партия Зульфикара Али Бхуто. И началось. Рахман должен был стать премьером, а Бхуто был против. Мы думали, что они между собой договорятся. Как же. Это же пакистанцы. Мозг набекрень. Армия, мова, вира…
Короче говоря, пошла пакистанская армия на восток 25 марта. Понятно, что ополчение востока ничего сделать не могло. Как сейчас помню, вся эта бойня называлась «Прожектор». Понятно, что города востока были захвачены и захват этот был «оформлен юридически». Один восточный майор даже зачитал текст декларации о независимости, подписанный Рахманом. Вроде бы все. Живи и радуйся, что не убили. И все ничего, если бы не деревенские жители.
Началась резня. Пакистанцы резали жителей городов, а партизаны захватчиков вне этих самых городов. Говорят, до 3-х миллионов вырезали. И к нам 8 миллионов перебежало. Заметьте, мы молчали и смотрели на это с болью, не вмешиваясь в дела другого государства.
А Пакистан начал наглеть. «Без поддержки Индии партизаны бы уже были разбиты!». Вот так, стараешься жить мирно, но козла никогда не научишь не есть капусту. У него всегда одна и та же мысль на уме. «Имею право просто потому, что я козел!». В общем, случился у нас «Чингизхан». Налетели пакистанские самолеты на наши базы. Бомбы покидали... И что нам оставалось?
Правильно. Оставалось вломить в очередной раз по наглой пакистанской морде лица. И вломили. Три дивизии, что гнобили восток, были разгромлены нашими войсками и нашей авиацией. Мы не мелочились. Три дивизии говорите, получите три наших корпуса. Чтобы жизнь медом не казалась. Да и воевать мы умеем.
Вот времена были. Помню, как на роту 23-го батальона Пенджабского полка наступала 51-я бригада пакистанской армии. Они на нас, а мы им по носу. Они опять на нас, а мы опять по носу. Два дня наступали. Ногами в собственное дерьмо. В декабре это было. Да, хорошая была охота тогда.
А танкисты наши под Шакаргархом у реки Басантар как раскатали пакистанских? Любо дорого смотреть. Вражьи М48 против наших Т-55. Не охота, а сказка. Железо грохочет, танки горят, пакистанцы вопят. А нечего нападать на мирного соседа. Хочешь войны - получи войну. Говорят, это было крупнейшее танковое сражение этой войны.
В целом, закончилось все, как всегда, то есть, позором для Пакистана. Бангладеш обрела независимость. Пакистанская армия отползла восвояси. Ну и мы получили ещё одного соседа. Ну и трофеи. Самолеты, вертолеты и прочие танки…
Думаете пакистанцы усвоили этот урок? Нет. Если человек идиот, то это надолго. Это как глупый мужчина, который сам этого не замечая, опускает себя в глазах окружающих. Вот скажите мне на что жалуются большинство мужчин? Правильно, на не очень хорошую жену, которая не понимает порывов души мужа, и на свою машину, которая отчего-то часто ломается, на головную боль с утра в понедельник…
Я всегда с грустью смотрю на таких. Дурачок, зачем ты всем рассказываешь, что ты идиот? Ты же сам выбирал себе жену, машину, что и сколько пить вечером воскресенья. Выбрал то, что имеешь, вот и живи так, как живешь. Не ной. А если не хочешь, продай машину. Ну и дальше по списку…
Но вернусь к нашим соседям. Про неусвоенный урок. Расскажу вам по Каргильскую войну. Понимая, что победить нас в открытом бою невозможно, решили наши соседи направить на нашу территорию диверсантов. Проникнут, оккупируют территорию, провозгласят чего-нибудь и быстренько войдут с состав Пакистана.
И вот, в начале 1999 года пакистанцы скрытно проникли на нашу территорию в районе Карпил. И не просто проникли, но и начали осуществлять свои планы. Только мы больше терпеть не стали. Наши армия и дипломаты начали крупное наступление. С какого-то перепуга пакистанцы посчитали, что в горах они сильнее нас. Как будто в наших горах живут не наши люди.
Наступали мы медленно. Людей своих щадили. Но вскоре почти все горы освободили. И диверсантов этих самых там же и уложили стройными рядами. Но стала опять перед нами дилемма. Как у Шекспира. Бить или не бить, вот в чем вопрос? И тут подсуетились союзнички Пакистана - США. Не бить! Давайте все решим дипломатическим путем.
Ладно. В последний раз стерпим. Тем более, что те «стройные ряды», что лежали в наших горах, нужно было вернуть в Пакистан. А там около 4 000 солдат и офицеров в виде разлагающихся трупов. Как же не хотели пакистанцы признавать, что это их военные, но признали и забрали. Короче, к концу июля 1999 года мы с этой диверсантской проблемой покончили. Умиротворили насовсем.
Для чего я вам рассказал краткий курс наших взаимоотношений с соседями? Да просто потому, что вижу, как развиваются примерно такие же отношения между Россией и Украиной. Союзники точно так же распределены. За Пакистан-Украину топят США и Европа, за Россию-Индию те, кто сумел сохранить независимость от американцев.
И войны, те, что у нас происходили в течение долгих десятилетий, там проходят «на ускоренной перемотке». И люди погибают тоже с той же скоростью. Меня поражает тупость тамошних правителей. Что в одной, что в другой стране людей почти не встретишь по всей территории, а не жалеют их нисколько. А ведь любой здравомыслящий вожак знает, что с людьми надо обращаться как с противопехотной миной. Бережно и аккуратно.
Учиться нам надо у предков. Умели они решать проблемы без войны. Кто-то мне рассказывал, как встретились как-то адмирал Нельсон и фельдмаршал Кутузов. Поговорили с глазу на глаз и все! Никакой войны. Дипломатия называется. А я с вами буду прощаться сегодня. проблемы есть у всех, в том числе и у меня. И решать их надо мне...
Но заигрывая с Пакистаном, и зачисляя его в число своих союзников, рекомендую помнить о нашей практике «дружбы» с этой страной. И тогда вас не удивит то, что нефть со скидкой у России Пакистан приобретет на деньги, вырученные от продажи ракет и снарядов Украине. Без скидки.
Союзники – это весьма полезное и необходимое явление сегодня. Но союзники ни в коем случае не должны быть желтыми земляными червяками, потому что именно под них маскируются все кому не лень. Об этом стоит помнить.