Тот самый новейший танк KF51 Panther: своим не продали – дадим Украине

Есть такое крылатое выражение: «Кому война, а кому мать родна», которое ярко характеризует одну важнейшую деталь любого военного конфликта – бизнес и огромные деньги. Специальная военная операция на Украине в этом плане яркий пример: наверное, и не сосчитать, какую прибыль имеют западные корпорации, занимающиеся восстановлением и модернизацией техники для Киева.
Однако здесь немецкий «Рейнметалл», пожалуй, выделился больше остальных. Речь идёт о новейших танках KF51 Panther, возможность поставки которых на Украину рассматривает правительство Германии.
Мощное оружие, которое может изменить ход конфликта? Возможно. Но мы поговорим о другом – неопределённость в плане принятия на вооружение танка Германией заставляет концерн искать новые рынки сбыта, среди которых Киев выглядит самым удобным покупателем.
Концепт танка вроде интересный
Вообще, конечно, маркетологи из «Рейнметалла» своё дело знают, причём знают его на отлично. Примером тому может служить KF51 Panther, который без всякого преувеличения стал одной из самых известных новинок танкостроения последних лет. Впрочем, другого здесь и быть не могло: красивая реклама в социальных сетях и помпезная презентация на международной выставке вооружений Eurosatory-2022 в Париже тому во многом поспособствовали.
Чего уж тут говорить, если даже наши средства массовой информации, пестрящие уничижительными заголовками в адрес западного оружия на фоне специальной военной операции, приступили к немецкому изделию с некоторой осторожностью, больше уделяя внимание его предполагаемым характеристикам, а не тому, насколько оно плохое. Мы, кстати, про этот танк тоже писали – вот здесь можно почитать подробнее, кому интересны некоторые детали.
Но реклама рекламой, а машина на первый взгляд действительно вышла интересная. В ней господа из «Рейнметалл» попытались реализовать то, что зрело давно, хотя и более современные веяния вниманием обделены не были. Причём видно, что с козырей решили не просто пойти, а буквально броситься в атаку.
120-мм классические западные орудия уже исчерпали свой потенциал, а снаряды достигли предела своей мощи? На радикальное увеличение калибра решиться сложно? Пожалуйста, вот вам «промежуточный калибр» в лице 130-мм гладкоствольной пушки – могущество боеприпасов очевидно, но при этом без «переплат» в виде совсем уж несоразмерно увеличенной массы качающейся части и масштабных изменений в конструкции боевой машины. Автомат заряжания вместо человека-заряжающего прилагается.
Нужна повышенная ситуационная осведомлённость экипажа на поле боя? И это в «Пантере» реализовано сполна: в распоряжении танкистов есть как стационарные камеры кругового обзора по типу «прозрачной брони», так и два малоразмерных квадрокоптера, которые в режиме реального времени покажут, что творится вокруг танка и в целом на местности.
Разведывательный дрон «Пантеры»
Защита у «Пантеры» тоже условно всеракурсная: пассивное классическое бронирование, динамическая защита – скорее всего, невзрывного типа – и система активного противодействия Advanced Modular Armor Protection (AMAP), которая может нейтрализовать снаряды типа управляемых ракет и гранат. Что же касается верхней полусферы, то там – пусковые установки с аэрозольными гранатами и инфракрасные/ультрафиолетовые датчики для обнаружения ракет, атакующих в крышу, а также дистанционно-управляемая пулемётная установка, которая может использоваться для борьбы с дронами.
Ну и про дроны-камикадзе «Рейнметалл» тоже не забыли, уместив на крыше «Пантеры» пусковую установку для четырёх барражирующих боеприпасов HERO-120 с дальностью полёта до 40 километров. Управлять ими может любой член экипажа – он, кстати, состоит всё так же из четырёх человек, правда, на этот раз без заряжающего, а в качестве четвёртого танкиста выступает командир танкового подразделения или оператор тех самых беспилотников-камикадзе, находящийся рядом с механиком-водителем в передней части корпуса машины.
И вся эта красота снабжена новыми средствами связи, а также оснащена шиной обмена данных по стандарту NGVA (NATO Generic Vehicle Architecture), через которую все системы танка управляются единым бортовым компьютером.
Барражирующий боеприпас HERO-120
Чем не конфетка? Правда, не все в Германии отнеслись к ней с трепетом: во многом конфетка была старой, но с новой обёрткой.
Бундесверу не очень-то нужны
Вся эта шумиха вокруг появления нового немецкого танка в лице «Пантеры» сопровождалась довольно громкими заявлениями от «Рейнметалл», которые несли уже типичную для сегодняшних дней риторику. В общем, её можно охарактеризовать так: у русских есть много современных танков, а на подходе ещё и Т-14 «Армата», так что ответить нам будет нечем. Ну и логично, что «Пантера» должна стать этим самым ответом российскому Т-14, и никак иначе.
Но столь яркие эпитеты подействовали не на всех.
Многие военные эксперты, в том числе и западные, стали склоняться к очевидному выводу, что новый танк совсем не тянет на революционное решение и является просто глубокой модернизацией уже имеющегося на вооружении «Леопарда-2», причём не самой свежей серии, поскольку корпус и шасси были использованы от «Леопард-2А4» 80-х годов. С этим трудно не согласиться: в машину просто попытались уместить всё то, что хоть как-то могло заинтересовать покупателя.
И действительно, само шасси, столь странное сочетание дронов на танке, наличие четвёртого члена экипажа с сомнительным функционалом, а также вызывающая вопросы масса машины 59 тонн при сохранении, в общем-то, схожих с «Леопардом-2» габаритов указывают на то, что «Пантера» – лишь демонстратор технологий, и даже совершенствованием его брони не занимались. На полную доработку этого концепта, согласно разным оценкам и данным того же «Рейнметалл», требуется длительное время. Пока это просто старый танк, обвешанный ярко сверкающей мишурой, часть которой по факту может оказаться абсолютно бесполезной после соответствующих испытаний и оценки со стороны самих пользователей.
Впрочем, там бы с самим базовым шасси разобраться. Даже если его заменят на таковое от «Леопард-2А7», как минимум по защищённости его ресурс, рассматривая перспективу, уже практически исчерпан. Если брони хватает сегодня, то завтра она уже может быть недостаточной.
Но интерес «Рейнметалл» вполне понятен: Германия совместно с Францией уже не первый год ведёт исследования и производит некоторые научные наработки по созданию нового единого европейского танка по программе MGCS (основная наземная боевая система). В этом проекте участвовал и этот концерн, однако его предложения, как бы это мягче сказать, в конечном итоге попросту отбрили.
Та машина, которую под названием KF51 Panther показали на выставке, стала своеобразным конкурентом перспективному единому европейскому танку. Конкурентом, который имеет околонулевой шанс оказаться в производстве для нужд Бундесвера.
Многие немецкие СМИ в июне 2022 года, когда проходила выставка вооружений Eurosatory, откровенно писали о том, что «Рейнметалл» просто хочет сорвать проект европейского танка и урвать себе кусок очень жирного пирога в лице части 100-миллиардных инвестиций Германии в свою оборонку.
Так пока оно и выходит. Воз с «Пантерой» и ныне там, а его претензии на роль единого танка до сих пор являются чем-то из области фантастики. На официальном уровне про него уже даже говорить перестали. Но это и не удивительно: когда правительство всерьёз настроено на приобретение совершенно нового танка и машин на его базе, покупка старого, но «на стероидах», выглядит глупостью.
Свои брать отказываются – можно впарить Украине
Сейчас принято говорить о всеобщей антироссийской истерии на Западе, но, кажется, далеко не для всех она является идеологической. Многие компании под шумок пытаются, причём вполне успешно, заработать на этом. И «Рейнметалл» со своей действительно агрессивной политикой ведения бизнеса в данном случае совсем не исключение.
Все мы помним историю почти годичной давности, когда бывший украинский посол в Германии Мельник слёзно выпрашивал у тогда ещё сомневавшегося немецкого правительства танки. Но это было лишь официальными просьбами, а вот неофициально «Рейнметалл» уже успел выставить послу коммерческое предложение со всеми сопутствующими затратами на обучение экипажей, техническую документацию и прочее. Правда, на тот момент речь шла только о «Леопардах-1», идею передачи которых канцлер всё-таки забраковал.
Теперь разговор пошёл уже о «Пантерах». Причём заявила об этом как украинская сторона, так и руководство «Рейнметалл». В концерне надеются, что правительство Германии всё-таки выдаст экспортное разрешение на передачу этих машин ВСУ, которая, в случае одобрения, может начаться уже через год-полтора.
Здесь остаётся только поздравить Паппергера – попытка заработать вышла интересная. Свои в лице бундесвера на этот танк смотрят с явным недоверием, хотя тут уместнее было бы сказать, что вообще пока не смотрят. Но продать этот «недострой» в том варианте, который был на выставке, можно ведь и не только своим, поскольку Украина в этом плане выглядит удобным покупателем: Киеву, в общем-то, всё равно, какие машины будут передаваться. Главное, чтобы побольше и получше. Платить-то всё равно будут европейцы.
Примечательно, что заинтересованность концерна «Рейнметалл» в продаже «Пантеры» воюющей стране ярко иллюстрирует тот факт, что перспективной для Германии она не считается. Иначе никакой логики в передаче Украине танков, которые ещё находятся в разработке и якобы призваны заменить «Леопарды-2», совсем нет.
Тем не менее, если Шольц всё-таки даст добро на поставку «Пантеры» Украине, «Рейнметалл» сможет убить одним выстрелом сразу двух зайцев.
Во-первых, машина может подтвердить свой экспортный потенциал, но, разумеется, не как революционное решение. В перспективе «Пантера» может стать не просто самостоятельным танком, который можно выставить на рынок и искать потенциальных покупателей. На роль глубокой модернизации «Леопардов-2» в том или ином варианте она тоже может подойти. Особенно тем странам, где они уже есть.
Второй плюс неразрывно связан с первым. Заказ на поставку «Пантер» Украине позволит модернизировать и полностью загрузить производственные линии «Рейнметалл» как в самой Германии, так и на строящемся заводе концерна в Венгрии. Учитывая, что в данном случае все расходы оплатит правительство, производитель танков получит огромный выигрыш в финансовом плане – вкладываться в производство практически не придётся.
Но всё это, как говорится, пока вилами на воде писано. В правительстве Германии деньги считать умеют очень хорошо, и снятие с хранения, восстановление и модернизация «Леопардов-2» для Украины обходится куда дешевле, чем если бы их превращали в «Пантеры», либо строили последние с нуля.