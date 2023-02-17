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На Украине началось формирование первого польского подразделения, официально входящего в структуру ВСУ

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На Украине началось формирование первого польского подразделения, официально входящего в структуру ВСУ

Украина начинает создавать в структуре собственных вооруженных сил официальные подразделения, состоящие из польских военнослужащих. Формирование первого такого подразделения уже началось.


Киев легализует польских кадровых военных в составе ВСУ. По данным польского портала Onet, первым таким подразделением станет "Польский добровольческий корпус", он официально войдет в состав ВСУ и не будет иметь никакого отношения к так называемому "Иностранному легиону территориальной обороны", в котором воюют наемники, в том числе и из Польши. Формированием подразделения занимается некий гражданин Польши, личность которого не раскрывается.

В среду в Киеве состоялось собрание, на котором было объявлено о формировании первого спецотряда в составе поляков. (...) Это будет независимое от этого легиона спецподразделение, подчиняющееся непосредственно Министерству обороны Украины

- говорится в сообщении.

По имеющейся информации, основными задачами нового формирования станут диверсии и разведка, базу планируется разместить где-то под Киевом. На сегодняшний день в состав отряда входят несколько человек, которые уже начали подготовку к проведению операций. Неназванный представитель Минобороны Украины подтвердил, что передача воинских книжек полякам и, таким образом, окончательное оформление части, произойдет в течение ближайшего времени.

Между тем стало известно, что данное формирование является очередным добровольческим отрядом, аналогичным уже имеющимся так называемым "Русскому добровольческому корпусу" и "Белорусскому добровольческому корпусу", созданным в структуре ВСУ. Набор польских граждан объявлен по всей Польше, но с властями пока не согласован.
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20 комментариев
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  1. Chip4ik
    Chip4ik Сегодня, 06:30
    0
    Начало положено, время упущено. К концу года будем воевать с немецко-французскими , литовскими и финскими корпусами. Эдельвейс уже создали.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:43
      -2
      Мы и так воюем год с утырками со всей Европы.У них время упущено-могли бы и проллой весной подобный сброд собрать
  2. Сергей Хатылаев
    Сергей Хатылаев Сегодня, 06:32
    -2
    Ну хорошо, чубатые заканчиваются, значит.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:46
      -3
      А вот не заканчиваются нисколько.Создание этих подразделерий-политическая акция.Да и это hohlu,получившие "карту поляка".Уже писал про это
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 06:49
      +1
      Тут дело не в том, что чубатые заканчиваются. А том, что пришло время полякам забирать "свой" Лемберг. Согласно закону от Зе, поляки на Украине имеют такие же права, как и сами украинцы.
      1. стар
        стар Сегодня, 07:20
        +1
        Тут дело не в том, что чубатые заканчиваются. А том, что пришло время полякам забирать "свой" Лемберг.

        Тоже думаю, что их набирают для войны с ВСУ
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 07:29
          +2
          Когда поляки "заберут" Лемберг, для нас это будет не самый плохой вариант. Нам он и нафиг не нужен, население там ничего производить не может, только разрушать. А вот поляки получат тот ещё геморрой себе. Всё-таки поляки с украинцами друг друга резали сотни лет. Это у них заложено в генах.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:37
    +2
    Киев легализует польских кадровых военных в составе ВСУ.
    Ступенька к "официальному" вводу польских ВС на украинскую территорию. На, что только Зеленский не идет лишь бы удержаться у власти - торгануть страной, да пожалуйста. Думаю, что к этому подразделению и отношение со стороны наших бойцов будет соответствующее. Уничтожать без пощадно.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:47
      +4
      Следующий шаг- создание квазигосударства.Конфедерация Польши-Украины
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 08:34
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Следующий шаг- создание квазигосударства.Конфедерация Польши-Украины

        Из НАТО пинают, так войти в состав Польши - и дело сделано. "Пятая статья" заработает, прибежит Америка и как на Россию навалится!!!!

        Вот ещё бы ума хватило и у Зеленского, и у поляков и всех прочих, кто так под защиту пресловутой "пятой статьи" рвётся, прочитать её. А ещё лучше - понять.
        Много нового и интересного про то, как "всё НАТО навалится" узнали бы...
    2. Ray
      Ray Сегодня, 07:31
      -1
      Для того, чтобы их "уничтожать беспощадно" нужны определенные условия. Например, господство авиации в воздухе, преимущество арты и танков, грамотные тактические маневры. И все это должно вовремя снабжаться, все это требует актуальных разведданных, грамотное управление, оперативная связь передовых частей и развед групп с артиллерией, и много ещё чего. Имеем ли мы все это на фронте спустя год СВО? Сильно сомневаюсь. Судя по выступлению моих земляков мобиков из Башкирии к руководству МО, на отдельных участках фронта все наоборот. И уничтожают на таких участках соответственно, беспощадно наших.
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 06:49
    0
    там и так каждой твари по паре.... за то пафоса-то сколько....
  5. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 07:06
    -2
    НАТО и киевская хунта почувствовали, что для ВСУ дело пахнет керосином и решили серьезно задействовать поляков. До этого были якобы "добровольцы", отпускники, инструктора. Сейчас дело приобретает более массовый и официальный характер, так как в виду огромных потерь возможности мобилизации на Украине иссякают.
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:10
    +5
    Вот эту плесень выжигать напалмом нещадно! Ну а насчёт брать в плен вообще забыть - не важно вверх руки у этой мразоты или их уже оторвало - пулю в живот и никаких разговоров.
    1. стар
      стар Сегодня, 07:18
      0
      Вот эту плесень выжигать напалмом нещадно! Ну а насчёт брать в плен вообще забыть - не важно вверх руки у этой мразоты или их уже оторвало - пулю в живот и никаких разговоров.

      Так Пригожин же сказал, что их брать в плен не получается - их чубатые сами пристреливают, а потом головы отрезают, чтобы наши не опознали
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:15
    0
    Боюсь, что это мы упускаем время. Даем возможность им мобилизоваться, готовиться, вооружаться. А, у нас нет войны. У нас- СВО.
  8. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 07:19
    0
    Издать приказ по войскам - пшеков в плен не брать. Расстреливать на месте, даже при попытке сдачи.
  9. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 07:21
    +2
    Киев легализует польских кадровых военных в составе ВСУ.

    Xохлы закончились. Пшeки пошли на мясо.
    Трибалтам к утилизации приготовиться!
  10. Романенко
    Романенко Сегодня, 08:23
    0
    На Украине началось формирование первого польского подразделения, официально входящего в структуру ВСУ

    С Днем рождения, покойнички!
  11. Керенский
    Керенский Сегодня, 08:28
    0
    С чего-то вспомнились "белочехи" времён Гражданской войны. Сколько их было и как они оказались там, где оказались.....