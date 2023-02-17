На Украине началось формирование первого польского подразделения, официально входящего в структуру ВСУ

В среду в Киеве состоялось собрание, на котором было объявлено о формировании первого спецотряда в составе поляков. (...) Это будет независимое от этого легиона спецподразделение, подчиняющееся непосредственно Министерству обороны Украины

Украина начинает создавать в структуре собственных вооруженных сил официальные подразделения, состоящие из польских военнослужащих. Формирование первого такого подразделения уже началось.Киев легализует польских кадровых военных в составе ВСУ. По данным польского портала Onet, первым таким подразделением станет "Польский добровольческий корпус", он официально войдет в состав ВСУ и не будет иметь никакого отношения к так называемому "Иностранному легиону территориальной обороны", в котором воюют наемники, в том числе и из Польши. Формированием подразделения занимается некий гражданин Польши, личность которого не раскрывается.- говорится в сообщении.По имеющейся информации, основными задачами нового формирования станут диверсии и разведка, базу планируется разместить где-то под Киевом. На сегодняшний день в состав отряда входят несколько человек, которые уже начали подготовку к проведению операций. Неназванный представитель Минобороны Украины подтвердил, что передача воинских книжек полякам и, таким образом, окончательное оформление части, произойдет в течение ближайшего времени.Между тем стало известно, что данное формирование является очередным добровольческим отрядом, аналогичным уже имеющимся так называемым "Русскому добровольческому корпусу" и "Белорусскому добровольческому корпусу", созданным в структуре ВСУ. Набор польских граждан объявлен по всей Польше, но с властями пока не согласован.