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Замгоссекретаря США: Мы исходим из того, что Киев никогда не будет в безопасности как минимум без осуществления демилитаризации Крыма

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Замгоссекретаря США: Мы исходим из того, что Киев никогда не будет в безопасности как минимум без осуществления демилитаризации Крыма

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд после слов своего шефа (главы Госдепа Энтони Блинкена) о том, что США не толкают Украину к возвращению Крыма военным путём, сделала заявление несколько иного характера.


По словам небезызвестной посетительницы киевского майдана, США считают, что военные объекты России в Крыму «являются легитимными целями для украинских военных».

Нуланд:

Мы исходим из того, что Киев никогда не будет в безопасности как минимум без осуществления демилитаризации Крыма.

Исходя из заявлений заместителя главы Госдепа, очевидно, что США способствуют тому, чтобы Украина получила такие ударные средства, которые можно было бы использовать против объектов на Крымском полуострове. А если учесть, что и Крымский мост в Киеве относят к «военным объектам», то нельзя исключать новых попыток Украины атаковать и его.

Эти заявления лишний раз свидетельствуют о том, что США намерены спонсировать Киев как минимум в той мере, чтобы от него постоянно исходила угроза в отношении российских территорий и российских граждан. При этом в Вашингтоне всякий раз будут подключать «объяснительную философию» о том, что, дескать, они Крымский полуостров и ещё четыре (новых) региона РФ признают «украинскими», а потому «Украина может поступать со своими регионами, как считает правильным сама».
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23 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:41
    +9
    Мы исходим из того, что Киев никогда не будет в безопасности как минимум без осуществления демилитаризации Крыма
    Опять объявилась одна из главных американских русофобов. Говорила бы прямо, что не безопасность Киева интересует американцев, а Крым, как военно-морская база Сша в перспективе. Шишь вам, а не Крым нечисть поганая.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:50
      +8
      А мы считаем,что не будет безопасности для России без демилитаризации США.
      1. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 07:56
        0
        Цитата: dmi.pris1
        А мы считаем,что не будет безопасности для России без демилитаризации США.

        Надо брать шире. Не будет безопасности для ВСЕХ на Земле, без демилитаризации США.
      2. 9PA
        9PA Сегодня, 08:05
        0
        А я считаю что мы не будем в безопасности без смены военного руководства высшего и среднего уровня, национализации олигархических средств
      3. Egeny
        Egeny Сегодня, 08:25
        0
        Дима, это уже 3-я мировая, а не СВО, так что сначала нужно Херсон и Одессу взять.
        9PA (Евгений).
        Тёзка, чем тебе не нравится Сергей Кужугетович?
        Тихий, серьёзный... а олигархов уже Запад раскулачил.)
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 06:58
      +8
      Мы исходим из того, что Крым никогда не будет в безопасности как минимум без осуществления демилитаризации Киева.
      Первые буквы ( Крым и Киев) даже менять не пришлось
      1. Михаил Драбкин
        Михаил Драбкин Сегодня, 07:08
        +4
        Эти слова… подтверждают что от Киева постоянно исходила угроза в отношении России

        —-Ничего нового. Но до чего-же злое и противное лицо у Нуланд!! И имя Виктория совершенно не её, а какая-нибудь Шарон или Фиона или Саманта…

        —-А похожа на жабу. Хоть постеснялась-бы его навязывать…
      2. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 07:29
        +1
        Без контроля и полного суверенитета РФ над портами Одессой, Николаевым и Херсоном о любой безопасности Крыма и Севастополя можно забыть навсегда.
    3. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 07:28
      -2
      США и в Одессе, Николаеве базы ВМС неплохо подойдут.
    4. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 08:03
      0
      Киев никогда не будет в безопасности как минимум без осуществления демилитаризации Крыма

      а Крым никогда не будет в безопасности как минимум без осуществления демилитаризации НАТО
  2. Eliminator
    Eliminator Сегодня, 06:45
    +10
    Глянул на картинку, аж читать текст передумал.
    Страшно, аж жуть(с).
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:52
      +6
      Вырождающаяся Америка на лицо...Ведьма-ведьмой
    2. Mouse
      Mouse Сегодня, 06:54
      0
      Бабу-Ягу без грима играть можно... а она в жизнь привносит....
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:53
        0
        Не надо нашу Ягу (вполне улыбчивая,добродушная бабка)сравнивать с этой....
    3. Napayz
      Napayz Сегодня, 07:02
      +1

      (Текст, может быть и короткий. Зато наглядный)
    4. Egeny
      Egeny Сегодня, 08:32
      0
      Мужики... не стыдно?
      Ну что вы все бабулю заклевали, вам же не спать с ней...))
  3. 2112vda
    2112vda Сегодня, 06:53
    +1
    Данную особу видно плохо ублажали наши моряки на сухогрузе, на котором она имела возможность совершать турне в молодые годы. Вот и затаила обиду на русских. Ну что же вы морячки флот то опозорили?
    1. Arifon
      Arifon Сегодня, 07:44
      +2
      Может, наоборот, хорошо ублажали - вот и чешется всю жизнь теперь pelоtка, скучает старая, а признаться боится - свои ведь не поймут, они однополую связь практикуют. Вот и печёт Вика, печеньки да пирожки, и ездит с ними по палаткам майданным, там отдыхает и вспоминает буйную молодость
  4. Комментарий был удален.
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 07:09
    +2
    Мир никогда не будет в безопасности без демилитаризации и ликвидации США.
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:10
    +2
    Вот они, не постесняются и будут делать все для воплощения своих планов. А, что мы можем? Маркеров прикупить? Воевать надо как на войне, а не как на СВО.
  7. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 07:15
    +4
    Она абсолютно права, только наоборот - без широкомасштабного воздушного и наземного наступления РФ и без выхода Вооружённых Сил РФ на трассу Киев - Одесса на всем её протяжении, без освобождения РФ стратегических портов на Чёрном море - Одессы, Николаева и Херсона о безопасности Крыма, огрызка Херсонской и Запорожской областей РФ, Донецкой и Луганской народных республик, Брянской, Курской и Белгородской областей РФ можно забыть - они будут под постоянными артиллерийскими и ракетными обстрелами ВСУ и никакой мирной жизни и тем более социально-экономического развития не будет.

    Пока не будут освобождены мать городов русских Киев и город-герой Одесса, все исконно русские земли между ними - цели СВО достигнуты не будут, война будет продолжаться, ситуация с 2014 года не изменилась, разве что новые территории РФ под ударом.
  8. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 07:59
    0
    ну и рожа на фото......................................
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 08:04
      0
      ну и рожа на фото

      хорошая девушка - пьющая