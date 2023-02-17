Мы исходим из того, что Киев никогда не будет в безопасности как минимум без осуществления демилитаризации Крыма.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд после слов своего шефа (главы Госдепа Энтони Блинкена) о том, что США не толкают Украину к возвращению Крыма военным путём, сделала заявление несколько иного характера.По словам небезызвестной посетительницы киевского майдана, США считают, что военные объекты России в Крыму «являются легитимными целями для украинских военных».Нуланд:Исходя из заявлений заместителя главы Госдепа, очевидно, что США способствуют тому, чтобы Украина получила такие ударные средства, которые можно было бы использовать против объектов на Крымском полуострове. А если учесть, что и Крымский мост в Киеве относят к «военным объектам», то нельзя исключать новых попыток Украины атаковать и его.Эти заявления лишний раз свидетельствуют о том, что США намерены спонсировать Киев как минимум в той мере, чтобы от него постоянно исходила угроза в отношении российских территорий и российских граждан. При этом в Вашингтоне всякий раз будут подключать «объяснительную философию» о том, что, дескать, они Крымский полуостров и ещё четыре (новых) региона РФ признают «украинскими», а потому «Украина может поступать со своими регионами, как считает правильным сама».