Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд после слов своего шефа (главы Госдепа Энтони Блинкена) о том, что США не толкают Украину к возвращению Крыма военным путём, сделала заявление несколько иного характера.
По словам небезызвестной посетительницы киевского майдана, США считают, что военные объекты России в Крыму «являются легитимными целями для украинских военных».
Нуланд:
Мы исходим из того, что Киев никогда не будет в безопасности как минимум без осуществления демилитаризации Крыма.
Исходя из заявлений заместителя главы Госдепа, очевидно, что США способствуют тому, чтобы Украина получила такие ударные средства, которые можно было бы использовать против объектов на Крымском полуострове. А если учесть, что и Крымский мост в Киеве относят к «военным объектам», то нельзя исключать новых попыток Украины атаковать и его.
Эти заявления лишний раз свидетельствуют о том, что США намерены спонсировать Киев как минимум в той мере, чтобы от него постоянно исходила угроза в отношении российских территорий и российских граждан. При этом в Вашингтоне всякий раз будут подключать «объяснительную философию» о том, что, дескать, они Крымский полуостров и ещё четыре (новых) региона РФ признают «украинскими», а потому «Украина может поступать со своими регионами, как считает правильным сама».