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Американский журналист предоставил новые свидетельства причастности США к взрыву на «Северных потоках»

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Американский журналист предоставил новые свидетельства причастности США к взрыву на «Северных потоках»

Появились новые свидетельства причастности США к взрывам на российских газопроводах "Северный поток", новую информацию опубликовал американский журналист Джон Дуган.


Согласно данным, предоставленным журналистом, взрывчатка могла быть заложена под российские трубопроводы летом прошлого года во время учений НАТО Baltops-2022, проходящих в районе острова Борнхольм, принадлежащего Дании. Дуган ссылается на анонимный источник, лично участвовавший в учениях и наблюдавший некие события, показавшиеся ему подозрительными. Источник также предоставил документальные доказательства тех событий.

Я полностью доверяю письму. В нем содержатся подробности, которые мог предоставить только человек, хорошо знакомый с учениями Baltops-2022 и глубоководным оборудованием. Все было корректно

- приводит РИА Новости слова Дугана.

Как сообщается, к учениям были привлечены американские водолазы с глубоководным оборудованием, которых к месту учений доставил специальный вертолет. При этом их лично встречал вице-адмирал Шестого флота ВМС США и группа людей в штатском. У самих водолазов отсутствовали именные жетоны, они не выглядели как обычные военные и имели очень дорогое индивидуальное водолазное оборудование, предназначенное для глубоководного погружения. По легенде они должны были участвовать в разминировании морских мин, но отправились совсем в другой район, при этом с собой у них были какие-то ящики, которые отсутствовали при возвращении.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил о причастности США к теракту на российских газопроводах. По его информации, взрывчатку заложили военнослужащие ВМС США, а подрыв был осуществлен через три месяца с помощью норвежских радиобуев.
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12 комментариев
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  1. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 06:56
    +8
    Шила то в мешке не утаишь. Надеюсь и у США начнутся проблемы на коммуникациях
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 07:03
      +7
      Так в США поезда везущие токсичные грузы как-будто с ума сошли. Чуть ли не каждый день в знак протеста с рельс сходят.
      Склады с пластиком в знак солидарности с поездами устроили акт самосожжения... Атомная энергетика пока в раздумьях.
      Как в сказке : чем дальше, тем страшнее.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:35
      +2
      Что самое интересное , это то что случись все что при байдене случается при Трампе , наверное Трампа казнили бы на электрическом стуле, а этому все манна небесная. демократия по американски? Показывают кто хозяин?
  2. палестинец
    палестинец Сегодня, 07:00
    +5
    многие пишут что нужен ответ.. например кабель.. а толку, кабель за неделю отремонтируют и усилят охрану, напихают всевозможных датчиков.. тут ответ должен быть в иной плоскости, более как бы сказать утонченный
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 07:22
      +1
      Утончённый ответ люди с прямыми извилинами не воспринимают.
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:03
    +3
    Все было совершенно понятно в первый день. И все знают, кому это было очень выгодно, в кому - как серпом по Фаберже. Ну, и что? Что мы сделали в ответ? Хорошие мины при плохой игре. Вот и все. Надоело.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:09
    +2
    Как американцы не пытаются замылить тему диверсии на газопроводах, но судя по всему она набирает обороты. В помощь Сеймуру Хершу подоспел Джон Дуган и тоже со своими источниками информации. Не знаю дойдет ли дело до разбирательства в Конгрессе где необходимо давать объяснения под присягой, но шуму наделает много и подпортит Байдену и так испорченную репутацию. Правда для него это, как об стену горох - отскакивает не причиняя вреда.
  5. СерегаБосс
    СерегаБосс Сегодня, 07:16
    +2
    Я так понял это уже 2 журналист проливает свет на тьму? Утечка информации идёт от людей которые присутствовали на учениях, есть и подробности. А вот вопрос к Белому дому США, если это ложь, то где иски в суд за клевету? Уже 3 неделя пошла...
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 08:01
      +2
      Цитата: СерегаБосс
      А вот вопрос к Белому дому США, если это ложь, то где иски в суд за клевету? Уже 3 неделя пошла...

      Тоже об этом подумал...
      Тем более, в Америке, прославившейся своей извращённой страстью судиться (вспоминается их же фильм, где есть эпизод про "город сутяг" - "Трасса 60". Чудесно сами над собой посмеялись).
      А тут - суды молчат, ФБР никаких дел против них не возбудило, даже в автомобильную аварию не попали и от рук неизвестного хулигана на улице не погибли. Странно всё это...

      И вот у меня, как старого конспиролога, родилось подозрение.
      А не вброс ли это американских спецслужб?
      Пока точно не знаю, какой профит из этого спецслужбы могут извлечь, не сильно глубоко думал над этим.
      Ну, как вариант - мировая общественность зажужжит, как потревоженное осиное гнездо, все этим двоим поверят, а потом БАЦ! И ТАКОЙ компромат на них выплывет, что ЛЮБЫЕ их слова восприниматься не будут. Америкой, прежде всего. Европа и так молчит и молчать будет, а на остальных Америке по фигу.
      Причём компромат не обязательно связывать с их расследованиями. Даже наверняка можно не связывать. Всё равно про них тут же все забудут и их расследования похоронят вместе с ними. Если не физически, то информационно - с гарантией.
      Кстати, самих "расследователей" при таком раскладе вполне можно использовать и "втёмную" - натуральнее будет смотреться, если они сами своему расследованию верить будут.
    2. народник
      народник Сегодня, 08:29
      0
      Цитата: СерегаБосс
      Я так понял это уже 2 журналист проливает свет на тьму? Утечка информации идёт от людей которые присутствовали на учениях, есть и подробности. А вот вопрос к Белому дому США, если это ложь, то где иски в суд за клевету? Уже 3 неделя пошла...

      Наличие второго журналиста и многих подробностей говорит о серьёзной атаке против Байдена. Осуществляют эту атаку антибайденовские силы из самих США. При этом они могут использовать, как госспецслужбы, так и частные.
      Исков нет, тк неизвестен наличный материал и источники. Скоропалительным иском "Байден" может навредить себе ещё больше.
  6. Arifon
    Arifon Сегодня, 07:36
    +3
    "Американский журналист предоставил новые свидетельства причастности..."
    Кому предоставил свидетельства? Кому они нужны?! Кому нужно - тот и так всё понял, в день взрыва, а кому не нужно - тому хоть "...в глаза - всё божья роса"!
  7. Normann
    Normann Сегодня, 07:57
    +2
    Вот так рассекретил так рассекретил, а то это было никому не понятно.