Я полностью доверяю письму. В нем содержатся подробности, которые мог предоставить только человек, хорошо знакомый с учениями Baltops-2022 и глубоководным оборудованием. Все было корректно

Появились новые свидетельства причастности США к взрывам на российских газопроводах "Северный поток", новую информацию опубликовал американский журналист Джон Дуган.Согласно данным, предоставленным журналистом, взрывчатка могла быть заложена под российские трубопроводы летом прошлого года во время учений НАТО Baltops-2022, проходящих в районе острова Борнхольм, принадлежащего Дании. Дуган ссылается на анонимный источник, лично участвовавший в учениях и наблюдавший некие события, показавшиеся ему подозрительными. Источник также предоставил документальные доказательства тех событий.- приводит РИА Новости слова Дугана.Как сообщается, к учениям были привлечены американские водолазы с глубоководным оборудованием, которых к месту учений доставил специальный вертолет. При этом их лично встречал вице-адмирал Шестого флота ВМС США и группа людей в штатском. У самих водолазов отсутствовали именные жетоны, они не выглядели как обычные военные и имели очень дорогое индивидуальное водолазное оборудование, предназначенное для глубоководного погружения. По легенде они должны были участвовать в разминировании морских мин, но отправились совсем в другой район, при этом с собой у них были какие-то ящики, которые отсутствовали при возвращении.Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил о причастности США к теракту на российских газопроводах. По его информации, взрывчатку заложили военнослужащие ВМС США, а подрыв был осуществлен через три месяца с помощью норвежских радиобуев.