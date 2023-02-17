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Латвийцы назвали закон о передаче Украине конфискованных у пьяных водителей автомобилей популистским

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Латвийцы назвали закон о передаче Украине конфискованных у пьяных водителей автомобилей популистским

Прибалтийские власти нашли новый вариант оказания «помощи Украине».


По словам латвийского премьер-министра Кришьяниса Кариньша, парламент страны (Сейм) принял в последнем чтении изменения в действующий закон «О поддержке граждан Украины». Новая трактовка закона даёт возможность государственным структурам Латвии осуществлять передачу различных транспортных средств в интересах правительства Украины. Можно было бы поговорить о том, что правительство Украины – это всё-таки несколько иное понятие, нежели просто «граждане Украины». Но закон принят, а рядовыми украинскими гражданами в его названии просто прикрылись.

Кариньш дополнительно заявляет о том, что теперь конфискованные у пьяных водителей автомобили будут передаваться Украине. При этом добавляется, что делаться это будет «в качестве меры поддержки украинской армии» на безвозмездной основе.

Теперь стоит обратить внимание на латвийскую статистику. С момента введения меры по конфискации авто у нетрезвых водителей в этой стране всего отобрано не более 30 машин. Причём отдельно взятые латвийские водители попадались пьяными за рулём арендованных автомобилей, отобрать которые государство, по понятным причинам, права не имеет. Конфискованные же автомобили таковы, что их средний пробег превышает 150 тысяч км, а средний возраст – не менее 16 лет. В связи с этим обычные латвийцы считают, что новые поправки в закон «О поддержке граждан Украины» - в большей степени государственный популизм.

Несколько комментариев от жителей Латвии:

Так пусть для начала депутаты Сейма передадут Украине свои служебные автомобили - покажут уровень поддержки

Слышал, что на днях у парня отобрали его (указана европейская марка автомобиля) 1992 года выпуска. Если наше правительство считает, что именно эта машина сейчас очень поможет Украине, тогда закон своевременный...

Одно слово - популисты. Детей из приютов передавать в качестве меры поддержки Украины ещё не придумали?
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8 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 07:07
    +4
    Ну с лабусов ума хватит передовать украине и самих водителей.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:19
      +2
      Цитата: evgen1221
      Ну с лабусов ума хватит передавать украине и самих водителей.

      На исправительные работы - на передовую.
      А тех, кто выживет - премировать пожизненным правом проезда на "красный" светофор и езды по "встречке".
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:16
    +3
    А почему бы латвийским депутатам не довести этот закон до логического завершения: кроме автомобилей нужно передавать украинцам их жён и прочее недвижимое имущество. feel lol
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 07:35
      +1
      Цитата: Дилетант
      довести этот закон до логического завершения: кроме автомобилей нужно передавать украинцам их жён

      Конечно, медсёстрами и поварихами?.... feel
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:24
    +2
    ...1992 года выпуска. Если наше правительство считает, что именно эта машина сейчас очень поможет Украине, тогда закон своевременный...
    Полный маразм, как у прибалтов с поляками, так и у всей остальной Европы. Латышский Сейм забыл призвать страны ЕС сделать то же из чувства "солидарности и показа сплоченности" в борьбе с Россией. На Украине наверное уже прикидывают сколько можно будет заработать на продаже латышской рухляди.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:26
    +1
    Если бы у нас такой закон приняли, то все бы пить бросили, назло укропам.)
  5. Романенко
    Романенко Сегодня, 07:59
    +1
    Надо ПиАр акцию запустить "АЛКАШИ ПРИБАЛТИКИ КЛОУНУ УКРАИНЫ", может и другие алкаши подключатся. А что полсотни автомобилей по весу, как один Леопард, вот от какого количества хлама можно под шумок избавиться.
    Заодно отменить утилизационный сбор на эти тачки.
    Пусть их Россия за свой счет утилизирует, чем не удар по врагу?
  6. Алексей Ламонов
    Алексей Ламонов Сегодня, 08:17
    0
    Напрасно они так считают. Там на этих авто будут ездить не пьяницы и наркоманы, а порядочные люди.