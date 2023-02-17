Латвийцы назвали закон о передаче Украине конфискованных у пьяных водителей автомобилей популистским

Так пусть для начала депутаты Сейма передадут Украине свои служебные автомобили - покажут уровень поддержки

Слышал, что на днях у парня отобрали его (указана европейская марка автомобиля) 1992 года выпуска. Если наше правительство считает, что именно эта машина сейчас очень поможет Украине, тогда закон своевременный...

Одно слово - популисты. Детей из приютов передавать в качестве меры поддержки Украины ещё не придумали?

Прибалтийские власти нашли новый вариант оказания «помощи Украине».По словам латвийского премьер-министра Кришьяниса Кариньша, парламент страны (Сейм) принял в последнем чтении изменения в действующий закон «О поддержке граждан Украины». Новая трактовка закона даёт возможность государственным структурам Латвии осуществлять передачу различных транспортных средств в интересах правительства Украины. Можно было бы поговорить о том, что правительство Украины – это всё-таки несколько иное понятие, нежели просто «граждане Украины». Но закон принят, а рядовыми украинскими гражданами в его названии просто прикрылись.Кариньш дополнительно заявляет о том, что теперь конфискованные у пьяных водителей автомобили будут передаваться Украине. При этом добавляется, что делаться это будет «в качестве меры поддержки украинской армии» на безвозмездной основе.Теперь стоит обратить внимание на латвийскую статистику. С момента введения меры по конфискации авто у нетрезвых водителей в этой стране всего отобрано не более 30 машин. Причём отдельно взятые латвийские водители попадались пьяными за рулём арендованных автомобилей, отобрать которые государство, по понятным причинам, права не имеет. Конфискованные же автомобили таковы, что их средний пробег превышает 150 тысяч км, а средний возраст – не менее 16 лет. В связи с этим обычные латвийцы считают, что новые поправки в закон «О поддержке граждан Украины» - в большей степени государственный популизм.Несколько комментариев от жителей Латвии: