Эксперт рассказал о возможности автономной работы российского ЗРК «Тор-М2КМ»

Эти модули устанавливаются на любые платформы. "Тор-М2КМ" можно установить на крышу здания, на железнодорожную платформу, на любую другую, соответствующую по весу и по размерам. Дальше он автономно работает, его радар находит цели, расчет либо самостоятельно, либо автономно поражает эти цели

Вызвавший большой интерес у потенциальных покупателей во время выставки Aero India 2023 российский боевой модуль ЗРК "Тор-М2КМ" можно установить на любую платформу и использовать автономно. Об этом рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.ЗРК "Тор-М2КМ" разработан в виде отдельного автономного модуля, который устанавливается на любые подходящие платформы, он способен действовать как непосредственно на поле боя, так и эффективно прикрывать важные объекты. На сегодняшний день аналогичные системы, созданные в других странах, значительно уступают российскому комплексу и не способны с ним конкурировать.- приводит ТАСС слова эксперта.ЗРК "Тор-М2КМ" – модульный комплекс, представляющий собой боевой модуль, который можно разместить на любом автомобильном шасси или другой платформе, имеющей соответствующую грузоподъемность. В самом модуле размещены вся специальная аппаратура, вычислительный комплекс, радиолокационные и оптические средства, ракетное вооружение, операторский отсек, система автономного и дополнительного электропитания с собственным запасом топлива, системами жизнеобеспечения, вентиляции и кондиционирования.Зона прикрытия комплекса составляет от 10 м до 12 км по высоте и от 1 км до 15 км по дальности, при курсовом параметре ±8 км. РЛС позволяет обнаруживать до 144 отметок целей, одновременно сопровождать до 20 и поражать четырех из них.