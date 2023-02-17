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Эксперт рассказал о возможности автономной работы российского ЗРК «Тор-М2КМ»

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Эксперт рассказал о возможности автономной работы российского ЗРК «Тор-М2КМ»

Вызвавший большой интерес у потенциальных покупателей во время выставки Aero India 2023 российский боевой модуль ЗРК "Тор-М2КМ" можно установить на любую платформу и использовать автономно. Об этом рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.


ЗРК "Тор-М2КМ" разработан в виде отдельного автономного модуля, который устанавливается на любые подходящие платформы, он способен действовать как непосредственно на поле боя, так и эффективно прикрывать важные объекты. На сегодняшний день аналогичные системы, созданные в других странах, значительно уступают российскому комплексу и не способны с ним конкурировать.

Эти модули устанавливаются на любые платформы. "Тор-М2КМ" можно установить на крышу здания, на железнодорожную платформу, на любую другую, соответствующую по весу и по размерам. Дальше он автономно работает, его радар находит цели, расчет либо самостоятельно, либо автономно поражает эти цели

- приводит ТАСС слова эксперта.

ЗРК "Тор-М2КМ" – модульный комплекс, представляющий собой боевой модуль, который можно разместить на любом автомобильном шасси или другой платформе, имеющей соответствующую грузоподъемность. В самом модуле размещены вся специальная аппаратура, вычислительный комплекс, радиолокационные и оптические средства, ракетное вооружение, операторский отсек, система автономного и дополнительного электропитания с собственным запасом топлива, системами жизнеобеспечения, вентиляции и кондиционирования.

Зона прикрытия комплекса составляет от 10 м до 12 км по высоте и от 1 км до 15 км по дальности, при курсовом параметре ±8 км. РЛС позволяет обнаруживать до 144 отметок целей, одновременно сопровождать до 20 и поражать четырех из них.
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13 комментариев
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  1. Умник
    Умник Сегодня, 07:25
    -1
    Хороший девайс интересно сколько ракет боезапас
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:37
      0
      Мне больше интересно почему он вне конкуренции...
      Писали бы лучше, что создаёт конкуренцию иностранным системам.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 07:52
      -1
      Пишут что восемь ракет в боекомплекте
      1. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 08:03
        +1
        Цитата: KCA
        Пишут что восемь ракет в боекомплекте

        А почему 8 а не 16? Также комплекс может работать и в автоматическом режиме, а не только в автономном. И что это за усовершенствование в обратную сторону? Ранее он тоже мог устанавливаться на любую платформу, хоть на крышу здания, если она конечно к этому была приспособлена. Странная статья.
        1. insafufa
          insafufa Сегодня, 08:17
          0
          Цитата: S.K.Vichyakow
          Цитата: KCA
          Пишут что восемь ракет в боекомплекте

          А почему 8 а не 16? Также комплекс может работать и в автоматическом режиме, а не только в автономном. И что это за усовершенствование в обратную сторону? Ранее он тоже мог устанавливаться на любую платформу, хоть на крышу здания, если она конечно к этому была приспособлена. Странная статья.

          Этот вариант может работать от команд с другого ЗРК тор или командного пункта. его уже устанавливали на корабли ЧФ
    3. Normann
      Normann Сегодня, 07:55
      0
      Если
      сопровождать до 20 и поражать четырех из них
      думаю что не менее восьми.
      1. Oleg Ogorod
        Oleg Ogorod Сегодня, 08:15
        0
        Пишут 8 в автономном боевом модуле, но целей может быть поражено 4.
        Но небольшом расстоянии 12÷15 км.
        Только вот презентовали его еще 10 лет назад.
        https://missilery.info/missile/tor-m2km
  2. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 07:53
    0
    Так можно и искандер ставить на любую платформу, а не только на МЗКТ таскать.
    В том числе и на ЖД.
    Давно уже военная техника пошла по модульному принципу.
    Главное делать значительно дешевле, не снижая функционала, и производить массово. Это залог победы в любой войне.
  3. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 07:55
    0
    Автор- На сегодняшний день аналогичные системы, созданные в других странах, значительно уступают российскому комплексу и не способны с ним конкурировать.

    С точки зрения рынка фраза безграмотная. На рынке вооружения технические параметры только часть успеха, не менее важны цена и политическая сторона.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 08:13
      0
      не менее важны цена и политическая сторона

      назло бабушке отморожу уши /внук/ - по сути это политическое заявление
  4. Sith
    Sith Сегодня, 08:06
    -1
    Цитата: Умник
    Хороший девайс интересно сколько ракет боезапас

    На Торе обычно 8 ЗУР ...
    Транспортно заряжающая машина всё равно должна быть по близости, мало ли чего
  5. kudma
    kudma Сегодня, 08:12
    -1
    Если нет новостей их нужно придумать.
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:13
    +2
    Самопиар нашего ВПК - "эта бабушка надвое сказала". Для вооружений лучший пиар это успешное боевое применение. Турция в конфликте за Нагорный Карабах разрекламировала свои БПЛА выше неба. Раскупались как горячие пирожки. Те же кастрюлеголовые поверили в эту чудо вундервафлю. Хотя шароварные это отдельная история, то секта "святого джавелина"... теперь абрамсы им принесут победу.