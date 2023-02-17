В ночное время суток нанесены удары по объектам противника в Харькове и области

В ночное время суток продолжилось нанесение ударов по объектам инфраструктуры и военным целям на подконтрольных противнику территориях. Под ударами оказался ряд объектов на территории Харьковской области.Ночью в Харькове прогремели несколько взрывов. Один из них – на объекте критической инфраструктуры. По некоторым сведениям, это один из заводов, где пытались восстановить линию по ремонту военной техники. Также сообщается о прилётах по объектам энергетической инфраструктуры в Харькове и области.Местные жители сообщают о том, что сигналы воздушной тревоги включились только после первых прилётов по объектам в городе.Нанесены артиллерийские удары по расположению украинских военных в Купянском районе. Напомним, что несколько дней назад российские войска снова вошли в Харьковскую область, отбросив противника на несколько километров от границ России в Луганской Народной Республике. Удалось освободить несколько населённых пунктов, включая Двуречное к северо-востоку от Купянска.На этом направлении прорисовывается линия фронта по реке Оскол, на правом берегу которой войска противника возводят укрепления, опасаясь её форсирования Вооружёнными силами России.