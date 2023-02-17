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В ночное время суток нанесены удары по объектам противника в Харькове и области

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В ночное время суток нанесены удары по объектам противника в Харькове и области

В ночное время суток продолжилось нанесение ударов по объектам инфраструктуры и военным целям на подконтрольных противнику территориях. Под ударами оказался ряд объектов на территории Харьковской области.


Ночью в Харькове прогремели несколько взрывов. Один из них – на объекте критической инфраструктуры. По некоторым сведениям, это один из заводов, где пытались восстановить линию по ремонту военной техники. Также сообщается о прилётах по объектам энергетической инфраструктуры в Харькове и области.

Местные жители сообщают о том, что сигналы воздушной тревоги включились только после первых прилётов по объектам в городе.

Нанесены артиллерийские удары по расположению украинских военных в Купянском районе. Напомним, что несколько дней назад российские войска снова вошли в Харьковскую область, отбросив противника на несколько километров от границ России в Луганской Народной Республике. Удалось освободить несколько населённых пунктов, включая Двуречное к северо-востоку от Купянска.

На этом направлении прорисовывается линия фронта по реке Оскол, на правом берегу которой войска противника возводят укрепления, опасаясь её форсирования Вооружёнными силами России.
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11 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:36
    0
    Как это возможно, Давно закончившимся ракетами ??? )))))
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:43
      +1
      На Украине думают, что если они будут твердить "у них ракеты кончились", то они действительно кончатся. ))) Ну и не так страшно в бункере сидеть.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 07:53
        0
        Я представил , а что если бы они говорили наоборот?! laughing
      2. ratoborets
        ratoborets Сегодня, 08:09
        -1
        Ну и не так страшно в бункере сидеть.

        Им и не надо было бы сидеть в бункерах, если бы не украинская ПВО.

        Высокоточные ракеты наносят удары по объектам критической инфраструктуры и не представляют опасности для жилых домов. Но вот украинское ПВО, которое пытается их перехватить, очень опасно для простых жителей.
      3. Комментарий был удален.
        1. ivan1979nkl
          ivan1979nkl Сегодня, 08:19
          0
          как только ремонтные работы по восстановлению объектов окраины завершены, тут же прилетает

          борьба украинских монтажников-ремонтников с российским оружием
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 08:15
      0
      А мне нравится наша тактика: как только ремонтные работы по восстановлению объектов окраины завершены, тут же прилетает... и всё по новой.)
  2. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 07:54
    +1
    Ну как-же так?
    Сам xохляцкий полковник Николай Данилюк сказал, что все ракеты закончились, а оставшиеся не попадают в цель.
    ......хотя примета "как только в 404-й прозвучит, что у России закончились ракеты, тут-же прилетает" сбывается исправно. yes
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:14
      0
      Закончится давно уже должна промышленность в Харьковском промышленном районе...Однако затягиваем с этим...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:13
    0
    продолжилось нанесение ударов по объектам инфраструктуры и военным целям
    Три первых слова внушают определенный оптимизм в то, что мы наконец перестаем воевать "одной рукой и в белой перчатке". Если стремимся к победе значит нужно бить и бить больно.
    сигналы воздушной тревоги включились только после первых прилётов по объектам в городе.
    Зато они включаются регулярно при приезде какой-либо особы из "друзей Украины", как было на днях при приезде министра иностранных дел Израиля. Зеленскому так хотелось, чтобы он вздрогнул после чего Израиль дал бы свой "Железный купол".
  4. tun5t
    tun5t Сегодня, 08:19
    0
    Поболтали и забыли, Лукашенко призывал всех ОДКБ начинать действовать, но с таким упорным молчком из кремля всё напрасно. И с территории Беларуси хорошо бы сейчас "обрезать нацистам" поставки вооружений, запад бы сразу понял безполезность добавки вооружений на окраину России. Но опять упорное молчание, не желание действовать. По всем параметрам событий кремль будто выманивает европитеков на бой. Кто хоть чуток знаком с Махабхаратой видит повторение тех событий и причины нынешней войны.
    1. Комментарий был удален.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:23
    0
    В ночное время суток нанесены удары по объектам противника в Харькове и области
    Вопрос ... чего хотим получить в результате таких ударов, что можем получить и что ПОЛУЧИМ???
    Всё очень не определённо, как то.
    Тем более, противник предпринимает реальные действия, что б нивелировать сои потери в критически важных сферах, т.е. в организации военного противостояния нашим усилиям, а на гражданский сектор, они особо не налегают и так сойдёт, а может, так им даже удобнее ... обозлённый, безработный пипл "охотнее" в окопы пойдёт. Короче, палка всегда о двух концах!!!