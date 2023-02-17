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Госдеп США одобрил потенциальную поставку РСЗО HIMARS армии Нидерландов

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Госдеп США одобрил потенциальную поставку РСЗО HIMARS армии Нидерландов

Армия Нидерландов в ближайшее время получит на вооружение американские системы залпового огня HIMARS, Госдеп США одобрил потенциальную продажу РСЗО голландцам. Об этом говорится в заявлении Управления по сотрудничеству в области безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency) Пентагона.


Американские вооружения, хорошо "пропиаренные" в ходе военного конфликта на Украине, снова пользуются большой популярностью в Европе, а РСЗО HIMARS вообще вне конкуренции, судя по последним заключенным контрактам на их закупку. Вот и Нидерланды приняли решение поставить на вооружение эти "непревзойденные" американские системы, отправив запрос на поставку 20 (двадцати) РСЗО и дополнительного оборудования.

В минувший четверг американский Госдеп потенциальную сделку одобрил. Несмотря на то, что ее должен подтвердить еще и Конгресс США, поставку РСЗО Амстердаму можно считать уже состоявшейся. Как заявили в американском госдепартаменте, передача данных РСЗО никак не изменит военный баланс в данном регионе. Впрочем, это стандартная формулировка, применяемая Госдепом для одобрения поставок американского оружия во все регионы мира.

Как сообщается, всего Нидерланды запросили поставку 20 РСЗО HIMARS, 39 управляемых ракет GMLRS и 80 оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS. Все это, плюс еще дополнительное оборудование, обойдется голландцам в 670 млн. долларов. Судя по заказанным боеприпасам, командование голландской армии рассматривает HIMARS, скорей всего, в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса, а не РСЗО.

M142 HIMARS производится американской корпорацией Lockheed Martin. Стоит на вооружении армий шести государств, еще семь заказали поставку данной системы после начала российской спецоперации на Украине.
Использованы фотографии:
U.S. Army
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4 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:22
    +1
    Госдеп США одобрил потенциальную продажу РСЗО голландцам.
    Американский ВПК аплодирует. А голландцы от избытка своей щедрости не передадут часть купленных РСЗО Украине отлично понимая, что Россия не собиралась и не собирается первой нападать на европейские страны? Тем более разговор идет об оперативно-тактическом использовании.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:23
    +1
    Честно говоря, меня меньше всего волнует производство РСЗО HIMARS и его поставки.
    Основное беспокойство возникает в вопросах имеющегося у ВС РФ оружия, способного эффективно уничтожать эти установки. Тяжёлые ударные БПЛА (дроны-камикадзе) с дальностью до 150 км и удовлетворяющей задачам уничтожения боевой частью - подойдут!
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:30
      0
      Всё правильно ... бороться только с ракетами, бесперспективно ... надо уничтожать носители\ установки ...
      Методов, которые в комплексе могут показать эффективность, не один, надо их реализовывать уже ВЧЕРА!
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:27
    0
    Госдеп США одобрил потенциальную поставку РСЗО HIMARS армии Нидерландов
    РСЗО с высокоточными боеприпасами, серьёзное оружие, тем более с целенавидением у них проблем, пока, нет.
    Эту нишу торговли военным оборудованием, полосатики желают под себя подмять ...