Госдеп США одобрил потенциальную поставку РСЗО HIMARS армии Нидерландов

Армия Нидерландов в ближайшее время получит на вооружение американские системы залпового огня HIMARS, Госдеп США одобрил потенциальную продажу РСЗО голландцам. Об этом говорится в заявлении Управления по сотрудничеству в области безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency) Пентагона.
Американские вооружения, хорошо "пропиаренные" в ходе военного конфликта на Украине, снова пользуются большой популярностью в Европе, а РСЗО HIMARS вообще вне конкуренции, судя по последним заключенным контрактам на их закупку. Вот и Нидерланды приняли решение поставить на вооружение эти "непревзойденные" американские системы, отправив запрос на поставку 20 (двадцати) РСЗО и дополнительного оборудования.
В минувший четверг американский Госдеп потенциальную сделку одобрил. Несмотря на то, что ее должен подтвердить еще и Конгресс США, поставку РСЗО Амстердаму можно считать уже состоявшейся. Как заявили в американском госдепартаменте, передача данных РСЗО никак не изменит военный баланс в данном регионе. Впрочем, это стандартная формулировка, применяемая Госдепом для одобрения поставок американского оружия во все регионы мира.
Как сообщается, всего Нидерланды запросили поставку 20 РСЗО HIMARS, 39 управляемых ракет GMLRS и 80 оперативно-тактических баллистических ракет ATACMS. Все это, плюс еще дополнительное оборудование, обойдется голландцам в 670 млн. долларов. Судя по заказанным боеприпасам, командование голландской армии рассматривает HIMARS, скорей всего, в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса, а не РСЗО.
M142 HIMARS производится американской корпорацией Lockheed Martin. Стоит на вооружении армий шести государств, еще семь заказали поставку данной системы после начала российской спецоперации на Украине.