ВМС США приступили к работам по укреплению доков для подводных лодок в Пьюджет-Саунд

В настоящее время Военно-морские силы США начали ремонтные работы в двух сухих доках для подводных лодок в штате Вашингтон, в Пьюджет-Саунд. Ранее доки были закрыты на ремонт из-за рисков, связанных с землетрясением.
Как сообщает американская пресса, в конце января командование закрыло четыре сухих дока – три дока на военно-морской верфи Пьюджет-Саунд, штат Вашингтон, и док на заводе Trident Refit Facility в Бангоре. На ремонтные работы выделено до 80 млн долларов. Сейчас на военно-морские объекты уже начали завозить строительные материалы.
В ВМС США сообщают, что готовы к началу работы на четвертом сухом доке в Пьюджет-Саунд. Сами работы планируется завершить уже к концу марта 2023 года, а весь проект – к маю 2023 года. Напомним, что именно в этих доках обслуживают атомные подводные лодки ВМС США.
Издание USNI News сообщает, что беспокойство командования ВМС связано с риском обрушения сухих доков в случае землетрясения или цунами. Если бы это произошло, то были бы повреждены и субмарины, размещенные в доках для обслуживания или ремонта. Работы по укреплению доков призваны снизить риск разрушения в случае природных катаклизмов.
Напомним, что все четыре сухих дока функционируют уже несколько десятилетий. Но когда специалисты ВМС США провели оценку состояния доков, то выявились определенные риски и недочеты. После этого министром ВМС США Карлосом дель Торо было принято решение о начале ремонтных работ в доках.
Были обнаружены проблемы, потребовавшие нашего внимания с точки зрения смягчения последствий при сильном землетрясении
- отметил министр ВМС США Карлос дель Торо.
Министр также напомнил, что Пьюджет-Саунд относится к регионам с высокой сейсмической активностью. Поэтому риск землетрясения здесь довольно велик.
Министр связал ремонт сухих доков с более крупным проектом ВМС США по модернизации обслуживающей инфраструктуры объектов флота и Корпуса морской пехоты США. Но многое будет зависеть от объемов инвестиций со стороны правительства.