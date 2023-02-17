Министр иностранных дел Израиля потребовал принять меры против Ирана за его помощь России в спецоперации

Деятельность Ирана на Украине должна быть осуждена мировым сообществом, также необходимо предпринять практические шаги против Тегерана. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во время посещения Киева и встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.Руководитель израильского дипломатического ведомства приехал в столицу Украины с официальным визитом. Он встретился с Зеленским и обсудил вопросы гуманитарной помощи украинской стороне. Отметим, что это был первый визит главы МИД Израиля на Украину с начала специальной военной операции.Коэн заверил украинское руководство в поддержке со стороны Израиля. Он отметил, что израильские власти признают и поддерживают государственный суверенитет и территориальную целостность украинского государства.Кроме того, глава МИД Израиля заявил о готовности его страны и израильских компаний участвовать в восстановлении разрушенной инфраструктуры Украины после завершения конфликта.Отдельно Коэн остановился на вопросах, связанных с якобы имеющей место вовлеченностью Ирана в украинский конфликт. Напомним, что Запад и Украина утверждают, будто бы Иран осуществляет поставки беспилотных летательных аппаратов России, а затем эти БПЛА применяются для ударов по украинской инфраструктуре. Власти Ирана и России эти обвинения отвергают.Между тем, израильский министр подчеркнул, что Иран заслуживает осуждения за свои действия на Украине и против него должны быть предприняты некие «практические шаги».Такие заявления представителей официальной израильской власти не идут на пользу отношениям между Россией и Израилем. Прежде, чем занимать, даже на уровне словесной поддержки, одну из сторон в конфликте на Украине, Израилю стоило бы вспомнить о самых разных последствиях, которые могут наступить в случае ухудшения отношений с нашей страной.