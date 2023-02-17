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Американский аналитик: США посадили Украину на «голодную диету», слишком растянув по времени поставку танков

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Американский аналитик: США посадили Украину на «голодную диету», слишком растянув по времени поставку танков

Соединенные штаты и их союзники рискуют опоздать с поставками тяжелой техники для украинской армии, слишком растягивая по времени передачу Киеву танков. К такому мнению пришел аналитик из американского Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос, специализирующийся на вопросах России и Украины.


По словам руководителя группы геопространственной разведки, США посадили Украину на "голодную диету", растянув поставки танков на длительный период. Вместо того чтобы обеспечить быстрое поступление техники в ВСУ, она будет передаваться по частям, что исключает скорое применение танков на поле боя. Барроос подчеркнул, что в такой ситуации Украина не сумеет воспользоваться всеми "преимуществами" западных танков.

Мы держим Украину на голодной диете в отношении помощи, которая необходима ей для победы. Опоздаем на день, и оружия будет недостаточно

- заявил он.

Аналитик сокрушается, что несмотря на потерю Россией "половины имеющихся на вооружении танков", их в российской армии все еще больше, чем в украинской, поэтому необходимо срочно передать Киеву и немецкие "Леопарды" и американские "Абрамсы".

Не будем говорить об уровне знаний американского "эксперта", но ситуация с поставками западных танков Украине не такая радужная, как представлялась ранее. По планам США, Европа должна была буквально завалить украинскую армию танками немецкого производства. На самом деле, "танковая коалиция" никак не может набрать даже два батальона танков. Как заявил накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус, пока Европа может поставить Киеву полтора батальона ОБТ Leopard 2 в модификациях A4 и A6.
Использованы фотографии:
https://www.president.gov.ua/
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15 комментариев
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  1. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 09:27
    +3
    А я если помнят форумчане писал, что Запад не даст возможности Украине создать армию для контрнаступления. Западу выгодна очень продолжительная война и потеря Украйной части территорий без мирного договора.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 10:02
      0
      Цитата: Арон Заави
      Запад не даст возможности Украине создать армию для контрнаступления

      Уже пошли подвижки. Запад просит провести наступление ,а в награду ,ВСУ получит танки.Я все равно не вижу смысла в этой технике. Украине нужен МИНСК -3-4-5.Нужно время для обучения пилотов ,танкистов,пополнить запасы снарядов и ракет ,отловить граждан Украины по миру ...............
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:06
      0
      Цитата: Арон Заави
      А я если помнят форумчане писал, что Запад не даст возможности Украине создать армию для контрнаступления. Западу выгодна очень продолжительная война и потеря Украйной части территорий без мирного договора.

      У Ваших предположений существует достаточно свежий пример того как англосаксы умело стравливают государства-соседи.
      Это война между Ираком и Ираном, предшествующая вторжению стран НАТО в Ирак в 2003 году.
      Тогда тоже как и сейчас на Украине, англосаксы склонили Ирак к войне с Ираном и стравили эти страны между собой, что привело к огромным потерям в иракской армии, ослаблению Ирака и превращению Ирана (устами всё тех же англосаксов) в страну-изгоя.
      Ну а потом НАТО легко и непринужденно вошло в Ирак, утопив его в крови окончательно, разорвав его на части, создав на его территории т.н. ИГИЛ и преспокойно грабя его ресурсы по ныне.

      В целом, если смотреть на всё происходящее не в промежутке двух-трёх лет, а столетий, картина для всех стран мира, где англосаксы ещё не рулят, выглядит достаточно тревожная, если не сказать более.
      Пока у руля стран стоят продажные и слабые политики англосаксы будут жить припеваючи и безбедно, в соответствии с гениальными строчками - "Покуда есть на свете дураки обманом жить нам стало быть с руки." hi
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 10:36
        0
        Цитата: кредо
        "Покуда есть на свете дураки обманом жить нам стало быть с руки."

        Но евреев назвать дураками не получается ,но тут что то пошло не так ?
    3. smart fellow
      smart fellow Сегодня, 11:54
      0
      Западу выгодна очень продолжительная война и потеря Украйной части территорий без мирного договора.

      Можно ведь и всю Украину потерять. Запад старается сохранить баланс т.к. мобилизация и постепенное наращивание производства военной техники и боеприпасов в России могут по закону перехода количества в качество резко обрушить равновесие в войне в пользу России. Украинская армия же слишком зависима от запада и значит им контролируема. Обрежут временно украинцам поставки боеприпасов/горючего и позволят российской армии восстановиться. Если же посыплется украинский фронт то западу придется пойти на открытое противостояние с Россией или готовить следующую линию обороны в Польше, Прибалтике, Румынии/Молдове, Болгарии, Венгрии и Чехии/Словакии, а немцам готовить к обороне Берлин.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:27
    +2
    Да Украина для США это жевательная резинка. Давно понятно, что цель не победить, а максимально ослабить Россию, причем как военно, так и экономически. Там на Западе тоже не дурачки сидят, все ходы просчитаны и нам проигрывать СВО категорически нельзя. Все это надолго, проигравшего ждет не завидная участь. США постараются остаться в шоколаде, у них беспроигрышная партия, не Россия так Европа будет в ауте, а они с прибылью и в белом.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:28
    +1
    А что им делать?Только пока показывать морковку.Танк М1 содержит много интересностей для нас.И самое интересное-состав брони,ветроника итд.Им надо сделать аерсию-лайт этого танка.А на это надо время
  4. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 09:46
    +2
    Западу по факту не нужна победа украины, им важен лишь конфликт, важно растянуть его как можно дольше, заработать, ослабить Россию, сделать всё, чтобы она увязла на территории бывшей "нэзалежной" на долгие годы и не смогла принимать активное участие во внешней политике, в частности в грядущей драке между КНР и США.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:52
    0
    Американский аналитик: США посадили Украину на «голодную диету», слишком растянув по времени поставку танков
    . Дорого, да и желающих кормить халявщиков, уже в очередь, не стоят ибо веры им нет, от определения совсем.
    Если б большой брат из за океяна, пинков не раздовал, пыл угас бы у многих, окончательно.
    Пока так, что дальше будет, поглядим.
  6. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 10:03
    0
    Просто они поняли, что укровоины могут сдать полученные танки за хорошее вознаграждение laughing И кстати правильно делают ( пример переобувания Люси заставляет задуматься laughing )
  7. lowwar
    lowwar Сегодня, 10:15
    0
    «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
    Интересно, что в основе этого выражения (как и самой пословицы) лежит строка из стихотворения Л. Н. Толстого (1828—1910). Он написал его во время Крымской войны, в ходе обороны Севастополя, участникм которой был сам. В оригинале: 'Чисто писано в бумаге, да забыли про овраги, как по ним ходить.' Это стихотворение сразу же стало солдатской песней, которая получила в Севастополе широкую известность под названием «Как четвертого числа...».
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:16
    0
    США посадили Украину на «голодную диету»
    Иногда "голодная диета" помогает трезвости мыслей, но это не про Украину.
    Не будем говорить об уровне знаний американского "эксперта"
    Действительно не стоит, т.к. у таких "экспертов" задача одна - как можно больше унизить российскую армию, а ее любые успехи свести к временным и случайным.
  9. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 10:30
    0
    Соединенные штаты и их союзники рискуют опоздать с поставками тяжелой техники для украинской армии
    Похоже, что так и задумано. У европейцев, в отличие от американцев, особых интересов вна Украине нет, и они давно поняли, что все поставки Украине – это деньги на ветер. Вот и тянут кота за все подробности...
  10. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:13
    0
    нет танка- гони авто.... пример Литва... bully
  11. Попов И.П.
    Попов И.П. Сегодня, 11:52
    0
    Они уже были без "голодного пайка" с тысячами танков. Куда они делись? Появление на поле боя сейчас даже одиночного украинского танка (как и самолета или вертолета) - редкость. Так же будет и с этими поставками. Опять же утилизация укробронетехники ( как и другого укроВВТ) шла как правило с экипажами. Украинцы то могут в конце концов и закончиться.