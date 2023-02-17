Американский аналитик: США посадили Украину на «голодную диету», слишком растянув по времени поставку танков

Соединенные штаты и их союзники рискуют опоздать с поставками тяжелой техники для украинской армии, слишком растягивая по времени передачу Киеву танков. К такому мнению пришел аналитик из американского Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос, специализирующийся на вопросах России и Украины.
По словам руководителя группы геопространственной разведки, США посадили Украину на "голодную диету", растянув поставки танков на длительный период. Вместо того чтобы обеспечить быстрое поступление техники в ВСУ, она будет передаваться по частям, что исключает скорое применение танков на поле боя. Барроос подчеркнул, что в такой ситуации Украина не сумеет воспользоваться всеми "преимуществами" западных танков.
Мы держим Украину на голодной диете в отношении помощи, которая необходима ей для победы. Опоздаем на день, и оружия будет недостаточно
- заявил он.
Аналитик сокрушается, что несмотря на потерю Россией "половины имеющихся на вооружении танков", их в российской армии все еще больше, чем в украинской, поэтому необходимо срочно передать Киеву и немецкие "Леопарды" и американские "Абрамсы".
Не будем говорить об уровне знаний американского "эксперта", но ситуация с поставками западных танков Украине не такая радужная, как представлялась ранее. По планам США, Европа должна была буквально завалить украинскую армию танками немецкого производства. На самом деле, "танковая коалиция" никак не может набрать даже два батальона танков. Как заявил накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус, пока Европа может поставить Киеву полтора батальона ОБТ Leopard 2 в модификациях A4 и A6.