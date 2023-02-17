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Американский эксперт: Президент России был прав, начиная спецоперацию на Украине

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Американский эксперт: Президент России был прав, начиная спецоперацию на Украине

Президент России был прав, начиная спецоперацию на Украине. Он совершенно правильно рассчитал, что для Запада судьба этой страны и ее жителей значит гораздо меньше, чем для РФ.


Такое мнение высказал в своей статье, опубликованной в американском журнале Foreign Policy, профессор Гарварда Стивен Уолт, специализирующийся на проблемах международных отношений.

Российский лидер понимал, утверждает Уолт, что США и Европа не готовы платить большую цену за спасение киевского режима, рискуя жизнями своих граждан. Как и рассчитывал Путин, Запад ограничился военными поставками Киеву и введением антироссийских санкций. Американский эксперт отмечает, что российская экономика выдержала мощное санкционное давление. По его мнению, Путин, начиная СВО, изначально понимал, что страна сумеет преодолеть последствия введения Западом масштабных ограничительных мер. Вопреки ожиданиям Белого Дома, санкции не смогли остановить оборонную промышленность РФ, вызвать недовольство и массовые протесты населения России и заставить Кремль отказаться от своих планов.

Это в некоторой степени объясняется высокими ценами на сырьевую продукцию, которую Россия продолжает экспортировать. Ведь мир не ограничивается Западом. А значительная его часть не пошла на поводу у Вашингтона и не разорвала экономическое сотрудничество с Москвой, продолжая следовать своим национальным интересам.

Как ранее заявлял президент России, одной из главных целей российской спецоперации является защита населения Донбасса от агрессии киевского режима, регулярно обстреливающего жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру региона. Вооруженные силы РФ стремятся к тому, чтобы Киев лишился возможности так действовать.
Автор:
Использованы фотографии:
http://kremlin.ru/
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37 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:31
    +5
    Можно согласится с этим экспертом-профессором..Но по мне,так ВВП сильно задержался со спецоперацией.Но теперь это роли не имеет.Что не сделано,то не сделано
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:28
      +2
      Похоже, что профессор лишь констатировал факты по прошествии года СВО и не более (согласно более расширенной информации его высказываний):
      Профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт перечислил четыре важных момента, касающихся конфликта на Украине, в которых оказался прав президент России Владимир Путин. Мнение ученого приводит издание Foreign Policy.
      Первый момент касается успехов России в преодолении ограничительных мер Запада. Владимир Путин начал спецоперацию будучи уверенным в том, что его страна сможет выдержать любые санкции. "Он до сих пор доказывал свою правоту", – отметил профессор.

      Во-вторых, российский лидер осознавал, что народ его страны с пониманием отнесется к возможным издержкам, согласится с выбранным курсом.

      Что касается третьего момента, Владимир Путин отдавал себе отчет в том, что другие государства будут следовать собственным интересам. Повсеместно осуждать Россию они не станут. В частности, речь идет о ключевых членах глобального юга и некоторых других видных странах, таких как Саудовская Аравия и Израиль.

      Четвертый момент, самый главный, как считает Стивен Уолт, касается следующего. Владимир Путин осознает, что судьба Украины важнее России, а не Западу. Американцам Украина никогда особо не была интересна, а для России является соседней страной.


      А вот то, что Владимир Владимирович "задержался на старте", как впрочем и вся наша политическая верхушка, это уже никем не оспариваемый факт. Задержке уже более 30 лет и в результате мы получили блок НАТО на своих границах, биолаборатории США практически по всему периметру, ослабленную экономику, многотысячные санкции и ограбление страны своими и чужими "благодетелями".
    2. ИванИванычИванов
      ИванИванычИванов Сегодня, 11:50
      0
      Все объективные данные говорят наоборот - поторопился со спецоперацией. Подождать еще немного и либо деньги бы кончились содержать эту хохляндию или они бы напали, а мы бы были благородной позе защищающихся.
      1. Snay
        Snay Сегодня, 12:06
        0
        Согласен. Не стоило первыми лезть.. Хоть не выглядели бы для всего мира как захватчики..
  2. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 09:31
    +7
    Тут как стакан, для одних наполовину полон, для других наполовину пуст.
    Мы многое не знаем.
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:32
    +12
    Цель одна, такого гадкого образования как Украина быть не должно, как это будет достинуто полным разгромом или дележкой не важно.
  4. cadaver
    cadaver Сегодня, 09:37
    -7
    Мы уже ищем оправдание проведения СВО? Похоже укроципсошники добрались и до топвара и даже пишут нужные им новости....
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 10:05
      -4
      И кстати, как здесь любят говорить. Если хвалит Запад, то что-то делаем не так. Но судя по восторженным комментариям, это другое.
      Кстати Россия позволила, чтобы ФРГ захватила ГДР, но наоборот никак.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:14
        +8
        Цитата: Гардамир
        Кстати Россия позволила, чтобы ФРГ захватила ГДР, но наоборот никак.

        3 октября 1990 года ГДР исчезла со всех карт мира, тогда был еще СССР и вина здесь Горбачева и его команды. Не нужно вешать все шишки на Россию, на нее и так их много по навесили.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:45
    +5
    Как ранее заявлял президент России, одной из главных целей российской спецоперации является защита населения Донбасса от агрессии киевского режима, регулярно обстреливающего жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру региона. Вооруженные силы РФ стремятся к тому, чтобы Киев лишился возможности так действовать.
    . Цель проведения СВО, гораздо шире... оценки ставить, можно будет, несколько потом, кода станет понятно, кто чего хотел и кто чего добился.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 10:03
      +5
      Приветствую Виктор hi!
      Цитата: rocket757
      ..... Цель проведения СВО, гораздо шире... оценки ставить, можно будет, несколько потом, кода станет понятно, кто чего хотел и кто чего добился.

      Всё так.Направления видны сейчас, а как что потом --- посмотрим. Однако, можно заметить, что возня с зелёнкой lol сильно сократилась.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:07
        +2
        Привет Дмитрий.
        Второстепенные проблемы отложили до лучших времен! Некоторые их них, потом, проявятся снова, некоторые забудут, на долго ... поглядим\увидим.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 11:59
          0
          Цитата: rocket757
          ..... Второстепенные проблемы отложили до лучших времен! Некоторые их них, потом, проявятся снова, ....

          Что ещё хорошего, на мой взгляд? Общество стало объединяться против всяких либерастических кривляк-артистов и хорошо, что многие из них убежали. Плохо, что и их кто-то поддерживает. Но всё это видно. Есть надежда , что госбюджет избавится от этих хапуг.
    2. Магог_
      Магог_ Сегодня, 10:36
      +2
      оценки ставить, можно будет, несколько потом
      Не хотелось бы увидеть такой результат : России достанется озлобленная разрушенная часть 404, а Запад будет с возрастающим объёмом вооружать высоко мотивированный остаток окраины "на истребление русни". Чтобы в итоге не получилось как с СССР : по итогам ВМВ внёс основной вклад в разгром врага, а победитель - США...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:05
        +2
        Палка всегда о двух концах, как минимум!
        На проблему можно посмотреть с разных сторон и не вдаваясь в длинные рассуждения ... все будет зависеть от нас, от нашего руководства, что в итоге мы получим ... история с Чеченской республикой, хороший такой пример! Если посмотреть в нашу историю, в мировую историю, примеров, РАЗНЫХ, предостаточно.
        1. Магог_
          Магог_ Сегодня, 11:29
          +1
          история с Чеченской республикой
          Опыт СССР показал, что наиболее процветающие и "преуспевающие" республики Союза ( за счёт перераспределения союзного бюджета в ущерб РСФСР ) после распада последнего стали в первых рядах русофобии и уничтожения всего "советского"... Этот парадокс пока никто не объяснил...
          1. ИванИванычИванов
            ИванИванычИванов Сегодня, 11:45
            0
            А что тут объяснять. Про бюджет в пользу республик мало кто из простого народа знал, а разницу в уровне жизни видели все. Несколько поколений выросли на презрении к русским, которое и власти всячески поддерживали.
            1. Магог_
              Магог_ Сегодня, 12:23
              0
              а разницу в уровне жизни видели все
              Выходит, надо во внутренней ( и внешней ) политике следовать примеру Запада : "чем больше грабить - тем больше тебя любят, уважают и подражают" ? "Простой человек" смотрит на богача "снизу вверх" - психологически банальный секрет успеха стран "золотого миллиарда" ?
          2. Reptiloid
            Reptiloid Сегодня, 12:14
            0
            Цитата: Магог_
            ...."преуспевающие" республики Союза ( за счёт перераспределения союзного бюджета в ущерб РСФСР ) после распада последнего стали в первых рядах русофобии и уничтожения всего "советского"...

            Здесь как раз всё понятно. СССР никогда их не попрекал дотациями, развивал и пропагандировал "их" культуру, искусство, науку, народное творчество. Вот они и считали, что всего хорошего достигли сами (И где были бы эти культуры без СССР). А когда дотации не стало и уровень жизни упал, то виновата стала Россия
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 11:20
        +3
        Цитата: Магог_
        по итогам ВМВ внёс основной вклад в разгром врага, а победитель - США...

        США уже проиграли. Замутив этот проект они рассчитывали получить всю украину, но сразу же лишились Крыма, а впоследствии ещё 4 области, что не является окончательным результатом в списке будущих территориальных потерь. В итоге, матрасам по любому придётся принять ту реальность, которая сложится в результате СВО и в лучшем случае они попытаются отгрызть часть украины, но уже без промышленно развитых регионов, к тому же богатых полезными ископаемыми. Все их пляски с бубнами, ракетами и танками, объединениями и коалициями, в сравнениями с теми планами которые они вынашивали будут иметь околонулевой выхлоп и катастрофические имиджевые потери для США и их союзников, с однозначной утратой статуса гегемона и лидирующих позиций. Матрасы сами привели мир к переформатированию от однополярного к многополярному и по факту им придётся это признать, что иначе как поражением не назвать
        1. ИванИванычИванов
          ИванИванычИванов Сегодня, 12:16
          0
          Украина штатам не нужна от слова совсем - использовать и владеть - это разные смыслы. Потратились - использовали - выкинули, а владеть - это кормить и заботиться, зачем?
      3. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 12:07
        0
        hi сомнения у меня насчёт озлобленных. recourse большая часть убежит в гейропу, что бы там получить кружевные труселя.....другое дело, могут постепенно возвращаться..
        Цитата: Магог_
        ..... Чтобы в итоге не получилось как с СССР : ...

        В СССР ситуация на Украине стала возможной из-за Хрущёва, попустительства сверху и украинизации, которая происходила,(что мне непонятно). Да, конечно, возможность повторить есть всегда. Но опыт! Сколько можно на те-же грабли?
  6. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 09:47
    +1
    Имхо, ктото тут дурит.
    В заголовке - " прав, начиная спецоперацию на Украине" т.е о демилитаризации и прочем.

    В тексте - совсем о другом. Что последствий для экономики РФ не смертельные, ресурсы продаются, запад не пошлет войска.

    Ну а в конце , в духе СССР - ссылка на мнение великого Генсекретаря... - "Как ранее заявлял президент России,..."
  7. smok1961
    smok1961 Сегодня, 09:57
    +2
    Putin nie miał racji napadając na sąsiedni kraj i. Putin mogąc cofnąć czas na pewno by tego nie zrobił.
    Inwazja już jest klęską Rosji.

    - upadł mit o wielkiej Rosyjskiej potędze militarnej. Od roku Rosja walczy najbiedniejszym krajem Europy .

    - Rosja miała szansę z Niemcami wypchnąć Bidena z Europy i stworzyć nową siłę konkurującą z Chinami i USA. Niemcy mają technologię, a wy surowce. I Niemcy łącząc się z Rosją Nord strrem , byli przekonani, że właśnie realizuje się wielki plan rosyjsko- niemieckiej koalicji...

    Wasza inwazja na Ukrainę bardzo zaskoczyła Niemców. Do tej chwili nie mogą zrozumieć co mieliście w głowach robiąc ten bezsensowny krok.

    - wszystko pogrzebaliście w ukraińskim błocie ...
    -do związku Rosja - Niemcy nie ma powrotu. Nie ma powrotu do nowej potęgi niemiecko- rosyjskiej w dającym się przewidzieć czasie.

    Na zachodzie wszystko wróciło do normy. Niemcy są pod amerykańskim butem. Rosjanie też znaleźli sobie nowego pana.
    Rosja już jest i długo będzie pod chińskim butem.

    Putin gdyby mógł cofnąć czas , nigdy nie zrobiłby tej głupoty.
    1. Daishi
      Daishi Сегодня, 10:04
      +2
      опа, чую Польшу опять делить будут, под самый корешок
      1. smok1961
        smok1961 Сегодня, 10:13
        0
        Jestem przekonany, że tak by było gdyby nie inwazja Rosji na Ukrainę. Gdyby nie powrót USA do Europy, Niemcy musieliby wcześniej czy później sprzedać Rosji kraje nadbałtyckie, Polskę, Czechy, Słowację. W przypadku Rosyjsko - Niemieckiego sojuszu, te kraje byłbyby zależne od Rosi tak jak teraz Białoruś.
      2. ИванИванычИванов
        ИванИванычИванов Сегодня, 12:18
        0
        Бодливой корове бог рогов не дал. География - это приговор.
    2. Kuziming
      Kuziming Сегодня, 10:05
      +1
      Pomysł jest jasny. Atak bez siły jest błędem. Ale czekanie na atak wroga też jest błędem. Głównym błędem jest gospodarka oparta na korupcji.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:23
      +2
      Цитата: smok1961
      Putin gdyby mógł cofnąć czas , nigdy nie zrobiłby tej głupoty.

      Ja sam nie rozumiem, dlaczego Niemcy nie zwrócone Polsce Prus i Pomorza.
      1. smok1961
        smok1961 Сегодня, 10:37
        +1
        Dlatego Polacy tworzą największą armię lądową w UE. Polacy Niemcom nie wierzą bardziej niż Rosjanom.
        Rosja nie ma pretensji terytorialnych do Polski i inwazja na nasz kraj nie jest logicznie uzasadniona.
        Co innego Niemcy. Oni nadal marzą o Gdańsku i Prusach.
        Gwałtowne dozbrajanie się Polski nie spowodowane tylko obawą agresji ze wschodu.
        1. ИванИванычИванов
          ИванИванычИванов Сегодня, 12:29
          0
          Польша никогда не умела жить с соседями. "Гиена Европы" - очень правильные слова.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:59
    +3
    Проблема скорее в половинчатой позиции Путина. Уже понятно ,что мир изменится,но надо идти до конца .
    Пора формировать параллельные структуры для свободных от "демократии " стран. МВФ ,МАГАТЭ,ЮНЕСКИ и прочие .........
  9. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 09:59
    +3
    США и Европа не готовы платить большую цену за спасение киевского режима, рискуя жизнями своих граждан.

    Да плевать им на киевский режим, спасать его никто не собирался и не собирается, цель смена власти в России и смещение Путина.
    Ну и заодно освобождении Украины от лишнего населения.
    В это и вкладываются западные инвестиции.
    Сейчас Путин им помогает освобождать Украину. От местного населения.
    Украинцы активно переселились в европу, теперь вынуждены там искать работу, и не самую высокооплачиваемую, работу батраков.
    СВО Путина остановила (можно сказать уничтожила) практически все остатки украинской промышленности. Работы на Украине почти нет, кроме как ремонтировать и модернизировать военную технику. Ну энергетика еще вынуждена постоянно латать разбитые подстанции.
    Европейцам это все как бальзам на душу. Промышленность Украины им не нужна была ещё 1991 года.
    Поэтому и санкции против России вводят поэтапно постепенно.
    И оружие для ВСУ поставляют постепенно, чтобы боевые действия продолжались как можно дольше, перемалывая Украину и изматывая экономику России.
    Чтобы опять появились пустые полки магазинов и пустые холодильники, как в 80-х, а там и недовольство народа придёт, значит можно будет попытаться замутить очередной майдан.
  10. t-12
    t-12 Сегодня, 10:04
    -4
    Других новостей нет, кроме высказываний штатовских чиновников и "экспертов"?
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:23
    +2
    Президент России был прав, начиная спецоперацию на Украине.
    До какой-то, правда минимальной части американского общества приходит понимание того, что случилось 24.02.22 г и почему это было необходимо. До большей части не доходит и не дойдет. Что говорить об американском обществе если в российском хоть и минимальная его часть, в т.ч и сбежавшая за границу, до сих пор этого не понимает и продолжает высказывать свое фи.
  12. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:42
    +1
    Президент ошибся только в сроках и методах.
  13. Константин Чёрный
    Константин Чёрный Сегодня, 11:41
    0
    это тот самый профессор, который говорил в 2011, что США потеряла свои позиции))