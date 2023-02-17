Американский эксперт: Президент России был прав, начиная спецоперацию на Украине

Президент России был прав, начиная спецоперацию на Украине. Он совершенно правильно рассчитал, что для Запада судьба этой страны и ее жителей значит гораздо меньше, чем для РФ.Такое мнение высказал в своей статье, опубликованной в американском журнале Foreign Policy, профессор Гарварда Стивен Уолт, специализирующийся на проблемах международных отношений.Российский лидер понимал, утверждает Уолт, что США и Европа не готовы платить большую цену за спасение киевского режима, рискуя жизнями своих граждан. Как и рассчитывал Путин, Запад ограничился военными поставками Киеву и введением антироссийских санкций. Американский эксперт отмечает, что российская экономика выдержала мощное санкционное давление. По его мнению, Путин, начиная СВО, изначально понимал, что страна сумеет преодолеть последствия введения Западом масштабных ограничительных мер. Вопреки ожиданиям Белого Дома, санкции не смогли остановить оборонную промышленность РФ, вызвать недовольство и массовые протесты населения России и заставить Кремль отказаться от своих планов.Это в некоторой степени объясняется высокими ценами на сырьевую продукцию, которую Россия продолжает экспортировать. Ведь мир не ограничивается Западом. А значительная его часть не пошла на поводу у Вашингтона и не разорвала экономическое сотрудничество с Москвой, продолжая следовать своим национальным интересам.Как ранее заявлял президент России, одной из главных целей российской спецоперации является защита населения Донбасса от агрессии киевского режима, регулярно обстреливающего жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру региона. Вооруженные силы РФ стремятся к тому, чтобы Киев лишился возможности так действовать.