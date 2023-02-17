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США совместно со странами Персидского залива рассматривают Иран в качестве главной угрозы безопасности в регионе

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США совместно со странами Персидского залива рассматривают Иран в качестве главной угрозы безопасности в регионе

США совместно со странами Персидского залива рассматривают Иран в качестве главной угрозы безопасности в регионе ввиду распространения и поставок им вооружений. В этой связи Вашингтон намерен усилить кооперацию в военной сфере с государствами- членами Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива частью которого являются Бахрейн, Катар, Оман, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия для недопущения Тегераном дестабилизации ситуации в регионе.


То есть, поставки вооружения Соединёнными Штатами никому угрозой, судя по американской логике, ни для кого на Ближнем Востоке угрозой не являются...

Страны-члены, по итогам прошедших переговоров по безопасности также подписали документ, согласно которому все стороны призывают Иран пойти на сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) дабы не препятствовать организации в её расследовании относительно появления урана и его дальнейшего обогащения этой страной.

Ещё более интересное заявление, особенно если учесть, что первыми из соглашения с Ираном вышли Соединённые Штаты Америки - во время президентства Дональда Трампа.

Также в совместной декларации говорится и об обращении этих государств к мировому сообществу по приведению в исполнение резолюции Совбеза ООН, запрещающей передачу Исламской Республике Иран вооружений.

Напомним, что после выхода в одностороннем порядке экс-лидера Белого Дома Дональда Трампа из так называемой «ядерной сделки» с Ираном, его преемник Джо Байден не раз заявлял о намерении Соединённых Штатов вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) цель которого – не допустить дальнейшего развития иранской ядерной программы. Но только США сами не торопятся вернуться в сделку, против которой откровенно выступает Израиль.
Автор:
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10 комментариев
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  1. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 09:49
    +3
    США как всегда сами очень боятся ввязываться в противостояние с Ираном, поэтому опять собирают прикрытие в виде стран Персидского залива. Что против нас, что против Китая, везде коалиции.
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 09:59
      +2
      Границы Ирана слишком «внезапно» выросли около складов боеприпасов и военных баз США))
      Угроза безопасности и все такое))
    2. Gomunkul
      Gomunkul Сегодня, 10:10
      +1
      США как всегда сами очень боятся ввязываться в противостояние
      Говорить о том, что США боятся, не совсем корректно. У них на первом месте стоит целесообразность. Если можно загребать жар чужими руками, зачем лезть самим. yes
    3. кредо
      кредо Сегодня, 10:16
      +3
      Хочется надеяться, что Россия не пропустит принятие резолюции о запрете продажи Ирану вооружений.
      Надо всё-таки когда-то начинать защищать свои интересы и интересы своих ситуативных союзников, а не оглядываться на "просьбы и обещания" англосаксов и израильтян.
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:52
    +5
    Иран сам готовит соглашение по урегулированию отношений с Саудовской Аравией . И тут сразу подоспели американские миротворцы ,засуетились демоны
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:54
    +1
    США совместно со странами Персидского залива рассматривают Иран в качестве главной угрозы безопасности в регионе
    . Да ладно, не все так однозначно, если тщательнее начать разбираться...
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 10:12
    0
    По моему только США и Израиль недоволен Ираном, а остальные страны Ближнего Востока худо-бедно но уживаются.
  5. Master33
    Master33 Сегодня, 10:19
    +3
    Это Америка является главной угрозой безопасности всего мира. Страна паразит.
  6. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 10:26
    -1
    США совместно со странами Персидского залива рассматривают Иран в качестве главной угрозы безопасности в регионе ввиду распространения и поставок им вооружений.


    Странно что США не рассматривают Германию в качестве главной угрозы безопасности в регионе ввиду поставок тяжелой бронетехники в зону вооруженного конфликта на Украине.
    Странно что США не рассматривают Турцию в качестве главной угрозы безопасности в регионе ввиду поставок беспилотников в зону вооруженного конфликта на Украине.
  7. Руслан_3
    Руслан_3 Сегодня, 10:58
    +1
    Цитата: rotfuks
    США совместно со странами Персидского залива рассматривают Иран в качестве главной угрозы безопасности в регионе ввиду распространения и поставок им вооружений.


    Странно что США не рассматривают Германию в качестве главной угрозы безопасности в регионе ввиду поставок тяжелой бронетехники в зону вооруженного конфликта на Украине.
    Странно что США не рассматривают Турцию в качестве главной угрозы безопасности в регионе ввиду поставок беспилотников в зону вооруженного конфликта на Украине.

    Это другое ... ты просто не понимаешь