США совместно со странами Персидского залива рассматривают Иран в качестве главной угрозы безопасности в регионе ввиду распространения и поставок им вооружений. В этой связи Вашингтон намерен усилить кооперацию в военной сфере с государствами- членами Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива частью которого являются Бахрейн, Катар, Оман, Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия для недопущения Тегераном дестабилизации ситуации в регионе.То есть, поставки вооружения Соединёнными Штатами никому угрозой, судя по американской логике, ни для кого на Ближнем Востоке угрозой не являются...Страны-члены, по итогам прошедших переговоров по безопасности также подписали документ, согласно которому все стороны призывают Иран пойти на сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) дабы не препятствовать организации в её расследовании относительно появления урана и его дальнейшего обогащения этой страной.Ещё более интересное заявление, особенно если учесть, что первыми из соглашения с Ираном вышли Соединённые Штаты Америки - во время президентства Дональда Трампа.Также в совместной декларации говорится и об обращении этих государств к мировому сообществу по приведению в исполнение резолюции Совбеза ООН, запрещающей передачу Исламской Республике Иран вооружений.Напомним, что после выхода в одностороннем порядке экс-лидера Белого Дома Дональда Трампа из так называемой «ядерной сделки» с Ираном, его преемник Джо Байден не раз заявлял о намерении Соединённых Штатов вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) цель которого – не допустить дальнейшего развития иранской ядерной программы. Но только США сами не торопятся вернуться в сделку, против которой откровенно выступает Израиль.