Замгоссекретаря США Нуланд пообещала сформировать на Украине «вооруженные силы будущего» для сдерживания России после конфликта

Страны Запада во главе с США должны обеспечить создание на Украине «вооруженных сил будущего». Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, комментируя дальнейшие перспективы разрешения конфликтной ситуации.Нуланд отметила, что даже в случае достижения «справедливого мира», потребуется долгосрочное планирование и строительство украинской «армии будущего». Эта армия должна быть способна сдерживать потенциальные захватнические аппетиты, которые якобы могут появиться у президента России Владимира Путина.По словам заместителя главы Госдепа, такие вооруженные силы будущего должны обладать интегрированной системой противовоздушной обороны, качественными пограничными силами и способными к патрулированию территориальных вод военно-морскими силами.Высказывание Нуланд довольно любопытно. Во-первых, оно демонстрирует желание США и их сателлитов превратить Украину в своеобразный антироссийский форпост, «государство-наемник», вся цель существования которого будет подчинена лишь идее «сдерживания» России. Ради этого Запад готов финансировать Украину.Во-вторых, рассуждения Нуланд о «захватнических аппетитах Путина» свидетельствует о том, что на Западе окончательно разуверились в возможности подчинить Россию. Теперь США убеждены, что Россия все равно будет представлять угрозу западному миру.