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Замгоссекретаря США Нуланд пообещала сформировать на Украине «вооруженные силы будущего» для сдерживания России после конфликта

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Замгоссекретаря США Нуланд пообещала сформировать на Украине «вооруженные силы будущего» для сдерживания России после конфликта

Страны Запада во главе с США должны обеспечить создание на Украине «вооруженных сил будущего». Об этом заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, комментируя дальнейшие перспективы разрешения конфликтной ситуации.


Нуланд отметила, что даже в случае достижения «справедливого мира», потребуется долгосрочное планирование и строительство украинской «армии будущего». Эта армия должна быть способна сдерживать потенциальные захватнические аппетиты, которые якобы могут появиться у президента России Владимира Путина.

По словам заместителя главы Госдепа, такие вооруженные силы будущего должны обладать интегрированной системой противовоздушной обороны, качественными пограничными силами и способными к патрулированию территориальных вод военно-морскими силами.

Высказывание Нуланд довольно любопытно. Во-первых, оно демонстрирует желание США и их сателлитов превратить Украину в своеобразный антироссийский форпост, «государство-наемник», вся цель существования которого будет подчинена лишь идее «сдерживания» России. Ради этого Запад готов финансировать Украину.

Во-вторых, рассуждения Нуланд о «захватнических аппетитах Путина» свидетельствует о том, что на Западе окончательно разуверились в возможности подчинить Россию. Теперь США убеждены, что Россия все равно будет представлять угрозу западному миру.
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Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
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28 комментариев
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  1. Анахорет
    Анахорет Сегодня, 09:43
    +8
    «Армия будущего» только сейчас уже на 2000 полученных повестки являются максимум 17 человек) кто воевать будет?
    Чем больше будет Артёмовсков тем меньше будет энтузиазтов идти на передок с украинской стороны)
    А главное, война должна вестись на территории упоротых голов, на которые опирается Киевский режим) а именно, на Галичине) причём, война там должна идти полным заравниванием локаций) никаких даже руин оставлять нельзя) чтобы потом строймусор вывезти и засеять там поля)) на местах всяких збаражей и Тернополей)
    А Львов переименовать в Кузнецов или Судоплатов) с уничтожением всей католической и униатской архитектуры)
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:57
      +1
      Вы говорите это про нынешнюю ситуацию.Да,никто не хочет умирать.Но если случится такое,и Украина останется как государство-поверьте,найдутся тысячи и тысячи нынешних сховавшихся ,которые пойдут в эту "новую армию".Но в случае шухера массово свалят.По аналогии с пятисотыми у нас год назад.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:10
      +1
      Цитата: Анахорет
      «Армия будущего» только сейчас уже на 2000 полученных повестки являются максимум 17 человек) кто воевать будет?

      Не мешайте даме мечтать! А то она собственным ядом подавится! )))
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:29
        +2
        Цитата: Егоза
        А то она собственным ядом подавится!

        Вот яда, у госпожи Нудельман на всех хватает и даже с лихвой.
    3. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 11:04
      -1
      Львов это польский город. Был и будет. Зачем его разрушать?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:14
        +1
        Цитата: Oleg Ogorod
        Львов это польский город. Был и будет. Зачем его разрушать?

        Чтобы познали, что такое Мариуполь.
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:45
    +3
    А как же Польша, они же хотели этот пост?!
    Уши осла получит вредная бабка.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 09:53
      +2
      Польша против себя ЕС настроила что не выполняла указивки и ей финансы сократили. wassat
      Цитата: 75Сергей
      А как же Польша, ..... Уши осла получит вредная бабка.

      Есть хищники покрупнее гиены .
  3. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 09:47
    +5
    Учитывая все эти посылы Запада, в частности Нуланд, а также намерение "нашей партии мира", имея в виду Медведчука, никакого недогосударства под названием Украина больше быть не должно. Иначе эта раковая опухоль будет только разрастаться.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:31
      +2
      Цитата: S.K.Vichyakow
      а также намерение "нашей партии мира", имея в виду Медведчука

      Этот тип ничем не лучше Зели, а зная его прошлое, можно сделать вывод, что хуже.
  4. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 09:48
    +3
    Западу выгодна эта территория для дальнейшей агрессии против РФ и хотят сохранять её для себя.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:48
    +1
    Замгоссекретаря США Нуланд пообещала сформировать на Украине «вооруженные силы будущего» для сдерживания России после конфликта
    . Да ладно... даже сейчас, создание таких ВС, это очень дорого, а уж о каких то ВС будущего, говорить не приходится, кто за такое платить/расплачиваются будет???
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:22
      0
      Ей главное---прокукарекать, ! am авось кто зауважает, кто напугается !вот интересно, из кого сформировать эти "силы будущего"
  6. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 09:55
    +1
    Похоже она не понимает, что Россия с этим никогда не смирится. Пояс безопасности -это неотъемлемая составляющая любой державы пусть и региональной.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:56
    +1
    Нуланд разменяла Украину ,сейчас готовят к участи пушечного мяса Польшу и всяких там трибалтов .
    Армия будущего - поляки и трибалты рядовые ,немцы на танках ,Гештаб в Вашингтоне
  8. vorobejti
    vorobejti Сегодня, 09:57
    +4
    Надеюсь в ближайшем будущем необходимость в патрулировании территориальных вод отпадет ввиду отсутствия таковых.
  9. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 10:01
    +4
    Нам-бы что небудь организовать возле америки,чтоб у них задница зачисалась,но увы мы можем выражать только озабоченость.
    1. krops777
      krops777 Сегодня, 10:45
      0
      Нам-бы что нибудь организовать возле америки,чтоб у них задница зачесалась,но увы мы можем выражать только озабоченность


      Самое печальное то, что в Кремле это все знают, тема проецирования силы на врага ненова а главное есть возможности, какой отсюда напрашивается вывод? Какой смысл затягивать СВО и топтаться на месте, если враг сидит за лужей и смеётся в открытую над тем как Ванька и Микола ежедневно убивают друг друга. Ну победим мы на Украине, теперь назад дороги нет, дальше то что? Враг не успокоится на его территории войн нет, следующая будет там где ему выгодно и что опять терять людей и тратить огромные ресурсы? Думать надо было до войны и сделать так что бы ни у кого не возникало желание ее развязать, не ужели не знают очень сомневаюсь что не знают, все прекрасно знают, но вот в чем загвоздка, элита которая управляет страной плевать хотела на Россию и на людей что здесь живут, они здесь только зарабатывают и пока не будет чистки, желательно так как это сделал Сталин перед войной, победы над врагом - ФША и остальными нам не видать а локальные войны будут только изматывать, что собственно сейчас и делается в угоду врагу.
  10. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 10:09
    0
    Замгоссекретаря США Нуланд пообещала сформировать на Украине «вооруженные силы будущего» для сдерживания России после конфликта

    Кто ей даст это сделать?
    В лучшем случае из Украины создадут протекторат России.
  11. Фразах
    Фразах Сегодня, 10:22
    0
    Если останется неподконтрольная территория размером хотя бы с область, там тут же обустроят базы НАТО, ЦРУ, МИ6, Моссад и прочих благородных сообществ, где будут готовить диверсантов и террористов. Желающих найдется туча, а опыта и средств тем более.
  12. Essex62
    Essex62 Сегодня, 10:22
    0
    Как они все уверенны,что и в будущем президентом России будет Путин. С чего- бы?
  13. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:26
    -1
    Западные информресурсы сообщают, что безвозвратно ВСУ потеряли порядка 257 тысяч человек. Только без вести пропавших украинских военных - 350 000. Я так понял "армию будущего " будут формировать на скорую руку из оставшегося мужского населения Украины. В таком случае у этой "армии будущего " -будущее не очень радужное.
  14. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:27
    0
    Нуланд отметила, что даже в случае достижения «справедливого мира», потребуется долгосрочное планирование и строительство украинской «армии будущего».

    Вот для этого и нужно уничтожить такое государство, чтобы в будущем не повторилось, то что происходит сейчас. США предлагают сделать "гнойник", который будет разносить заразу по всей Европе.
  15. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:28
    0
    Нуланд пообещала сформировать на Украине «вооруженные силы будущего»
    С 2014 г активно формируют и что в итоге? Фашистская символика, бандеровские лозунги, зверское отношение к мирному населению и пленным, но при западном оружии и напутствиях идти на убой. Это наверное в американском понятии и есть "вооруженные силы будущего". И кому нужно такое будущее?
  16. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 10:32
    0
    потребуется долгосрочное планирование и строительство украинской «армии будущего»
    В Канаде, надо полагать?
  17. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 10:50
    0
    Жабоподобная Дьяволица Нуланд искушает скакунов очередным пряником!
    Теперь им предлагают стать великой военной державой мирового уровня, сдерживающей целую страну с армией обладающей ядерной триадой.
    Очередные "кружевные трусики" , но думаю оголтелые опять на это купятся.
    fool negative
  18. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 11:02
    -2
    потребуется долгосрочное планирование и строительство украинской «армии будущего». Эта армия должна быть способна сдерживать потенциальные захватнические аппетиты, которые якобы могут появиться у президента России Владимира Путина.

    Путину уже 70 лет. Сколько лет они собираются строить "армию будущего", чтобы сдерживать аппетит у него? Который может у него появиться когда-то.
    Все это уже старо как наш мир.
    Только вот как бы "армия бущего" не пошла бы грабить Европу, считая что Европа ей очень много должна за спасение от Путина. Должна много, а заплатила мало.
    Тут даже поляки намекают и подсказывают своими претензиями к Германии за вторую мировую.
    Только идиоты в Европе этого ещё не поняли...
  19. Попов И.П.
    Попов И.П. Сегодня, 11:44
    +1
    Они уже как то формировали "армии будущего" в Ираке, Ливии, Афганистане . Чем это закончилось и где эти "армии"?