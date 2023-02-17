Губернатор Севастополя: Силы ПВО сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской ТЭС

Сегодня в небе недалеко от Балаклавской ТЭС был сбит беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Как отметил глава севастопольской администрации, украинские нацисты не оставляют попыток нанесения ударов по важным для Севастополя объектам инфраструктуры. Однако план по удару по Балаклавской ТЭС не сработал: силы противовоздушной обороны ВС РФ сбили вражеский беспилотник.Развожаев сообщил, что повреждений ТЭС нет. Инфраструктурный объект работает в повседневном режиме. Пострадавших среди мирных граждан и военнослужащих также нет.Напомним, что вчера украинские вооруженные силы также предпринимали попытку атаковать объекты на территории Севастополя с помощью беспилотных летательных аппаратов. Но вражеские дроны были сбиты средствами противовоздушной обороны над Черным морем. В итоге провести провокацию украинским силовикам так и не удалось.Однако такие действия украинской стороны требуют не только качественной работы сил противовоздушной обороны. Меры возмездия должны быть результативными и заставляющими украинские власти задуматься, имеет ли смысл совершать подобные провокации, чтобы затем сталкиваться с куда более значительными последствиями, чем тот ущерб, который мог быть причинен российской инфраструктуре даже в случае успешной атаки беспилотника.