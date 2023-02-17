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Результаты соцопроса: Большинство граждан ЕС в декабре 2022 считали, что Украина победит Россию в текущем конфликте

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Результаты соцопроса: Большинство граждан ЕС в декабре 2022 считали, что Украина победит Россию в текущем конфликте

Большинство граждан Европейского союза считают, что в текущем конфликте Украина сможет одержать победу над Россией. Об этом пишет болгарское новостное издание Novini.bg со ссылкой на результаты соцопроса, проведенного международным медиаконцерном Bertelsmann.


В материале говорится, что в состоявшемся в декабре прошлого года исследовании приняли участие около 13 300 граждан ЕС.

Участникам опроса предлагался ряд утверждений, с которыми они должны были соглашаться или не соглашаться. Так, согласно результатам исследования, в том, что Украина победит Россию в текущем конфликте, уверены 61% европейцев. При этом если рассматривать отдельно ответы жителей Германии, то среди них подобного мнения придерживаются 55% опрошенных.

Как пишет издание, большинство респондентов также согласились с тем, что «нападение» России на Украину – это «нападение на всю Европу». Данное утверждение поддержали 69% участников. Рекордсменами здесь стали Польша и Испания с 79% и 78% соответственно.

Согласно результатам исследования, европейцы крайне скептически относятся к антироссийским санкциям. Так, до 40% опрошенных верят в их эффективность.

Наконец, в ходе соцопроса гражданам ЕС было предложено высказать свое мнение по поводу того, кто разжег текущий конфликт на Украине. Так, 66% респондентов возлагают ответственность за происходящее на Россию, еще 11% - на США, а также 5% - на Украину и НАТО. Остальные не смогли однозначно ответить на данный вопрос.

Между тем, обращает на себя внимание отдельная статистика по странам. Так, в Польше 88% опрошенных считают виновной в конфликте на Украине Россию. В то же время, в Италии лишь 54% опрошенных возлагают ответственность на нашу страну, а еще 23% винят в происходящем США или НАТО.
Автор:
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35 комментариев
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  1. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 10:38
    +9
    66% респондентов возлагают ответственность за происходящее на Россию, еще 11% - на США, а также 5% - на Украину и НАТО

    11% и 5% – это те, кто пытается разобраться в сути происходящего. Остальные потребляют то, что дают "демократические свободные" Западные медиа.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:57
      +5
      О чём тут можно спорить, если ещё наши древние предки знали - "Пропаганда мощная сила".
      Пока наша либеральная властная верхушка и продажные чиновники позволяли западным СМИ и спецслужбам скупать отечественные СМИ и ТВканалы, через которые на головы российских граждан и подрастающего поколения выливались миллионные потоки лжи и помоев, сами западные страны под корень вычищали любые ростки российского информационного проникновения в их страны.
      Результат на лицо, а отечественные политики ещё тешат себя надеждами, что англосаксы и их марионетки образумятся. Полная наивность.
      1. Torins Narkuas
        Torins Narkuas Сегодня, 11:02
        -1
        Пока наша либеральная властная верхушка и продажные чиновники позволяли западным СМИ и спецслужбам скупать отечественные СМИ и ТВканалы
        По моему все СМИ так или иначе либо перешли под контроль государства либо запрещены. Что не очень хорошо, государство может сейчас любые свои косяки отмазывать и оправдывать, что в теперешней ситуации еще как то можно оправдать, но как быть дальше? .Единственной лазейкой остается интернет, но там не каждый может мух от котлет отделить.
    2. Mister X
      Mister X Сегодня, 11:00
      0
      Про Наполеона, Бисмарка и Гитлера они помнят?
      На карте сравнивали территории?
    3. скептик
      скептик Сегодня, 11:06
      +1
      Цитата: ratoborets
      11% и 5% – это те, кто пытается разобраться в сути происходящего.

      Интересно, а сколько россиян считают, что действительно была необходимость вторжения, не дождавшись нападения Украины? Из истории известно, что подобная ситуация была в 1941г. Если бы Сталин начал превентивное вторжение, то США и Англия были бы на стороне Гитлера. Происшедшее в наше время говорит, что Россия играет, отведённую ей США роль "Агрессора", со всеми вытекающими последствиями. Всё поведение власти говорит об этом.
      Если кто то считает, что вторжение было необходимым, для "спасения" мирного населения, то получается обратное.
      Разместив артиллерию, войска по периметру, или даже введя на территорию ЛДНР, можно было бы выступить МИРОТВОРЦЕМ, при вторжении ВСУ, и в рамках Минского формата, обеспечить прекращение обстрелов. Даже ввязавшись в боевые действия, Россия не была бы "Агрессором", со всеми вытекающими последствиями, и причиной этой статьи.
      1. Azim77
        Azim77 Сегодня, 11:29
        +1
        "Если нельзя избежать драки - бей первым!" на улице это может и правильно, но в международной борьбе, в дипломатии - это ошибка, удача для противника в его пропаганде. Вот как бы поступили США? Перл-Харбор, пробирка, 11 сентября и тд и тп, "весь мир ужаснулся", а уж потом удар. Да, это подло, низко, нечестно - но это сильно бережет ресурсы, жизни и время. И попробуй докажи быстро, что это все была инсценировка.
        Это не означает, что нужно было в жертву приносить жизни граждан. Но другую причину "казус белли" найти вероятно можно было.
        Теперь остается только с большими усилиями, но дойти до победного конца. До "победителей не судят".
        1. Geosun
          Geosun Сегодня, 12:20
          0
          Цитата: Azim77
          бей первым!" на улице это может и правильно, но

          А вот если бы 20 июня 1941г.( за день до нападения фашистов) СССР нанес бы мощнейший удар по войскам Германии, много ли бы жизней наших солдат удалось сохранить? Вся война могла бы пойти по другому.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:39
    +1
    Рекордсменами здесь стали Польша и Испания с 79% и 78% соответственно.
    Вот это поворот, учитывая любовь чинуш из МО и аффилированных структур к недвижимости в Испании) Вопросов стало только больше))
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 10:57
      -2
      А я вот не удивлён. То, что наши чинуши любят зад погреть в Испании, никак не влияет на менталитет Испанцев. Разве не испанские конкистадоры завоёвывали Америку и истребляли индейцев не хуже англичан? Где родина инквизиции? А кто, будучи нейтральным, "голубую" дивизию присылал для блокады Ленинграда? Не надо путать отношение к нам испаноязычных латиноамериканцев и бывшей метрополии.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:35
        0
        То, что наши чинуши любят зад погреть в Испании, никак не влияет
        Может то что наши чинуши во всей красе греют задницы в гостях у Испанцев как раз повлияло на мнение опрашиваемых, если конечно опрашиваемые в обще не были чинушами РФ, тогда в обще весь пазл складывается)
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:40
    +4
    Большинство граждан ЕС в декабре 2022 считали, что Украина победит Россию
    К сожалению самые упертые до сих пор так считают. Если часть европейцев считала, что "нападение на Украину - нападение на Европу", то почему до сих пор кормите украинцев обещаниями, а не приняли сразу в свою "дружную семью"? А потому, что считали их и считаете славянскими аборигенами не достойными "высокого" звания европейца. Поэтому заткнули бы уже свои поддувала и лучше обеспокоились своей судьбой. Вас скоро мигранты с Ближнего Востока и Северной Африки загонят в стойло и научат правильно жить. И вот тогда действительно поймете кто напал на Европу и по чьей вине.
    1. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 10:57
      +2
      почему до сих пор кормите украинцев обещаниями, а не приняли сразу в свою "дружную семью"?

      Вы мух от котлет отделяйте, то есть народ от власти. У этих слоев разные интересы, власть не является выразителем мнения народа.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:41
    +1
    Рекордсменами здесь стали Польша и Испания с 79% и 78% соответственно.

    Ну с Польшей все ясно, как и в 1772 году, а вот каталонцам нужно помочь в борьбе за независимость.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:42
    +2
    Промытые через СМИ на сквозь европейцы ,голосуют за войну. Разочарование будет как всегда ужасно
  6. Egeny
    Egeny Сегодня, 10:43
    +1
    Большинство граждан ЕС в декабре 2022 считали...

    Конечно считали... послушать всех этих резников, падаляков и арестовичей... да там из каждого утюга эти победные речи.
    Вот только "цыплят по осени считают". Досадно, что это вторая осень будет.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:01
      +3
      Цитата: Egeny
      Конечно считали... послушать всех этих резников, падаляков и арестовичей... да там из каждого утюга эти победные речи.

      В Японии даже после бомбардировки Хиросимы Нагасаки, японцы верили, что они победят. Там тоже из каждого утюга и на каждом углу орали только победные речи. Такова "утюжная" сила пропаганды, которая сейчас в десятки раз выше.
  7. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 10:44
    +1
    Вот она пропаганда в действие, жертвы ег, люди выживают им нет времени разобраться как на самом деле, для этого надо иметь пытливый ум, а не плыть по течению. А мы удивляемся что орки верят в свою победу там вообще фашистская Германия попробуй даже подумать не так как надо. Для нас это хорошо переоценка своих сил никогда к добру не приводила, Гитлер с Наполеоном тоже были уверены в своей победе. Если б сомневались подготовились бы лучше, что для нас не очень было бы хорошо.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:45
    +2
    Результаты соцопроса: Большинство граждан ЕС в декабре 2022 считали, что Украина победит Россию в текущем конфликте
    Посмотрим, как дальше они будут считать ...
  9. Фразах
    Фразах Сегодня, 11:03
    +2
    Большинство граждан ЕС считают только деньги, все остальное считают за них. Зомбо-апокалипсис в дезинформационном пространстве начался не вчера, выросло несколько поколений с выполосканным мозгом.
  10. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:03
    +1
    Хорошо им там в ЕС мозги промывают , а некоторые удивляются каким образом американцам удалось "переформатировать" украинцев. Отрезвление как правило приходит с кровью и потерями .
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:04
    +1
    А если читать коментарии под статьями западных СМИ,то они вообще побеждают с всеми вытекающими.Так что западный народ на словах готов ещё потерпеть ради Украины.А потом у них счастье - из России всё бесплатно.Да и России в их планах уже не будет,будет страна обложенная репарациями.Ну Ну.
  12. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:05
    +1
    А ведь у кого-то работа - с де Биллами разговаривать...
  13. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:08
    +1
    stop Простите!
    В Евросоюзе проживает 446 миллионов человек. 13 300 жителей ЕС - это приблизительно 0, 003% !!! fool То же самое можно говорить о надоях молока по выбранной корове из всего стада.
    Да в ЕС только 27 миллионов безработных!!!
    1. Дедок
      Дедок Сегодня, 11:46
      0
      Цитата: ROSS 42
      это приблизительно 0, 003%

      да, выборка нерепрезентотативная, но кто об этом знает? - только мы - с вами...
  14. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:10
    +1
    Это доказательство того, насколько эти люди глупы. Ладно бы Украина находилась на севере Африки.
  15. мазута
    мазута Сегодня, 11:11
    +1
    Вот она-"волшебная сила искусства"!Вливай в уши слушателей день за днем,что кто то враг и результат предсказуем.Ядерная триада это конечно наша безопасность и без нее нас бы в порошок стерли давным-давно.Но,мощнейшие ретрансляторы нашей точки зрения с земли и из космоса на хотя бы Европу,принесли бы свои плоды.RT-явно не справилась с этой задачей в полном объеме.
  16. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:11
    +1
    Это говорит лишь о том, что только около 40% ЛЮБОЙ популяции способны мыслить, анализировать, а потому... принимать участие в выборах.
    Я об этом уже очень давно говорю.
    Пора признать реальность.
    Чтобы увеличить долю адекватных, нужно вспомнить и реализовать, наконец, призыв В.И. Ульянова - Ленина:
    "Учиться, учиться и ещё раз - учиться!" (с)
    Он дурного не посоветует. )
  17. solar
    solar Сегодня, 11:14
    -2
    Большинство граждан ЕС в декабре 2022 считали, что Украина победит Россию в текущем конфликте

    ничего удивительного, опрос проводился почти сразу после перегруппировок в Харьковской области и Херсонской, когда у всех эти события были свежи в памяти и занимали важные места в новостной ленте.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 11:23
      -2
      Цитата: solar
      ничего удивительного, опрос проводился почти сразу после перегруппировок...


      С точки зрения (обычного европейского обывателя) всё верно, им пропаганда долгие годы говорила про могущественного врага который всех по одиночке съест и только НАТО позволяет им иметь "свободу", а потом были прогнозы (и западные и некоторые от отечественных "экспертов"), что Россия возьмет Киев за 3 дня....неделю-месяц и т.д. но как показывает реальность, картина несколько иная) а потом как вы правильно заметили начались "жесты доброй воли", "перегруппировки", и карта Украина окрасилась синим цветом где ВСУ выбили ВС РФ на таких то таких территориях). В итоге СВО практически год, линия фронта по большей части стоит и до победы пока далеко.... а им СМИ говорят, что вот поставят технику/боеприпасы и ВСУ весной-летом повторят успехи осени 2022 года... люди этому верят, и не без основании.

      А если мы начнём побеждать стратегически, и на карте это будет видно.... то и настроения на Западе поменяются.
  18. arnulla
    arnulla Сегодня, 11:17
    +1
    Воистину мир живёт в зазеркалье.Люди реально тупеют не по дням )Логически мыслить для многих что-то из области высшей математики.
    Как может РФ проиграть Украине,если даже штаты не заикаются в открытую о возможности военной победы над Россией.Я не удивлён,что в европах к власти приходят шольцы )))
  19. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 11:27
    +1
    Естественный процесс, примерно каждые сто лет европейцы "понимают" , что пришло время победить Россию. fool [/i]
  20. Дедок
    Дедок Сегодня, 11:45
    +1
    все эти % - это фактически - оценка ведения информационной войны...
    "наши" информационщики - это кто? - люди типа конашекова? - так им давно пора сортиры откачивать ведром... а не зарплату платить
  21. Аристарх Пасечник
    Аристарх Пасечник Сегодня, 11:45
    +1
    Говорят то, что говорит их телевизор!
  22. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 11:47
    +1
    А помнится ещё были мнения что в век интернета сложно управлять населением, мол это раньше газеты да ТВ можно оболванить люд, а сейчас каждый через интернет может узнать правду. Но как видим и сейчас все методы пропаганды работают и можно управлять населением. Поэтому сейчас там на запада мнение против нас, уверен они там даже поддержат какую-нибудь операцию нато на нашей территории по свержению плохой власти в РФ.
  23. Дамир Шамаев
    Дамир Шамаев Сегодня, 12:40
    0
    Тем лучше для нас, когда Украина проиграет, все так удивлено посмотрят на свои правительства и скажут: А как так получилось? Это же невозможно потому что невозможно. Хотя итог итак очевиден, вопрос в политической воле российских властей, которая не зависит от мнения европейцев.