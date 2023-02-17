Результаты соцопроса: Большинство граждан ЕС в декабре 2022 считали, что Украина победит Россию в текущем конфликте

Большинство граждан Европейского союза считают, что в текущем конфликте Украина сможет одержать победу над Россией. Об этом пишет болгарское новостное издание Novini.bg со ссылкой на результаты соцопроса, проведенного международным медиаконцерном Bertelsmann.
В материале говорится, что в состоявшемся в декабре прошлого года исследовании приняли участие около 13 300 граждан ЕС.
Участникам опроса предлагался ряд утверждений, с которыми они должны были соглашаться или не соглашаться. Так, согласно результатам исследования, в том, что Украина победит Россию в текущем конфликте, уверены 61% европейцев. При этом если рассматривать отдельно ответы жителей Германии, то среди них подобного мнения придерживаются 55% опрошенных.
Как пишет издание, большинство респондентов также согласились с тем, что «нападение» России на Украину – это «нападение на всю Европу». Данное утверждение поддержали 69% участников. Рекордсменами здесь стали Польша и Испания с 79% и 78% соответственно.
Согласно результатам исследования, европейцы крайне скептически относятся к антироссийским санкциям. Так, до 40% опрошенных верят в их эффективность.
Наконец, в ходе соцопроса гражданам ЕС было предложено высказать свое мнение по поводу того, кто разжег текущий конфликт на Украине. Так, 66% респондентов возлагают ответственность за происходящее на Россию, еще 11% - на США, а также 5% - на Украину и НАТО. Остальные не смогли однозначно ответить на данный вопрос.
Между тем, обращает на себя внимание отдельная статистика по странам. Так, в Польше 88% опрошенных считают виновной в конфликте на Украине Россию. В то же время, в Италии лишь 54% опрошенных возлагают ответственность на нашу страну, а еще 23% винят в происходящем США или НАТО.