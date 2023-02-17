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Вице-премьер Украины - жителям Бахмута: Если вы адекватны и патриотичны, вы должны немедленно эвакуироваться из города

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Вице-премьер Украины - жителям Бахмута: Если вы адекватны и патриотичны, вы должны немедленно эвакуироваться из города

Зампред украинского правительства Ирина Верещук обратилась к жителям Бахмута (Артёмовска), которые остаются на данный момент в городе. Верещук в своём обращении призвала жителей в срочном порядке покинуть город.


Украинский вице-премьер:

В городе остаются около 6 тысяч гражданских. И меня удивляет, что они там до сих пор делают.

По словам Верещук, город нужно немедленно покинуть, выехав на подконтрольные Киеву территории.

Ирина Верещук – жителям Бахмута:

Обращаюсь к гражданским. Если вы адекватны, законопослушны и настроены патриотично, вы обязаны немедленно эвакуироваться.

Это можно считать признаком того, что остатки ВСУ готовятся оставить Артёмовск, большинство подъездов к которому перерезано российскими силами.

По заявлению всё той же Верещук, «правительство вынуждено постоянно учитывать гражданскую безопасность в Бахмуте, а остающиеся в городе люди создают проблемы тем, кто им пытается помогать – военным и нацполиции».

На деле же, ВСУ используют гражданских в городе в качестве живого щита.

Верещук:

Куда обращаться для эвакуации, вы хорошо знаете.

На неделе представители киевского режима вывозили из Бахмута документы из целого ряда учреждений.

Напомним, что ранее штурмовые отряды «Вагнера» вошли в город с севера и с юга, одновременно решая задачи по завершению окружения группировки противника в Артёмовске.
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17 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:30
    +4
    Если вы адекватны,

    Они то адекватны если не хотят оставаться в 404! И прекрасно понимают в какой стране они будут жить после победы России!
    Только всех оставшихся надо будет тщательно проверить на предмет "кротов"!
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:42
      +2
      То ли мы неправильно переводим на русский украинские высказывания, то ли использование украинского языка приводит его носителей к таким идиотским фразам:
      ...Если вы адекватны, законопослушны и настроены патриотично, вы обязаны немедленно эвакуироваться...

      После таких пёрлов всегда возникает медико-юридический вопрос - "А что делать людям не адекватным ( и возможно даже больным), не законопослушным (так как имеют судимость или просто не верящим в силу закона на Украине) и не настроенных патриотично (потому что их деды и отцы, с бабушками и матерями уничтожали бандеровскую нечисть и фашистских прихвостней, а их потомкам сейчас предлагают молится поклонников Бандеры, Шухевича и Адольфа Гитлера).
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:34
    +4
    Верещук:

    Куда обращаться для эвакуации, вы хорошо знаете.

    Этим людям обращаться уже некуда, украинские военные их уже приговорили.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:41
    +1
    Вице-премьер Украины - жителям Бахмута: Если вы адекватны и патриотичны, вы должны немедленно эвакуироваться из города
    Вопрос, конечно, интЭрЭсный ... в общем, дальше будет видно, кто, за кого и как.
  4. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 10:43
    +4
    Почти целый год киевский режим не заботила безопасность жителей Бахмута. Они прикрывались жителями, как живым щитом. А теперь вдруг хотят эвакуировать.
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:44
    +2
    = "мы 30 лет, из них 8 активно, чистили вам мозг, надеюсь наши старания не прошли даром".
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:48
    +2
    правительство вынуждено постоянно учитывать гражданскую безопасность в Бахмуте...
    Не иначе на Премию мира претендует. С каких это пор ВСУ заботила гражданская безопасность да еще на Донбассе? Бои показали, что мирное население используется как щит, а на неподконтрольных территориях, как цель для нанесения ударов.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:48
    +2
    Обращаюсь к гражданским. Если вы адекватны, законопослушны и настроены патриотично, вы обязаны немедленно эвакуироваться.

    Вас разберут на запчасти ,на патриотической части Украины ,Вас все равно уже списали ................................
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 10:51
    +2
    Так а куда ехать, большинство пенсионеров, что из ждёт в няньке? Выживание, а с русскими и пенсии и Инфраструктура, короче будущее, на окраине будущего нет. Да и как уезжать марадерство в бизнес превратилось фурами вывозят, а так люди надеются хоть что то сберечь.
  9. solar
    solar Сегодня, 10:53
    +1
    Обращаюсь к гражданским. Если вы адекватны, законопослушны и настроены патриотично, вы обязаны немедленно эвакуироваться.

    После ситуации с Мариуполем, 80-90 процентов жителей городов, прилегающих на Донбассе к линии фронта, эвакуировались еще весной, постоянные призывы к этому были, специальные поезда для этого ходили, для эвакуации. Но часть осталась. Кто-то из пожилых не хотел бросать родные места, кто-то ждал прихода российских военных, чтобы оказаться на другой стороне линии фронта (а её пересечь гражданскому непросто было даже тогда, сейчас невозможно в принципе, можно только обходными путями, через Европу, к примеру), кому-то казалось, что бои обойдут их стороной, кто-то еще по какой-то причине. В какой-то момент там вопрос стоял даже о принудительном вывозе в эвакуацию. Сейчас уже понятно, что штурм таких городков будет сопровождаться большими разрушениями, бои идут очень жесткие, артиллерия массово применяется так, что снарядов не хватает. Сложно понять, почему люди сейчас не эвакуируются, понятно же уже, что бои Артемовск стороной не обойдут.
    К сожалению, при боевых действиях страдают гражданские:((
    На деле же, ВСУ используют гражданских в городе в качестве живого щита.

    Такое ощущение, что автор свою же статью не читал.:((
    Зампред украинского правительства Ирина Верещук обратилась к жителям Бахмута (Артёмовска), которые остаются на данный момент в городе. Верещук в своём обращении призвала жителей в срочном порядке покинуть город.

    Нельзя же в одной статье совмещать несовместимые утверждения, это неуважение к читателю, разделили на две разные статьи хотя бы, что ли.
  10. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:00
    +1
    Те, кто остается в городе, для них - враги.
    Их уже списали и, скорее всего используют как живой щит при отходе боевиков.
    "Адекватные и патриотичные" должны либо убежать заранее, либо уйти в партизаны и убивать врага, либо... умереть.
    Так было, так есть и так будет.
    Это правило касается всех стран и народов.
    По крайней мере, я исключений в исторической перспективе не знаю.
  11. Быков.
    Быков. Сегодня, 11:01
    +2
    Да гражданские как раз и адекватные, когда сидят по домам в городе. Это вояки неадекваты, когда прячутся в городе, а не в окопах перед ним.
  12. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:19
    +1
    Вот классический пример адекватного и патриотичного:

    "украинци это предки славян Киевской Руси,а так называемые русские(до 1721 вообще их не было)не большая часть славян в перемешку со всяким угро-финским этносом, типа эрзей мокш.ей,чуди и т.д.,опровергни хохлатый,,.Долго ждать или ты обычный хохлатый-раз и исчез?-будеш наверное 200!!,так ты у нас кто?-мок..ша,жЭрзя,чуди,веди,расиянин,русский,прусский,КТО?,"
  13. Snay
    Snay Сегодня, 11:36
    +1
    Походу решили не дожидаться пока могилизируют и свалят из Артемовска..
    Ну и как обычно прикрыться мирняком..
  14. cpls22
    cpls22 Сегодня, 11:37
    +1
    Если они официально заявили об эвакуации, то это м.б. связано с намерением вывести ВСУ под видом "гуманитарной операции". Подгонят автобусы , и спасут "захысныков".
    1. berlaga2005
      berlaga2005 Сегодня, 11:57
      0
      Сейчас еще в ООН начнут эту тему раскручивать об эвакуации мирного населения из Артёма. Хотят отойти с минимальными потерями. Ждем шоу в ООН.
  15. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 12:47
    0
    Поступило заявление "мы оставляем Бахмут", и зачем населению - теперь вас слушать?