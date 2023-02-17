Вице-премьер Украины - жителям Бахмута: Если вы адекватны и патриотичны, вы должны немедленно эвакуироваться из города

В городе остаются около 6 тысяч гражданских. И меня удивляет, что они там до сих пор делают.

Обращаюсь к гражданским. Если вы адекватны, законопослушны и настроены патриотично, вы обязаны немедленно эвакуироваться.

Куда обращаться для эвакуации, вы хорошо знаете.

Зампред украинского правительства Ирина Верещук обратилась к жителям Бахмута (Артёмовска), которые остаются на данный момент в городе. Верещук в своём обращении призвала жителей в срочном порядке покинуть город.Украинский вице-премьер:По словам Верещук, город нужно немедленно покинуть, выехав на подконтрольные Киеву территории.Ирина Верещук – жителям Бахмута:Это можно считать признаком того, что остатки ВСУ готовятся оставить Артёмовск, большинство подъездов к которому перерезано российскими силами.По заявлению всё той же Верещук, «правительство вынуждено постоянно учитывать гражданскую безопасность в Бахмуте, а остающиеся в городе люди создают проблемы тем, кто им пытается помогать – военным и нацполиции».На деле же, ВСУ используют гражданских в городе в качестве живого щита.Верещук:На неделе представители киевского режима вывозили из Бахмута документы из целого ряда учреждений.Напомним, что ранее штурмовые отряды «Вагнера» вошли в город с севера и с юга, одновременно решая задачи по завершению окружения группировки противника в Артёмовске.