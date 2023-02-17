В Калужской области ФСБ ликвидировала двух террористов, планировавших теракт на объекте химической промышленности

В Калужской области России предотвращен теракт на одном из предприятий химической промышленности. Сотрудникам ФСБ удалось выйти на готовивших подрыв исламистов, оба несостоявшихся террориста были ликвидированы. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Двое членов запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"* планировали провести террористический акт на одном из предприятий химической промышленности в Калужской области путем подрыва цистерн с горюче-смазочными материалами. Довести свой план до этапа реализации они не смогли по независящим от них причинам, сотрудники ФСБ вышли на их след и при попытке задержания ликвидировали.
Как заявили в ФСБ, террористы оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были уничтожены. Потерь среди российских силовиков и гражданских лиц не допущено. Во время обыска по месту проживания террористов было обнаружено самодельное взрывное устройство большой мощности, емкости с воспламеняющейся жидкостью, оружие и боеприпасы. Кроме того, в квартире находилась лаборатория по изготовлению взрывчатых вещевств.
Предотвращен террористический акт, планировавшийся двумя уроженцами республик Центральноазиатского региона с применением самодельного взрывного устройства и использованием зажигательных смесей
- говорится в сообщении.
Оба исламиста были гражданами одного из государств Средней Азии и планировали после совершения теракта примкнуть к боевикам "ИГ"* в Сирии.