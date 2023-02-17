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В Калужской области ФСБ ликвидировала двух террористов, планировавших теракт на объекте химической промышленности

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В Калужской области ФСБ ликвидировала двух террористов, планировавших теракт на объекте химической промышленности

В Калужской области России предотвращен теракт на одном из предприятий химической промышленности. Сотрудникам ФСБ удалось выйти на готовивших подрыв исламистов, оба несостоявшихся террориста были ликвидированы. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.


Двое членов запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"* планировали провести террористический акт на одном из предприятий химической промышленности в Калужской области путем подрыва цистерн с горюче-смазочными материалами. Довести свой план до этапа реализации они не смогли по независящим от них причинам, сотрудники ФСБ вышли на их след и при попытке задержания ликвидировали.

Как заявили в ФСБ, террористы оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были уничтожены. Потерь среди российских силовиков и гражданских лиц не допущено. Во время обыска по месту проживания террористов было обнаружено самодельное взрывное устройство большой мощности, емкости с воспламеняющейся жидкостью, оружие и боеприпасы. Кроме того, в квартире находилась лаборатория по изготовлению взрывчатых вещевств.

Предотвращен террористический акт, планировавшийся двумя уроженцами республик Центральноазиатского региона с применением самодельного взрывного устройства и использованием зажигательных смесей

- говорится в сообщении.

Оба исламиста были гражданами одного из государств Средней Азии и планировали после совершения теракта примкнуть к боевикам "ИГ"* в Сирии.

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8 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:33
    +5
    оба несостоявшихся террориста были ликвидированы
    "Собаке - собачья смерть" (собаками на Руси называли недобрых, враждебных людей).
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 10:49
      0
      Наконец то с шакалами поступили как надо. Это же те террористы с которыми так активно боролись сша, и вот когда были затронуты интересы сша, вдруг активизировались их враги что бы помогать...
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:51
      +1
      Пора, ой как пора, нам усилить контроль за приезжающими, не зависимо от их национальности, вероисповедания и места жительства.
      Настала крайняя необходимость сократить расходы на те же безумные ежегодные "нововведения" Министерства образования, которыми изводят наших детей и их родителей, и освобождаемые средства направить на усиление и увеличения штата миграционных служб, МВД, ФСБ, СВР, ГРУ и армии в целом. Да и народные дружины неплохо бы было возродить для наведения порядка на улицах наших городов.
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:37
    +4
    Оба исламиста были гражданами одного из государств Средней Азии

    А сколько таких исламистов, из миллионов прибывших в Россию.
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:37
    +2
    Ликвидация в отсутствии смертной казни - мера единственно верная. Интерес ИГ к промышленным объектам - явный подчерк у.к.р.о.р.е.й.ха. Т..е нацистский интернационал мы имеем. Где наш, антиколониальный?
  4. Million
    Million Сегодня, 10:44
    +3
    Поменьше надо азиатов сюда пускать.Это ведь потенциальные боевики.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:46
    +1
    Предотвращен террористический акт, планировавшийся двумя уроженцами республик Центральноазиатского региона

    А не пора направлять уже этих жителей Центральноазиатского региона домой ? А то они уже тут прижились
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:56
    +1
    Еще бы так же жостко поступали в политике а не сопли жевали со своими "красными линиями"