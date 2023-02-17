Власти Пакистана опровергли информацию индийской прессы о поставке Украине боеприпасов для РСЗО

Пакистан не отправляет на Украину вооружение или боеприпасы. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Мумтаз Захра Балоч, слова которой приводит издание Dawn.По утверждению Захры Балоч, распространившиеся в медийном пространстве сообщения о поставках Пакистаном вооружений Украине не соответствуют действительности. Страна не участвует в каком-либо виде в организации таких поставок.Между тем, ранее индийская газета The Economic Times опубликовала информацию, что из Пакистана на Украину якобы отправляют ракеты для РСЗО БМ-21 «Град». Якобы в начале февраля 2023 года из пакистанского порта Карачи направились очередные ракеты, а в январе из Пакистана на Украину доставили 46 контейнеров с неназванным оборудованием. Поставку грузов якобы осуществляет пакистанская компания Pakistan Ordnance Factories.Индийское издание акцентировало внимание на том, что Пакистан поставляет ракеты Украине, при этом продолжая закупать по скидочным ценам российскую нефть и участвуя вместе с Россией в различных экономических проектах.Впрочем, давний конфликт Индии и Пакистана вполне может быть причиной того, что в Нью-Дели заинтересованы в ослаблении российско-пакистанских связей и пытаются таким образом бросить тень на политику Исламабада. В этой ситуации России необходимо руководствоваться собственными интересами, не забывая о том, что и Индия, и Пакистан являются перспективными партнерами нашей страны.