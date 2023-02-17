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Власти Пакистана опровергли информацию индийской прессы о поставке Украине боеприпасов для РСЗО

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Власти Пакистана опровергли информацию индийской прессы о поставке Украине боеприпасов для РСЗО

Пакистан не отправляет на Украину вооружение или боеприпасы. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Мумтаз Захра Балоч, слова которой приводит издание Dawn.


По утверждению Захры Балоч, распространившиеся в медийном пространстве сообщения о поставках Пакистаном вооружений Украине не соответствуют действительности. Страна не участвует в каком-либо виде в организации таких поставок.

Между тем, ранее индийская газета The Economic Times опубликовала информацию, что из Пакистана на Украину якобы отправляют ракеты для РСЗО БМ-21 «Град». Якобы в начале февраля 2023 года из пакистанского порта Карачи направились очередные ракеты, а в январе из Пакистана на Украину доставили 46 контейнеров с неназванным оборудованием. Поставку грузов якобы осуществляет пакистанская компания Pakistan Ordnance Factories.

Индийское издание акцентировало внимание на том, что Пакистан поставляет ракеты Украине, при этом продолжая закупать по скидочным ценам российскую нефть и участвуя вместе с Россией в различных экономических проектах.

Впрочем, давний конфликт Индии и Пакистана вполне может быть причиной того, что в Нью-Дели заинтересованы в ослаблении российско-пакистанских связей и пытаются таким образом бросить тень на политику Исламабада. В этой ситуации России необходимо руководствоваться собственными интересами, не забывая о том, что и Индия, и Пакистан являются перспективными партнерами нашей страны.
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4 комментария
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  1. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 10:33
    0
    Ох уж этот туман войны, с дипломатией. Надеюсь наша служба внешней разведки разберётся чьи уши где торчат и даст реальную информацию верхам.
  2. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 10:34
    0
    Испугались, что без будущего газопровода могут остаться.
    А может быть индусы жару нагоняют, ведь в таких делах США и ЕС для всех пример.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:44
    +1
    В этой ситуации России необходимо руководствоваться собственными интересами, не забывая о том, что и Индия, и Пакистан являются перспективными партнерами нашей страны.

    В этой ситуации новости типа: «Пакистан отправил на Украину снаряды для РСЗО» - должны выходить в российских СМИ только после подтверждения, и опубликованная «деза» должна наказываться в соответствии с законами. А уважаемым сайтам пора прекратить печатать заборные надписи.
    * * *
    В каждой стране мира работает российский дипломатический корпус. Это надо учитывать и не гоняться за «жареными» фактами.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:50
    0
    Власти Пакистана опровергли информацию индийской прессы о поставке Украине боеприпасов для РСЗО
    Понятно, что такие дела делаются либо громко\публично, либо тыхо, тыхо ... в общем, не доверяй, а проверяй, проверяй ...