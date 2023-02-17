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В посольстве РФ в США прокомментировали заявления Нуланд о возможных ракетных ударах ВСУ по Крыму

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В посольстве РФ в США прокомментировали заявления Нуланд о возможных ракетных ударах ВСУ по Крыму

В посольстве РФ в Вашингтоне прокомментировали заявления заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о ракетных ударах ВСУ по Крыму. По словам пресс-секретаря дипломатического представительства Игоря Гиренко, такие разговоры указывают только на повышение вовлечённости Соединённых Штатов в конфликт на Украине.


Вот что высказал по этому поводу дипломат:

Продолжая активно накачивать Киев современными вооружениями, которые используются для нанесения ударов по регионам России, Вашингтон продолжает выступать в роли подстрекателя киевского режима по нападению на нашу страну. Более того, американские военные консультируют по этим вопросам украинских военных начальников, занимаясь так называемым совместным планированием операций, направленных против России. Замгоссекретаря США [Виктория Нуланд] фактически и не скрывает этого

Также он сравнил готовящиеся атаки полуострова украинскими боевиками с нападением на Москву или Владивосток.

В то же время Гиренко подчеркнул, что у международного сообщества больше не должно быть сомнений в том, что именно Штаты и выступают в роли зачинщика противостояния на Украине, всецело поддерживая враждебные действия этой страны против Москвы. Как заверил пресс-секретарь российского посольства, все дальнейшие попытки США использовать украинцев с целью нанесения России стратегического поражения – тщетны, поскольку она обязательно обезопасит своих граждан и территории.

Отметим, что Виктория Нуланд в ходе своего выступления на мероприятии Центра Карнеги, заявила, что российские военные объекты в Крыму для украинской стороны являются «легитимными целями» для ракетных ударов.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Нуланд
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23 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 10:40
    +4
    Так Нуланд обнаглела именно благодаря нашим "жестким" реакциям
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 10:51
      +5
      Это не бабушка обнаглела, это дядя Сэм определился и не остановится ни перед чем.
      А мы останавливаем "музыкантов", оставляя их без боеприпасов, даже не верится, что это может быть.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:07
        +2
        Цитата: Egeny
        А мы останавливаем "музыкантов", оставляя их без боеприпасов, даже не верится, что это может быть.

        Если бы перед ВОВ, И.В. Сталин не почисти в СССР "пятую колонну", то и него было бы такое.
        1. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Сегодня, 11:21
          +2
          Цитата: tihonmarine
          Если бы перед ВОВ, И.В. Сталин не почисти в СССР "пятую колонну", то и у него было бы такое.

          Согласен. Но чистить партию мира Путин не будет ни при каких обстоятельствах. Он их даже с должностей не снимает. Как он говорил: " у нас не 37 год".
          1. Егоза
            Егоза Сегодня, 11:48
            0
            Цитата: S.K.Vichyakow
            Он их даже с должностей не снимает. Как он говорил: " у нас не 37 год".

            А зря! Неужто 2027 надо дождаться, чтобы наконец "дошло"
          2. ААК
            ААК Сегодня, 12:43
            -1
            Про "нетридцатьседьмойгод" постоянно твердили и в СССР времён Горбачёва и в начале России периода "неправого Бориса", чем это закончилось - всем известно..
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:09
      +4
      Ну надо же, какая "неожиданность". what

      Да англосаксы уже который век, в открытую и без стеснения, говорят, готовят и проводят различные военные действия, диверсии и подрывную деятельность против Руси, Российской Империи, СССР, ну а теперь вот и России.
      Мы что этого не знали, не видели и не слышали чтобы в очередной раз заявлять своё "возмущение" вместо того, чтобы серьёзно и в долгую заниматься экономикой и благосостоянием своей страны, попутно запуская "ежа в штаны англосаксам", чтобы жизнь за большой лужей не казалась им безоблачной и ненаказуемой. angry
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:19
        +1
        Ссылки на "международную общественность"и ее "мнение"настолько наивны от нашего МИДа.Даже китайцы ,и те старательно обходят эту тему и предлагают решить дело миром
  3. zloybond
    zloybond Сегодня, 10:41
    +7
    Вообще снабжение боеприпасами, техникой, организация обучения, обеспечение разведданными, целеуказание, организация поддержки, информационная война, участие ЧВК, наемники, инструкторы, взрывы газопроводов, экономическая война - это полноценное участие в войне. Наш МИД пытается быть деликатным, потому как вообще то это обьявление войны.... Наш МИД мямлит.
    1. Магог_
      Магог_ Сегодня, 11:13
      0
      как вообще то это обьявление войны
      А чем можно отвечать ? Кибератаки на структурные транспортные и энергетические объекты Запада, атаки с помощью средств РЭБ на воздушные поставки оружия на польские перевалочные базы ( в Сирии попробовали таким образом воздействовать на полёты американских ЛА - опыт есть ), внезапно прекратить поставки сырья и материалов ( титан, урановые ТЭ, синтетический каучук, и т.п. ), что является критически важным для функционирования экономики Запада... Что ещё ? При желании можно много чего найти !
  4. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:43
    +1
    В то же время Гиренко подчеркнул
    Текстовый редактор блин) Какой с него прок в США, хотя в принципе от нашего МИДа...
  5. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 10:43
    -1
    Интересно, когда для России офис зели станет легитимной целью? Да и весь режим зели?
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:44
    +2
    В посольстве РФ в США прокомментировали заявления Нуланд о возможных ракетных ударах ВСУ по Крыму
    И что, и как, и кого, за что ...
    Политиканы и прочие приближенные, чиновники, уверены в своей безнаказанности ...
    такова практика мировая сложилась и давно.
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 10:55
    +3
    Может не комментировать нужно, а что-то наконец-то предпринимать.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:55
    +3
    Дипломаты по роду своей деятельности были обязаны отреагировать на агрессивные высказывания русофобки Нуланд. Хотя все прекрасно понимают, что американцам пытаться что-то втолковать занятие пустое и бесполезное.
  9. Сергей Викторович Королев
    Сергей Викторович Королев Сегодня, 11:02
    0
    Это показывает что наша власть Терпилы с красными карандашами. И просто продажные т...
  10. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:04
    +1
    у международного сообщества больше не должно быть сомнений в том, что именно Штаты и выступают в роли зачинщика противостояния на Украине
     К сожалению,международное сообщество,в основном терзают смутные сомнения, а кого не терзают,помалкивают,что бы их не коснулись бедствия с последствиями, а есть такие,кто и не сомневается,но у них свой интерес.
    1. Kiring
      Kiring Сегодня, 11:28
      +1
      Цитата: kor1vet1974
      К сожалению,международное сообщество,в основном терзают смутные сомнения, а кого не терзают,помалкивают,что бы их не коснулись бедствия с последствиями, а есть такие,кто и не сомневается,но у них свой интерес.

      Международное сообщество давно затарилось попкорном и колой и смотрит что будет в следующей серии.
      «Короче, я так скажу: у казачества позиция принципиальная: казаки за того — кто победит» (с) День выборов 2.
  11. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:05
    +1
    Виктория Нуланд в ходе своего выступления на мероприятии Центра Карнеги, заявила, что российские военные объекты в Крыму для украинской стороны являются «легитимными целями» для ракетных ударов.

    Интересно а что бы орали американцы, если бы российский заместитель МИД России, заявил о "легитимных целях" на территории США.
  12. thepuppeteer
    thepuppeteer Сегодня, 11:06
    +1
    Like most of them, she is a Puppet,
    In the past those puppets received political and financial support from the world economic forum, the US government and hidden European funds So she is under full control by the US, and world economic forum puppeteers.. That's how politicians and politics works
  13. exo
    exo Сегодня, 11:08
    +1
    Нас всерьёз США, не воспринимает. И мы, дали для этого повод, к сожалению.
  14. akropin
    akropin Сегодня, 11:15
    +2
    Жестка реакция - это остановить продажу обогащенного урана. Жесткая реакция - прекратить продажу титана. Жесткая реакция - это реакция, все остальное это рисование карандашом в блокноте красной полосочки.
  15. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:18
    +3
    Задача США - срочно заморозить конфликт на Украине, чтоб переключиться на Китай, причем не на условиях капитуляции, для этого нужны перемоги и чтоб Россия испугалась. А для этого нужны реальные угрозы для РФ. Только с этим напряг - сложно представить угрозу, которая заставит РФ идти на перемирие. Угроза удара по Крыму? В случае перемирия она только возрастет кратно - потому как безопасно привезут и развернут БОЛЬШЕ ракет, и все равно ударят по Крыму.
    Эти идиотики в своем стремлении краев не видеть - сами зачеркнули себе возможность каких-то договоренностей. После липовых минсков и вообще после односторонних нарушений договоров от США.
    Все, шлимазлы, разговора не будет, как с Японией уже даже не о Курилах, а просто о мирном договоре - это недавно наш МИД прямым текстом сказал