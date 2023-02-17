В посольстве РФ в США прокомментировали заявления Нуланд о возможных ракетных ударах ВСУ по Крыму

Продолжая активно накачивать Киев современными вооружениями, которые используются для нанесения ударов по регионам России, Вашингтон продолжает выступать в роли подстрекателя киевского режима по нападению на нашу страну. Более того, американские военные консультируют по этим вопросам украинских военных начальников, занимаясь так называемым совместным планированием операций, направленных против России. Замгоссекретаря США [Виктория Нуланд] фактически и не скрывает этого

В посольстве РФ в Вашингтоне прокомментировали заявления заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о ракетных ударах ВСУ по Крыму. По словам пресс-секретаря дипломатического представительства Игоря Гиренко, такие разговоры указывают только на повышение вовлечённости Соединённых Штатов в конфликт на Украине.Вот что высказал по этому поводу дипломат:Также он сравнил готовящиеся атаки полуострова украинскими боевиками с нападением на Москву или Владивосток.В то же время Гиренко подчеркнул, что у международного сообщества больше не должно быть сомнений в том, что именно Штаты и выступают в роли зачинщика противостояния на Украине, всецело поддерживая враждебные действия этой страны против Москвы. Как заверил пресс-секретарь российского посольства, все дальнейшие попытки США использовать украинцев с целью нанесения России стратегического поражения – тщетны, поскольку она обязательно обезопасит своих граждан и территории.Отметим, что Виктория Нуланд в ходе своего выступления на мероприятии Центра Карнеги, заявила, что российские военные объекты в Крыму для украинской стороны являются «легитимными целями» для ракетных ударов.