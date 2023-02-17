Первая партия «колёсных танков» AMX-10RC отправилась из Франции на Украину

Украинская армия готовится к приему французских "колесных танков" AMX-10RC. Первая партия боевых бронированных машин уже отправилась на Украину. Об этом сообщает французская пресса.
Франция отправила Киеву первую партию бронемашин AMX-10RC, в нее вошло 14 "колесных танков". В ВСУ с нетерпением ожидают поступления французской бронетехники, экипажи для нее уже подготовлены, обучение проходило на территории Франции в кавалерийской школе Сомюра.
О поставке AMX-10RC французский президент Эммануэль Макрон сообщил в начале января этого года, пообещав отправить первую партию бронемашин на Украину в первой половине февраля. Общее количество обещанных Зеленскому колесных танков Макрон не назвал из "соображений безопасности". Однако, различные источники, включая французские утверждают, что больше 30 единиц Париж Киеву не выделит.
По мнению военных экспертов, именно Франция подтолкнула НАТО к началу поставок Украине тяжелой бронетехники, включая танки, объявив о передаче AMX-10RC. Данная бронемашина создавалась как средство слежения за вражескими танками и, по сути, танком не является. Но наличие орудия калибра 105-мм позволило формально отнести ее к "легким танкам".
В Минобороны Франции не скрывают, что передавая данные бронемашины Украины, просто избавляются от них, так как эта устаревшая техника снимается с вооружения, заменяясь новыми бронированными разведывательно-боевыми машинами (EBRC) Jaguar. Впрочем, Киев и этому рад на фоне больших потерь бронетехники в боях, тем более бесплатно. Единственное неудобство - орудие AMX-10RC применяет боеприпасы определенного типа (105x527R), обычные 105-мм снаряды НАТО ей не подходят.