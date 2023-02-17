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Первая партия «колёсных танков» AMX-10RC отправилась из Франции на Украину

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Первая партия «колёсных танков» AMX-10RC отправилась из Франции на Украину

Украинская армия готовится к приему французских "колесных танков" AMX-10RC. Первая партия боевых бронированных машин уже отправилась на Украину. Об этом сообщает французская пресса.


Франция отправила Киеву первую партию бронемашин AMX-10RC, в нее вошло 14 "колесных танков". В ВСУ с нетерпением ожидают поступления французской бронетехники, экипажи для нее уже подготовлены, обучение проходило на территории Франции в кавалерийской школе Сомюра.

О поставке AMX-10RC французский президент Эммануэль Макрон сообщил в начале января этого года, пообещав отправить первую партию бронемашин на Украину в первой половине февраля. Общее количество обещанных Зеленскому колесных танков Макрон не назвал из "соображений безопасности". Однако, различные источники, включая французские утверждают, что больше 30 единиц Париж Киеву не выделит.

По мнению военных экспертов, именно Франция подтолкнула НАТО к началу поставок Украине тяжелой бронетехники, включая танки, объявив о передаче AMX-10RC. Данная бронемашина создавалась как средство слежения за вражескими танками и, по сути, танком не является. Но наличие орудия калибра 105-мм позволило формально отнести ее к "легким танкам".

В Минобороны Франции не скрывают, что передавая данные бронемашины Украины, просто избавляются от них, так как эта устаревшая техника снимается с вооружения, заменяясь новыми бронированными разведывательно-боевыми машинами (EBRC) Jaguar. Впрочем, Киев и этому рад на фоне больших потерь бронетехники в боях, тем более бесплатно. Единственное неудобство - орудие AMX-10RC применяет боеприпасы определенного типа (105x527R), обычные 105-мм снаряды НАТО ей не подходят.
Использованы фотографии:
Минобороны Франции
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36 комментариев
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 11:07
    0
    измельчали президенты французской типа республики ... по сравнению с Де Голлем и его жёсткого НЕТ (одна из причин смещения с помощью например студенческих бунтов ... классика жанра) вступлению в НАТО ... сейчас какие-то мелкие инстаграмщики ... принимающие решения за лайки в соцсетях ...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:12
      0
      Цитата: silberwolf88
      измельчали президенты французской типа республики ..

      Какие то все мелкие, подленькие и двуличные. И все старушек обожают (это не нормально).
      1. begemot20091
        begemot20091 Сегодня, 11:34
        0
        Жириновский о них правильно говорил "Не геи" а ...., Не светские львицы, а .....
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:18
      +1
      Цитата: silberwolf88
      измельчали президенты французской типа республики ... по сравнению с Де Голлем и его жёсткого НЕТ (одна из причин смещения с помощью например студенческих бунтов ... классика жанра) вступлению в НАТО ... сейчас какие-то мелкие инстаграмщики ... принимающие решения за лайки в соцсетях ...

      Если даже принять на веру, что у лягушатников действительно измельчали президенты, то почему бы нашим спецам не создать в заморских колониях Франции взрывоопасную ситуацию при которой французское вооружение срочно бы направили туда, а не на Украину.
      Кто-то явно недорабатывает. yes
      1. Лаврентия_НаВасНет
        Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 11:34
        -2
        Цитата: кредо
        Кто-то явно недорабатывает.

        кто то ЯВНО не дорабатывает ПО ВСЕМ фронтам!!!
        1. jamonchik
          jamonchik Сегодня, 11:45
          -1
          И кто то явно как всегда не причём ( она утонула) belay
          1. avg
            avg Сегодня, 11:51
            +1
            Цитата: jamonchik
            И кто то явно как всегда не причём ( она утонула)

            Сгинь ципсошник!
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 11:07
    0
    Ну вот и "колесники" на подходе, и мы дадим спокойно прибыть на ЛБС?
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 11:10
      +2
      Цитата: svp67
      Ну вот и "колесники" на подходе, и мы дадим спокойно прибыть на ЛБС?

      Не надоело одно и то же писать под каждой поставкой вооружения? Все доедет без проблем. У ВС РФ нет возможности изолировать ЛБС.
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 11:47
        +1
        что случилось? сами такое в каждой новости писали
        1. Розмари
          Розмари Сегодня, 12:11
          0
          Цитата: Nastia Makarova
          что случилось? сами такое в каждой новости писали

          Надоело, видимо.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:07
    0
    Это конечно танк- пушка есть.Но гореть должны майдануто,6 резиновых больших колёс в наличии,да и запаска где то должна быть.
    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 11:15
      +1
      Конечно же это не танк. Ни кем и ни где (кроме журналистов) он так не классифицируется.
      AMX-10RC - самоходная пушка, у нас в этом классе Спрут.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 12:26
        0
        Цитата: ColdWind
        Конечно же это не танк. Ни кем и ни где (кроме журналистов) он так не классифицируется.

        Его и «Корд» должен прошить в боковину...
        «Гадкий утёнок» - это погоняло не для него.
        «Недопёсок Наполеон третий»... yes
        Вот это - танк:
    2. роман66
      роман66 Сегодня, 11:30
      0
      Запаска вряд ли, либо сами подкачка, либо изолирующий состав в шинах( может и то и другое)
  4. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 11:08
    0
    Он не такой красивый, как Centauro, но все равно красивый броневик.
    1. Decimalegio
      Decimalegio Сегодня, 11:32
      0
      Коллега, поставивший минус, может предпочесть Rooikat. Это отличная машина, конечно лучше защищенная, но меня не убеждает пушка 76/62 мм. Слишком специфичен для использования в Южной Африке. stop
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:11
    -1
    Первая партия «колёсных танков» AMX-10RC отправилась из Франции на Украину
    Вот же - ж, у гальского петушка свербит, в одном месте ...
    Ждёт его большое выщипывание, из хвоста, а то и много где ещё.
    1. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 11:38
      +2
      Цитата: rocket757
      Ждёт его большое выщипывание, из хвоста, а то и много где ещё.

      вам не надоело лозунги сочинять?
      французское оружие уже многих русских убило за год, а сколько французов убило русское оружие?
      пс
      ну и кто кого ощипывает???
      1. panov_panov
        panov_panov Сегодня, 12:20
        0
        Не переживайте, в Африке убивало) Там же петушку под зад дают в бывших колониях)
  6. zloybond
    zloybond Сегодня, 11:12
    +5
    самоходная артиллерия всегда в цене. Тем более колесная, быстрое перемещение. Маневренная пушка это лишние проблемы для наших войск. Быстро вышла на позицию, отстрелялась, ушла. Это не на себе таскать, катать.
    Учитывая недавнюю статью про снятые с хранения наши самоходки, которые приходится заводить прицепом, неработающие механизмы заряжания, старые радиостанции, в рубках не работает вентиляция, нет обогрева... Зря наши ремзаводы уничтожали безжалостно. Сейчас они бы пригодились для восстановления боеготовности техники снимаемой с хранения.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 11:30
      0
      Это все же не артиллерия. Высокоэнергичные выстрелы развалят эту пушку быстро, если работать как артой. Да и фугасики там слабенькие сравнительно с танковым 125.

      Лично мне интересно, как они их будут применять структурно и на поле боя. Отличные средства наблюдения и связи, приемлемая подвижность и хорошая проходимость (спасибо танковой трансмиссии и довольно низкому давлению на грунт). По идее можно разбить на 3 разведвзвода и использовать их так даже в разных бригадах, но тут вываливается то, что уникальная логистика, свои снаряды не совместимые с Л7, свои жидкости и зипы.
      1. Wildcat
        Wildcat Сегодня, 11:46
        +1
        hi
        Лично мне интересно, как они их будут применять структурно и на поле боя.

        ИМХО, конечно же, но скорее всего направят в "спокойное место", например, Киев со стороны РБ защищать, а классические/нормальные танки, освободив от этой задачи, направят поближе к ЛБС.
        Или будут использовать вторым или третьим эшелоном при наступлении/обороне, когда ПТ средства уже "обработаны" первым эшелоном, а цели для пушки еще остались.
        Использовать АМХ10 как в "Буре в Пустыне" для глубоких прорывов не получится, ВС РФ все же лучше по ПТ средствам, чем армия Саддама.
        1. ColdWind
          ColdWind Сегодня, 12:31
          0
          1. Кочующие орудие. Подъехать, нанести удары, свалить.
          2. Купирование прорывов, переброска на угрожающие участки. Держать в резерве, направлять там где сейчас максимальная угроза. Актуально на юге.
          3. Усиление легких рот при прорыве обороны. Вместе с мрап и броневиками кошмарить тылы, прорывать опорники.

          Разведку все же лучше за специализированными мрап и броневиками оставить.
      2. Лаврентия_НаВасНет
        Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 11:46
        0
        Цитата: donavi49
        Лично мне интересно, как они их будут применять структурно и на поле боя.

        думаю как современные тачанки (гантраки), тактика которую использовали всу при харьковской наступательной операции - введение в прорыв для дезорганизации тылов, отличное ведение сетецинтрической войны всу это позволяет.
  7. ДМБ84
    ДМБ84 Сегодня, 11:17
    +1
    Вопрос опять риторический... а мы никак по эшелону с этими подарками влепить не можем ? При пересечении границы? Что за дебелизм у нас в генштабе. Расстраивать партнеров не хотим ? Бизнес ?
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 11:33
      +1
      Ну, он же не заезжает под Марсельезу, с гигантскими флагами Франции чтобы со спутника видно было. Попробуй их отследить в общем потоке грузов на многочисленных переездах Польша-Украина. Может они на ж/д поедут, а может на грузовиках. И когда?

      Возможности вести разведку 24/7 с передачей данных онлайн на большой площади нет. Вероятно только у США есть подобная возможность и то с большими нюансами и сосредоточение сил космической группировки и разведывательных бортов. Это я к тому, что даже если поставить США в текущие условия (неподавленная ПВО, нет залетов авиации за ленточку, нет работы стратегических БПЛА, ибо их тоже сбивать будут) - то вероятно и они бы не смогли уничтожить до прибытия на фронт.
    2. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 11:53
      +4
      Цитата: ДМБ84
      а мы никак по эшелону с этими подарками влепить не можем ?

      не можем... как вы себе это представляете? опишите как это будет, с вашей точки зрения.
      Цитата: ДМБ84
      Что за дебелизм у нас в генштабе. Расстраивать партнеров не хотим ?

      да все мы хотим, только не можем!!!!
      ВС РФ не могут разрушить мост через Днепр с известными координатами на удалении 150 км от ЛБС, а вы хотите уничтожить подвижной состав на удалении 800 км !!!!!!!!
      пс
      спуститесь уже с небес на землю!!!!
  8. fiv
    fiv Сегодня, 11:23
    +1
    О Боже, наш народ сберечь бы!
    Коль мы падём, пощады нам не ждать,
    Нас деспот может без надежды
    В узде навечно всех держать!


    Ваш народ, господа хранцузы, вы давите сами,
    Вторая строчка - в самую точку, так вам, собакам,
    Ваш деспот из-за океана вас всех уже давно за йайки держит, безо всякой надежды для вас.
    Вот такая Марсельеза получается на текущий момент.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 12:40
      0
      Цитата: fiv
      Ваш народ, господа хранцузы, вы давите сами,
      Вторая строчка - в самую точку, так вам, собакам

      Зря вы так. «Марсельеза» написана не для геронтофилов, лесбиянок, педерастов и прочей содомистской мерзости типа «Шарли Эбдо».
      Вот это исполнение:
  9. Комментарий был удален.
  10. sub307
    sub307 Сегодня, 11:28
    0
    Цитата: svp67
    Ну вот и "колесники" на подходе, и мы дадим спокойно прибыть на ЛБС?

    Спокойно, или нет, но по аналогии с предыдущими поставками многочисленного перечня вооружений, хочется спросить - а почему нет, в ом смысле - если дали "спокойно прибыть" в уже прошлом, то сейчас, что то изменилось? "Политическая воля" окрепла до требуемой кондиции? Вот и посмотрим... winked
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:29
    +1
    14 "колесных танков"
    Не успел Зеленский пообниматься и обнюхаться с Макроном и уже пушка на колесах отправилась на Украину. А ведь правильно замечено в статье, что это Макрон первым пообещал Киеву свою технику назвав ее танками и понеслось по европам вплоть до создания "танковой коалиции". Хоть и самовлюбленный нарцисс, а нос по ветру держит.
  12. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 11:52
    0
    Die ganze Horde von verlogenen EU-US-Schleimscheißern sind
    offenkundig FEINDE Russlands und beliefern FEINDE Russlands
    mit immer noch mehr Waffen!

    Frage:

    Wäre es nicht an der Zeit, die Definition von feindlichen
    KRIEGSPARTEIEN und KRIEGSTEILNEHMERN endlich
    einmal einem REALITÄTS-CHECK zu unterziehen und
    mit ganz schweren Waffen auch solche Ratten wie Macron
    in die "Realität" zu versetzen...?!?

    Sorry, aber jeder von diesen US/EU-Schweinen liefert ein paar
    Raketen hier, ein Paar Panzer (Radpanzer) dort und demnächst
    wohl auch Kampfjets...!?!

    Höchste Zeit, sich diese feige und verlogenen FEINDLICHE Bande
    von US/EU-Filzläusen ganz massiv vom Hals zu schaffen...!!!!!
  13. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:55
    +1
    Почитал комменты:
    ...измельчали президенты...
    Измельчать то измельчали, но что обещают- выполняют. Несмотря на фломастеры.
  14. solar
    solar Сегодня, 12:00
    +1
    Если бы эти "броневички" были у украинцев во время осенних событий в Харьковской области, то неизвестно, где бы их наступление, которое они мобильными группами проводили, остановили. Но то что оно шло бы заметно быстрее- это однозначно. Сейчас, конечно, плотность войск выше, поэтому навряд ли будет повторение тех событий, но если в случае прорыва обороны где-то на направлении к Мелитополю в прорыв пустят эти самоходные пушки на колесах впридачу к другой мобильной бронетехнике, проблем они создадут прилично.
  15. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:13
    0
    ,,наши европейские друзья,, или как при ЕБН-" мой друг Билл,, Ничего не меняется и не умнеют. В политике, друзей- нет. Точно так же, как и ,,братских народов,, Одно хорошо- в последнее время в СМИ уже не повторяют мантру о ,,братских народах,, Видать, поумнели.