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Глава Минобороны Германии: Берлин постарается тратить два процента бюджета на оборонные нужды

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Глава Минобороны Германии: Берлин постарается тратить два процента бюджета на оборонные нужды

Берлин постарается тратить два процента бюджета на оборонные нужды. Это является одной из целей немецкого правительства, к которой оно стремится.


Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью американской газете The Washington Post.

Он сообщил журналистам, что сейчас Берлин начинает планировать бюджетные расходы на 2024 год и следующий за ним период. Предполагается, что в них будет заложено 2% затрат на оборону.

Цель в том, чтобы как минимум достичь в течение следующих нескольких лет этих двух процентов

- заявил глава Минобороны Германии.

Писториус отметил, что правительство будет придерживаться своего плана в том случае, если договорится об этом с другими странами Североатлантического альянса.

Германия, по его словам, готова пойти и дальше, сделав два процента минимальной суммой, выделяемой Берлином на оборонные расходы, «отправной точкой».

Мы должны тратить в среднесрочной перспективе больше

- считает Писториус.

Он также подтвердил, что Германия готова передать Украине 14 танков Leopard 2 и 40 БМП Marder. Причем на немецкие боевые машины пехоты Киев может рассчитывать уже к концу марта. Помимо этого, «Леопарды» производства ФРГ Украине поставят Португалия и Польша.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны Германии
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10 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:09
    0
    Глава Минобороны Германии: Берлин постарается тратить два процента бюджета на оборонные нужды
    На большее не замахнулся пока ... ну, ну, ждём с, когда приедет босс и большого пинка им даст.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:27
      0
      Если бы фрицы были бы действительно по умнее и не столь продажны, то могли бы легко сослаться на тяжёлую экономическую ситуацию, засилье эмигрантов и глобальные экологические проблемы как повод сократить военные расходы.
      Но видно таковых среди тамошних политиков нет и поляки с греками (а там возможно и русские с украинцами) резонно могут завить о том, что раз в Германии всё так хорошо, то почему бы ей не раскошелится за прошлые прегрешения.

      Похоже Германия сама себе создаёт проблемы на ровном месте. fool
    2. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:29
      +1
      Американцы вертят немцев на...каруселе, как хотят...Прослушку Меркель - проглотили, диверсию на СП-2 - утёрлись...., а вот в угоду амеркосам увеличить военный бюджет - тут в первых рядах....
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:10
    +1
    Помимо этого, «Леопарды» производства ФРГ Украине поставят Португалия и Польша.
     С европейской страны по танку,Украине,танковое подразделение..
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:15
    0
    Ну... постарайся.
    Только "откуда дровишки", Пи..ориус?
  4. solar
    solar Сегодня, 11:22
    +1
    Германия, по его словам, готова пойти и дальше, сделав два процента минимальной суммой, выделяемой Берлином на оборонные расходы, «отправной точкой».

    Мы должны тратить в среднесрочной перспективе больше

    - считает Писториус.

    Знакомо это. Идет раскрутка гонки вооружений. Процесс инерционный, но если разгонится- в один момент не остановишь. До сих пор на наследии Холодной войны, когда маховик раскрутили, большинство воюет.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 12:26
      0
      Только вот маховик может придавить и самого раскручивающего,в истории есть и близкие примеры....
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:34
    -1
    чтобы как минимум достичь в течение следующих нескольких лет этих двух процентов
    Трампа на вас нет с его 4% и жесткой хваткой.
    Германия готова передать Украине 14 танков Leopard 2 и 40 БМП Marder
    Срочно необходимо немцам крутить круглосуточно фильм Ромма "Обыкновенный фашизм", память совсем никудышная у фрицев.
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:50
    0
    Даже увеличение до двух процентов, в лучшем случае к 30 году приведут в порядок то вооружение которое есть сейчас, а то боеготовность аховая.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:08
    -1
    Тут все дело в том, сколько дойдет "потребителя". У нас вот тоже немеряно тратили и тратят. И? И ничего.... Вопрос в том, сколько воруют и пилят у нас. Немцы меня волнуют в последнюю очередь. Я хочу, чтобы все, что выделяется, до последнего рубля доходило до потребителя, в данном случае до наших бойцов. Но, это утопия.