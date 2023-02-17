Глава Минобороны Германии: Берлин постарается тратить два процента бюджета на оборонные нужды

Берлин постарается тратить два процента бюджета на оборонные нужды. Это является одной из целей немецкого правительства, к которой оно стремится.
Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью американской газете The Washington Post.
Он сообщил журналистам, что сейчас Берлин начинает планировать бюджетные расходы на 2024 год и следующий за ним период. Предполагается, что в них будет заложено 2% затрат на оборону.
Цель в том, чтобы как минимум достичь в течение следующих нескольких лет этих двух процентов
- заявил глава Минобороны Германии.
Писториус отметил, что правительство будет придерживаться своего плана в том случае, если договорится об этом с другими странами Североатлантического альянса.
Германия, по его словам, готова пойти и дальше, сделав два процента минимальной суммой, выделяемой Берлином на оборонные расходы, «отправной точкой».
Мы должны тратить в среднесрочной перспективе больше
- считает Писториус.
Он также подтвердил, что Германия готова передать Украине 14 танков Leopard 2 и 40 БМП Marder. Причем на немецкие боевые машины пехоты Киев может рассчитывать уже к концу марта. Помимо этого, «Леопарды» производства ФРГ Украине поставят Португалия и Польша.