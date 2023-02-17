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Американский журналист спрогнозировал негативные последствия для США из-за диверсий на «Северных потоках»

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Американский журналист спрогнозировал негативные последствия для США из-за диверсий на «Северных потоках»

Соединенные Штаты могут столкнуться с большими неприятностями из-за причастности администрации президента Джо Байдена к организации диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью программе Democracy Now.


Ранее Херш опубликовал расследование взрывов на «Северных потоков», в соответствии с результатами которого проведение диверсии одобрил лично президент США Джо Байден, курировал операцию советник по национальной безопасности Джейк Салливан, а непосредственными исполнителями были водолазы ВМС США, установившие взрывные устройства, и военнослужащие Норвегии, приведшие его в действие.

В Вашингтоне рассчитывали ослабить влияние России на Европу с помощью этой диверсии, а также добиться большей вовлеченности Германии в украинский конфликт. Но реальные долгосрочные последствия диверсий будут негативными, и не только для Европы и ее экономики, но и для США. С Европой понятно – она лишилась энергоресурсов по доступным ценам, далее ее ждет промышленный спад. Но и политическое влияние Вашингтона на европейские страны может ослабнуть.

Херш считает, что ряд стран НАТО могут покинуть альянс, так как Байдену не столь страшно «держать в холоде» эти страны, важнее продолжать вооруженный конфликт на Украине. Власти США отказываются от публичного расследования диверсий, а американские СМИ подыгрывают администрации и игнорируют эту тему.
Автор:
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24 комментария
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  1. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:17
    +7
    Да ничего им не будет!
    Год прошёл.
    А последствия только для Европы.
    Ну и ... украина с ней. Не жалко.
    Уже.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 11:21
      +10
      Ахинею несёт корреспондент, кто покинет НАТО? Когда перед ними такой страшный и коварный ,,враг,, ? Да они и по 10% от ВВП будут сдавать в общак.
      1. Pharmacist
        Pharmacist Сегодня, 11:24
        +4
        Согласен полностью. Ещё и новых членов в НАТО примут перед "русской угрозой".
      2. dorz
        dorz Сегодня, 11:30
        +1
        Соединенные Штаты могут столкнуться,

        а могут и не столкнуться. Германия увеличивает военный бюджет на $10 млрд. в 2023 году до $60 млрд.
    2. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 11:25
      +3
      Америкосы открыли ящик Пандоры. Во время холодной войны соблюдались хоть какие-то правила и приличия, чужие коммуникации не трогали. Теперь они, как и в случае с Югославией, дали всем понять, что это нормально - взрывать трубопроводы, резать кабели и т.д. Подводная инфраструктура особенно уязвима, и это может в будущем по ним и особенно по островной бриташке сильно ударить.
      Впрочем для этого нашему политическому руководству надо проявить волю, а пока этого не происходит...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:37
        +1
        Не совсем так.Они потревожили воинское захоронение-погибшую подводную лодку нашу.В районе Гаваев,подняли носовую часть.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Сегодня, 12:47
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Не совсем так.Они потревожили воинское захоронение-погибшую подводную лодку нашу.В районе Гаваев,подняли носовую часть.

          А заметьте, Дмитрий, как обставлено было - "мы тут ни при чём, это всё какой-то полубезумный одиночка-миллиардер чудит".
          Только не пойму никак - зачем полубезумному миллиардеру советская подводная лодка?
      2. Грэг Миллер
        Грэг Миллер Сегодня, 12:10
        0
        Цитата: Чёрный
        Америкосы открыли ящик Пандоры. Во время холодной войны соблюдались хоть какие-то правила и приличия, чужие коммуникации не трогали. Теперь они, как и в случае с Югославией, дали всем понять, что это нормально - взрывать трубопроводы, резать кабели и т.д. Подводная инфраструктура особенно уязвима, и это может в будущем по ним и особенно по островной бриташке сильно ударить.
        Впрочем для этого нашему политическому руководству надо проявить волю, а пока этого не происходит...

        Не надо думать, что американцы идиоты и такие решения в США принимает исключительно старый маразматик дед Бидон. Они всё просчитали до копейки. Американская подводная инфраструктура принадлежит США и нападение на неё (инфраструктуру), означает Третью мировую. Что касается "Северных Потоков", то это НЕ РОССИЙСКИЕ, а ШВЕЙЦАРСКИЕ газопроводы. Поэтому Россия ничего не может предъявить США, а Швейцария этого делать просто не будет...
    3. кредо
      кредо Сегодня, 11:32
      +1
      Или это полная наивность (что вряд ли) или это просто банальное сгущение красок.

      Такой взрослый и опытный журналист, повидавший ни одну американскую агрессию против разных стран мира, даже не удосужился привести пример того, чтобы после какой-либо кровавой заварушки США схлопотали негатива на международной арене.
      Таких примеров просто нет.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:38
        0
        Нет,человеку просто заплатили за статью.Другое дело-кто оплатил публикацию.
    4. МДП
      МДП Сегодня, 12:28
      0
      Ни одна западная страна не уйдет из НАТО. Представьте что будет если такое случится и она попадет под санкции. Учитывая, насколько в западном мире, все вовлечены в международную кооперацию, то в одиночку стране-изгою придет конец в течении месяца. Так-что даже при ядернойвойне никто не уйдет с этого корабля. И больно смотреть, что наша власть тешит себя надеждами разломать НАТО
  2. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 11:22
    -2
    Уже десятая статья о том что давно везде написали. И без всяких новостей. Размещайте ее в разделе "Старые новости".
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 11:31
      0
      У нас на ВО очень много таких журналистов.Могут во всех красках расписать будущее США,начиная с землятрясения и переселения американцев и до бесконечности.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:40
        +3
        Что то давно не было прогноза о гибели США в Йелоустонском вулкане crying belay yes
  3. Константин Чёрный
    Константин Чёрный Сегодня, 11:27
    0
    Хеш давно в конспирологии ударился, так себе источник
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:27
    -2
    Херш считает, что ряд стран НАТО могут покинуть альянс
     У Херша,фантазия разыгралась..Сейчас, такой время,что прежде чем откуда выйти,нужно потом,куда нибудь вступить,желательно не в гуано. Но беда в том,что на настоящий момент,не существует еще какого либо авторитетного военного и экономического союза. Те кто выйдет,идти будет не куда. Не в ОДКБ
    жеж вступать или СНГ..
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:30
    +1
    Херш считает, что ряд стран НАТО могут покинуть альянс

    да куда они денутся с подводной лодки.... winked под козырек и вперед хотелки штатов исполнять...
  6. Kiring
    Kiring Сегодня, 11:39
    +1
    Но и политическое влияние Вашингтона на европейские страны может ослабнуть.

    Ха-ха три раза. Их штаты в таких ежовых руковицах держат, что никуда они не денутся.
    Пока не появится 100%-ных доказательств (а они не появятся как в случае с малазийским боингом), штаты будут все отрицать. И европейские шавки с удовольствием будут им поддакивать.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:43
    +1
    Американский журналист спрогнозировал негативные последствия для США из-за диверсий на «Северных потоках»
    . Да ладно... это только в мозгах самих полосатиков угнездились, что они исключительные... а так, они прокляты большей часть людей планеты, так и будет, до самого их конца.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:45
    0
    В предыдущей статье ВО на тему негативных последствий для Сша Херш акцентировал внимание помимо Европы на Китай, который закупают российские энергоресурсы, что способствует сближению двух стран и укреплению сотрудничества и что абсолютно не выгодно американцам. Как сказал Херш: "Сша выстрелили себе в ногу". А из НАТО пока ни кто не побежит, слишком они там повязаны между собой военными конфликтами. Если только Турция по каким-то причинам опять начнет говорить о выходе, но это исключительно попытка шантажа и только на словах.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:45
    +1
    Матрасам лучше бы о себе позаботиться, прежде чем лезть к другим... Поезд говорят у вас там грохнулся, речку Огайо всю засерил, экокатастрофа в штате и в регионе? А почему?

    Зато с молекулами демократии - не как в дикой России
  10. Слон
    Слон Сегодня, 11:55
    -2
    А меня сильно интересует вопрос - почему не охранялись должным образом трубопроводы Северных потоков, несмотря на участившиеся угрозы? Потерявшие от сверхприбылей чувство реальности газпромовцы могли хотя бы после натовских учений обследовать трубопроводы на предмет возможных закладок. А теперь эти не сильно обедневшие деятели наверняка хотят за свою же допущенную халатность госбюджетных дотаций и всевозможных компенсаций!
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 12:04
      +2
      Маладец... Вот я уже представил обследование труб на предмет мин, что по умолчанию могут проводить только саперы, то есть ВМФ, в территориальных водах Норвегии...
      Очень глубокая мысль. Виноват, конечно, Газпром, а не Норвегия, в чьих водах теракты с порчей чужого имущества осуществлены... Прям вот маладец...
  11. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:57
    +1
    Мне любопытно только одно: после этих взрывов ещё остались те, кто верит, что АПЛ «Курск» не была атакована АПЛ «Мемфис», а банально утонула?!
    Посмотрите и послушайте рассуждения:
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