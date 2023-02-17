Американский журналист спрогнозировал негативные последствия для США из-за диверсий на «Северных потоках»

Соединенные Штаты могут столкнуться с большими неприятностями из-за причастности администрации президента Джо Байдена к организации диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью программе Democracy Now.Ранее Херш опубликовал расследование взрывов на «Северных потоков», в соответствии с результатами которого проведение диверсии одобрил лично президент США Джо Байден, курировал операцию советник по национальной безопасности Джейк Салливан, а непосредственными исполнителями были водолазы ВМС США, установившие взрывные устройства, и военнослужащие Норвегии, приведшие его в действие.В Вашингтоне рассчитывали ослабить влияние России на Европу с помощью этой диверсии, а также добиться большей вовлеченности Германии в украинский конфликт. Но реальные долгосрочные последствия диверсий будут негативными, и не только для Европы и ее экономики, но и для США. С Европой понятно – она лишилась энергоресурсов по доступным ценам, далее ее ждет промышленный спад. Но и политическое влияние Вашингтона на европейские страны может ослабнуть.Херш считает, что ряд стран НАТО могут покинуть альянс, так как Байдену не столь страшно «держать в холоде» эти страны, важнее продолжать вооруженный конфликт на Украине. Власти США отказываются от публичного расследования диверсий, а американские СМИ подыгрывают администрации и игнорируют эту тему.