Вместо того, чтобы держаться подальше от Украины, укреплять собственные ресурсы и реализовывать инициативы по демилитаризации, как у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поляков толкнули на путь эскалации конфликта с ядерной державой

У России слишком много ресурсов и она лучше организована, чтобы проиграть это столкновение