Военное обозрение
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Польский аналитик рассказал о «ложных мифах» Запада о необходимости поддержки Украины

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Польский аналитик рассказал о «ложных мифах» Запада о необходимости поддержки Украины

В настоящее время на Западе распространены совершенно не соответствующие действительности взгляды на поддержку киевского режима. Об этом пишет обозреватель польского издания Петр Панасюк.


Как считает польский аналитик, «ложные мифы» о важности финансовой и военной помощи Украине вредны и опасны для самой Польши. Эти мифы опираются на выдуманную трактовку реальности и превратились в один из главных инструментов информационной войны Запада.

В основе мифотворчества лежит представление о «коварстве» России, совершившей «вооруженное нападение» на Украину в 2022 году. В действительности причиной нынешних событий стал Евромайдан. Но беспорядки в 2013-2014 гг., приведшие к свержению президента Виктора Януковича, режиссировали и финансировали западные спецслужбы.

Еще один миф – о «слабости» России. На этом мифе основывается убежденность стран Запада в том, что достаточно отправлять деньги и оружие Украине, и она якобы одержит победу в конфликте.

Вместо того, чтобы держаться подальше от Украины, укреплять собственные ресурсы и реализовывать инициативы по демилитаризации, как у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поляков толкнули на путь эскалации конфликта с ядерной державой

- пишет Панасюк.

Подобные мифы служат воплощению главной цели США – обогащению на украинском конфликте. В результате конфликта выигрывает военно-промышленный комплекс США, лидеры Демократической партии решают свои проблемы внутриполитического характера, а страдает от этого Европа. Польшу вынуждают покупать дорогостоящее американское вооружение, а хуже всего самой Украине – вместо прекращения конфликта она «утилизирует» собственное население, провоцирует разрушение своей инфраструктуры.

У России слишком много ресурсов и она лучше организована, чтобы проиграть это столкновение

- считает польский обозреватель.
Использованы фотографии:
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12 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:56
    -1
    хуже всего самой Украине – вместо прекращения конфликта она «утилизирует» собственное население
    Руководство украины не умерщвляет собственное население безопасным для окружающих способом, они убивают и умирают в результате БД, это немного другое. Или это особенности перевода?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 12:21
      0
      Первопричина действий России это не допущение вступления в НАТО новых членов из бывших советских республик, видимо край достигнут. Следуя логике ответных действий это НАТО движется к России, а не Россия к границам США, все прекрасно понимают договоренности с западным ЛГБТ сообществом ничтожны, им нужно расчленить Россию, а мы на это категорически не согласны поэтому отступать не куда. Если сегодня промолчать завтра ракеты с разными начинками будут в Грузии, Молдавии, Украине........... в этом мире уважают только силу, все западные суды выносят решения только против России. Взорвали Северный поток, а глава ООН заявляет что у него нет полномочий на расследование теракта ??? зато по Сирии он настрочил вагон и маленькую тележку актов расследования против Асада (((
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 12:34
        0
        Первопричина действий России это не допущение вступления в НАТО новых членов

        Президент Владимир Путин добивается юридически оформленных гарантий безопасности для России со стороны стран НАТО. После переговоров Путина с президентом США Джо Байденом заместителю госсекретаря Карен Донфрид был передан проект соглашения с североатлантическим альянсом. Среди прочего он включается в себя возвращение НАТО к границам 1997 года.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:42
      0
      На удивление адекватная статья.
      . Одновременно, чтобы убедить напуганную действиями России Европу помочь Украине и вовлечь ее в конфликт, через различные пропагандистские рупоры активно транслировались басни о слабости России, о том, что у нее не осталось оружия и ракет, что ее экономика вот-вот рухнет. Все мы знаем высказывания генералов Полько и Скшипчака, а также сказки, распространяемые доморощенными историками, "экспертами" или геостратегами вроде Вольского, Зыховича и иже с ними.Они сыграли очень важную роль для создания ложного нарратива.


      .Разгоняя волну напористой проукраинской пропаганды, мейнстримовые СМИ ежедневно пугают поляков угрозой вступления российских войск в Польшу. Отвечая на эти искусственно созданные страхи, польское правительство начало усиленно скупать без разбору любое предлагаемое кем-либо и где-либо вооружение. По большей части совершенно полякам не нужное. Зачем им дорогие и медленные F35? Какой смысл покупать танки и гаубицы у Кореи, если их можно производить в Польше? Невозможно отделаться от впечатления, что вся эта истерия и воображаемая угроза были раздуты исключительно для того, чтобы опустошить государственную казну Польши в пользу американских оружейных картелей. Причем речь идет об очень приличных суммах - от 150 до 200 миллиардов злотых. Интересно, когда Польша сможет рассчитаться по кредитам, полученным для приобретения всего этого оружия? .... Миф о военной угрозе также служит разграблению населения путем искусственно созданной дороговизны. Поляков не удивляет топливо по восемь злотых за 1 литр, хотя цены на нефть на биржах спустились к минимальным значениям за последние 3 года.


      Искушаемые очередным – уже девятым или десятым пакетом антироссийских санкций или очередным траншем помощи – украинцы вместо того, чтобы немедленно остановить конвейер войны, смерти и разрушения, продолжают отправлять на фронт своих мужей и сыновей, наивно полагая, что пара десятков танков или миллиардов долларов могут что-нибудь изменить в их положении. Вся заявленная помощь – всего лишь спектакль, разыгрываемый исключительно для того, чтобы убедить украинцев продолжать вести уже проигранную войну. Когда же до них дойдет, что пора уже закрыть этот "цирк" и прекратить раскручивать спираль конфликта? Обещания Запада фальшивы.

      https://inosmi.ru/20230217/mify-260700647.html
  2. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 11:57
    +5
    Есть, есть в Польше светлые головы, как и на всём Западе. Но слышит ли кто-нибудь их голоса?
  3. кредо
    кредо Сегодня, 11:58
    +5
    ...обозреватель польского издания Петр Панасюк.

    В ряды польских аналитиков затесался человек с русскими корнями и трезвым взглядом на происходящие события. Зачёт ему. bully
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 12:08
      -1
      Цитата: кредо
      В ряды польских аналитиков затесался человек с русскими корнями

      "Панасюк" - истино русская фамилия! Особенно, если считать, что русский и украинец - не(?)братья навек!
      Цитата: кредо
      Зачёт ему

      Это - да, однозначно! Изжога Петра от этого "зачёта" не замучила бы... request
  4. Geosun
    Geosun Сегодня, 12:10
    0
    Польше еще придется ответить за свою русофобскую позицию.
  5. Немец
    Немец Сегодня, 12:19
    +1
    Ну и .
    "достаточно отправлять деньги и оружие Украине, и она якобы одержит победу в конфликте" - так организаторы и не хотят чтобы кто-то победил. Отправляют ровно столько чтобы процесс продолжался.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:27
    0
    Пишет правильно, а главное смело польский обозреватель с украинской фамилией. Но после такого обозрения им может заинтересоваться Агентство внутренней безопасности Польши. Когда у власти прожженные русофобы, а победа над Россией объявлена смыслом существования государства ждать можно всего.
  7. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 12:30
    0
    Мифы на западе,исключительно для одноклеточных пиплов,которые не думают а только верят или не верят. У правящих кругов,только прагматизм,только выгода и даже у украинских властей только личная выгода а после них хоть потоп. И не надо жалеть украинцев,они сами свою судьбу выбрали,одни на майдане стояли,другие со стороны наблюдали,третьи просто терпели а четвёртые до упора сидят в окопе и не сдаются.
  8. Daishi
    Daishi Сегодня, 12:45
    0
    Самое хреновое то, что судя по сводкам Украина как раз таки в большей степени утилизирует русскоговорящее население, а не западенщину, что как бы наводит на определенные мысли.
    И минус нам, тоже теряем своих людей.