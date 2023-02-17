Польский аналитик рассказал о «ложных мифах» Запада о необходимости поддержки Украины

В настоящее время на Западе распространены совершенно не соответствующие действительности взгляды на поддержку киевского режима. Об этом пишет обозреватель польского издания Петр Панасюк.
Как считает польский аналитик, «ложные мифы» о важности финансовой и военной помощи Украине вредны и опасны для самой Польши. Эти мифы опираются на выдуманную трактовку реальности и превратились в один из главных инструментов информационной войны Запада.
В основе мифотворчества лежит представление о «коварстве» России, совершившей «вооруженное нападение» на Украину в 2022 году. В действительности причиной нынешних событий стал Евромайдан. Но беспорядки в 2013-2014 гг., приведшие к свержению президента Виктора Януковича, режиссировали и финансировали западные спецслужбы.
Еще один миф – о «слабости» России. На этом мифе основывается убежденность стран Запада в том, что достаточно отправлять деньги и оружие Украине, и она якобы одержит победу в конфликте.
Вместо того, чтобы держаться подальше от Украины, укреплять собственные ресурсы и реализовывать инициативы по демилитаризации, как у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поляков толкнули на путь эскалации конфликта с ядерной державой
- пишет Панасюк.
Подобные мифы служат воплощению главной цели США – обогащению на украинском конфликте. В результате конфликта выигрывает военно-промышленный комплекс США, лидеры Демократической партии решают свои проблемы внутриполитического характера, а страдает от этого Европа. Польшу вынуждают покупать дорогостоящее американское вооружение, а хуже всего самой Украине – вместо прекращения конфликта она «утилизирует» собственное население, провоцирует разрушение своей инфраструктуры.
У России слишком много ресурсов и она лучше организована, чтобы проиграть это столкновение
- считает польский обозреватель.