Военно-воздушные силы Финляндии

В течение длительного периода времени развитие, численность и боевой состав финских ВВС сдерживались ограничениями, наложенными странами, победившими во Второй мировой войне, и закреплёнными в 1947 году на переговорах в Париже.
Согласно этим ограничениям, денонсированным 22 сентября 1990 года, численность финских ВВС не должна была превышать 60 боевых самолетов. Страна не могла иметь бомбардировщиков с внутренними бомбоотсеками, запрещались управляемые ракеты и ядерное оружие. В боевом составе не должно было быть авиатехники немецкой постройки, или собранной из немецких деталей. Ограничивалась и максимальная численность личного состава — не более 3000 человек.
Некоторые послабления были сделаны в 1963 году, и Финляндия получила возможность закупить управляемые ракеты и несколько бомбардировщиков, которые служили буксировщиками мишеней. Финны в 1980-е годы использовали лазейку для усиления своих возможностей, закупив большое количество двухместных самолетов, которые формально считались учебно-тренировочными и в качестве боевых не учитывались, но в то же время могли использоваться для перехвата воздушных целей и ударов по наземным и морским целям.
В годы холодной войны Финляндия старалась поддерживать дружественные отношения с Советским Союзом, дистанцировалась от блока НАТО и проводила политику нейтралитета. В 1948 году с СССР был заключён Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Ключевым положением Договора стало установление сотрудничества между двумя странами в сфере обороны на случай «военной агрессии со стороны Германии или любого союзного с ней государства». Это касалось как ФРГ и стран НАТО, так и ГДР и Варшавского договора. При этом Финляндия сохраняла определённый суверенитет в вопросах обороны, так как совместные военные действия осуществлялись бы только после двухсторонних консультаций. Договор трижды продлевался и действовал до 1992 года. После снятия ограничений на приобретение за рубежом современного вооружения, финны постарались диверсифицировать закупки военной техники, приобретая оружие как в странах западной ориентации, так и в нейтральной Швеции и в СССР.
Истребители и учебно-боевые самолёты ВВС Финляндии в годы холодной войны
В первые послевоенные годы на вооружении финских военно-воздушных сил стояли поршневые истребители, выпущенные в годы Второй мировой. В начале 1950-х ограничения на закупку современных боевых самолётов были смягчены, и в 1954 году Финляндия приобрела реактивные истребители британского производства De Havilland DH100 Vampire Mk.52. Всего финские ВВС получили 6 одноместных и 9 учебно-тренировочных реактивных машин.
Впрочем, уже на момент приобретения британские истребители «Вампир» не могли считаться современными и не были способны на равных конкурировать с массовыми реактивными истребителями первого поколения МиГ-15 или F-86. По своим лётным данным DH100 Vampire не намного превосходил поршневые истребители эпохи Второй мировой.
Реактивный истребитель DH100 Vampire Mk.52 ВВС Финляндии
«Вампир» был построен по архаичной двухбалочной схеме и в горизонтальном полёте мог развивать скорость 882 км/ч. Встроенное вооружение составляло четыре 20-мм пушки. Под крылом могли быть подвешены две 227 или 113-кг бомбы или восемь неуправляемых ракет.
Хотя «Вампир» не блистал высокими лётными данными и очень бледно смотрелся на фоне сверхзвуковых истребителей, он был способен оказывать авиационную поддержку сухопутным силам и оказался почти идеален как самолёт, позволяющий получить необходимый опыт эксплуатации реактивной авиатехники, обучить пилотов и наземный персонал. Служба истребителей британского производства в Финляндии в качестве учебно-тренировочных самолётов продолжалась до 1965 года.
В 1958 году Финляндия приобрела лёгкие перехватчики Folland Gnat Mk.1 (англ. Gnat – комар). Хотя скорость полёта не превышала 1120 км/ч, «Комар» сочетал неплохие лётные данные с невысокой стоимостью. При максимальной взлётной массе 3950 кг истребитель мог взлететь с полосы длиной 300 метров и находиться в воздухе более 2 часов. Встроенное вооружение состояло из двух 30-мм пушек ADEN. Для борьбы с вражескими бомбардировщиками могли быть подвешены восемнадцать 80-мм НАР Hispano HSS-R.
Истребитель Gnat Mk.1 ВВС Финляндии
Среди финских пилотов самолёт пользовался большой популярностью. Истребители Gnat Mk.1 демонстрировали высокую надёжность даже в условиях экстремально низких температур на севере Финляндии. «Комар» настолько понравился финнам, что поначалу они даже хотели приобрести лицензию на его серийное производство. Но в связи с тем, что военные желали иметь сверхзвуковой реактивный истребитель, и Финляндия не могла себе позволить значительное количество боевых самолётов, от этих планов отказались.
В итоге стеснённые в средствах финны закупили всего 13 «Комаров» — на одну эскадрилью. Уже через 10 лет истребитель считался устаревшим в силу отсутствия на борту радиолокатора — поиск воздушной цели вёлся визуально или по командам наземной РЛС. Управляемых ракет в боекомплекте не было, а дозвуковая скорость полёта не позволяла быстро занимать выгодную позицию для перехвата. Последние «Комары» списали в 1972 году.
Истребитель Folland Gnat Mk.1 в экспозиции Музея авиации Карелии
В настоящее время один сохранившийся Folland Gnat Mk.1 из состава ВВС Финляндии экспонируется в Музее авиации Карелии, расположенном в окрестностях аэропорта Лаппеенранты.
В 1961 году Финляндия изъявила желание приобрести реактивные истребители в СССР. Первоначально СССР предлагал относительно простые и недорогие МиГ-17Ф, а позже МиГ-19. Однако к началу 1960-х дозвуковые истребители уже не могли считаться последним словом техники, хотя в ВВС СССР и стран Варшавского договора их было много. От МиГ-19 финны отказались, так как было известно о большом количестве лётных происшествий с его участием. В итоге сторонам удалось заключить контракт на поставку новейших по тем временам сверхзвуковых истребителей МиГ-21Ф-13. С 1963 года ВВС Финляндии получили 22 истребителя МиГ-21Ф-13.
МиГ-21Ф-13 ВВС Финляндии
Руководство СССР, желая укрепить дружественные отношения с Финляндией, пошло на беспрецедентный шаг — поставило капиталистической стране новейшие на тот момент фронтовые истребители, которые только начали массово поступать в советские ВВС. Это произошло, несмотря на сильное давление со стороны стран НАТО, оказываемое на Финляндию. Так, британцы предлагали поставить на льготных условиях перехватчик English Electric Lightning.
Для тех лет МиГ-21Ф-13 имел превосходные лётные данные. Самолёт с максимальным взлётным весом 8315 кг был вооружён встроенной 30-мм пушкой НР-30 и двумя УР ближнего боя К-13. Кроме того, для поражения воздушных целей могли использоваться 32 НАР АРС-57М в подвесных блоках УБ-16-57. На большой высоте в горизонтальном полёте самолёт разгонялся до 2125 км/ч и имел практическую дальность без ПТБ 1300 км.
Ещё до того как финны приступили к освоению МиГ-21Ф-13, в 1962 году Финляндия закупила несколько бывших в употреблении учебно-тренировочных МиГ-15УТИ.
МиГ-15УТИ ВВС Финляндии
Позже для обучения и выполнения тренировочных полётов поступили две сверхзвуковые «спарки» МиГ-21У. Так как ресурс боевых машин старались беречь, нагрузка на двухместные машины оказалась очень большой и их списали уже через 15 лет. В 1974 году были поставлены четыре двухместных МиГ-21УМ, летавшие до 1998 года.
МиГ-21Ф-13 был хорошим фронтовым истребителем, который можно было эффективно использовать в светлое время и в хороших метеоусловиях. В то же время финнам требовался перехватчик, способный действовать круглосуточно, оснащённый полноценным радиолокатором.
В июне 1971 года между Финляндией и Швецией был заключён договор аренды 6 истребителей Saab J35В Draken. В ВВС Финляндии шведские «Дракены» вытеснили устаревшие лёгкие перехватчики Gnat Mk.1.
Истребители Saab 35 Draken ВВС Финляндии
Регулярные полёты первых «Дракенов» в Финляндии начались в первой половине 1972 года. Самолёты зарекомендовали себя положительно, и в 1976 году их выкупили. Тогда же была приобретена дополнительная партия из 6 Saab 35C Draken.
В 1984 году был заключён контракт на приобретение дополнительной партии из 24 истребителей Saab 35F Draken, которые эксплуатировались в ВВС Финляндии совместно с МиГ-21. Последние «Дракены» списали в 2000 году.
Истребители шведского производства оснащались совершенным БРЭО, в том числе интегрированными системами навигации, целеуказания и управления оружием. Встроенная система передачи данных, совмещённая с полуавтоматической аппаратурой обзора воздушного пространства STRIL-60, автопилотом Saab AB FH-5 с вычислителем воздушных параметров Arenko Electronics и прицелом Saab AB S7B, обеспечивали применение управляемых ракет Rb.27 и Rb.28 на встречнопересекающихся курсах. Ракеты Rb 27 и Rb 28 представляли собой лицензионные шведские варианты американской AIM-4 Falcon с полуактивной радиолокационной и инфракрасной ГСН. На модификациях Saab J35В и Saab J35С встроенное вооружение состояло из 30-мм пушек ADEN. На модели Saab 35F одну пушку сократили для размещения дополнительных электронных систем. Истребитель с максимальной взлётной массой 16 000 кг имел дальность полёта с ПТБ 3250 км. Максимальная скорость на большой высоте — 2,2М. Для взлёта требовалась полоса длиной не менее 800 метров.
Одноместные и двухместные истребители Saab 35 Draken в Музее ВВС Финляндии в окрестностях авиабазы Тиккакоски
По сравнению с советскими МиГ-21Ф-13, шведские истребители, оснащённые достаточно эффективной РЛС, больше подходили для контроля воздушного пространства страны. Этот истребитель изначально разрабатывался для применения в роли перехватчика, и по возможностям бортового оборудования в 1970-е годы был одним из лучших. В то же время при больших возможностях по перехвату в тёмное время суток и в сложных метеоусловиях «Дракены» были гораздо дороже, имели высокую стоимость эксплуатации и требовали более квалифицированного обслуживания.
В связи с этим финны изъявили желание приобрести наиболее совершенные из семейства «двадцать первых» — МиГ-21бис. По сравнению с ранними модификациями «двадцать первого», при общей аэродинамической схеме и внешнем сходстве, это был, по сути, истребитель следующего поколения, оснащённый новым БРЭО и ракетами ближнего боя Р-60. В классе однодвигательного лёгкого истребителя этот самолёт в то время был одним из лучших, сочетая хорошие боевые и лётные данные с невысокой ценой и приемлемыми эксплуатационными расходами.
Истребитель МиГ-21бис ВВС Финляндии
Благодаря улучшенной внутренней компоновке и двигателю Р25-300 с взлётной тягой 7100 кгс удалось значительно повысить тяговооруженность. В состав бортового оборудования самолёта вошёл радиолокационный прицел «Сапфир-21». В варианте снаряжения для воздушного боя вооружение истребителя включало в себя встроенную 23-мм пушку ГШ-23Л и до 6 ракет «воздух-воздух». При максимальном взлётном весе 9140 кг пригоночная дальность без ПТБ — 1225 км. Максимальная скорость на большой высоте — 2,05М.
По сравнению с ВВС СССР, где истребители, как правило, эксплуатировались в неизменном виде в течение всего срока службы, в Финляндии в состав БРЭО МиГ-21бис внесли ряд усовершенствований и улучшений. Так, финские истребители получили связное оборудование западного производства и новую навигационную систему. Также был внедрён ряд решений, облегчающих эксплуатацию.
Первая пара МиГ-21бис поступила в 1978 году. Следующую партию из 18 машин передали в 1980 году. МиГ-21бис в течение долгого периода времени были самыми летающими финскими истребителями.
Финские пилоты быстро освоили МиГ-21бис и любили эту машину. При том что паспортный практический «потолок» истребителя составлял 17 800 м, его пытались использовать для уничтожения аэростатов, летящих на высоте 20 км. Финские пилоты совершили более 20 полётов на высоте, превышающей 20 км. Абсолютный рекорд высоты полёта в ВВС Финляндии принадлежит лётчику-испытателю Джирки Локканену, который достиг потолка 21 500 м.
Ввиду относительной малочисленности финской боевой авиации уход и содержание МиГ-21бис были гораздо лучше, чем в ВВС СССР, что положительно сказывалось на надёжности и сохранности истребителей. При заключении соглашения о поставках истребителей в Финляндию советская сторона выставила условие, согласно которому запрещалось знакомить с составом вооружения, характеристиками радиолокационного прицела и внутренним устройством кабины третьи страны. Стоит отметить, что финны неукоснительно соблюдали это условие, не позволяя иностранным корреспондентам фотографировать кабину изнутри даже во второй половине 1990-х годов. Хотя в ВВС России на тот момент МиГ-21бис в строевых авиаполках уже не осталось.
Последние МиГ-21бис в Финляндии сняли с вооружения в 1998 году. За 20 лет эксплуатации в лётных происшествиях было потеряно 6 самолётов. Тем не менее значительная часть финских МиГов на момент снятия с вооружения находилась в очень хорошем техническом состоянии, и согласно экспертным оценкам, в случае проведения капитального ремонта и модернизации эти самолёты могли бы эксплуатироваться не менее 10 лет.
Спутниковый снимок Google Earth: истребители МиГ-21 и Saab 35 Draken в Музее ВВС Финляндии в окрестностях авиабазы Тиккакоски
Несколько МиГ-21 используются как музейные экспонаты и памятники. Больше всего истребителей советского производства сохранилось в Музее ВВС Финляндии, расположенном в окрестностях авиабазы Тиккакоски.
Финляндия, осуществляя тесное военно-техническое сотрудничество с СССР, никогда не отказывалась от западного оружия полностью. Так, в декабре 1977 года был оформлен заказ на 50 учебно-боевых BAE Systems Hawk Mк 51. Поставка самолётов началась в 1980 и завершилась в 1985 году.
Учебно-боевой самолёт Hawk Mк 51A ВВС Финляндии
В 1990-е годы «Хоки» прошли капитальный ремонт и модернизацию, после чего они стали обозначаться как Hawk Mк 51A. Часть этих учебно-боевых самолётов до сих пор летает.
Современная истребительная и учебно-боевая авиация Финляндии и перспективы её развития
Если бы Советский Союз не прекратил своё существование, на смену МиГ-21бис в ВВС Финляндии, скорее всего, пришёл бы МиГ-29. Но в конце 1990-х финское руководство уже не воспринимало Россию как стратегически важного союзника и свернуло с нашей страной военно-техническое сотрудничество.
Вскоре после распада СССР финны начали переговоры о закупке в США истребителей McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Первые «Хорнеты» поступили в конце 1995 года. Всего было заказано 57 одноместных F-18C и 7 двухместных F-18D. Последние 12 одноместных машин собраны на финском предприятии Patria Oy в 2000 году из американских комплектующих.
Истребитель F-18C ВВС Финляндии
Среди европейских стран, закупавших истребители американского производства, помимо Финляндии, «Хорнеты» состоят на вооружении только в ВВС Испании и Швейцарии. Большая часть американских союзников в Европе предпочли однодвигательный F-16 Fighting Falcon. По сравнению с более лёгким «Атакующим соколом» двухдвигательный «Шершень» имеет меньшую максимальную скорость — 1915 км/ч на высоте 12 000 км. В то же время более тяжелый истребитель с максимальным взлётным весом 23 540 кг обладает большей дальностью полёта. С полной заправкой и подвесными топливными баками самолёт может покрыть 3300 км. В варианте для воздушного боя истребители ВВС Финляндии несут ракеты AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder. Встроенное вооружение — 20-мм пушка M61 Vulcan.
Финские F-18C/D дважды проходили модернизацию, с 2004 по 2010 год и с 2012 по 2016 год. В ходе первой модернизации самолёты получили новые системы связи и навигации, в кабинах появились ЖК-дисплеи, а в состав вооружения вошли новые ракеты ближнего боя AIM-9Х. В ходе второго этапа обновления на «Шершни» установили аппаратуру обмена данными стандарта НАТО MIDS 16 Link, новую систему предупреждения о радиолокационном облучении AN / ALR-67. Комплект вооружения пополнился новой модификацией УР средней дальности AIM-120С-7.
Финские «Хорнеты» первоначально были предназначены исключительно для задач ПВО и завоевания превосходства в воздухе, и по политическим мотивам не несли ударного вооружения. Но через 15 лет после приобретения F-18C/D ситуация изменилась, и в ноябре 2011 года Конгресс США одобрил продажу крылатых ракет AGM-158 JASSM и AGM-154 JSOW, управляемых бомб JDAM и подвесных прицельно-поисковых контейнеров.
В связи с выработкой ресурса американских F/A-18С/D Hornet в 2015 году встал вопрос об их замене. В качестве возможных претендентов рассматривались истребители Dassault Rafale, Jas 39E Gripen NG и F-35A Lightning II. В декабре 2021 года правительство Финляндии уполномочило Департамент тылового обеспечения Сил обороны заключить с США контракт на закупку истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning II.
Всего планируется приобрести 64 многоцелевых истребителя F-35A Block 4 с полным комплектом вооружения, на сумму 9,4 млрд евро. Одним из факторов, повлиявших на решение закупить F-35A, стало участие финских компаний в производстве передней части фюзеляжа. Первый самолёт F-35А будет доставлен в Финляндию в 2026 году.
Имеющиеся учебно-боевые «Хоки», помимо учебно-тренировочных задач и ударов по наземным целям, также могут осуществлять перехват воздушных целей, летящих с дозвуковой скоростью, и бороться с боевыми вертолётами.
Двухместные финские УБС Hawk Mк 51A и Hawk Mk 66 с максимальной взлётной массой около 9000 кг в горизонтальном полёте могут развить скорость 1028 км/ч. Дальность полёта – 2520 км. Практический потолок – 13 200 м. Самолёт вооружён 30-мм пушкой и на внешних узлах подвески может нести боевую нагрузку массой до 3085 кг.
Организационная структура и состав ВВС Финляндии
Военно-воздушные силы Финляндии относительно немногочисленны. Но с учётом того, что финские ВВС оснащены достаточно современной авиатехникой и эффективными авиационными средствами поражения, авиатехника находится в хорошем техническом состоянии, а лётный и технический состав хорошо подготовлен, они могут представлять большую угрозу. В настоящее время финские боевые самолёты способны нести современные управляемые средства поражения класса «воздух-земля». Например, по состоянию на 2017 год имелось 70 крылатых ракет AGM-158A JASSM с дальностью стрельбы 370 км. Этими ракетами можно наносить удары по объектам в глубине обороны противника, находясь вне зоны действия современных систем ПВО.
Финские ВВС организационно состоят из трех авиационных командований, контролирующих всю территорию страны, каждое из которых в военное время управляет истребительной эскадрильей. В настоящее время в ВВС Финляндии служит 3100 человек. Численность обученного резерва оценивается в 38 000 человек.
Основные авиабазы ВВС Финляндии
Штаб воздушного командования Лапландии размещён на авиабазе Рованиеми. Воздушное командование Карелии имеет штаб на авиабазе Куопио. Воздушное командование Сатакунта находится на авиабазе Тампере на юге страны. На всех этих авиабазах имеется инфраструктура для постоянного размещения боевых самолётов. Учебно-боевые самолёты, приписанные к академии военно-воздушных сил, в основном размещаются на авиабазе Тиккакоски. Центр управления военно-воздушными силами также находится в Тиккакоски.
В данный момент в действующем составе ВВС Финляндии имеется более 130 боевых, учебно-боевых, учебно-тренировочных, транспортных, самолётов управления и радиоэлектронной борьбы.
Учебно-тренировочный самолёт L-70 Vinka
Согласно справочным данным, по состоянию на конец 2022 года в ВВС Финляндии имелось: 60 истребителей F/A-18С/D Hornet, 31 учебно-боевой Hawk Mк 51A и Hawk Mk 66, 28 лёгких УТС L-70 Vinka и G 115E, 3 военно-транспортных C-295M (один переоборудован в самолёт РЭБ), 6 самолётов связи и управления PC-12, 3 самолёта Learjet 35А\S, предназначенных для аэрофотосъёмки, патрулирования морской акватории и буксировки мишеней, 1 транспортный Fokker F27, 3 административных и связных PA-31 Navajo. В интересах ВВС Финляндии работают три тяжелых ВТС C-17 Globemaster III из состава транспортного авиакрыла Airlift Wing, базирующиеся на венгерской авиабазе Папа.
Самолёт PC-12
На самой северной финской авиабазе Рованиеми на постоянной основе находятся истребители F/A-18С/D Hornet, самолёты связи и управления PC-12, часть которых оснащена аппаратурой радиотехнической разведки, и учебно-тренировочные L-70 Vinka.
Спутниковый снимок Google Earth: истребители F/A-18С/D на авиабазе Рованиеми
В Рованиеми также имеются мастерские по обслуживанию и ремонту авиационной техники, здесь развёрнуто подразделение связи и радиолокации, ответственное за контроль севера страны.
Самолёт Learjet 35А\S
Авиабаза Куопио Карельского авиационного командования является домом для истребителей F/A-18С/D Hornet и PC-12. Для поддержания квалификации лётного состава имеется несколько УТС. Кроме авиационной техники на авиабазе развёрнуты радиотехнические подразделения.
Воздушное командование Сатакунта размещается на авиабазе Тампере-Пирккала. Здесь базируются самолёты C-295M и Learjet 35A/S, и находится радиолокационный узел.
Академия ВВС и штаб воздушного командования находятся на авиабазе Тиккакоски. Для подготовки лётного состава применяются учебно-боевые Hawk Mк 51A/Mk 66, двухместные F/A-18D, а также лёгкие поршневые учебно-тренировочные самолёты.
Хотя Хельсинки подали заявку на вступление в НАТО только в 2022 году, по факту Финляндия уже во многом интегрирована в военные структуры альянса и осуществляет очень тесное оборонное сотрудничество со Швецией.
Спутниковый снимок Google Earth: истребители Eurofighter Typhoon на авиабазе Рованиеми
Так, в июне 2021 года с участием британских, американских и финских военных на западе Финляндии прошли военные учения Vigilant Fox. Во время этих учений на территорию страны были доставлены американские автоматизированные системы боевого управления, а на авиабазе Рованиеми присутствовали британские истребители Eurofighter Typhoon и американские самолёты-заправщики КС-135.
Имеется договорённость со Швецией, что в случае военной угрозы или при начале полномасштабного вооруженного конфликта самолёты ВВС Финляндии рассредоточиваются на шведских аэродромах и запасных взлётно-посадочных полосах.
Продолжение следует…