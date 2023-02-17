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Власти КНДР заявили о том, что не оставят без ответа проведение совместных военных учений между США и Южной Кореей

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Власти КНДР заявили о том, что не оставят без ответа проведение совместных военных учений между США и Южной Кореей

Власти КНДР заявили о том, что не оставят без ответа проведение совместных учений между США и Южной Кореей. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел республики.


Вот что говорится по этому поводу в заявлении северокорейского внешнеполитического ведомства:

В случае если США совместно с Южной Кореей примут решение о проведении ими военных учений, то их точно ждёт жёсткий, продолжительный и весьма решительный ответ с нашей стороны

Неназванный представитель МИД Северной Кореи также обвинил вышеупомянутые страны в подрыве стабильности и безопасности не только на Корейском полуострове, но и в регионе в целом.

Что же касается Совета Безопасности ООН, то, как уточнил дипломат, именно Вашингтон использует этот орган в своих внешнеполитических целях, направленных на усиление агрессивной риторики в отношении Пхеньяна. Он также добавил, что у КНДР не останется другого варианта, как предпринять дальнейшие шаги, выходящие за рамки регулярного военного действия, если Совбез продолжит поддерживать Соединённые Штаты в этом направлении.

Отметим, что на будущей неделе Вашингтон и Сеул намерены провести командные штабные учения, основная задача которых заключается в усовершенствовании работы американских ядерных сил. В следующем же месяце у сторон запланирована очередная серия учений под названием Ulchi Freedom Shield. Северокорейское руководство неоднократно указывало на наступательный характер данных манёвров, в то время как американские и южнокорейские власти уверяют в том, что делается это исключительно в оборонительных целях.
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3 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:20
    0
    Лучшим ответном ходом в такой ситуации было бы военно-техническое сотрудничество Северной Кореи с Китаем. Южная этого до ужаса боится, сразу в чувство прийдет. А есть еще Вьетнам у которого с США старые счеты. А Японию вообще вся Азия ненавидит после второй мировой. Китаю можно было бы с одной стороны консолидировать левый проект в юго-восточной Азии : Камбоджа, Вьетнам, Северная Корея. А с другой стороны начать еще активнее поддерживать социалистки ориентированные режимы в Латинской Америке. Да что там говорить, одна маленькая Куба, в свое время так национально-освободительную борьбу в Африке Южной Америке поддерживала, что всем бывшим европейским колонизаторам до сих пор икается. Че Гевара вон мировым символом левой революции стал.
    Я уж не говорю, про вообще возможный удар под дых НАТО - военно-техническое сотрудничество с Россией в рамках СВО. если уж Россия в одну каску довела НАТО до снарядного голода, то с участием хотя бы в этом аспекте КНДР могло бы поставить все НАТО на грань экономического коллапса. Они бы настолько на снарядной гонке разорились, что им совсем бы не до учений и кораблей было. А еще лучше прислать корпус военных строителей на Донбасс с гуманитарной миссией - восстановление и разминирование территорий. Можно сразу со своим вооружением и бронетехникой. Пусть практикуются вскрывать укрепы созданные по натовскому стандарту. Пригодится потом, когда будут свою страну воссоединять.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:35
    +2
    Значит во время учений будут запускать баллистические болванки через полуостров за Японию. Только так можно по рукам дать, чтоб не лезли. Вот и посмотрим, на параде макеты были или.... Янки до дому, до хаты!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:48
    0
    Опять артиллерия КНДР ведёт на берег рыбу глушить во всей красе,может даже чего и утопят.