Власти КНДР заявили о том, что не оставят без ответа проведение совместных военных учений между США и Южной Кореей

В случае если США совместно с Южной Кореей примут решение о проведении ими военных учений, то их точно ждёт жёсткий, продолжительный и весьма решительный ответ с нашей стороны

Власти КНДР заявили о том, что не оставят без ответа проведение совместных учений между США и Южной Кореей. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел республики.Вот что говорится по этому поводу в заявлении северокорейского внешнеполитического ведомства:Неназванный представитель МИД Северной Кореи также обвинил вышеупомянутые страны в подрыве стабильности и безопасности не только на Корейском полуострове, но и в регионе в целом.Что же касается Совета Безопасности ООН, то, как уточнил дипломат, именно Вашингтон использует этот орган в своих внешнеполитических целях, направленных на усиление агрессивной риторики в отношении Пхеньяна. Он также добавил, что у КНДР не останется другого варианта, как предпринять дальнейшие шаги, выходящие за рамки регулярного военного действия, если Совбез продолжит поддерживать Соединённые Штаты в этом направлении.Отметим, что на будущей неделе Вашингтон и Сеул намерены провести командные штабные учения, основная задача которых заключается в усовершенствовании работы американских ядерных сил. В следующем же месяце у сторон запланирована очередная серия учений под названием Ulchi Freedom Shield. Северокорейское руководство неоднократно указывало на наступательный характер данных манёвров, в то время как американские и южнокорейские власти уверяют в том, что делается это исключительно в оборонительных целях.