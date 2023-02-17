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«Умело управляет войсками даже в самых сложных ситуациях»: Командующим войсками ЦВО назначен генерал-лейтенант Мордвичев

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«Умело управляет войсками даже в самых сложных ситуациях»: Командующим войсками ЦВО назначен генерал-лейтенант Мордвичев

Командующим Центрального военного округа ВС РФ официально назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, Мордвичев сменил на этой должности генерал-полковника Александра Лапина. Ранее Мордвичев был командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.


Генерал Лапин, которого сменил на должности командующего Центральным военным округом Мордвичев, многократно подвергался жесткой критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и куратора российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, обвинивших его в халатности, осенью прошлого года приведшей к оставлению ряда населенных пунктов в Харьковской области.

Примечательно, что в марте прошлого года ряд официальных лиц на Украине заявляли о гибели Мордвичева в результате удара украинской армии по военному аэродрому в населенном пункте Чернобаевка в Херсонской области. В частности, об этом заявляли в Генштабе ВСУ, а также небезызвестный Алексей Арестович, в то время бывший советником главы офиса Зеленского. Однако, появившееся после "гибели" Мордвичева видео с "воскресшим" генералом, а также тот факт, что он командовал войсками в районе Мариуполя, а не Херсона, где якобы был убит, вынудили даже украинские СМИ выпустить материалы с опровержением заявлений официальных представителей киевского режима и руководства вооруженными силами страны.

Российские военные положительно отзываются о генерале Мордвичеве, оценивая его решительность и умелое управление войсками в самых сложных ситуациях.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны России
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:27
    +1
    Удачи генералу.А что там с прославленным Суровикиным-"армагеддоном"?Что то не слыхать.
    1. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 12:32
      +1
      Суровикин в замах, замам лавры достаются в случае уж очень большой раздачи "плюшек". А поводов для таковой как-то не усмаривается.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 12:39
        +1
        похоже опытным путём(методом тыка) ищут "спасителя".
  2. kaufman
    kaufman Сегодня, 12:28
    +3
    Похоже на предыдущие назначения. Умный, талантливый, пользуется авторитетом в войсках . Суровикин , Лапин , Теплинский , Мезенцев
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:31
      -1
      Похоже на предыдущие назначения.
      Похоже и результат будет такой же.
    2. Deon59
      Deon59 Сегодня, 12:36
      +2
      И всем Героя России за выоавнивание фронта .
  3. MARGADON
    MARGADON Сегодня, 12:28
    -1
    Флаг в руки,как говорится. Будем посмотреть.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:36
      0
      Будем посмотреть.
      Есть свободные места в первом ряду.
  4. BAI
    BAI Сегодня, 12:30
    -2
    Проверка войной и выдвижение тех, кто прошел эту проверку. Только так победим. Нужны боевые, а не паркетные генералы. Кстати, у Соловьева давно говорили о необходимости кадровых решений. Сбылся очередной "прогноз".
  5. Irokez
    Irokez Сегодня, 12:33
    0
    Примечательно, что в марте прошлого года ряд официальных лиц на Украине заявляли о гибели Мордвичева

    Плохо читают русские сказки.
    Птица Феникс - вот, что они забыли и это ко всему относится где Русский Дух.
  6. krops777
    krops777 Сегодня, 12:35
    +1
    Российские военные положительно отзываются о генерале Мордвичеве, оценивая его решительность и умелое управление войсками в самых сложных ситуациях.


    Интересно бы узнать где этот генерал добился успехов.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:38
      -1
      под Херсоном, вывел без потерь большую группировку
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 12:39
        0
        под Херсоном, вывел без потерь большую группировку
        Вот теперь пусть ее вернет без потерь...
  7. PVV66
    PVV66 Сегодня, 12:36
    -1
    Жаль, что квалификацию генералов, можно проверить только ценой многих солдатских жизней. А таких лапиных предостаточно.Почему то наверх выбиваются в основном бестолковые карьеристы, а талантливые полководцы выполняют их приказы.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:38
      0
      Почему то наверх выбиваются в основном бестолковые карьеристы
      Может потому что критерии отбора такие, под специфические задачи работы с бюджетом.
  8. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 12:37
    +1
    В 2017 году был начальником Южно-Сахалинского гарнизона, принимал парад Победы в Южно-Сахалинске в должности командира 68 армейского корпуса. В 2018 году был первым заместителем командующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, командовал Парадом Победы в Новосибирске. 9 мая 2021 года был командующим парадом в Волгограде, находясь в должности первого заместителя командующего 8-й общевойсковой армией ЮВО.

    И командовал парадами, и принимал парады, причём во всех концах нашей необъятной Родины. Несомненно, его богатейший опыт будет востребован в СВО.
  9. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:39
    0
    Посмотрим в какую сторону будут изменения и будут ли они. Поговорка: "новая метла по-новому метёт" не всегда работает.
  10. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:43
    0
    Эта мера должна была быть принята гораздо раньше.