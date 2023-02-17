«Умело управляет войсками даже в самых сложных ситуациях»: Командующим войсками ЦВО назначен генерал-лейтенант Мордвичев

Командующим Центрального военного округа ВС РФ официально назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, Мордвичев сменил на этой должности генерал-полковника Александра Лапина. Ранее Мордвичев был командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.Генерал Лапин, которого сменил на должности командующего Центральным военным округом Мордвичев, многократно подвергался жесткой критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова и куратора российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, обвинивших его в халатности, осенью прошлого года приведшей к оставлению ряда населенных пунктов в Харьковской области.Примечательно, что в марте прошлого года ряд официальных лиц на Украине заявляли о гибели Мордвичева в результате удара украинской армии по военному аэродрому в населенном пункте Чернобаевка в Херсонской области. В частности, об этом заявляли в Генштабе ВСУ, а также небезызвестный Алексей Арестович, в то время бывший советником главы офиса Зеленского. Однако, появившееся после "гибели" Мордвичева видео с "воскресшим" генералом, а также тот факт, что он командовал войсками в районе Мариуполя, а не Херсона, где якобы был убит, вынудили даже украинские СМИ выпустить материалы с опровержением заявлений официальных представителей киевского режима и руководства вооруженными силами страны.Российские военные положительно отзываются о генерале Мордвичеве, оценивая его решительность и умелое управление войсками в самых сложных ситуациях.