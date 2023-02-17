Президент Белоруссии направился в Москву на переговоры с президентом России

Один из важнейших вопросов: мы все-таки хотим посмотреть, как правительства Беларуси и России выполняют поставленные нами задачи. Прежде всего экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению — как финансируются, как реализуются

Если вдруг совершится агрессия против Беларуси, мы с Президентом Путиным договорились, эта дивизия переходит в мое распоряжение и уже воюет в совместной группировке Беларуси и России

Сегодня самолет президента Белоруссии вылетел из Минска в Москву, где Александр Лукашенко проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Договоренность о личной встрече лидеров двух стран была достигнута во время телефонного разговора 5 февраля, сообщается на сайте президента Республики Беларусь.Накануне, 16 февраля, Лукашенко во время встречи с белорусскими и зарубежными журналистами рассказал о некоторых подробностях предстоящих переговоров лидеров двух странОдной из главных тем будет подготовка заседания Высшего государственного совета Союзного государства, которое должно состоятся в апреле-мае этого года. Президенты намерены обсудить широкий спектр вопросов сотрудничества двух стран в военной, экономической и политической сферах. Далее достигнутые договоренности будут детализированы и формализованы на намеченном на конец февраля заседании Совета Министров Союзного государства и окончательно утверждены Высшим государственным советом, где и состоится подписание соответствующих документов.Второй важной темой переговоров, рассказал Лукашенко, будет обсуждение исполнения правительствами двух государств поручений президентов. Прежде всего, в сфере импортозамещения и совместных антисанкционных действий.— сообщил глава Белоруссии журналистам.По словам Лукашенко, лидеры двух союзных государств во время встречи в Москве затронут и тему совместной военной группировки в Беларуси. Отвечая на вопросы журналистов, белорусский лидер сообщил, что российские военные находятся на территории республики не для вторжения на Украину. Они проходят боевое слаживание с белорусскими военнослужащими, чтобы быть готовыми вместе в случае необходимости отражать агрессию против Беларуси.— объяснил глава государства, добавив, что на встрече с Владимиром Путиным закрытых тем вообще не будет.