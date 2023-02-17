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Президент Белоруссии направился в Москву на переговоры с президентом России

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Президент Белоруссии направился в Москву на переговоры с президентом России

Сегодня самолет президента Белоруссии вылетел из Минска в Москву, где Александр Лукашенко проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Договоренность о личной встрече лидеров двух стран была достигнута во время телефонного разговора 5 февраля, сообщается на сайте президента Республики Беларусь.


Накануне, 16 февраля, Лукашенко во время встречи с белорусскими и зарубежными журналистами рассказал о некоторых подробностях предстоящих переговоров лидеров двух стран

Одной из главных тем будет подготовка заседания Высшего государственного совета Союзного государства, которое должно состоятся в апреле-мае этого года. Президенты намерены обсудить широкий спектр вопросов сотрудничества двух стран в военной, экономической и политической сферах. Далее достигнутые договоренности будут детализированы и формализованы на намеченном на конец февраля заседании Совета Министров Союзного государства и окончательно утверждены Высшим государственным советом, где и состоится подписание соответствующих документов.

Второй важной темой переговоров, рассказал Лукашенко, будет обсуждение исполнения правительствами двух государств поручений президентов. Прежде всего, в сфере импортозамещения и совместных антисанкционных действий.

Один из важнейших вопросов: мы все-таки хотим посмотреть, как правительства Беларуси и России выполняют поставленные нами задачи. Прежде всего экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению — как финансируются, как реализуются

— сообщил глава Белоруссии журналистам.

По словам Лукашенко, лидеры двух союзных государств во время встречи в Москве затронут и тему совместной военной группировки в Беларуси. Отвечая на вопросы журналистов, белорусский лидер сообщил, что российские военные находятся на территории республики не для вторжения на Украину. Они проходят боевое слаживание с белорусскими военнослужащими, чтобы быть готовыми вместе в случае необходимости отражать агрессию против Беларуси.

Если вдруг совершится агрессия против Беларуси, мы с Президентом Путиным договорились, эта дивизия переходит в мое распоряжение и уже воюет в совместной группировке Беларуси и России

— объяснил глава государства, добавив, что на встрече с Владимиром Путиным закрытых тем вообще не будет.
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Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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6 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:38
    -1
    Батька- хитрый лис. Тянет время и виляет хвостом. И кредиты получает,под шумок.
  2. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 12:38
    0
    Деньги едет просить. С намеком - не дадите денег, снова о многовекторности вспомню.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:42
    -1
    Кризис на Украине с исчерпанием ресурсов, которые уже не восстановить, 100 танков против 2000, имевшихся год назад... Ни о чем вообще. Вот Бидон и поехал в Польшу. Соответственно Путин вызвал Луку. Пора определяться. Вполне возможен по итогам визита Бидона раздел Окраины Польшей - уже сейчас.
    Партия переходит в эндшпиль
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:47
    0
    Мда..всё таки странное государственное образование,больше похоже на гражданский брак.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:47
    0
    Сегодня посмотрел отрывок из беседы Лукашенко с корреспондентами. Молодец Александр Григорьевич, такой отлуп дал британцу с ВВС Стивену Розенбергу, что тот наверное на долго запомнит. Жестко, доходчиво и прямо в лоб, как тот не пытался спровоцировать затрагивая излюбленную англосаксами тему "нападения России на Украину".
  6. Daishi
    Daishi Сегодня, 12:47
    0
    Цитата: ЦитатаЛаврова
    многовекторности вспомню

    это вряд ли, он уже понял, если Россия дрогнет, его утилизируют сразу и будет вторая Украина