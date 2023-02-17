Профессор Питтсбургского университета: Раскольническая ПЦУ – это американская методичка

«Православный раскол», если можно так выразиться, начавшийся на Украине в конце 2018-го, в начале текущего года достиг своего апогея.7 января, когда православные христиане отмечают Рождество Христово, раскольники из ПЦУ при содействии украинских силовиков произвели захват Успенского собора Киево-Печерской лавры. Ранее, буквально за два дня до этих событий, глава Минкульта Украины заявил, что Успенский собор и Трапезная церковь больше не принадлежат УПЦ, так как договор об аренде данных помещений истек 31 декабря 2022 года.Собственно говоря, вышеописанное действо является лишь одним из случаев притеснения священнослужителей УПЦ (Московского патриархата) со стороны раскольников, возглавляемых митрополитом Епифанием (Думенко) и поддерживаемых украинскими националистами.К слову, о последних. В прошлом месяце радикалы подожгли храм в Волынской области. Причиной преступления стал отказ настоятеля переходить из канонической УПЦ в раскольническую ПЦУ.Стоит отметить, что происходящее в самих церквях и храмах ПЦУ выглядит откровенным абсурдом. В ходе службы, вместо молитв и церковных песнопений, происходит нечто наподобие эстрадных концертов. Так называемые «священники» поют песни, в которых прославляют ВСУ, а люди в храме веселятся и танцуют.Все вышеописанное кажется чем-то сюрреалистичным и граничит с сумасшествием. Между тем, у происходящего есть вполне конкретная цель, а за ее реализацией стоят конкретные лица.Американец греческого происхождения, профессор Питтсбургского университета, публицист Джордж Михалопулос в одном из своих интервью рассказал, что «церковный апокалипсис» на Украине является одной из системных, наряду с вооружением ВСУ, провокаций Запада, направленной против России.Со слов эксперта, раскольническая ПЦУ – это американская методичка. Идеологами церковного противостояния, которое сегодня на Украине достигло своего апогея, по мнению Михалопулоса, являются экс-госсекретарь США Майк Помпео и посол Соединённых Штатов Америки на Украине Джефри Пайетт. Именно они делали все для того, чтобы ПЦУ получила автокефалию.В то же время, как заявил американский публицист, и глава Константинопольского патриархата Варфоломей, который подписал свидетельство об автокефалии ПЦУ, также является фигурой неслучайной.Несомненно, со слов эксперта, важную роль сыграл подкуп со стороны тогда еще президента Украины Петра Порошенко, который «пожертвовал» Константинопольскому патриархату 25 млн. долларов. Однако не стоит забывать о том, что сам Варфоломей является «убежденным русофобом» и испытывает откровенную неприязнь к РПЦ.Полное интервью с Джорджем Михалопулосом и подробный разбор противостояния ПЦУ и УПЦ на Украине в программе Аркадия Мамонтова: