Отказавшие Украине в поставке самолетов Великобритания и Польша обсудили подготовку украинских пилотов

Несмотря на отказ в поставке боевой авиации Украине, Польша и Великобритания планируют начать подготовку украинских пилотов на истребители стандарта НАТО. Об этом сообщила пресс-служба британского премьера по итогам встречи с польским президентом.
В минувший четверг в Лондоне прошла встреча британского премьер-министра Риши Сунака с президентом Польши Анджеем Дудой. Стороны обсудили множество вопросов, дав по окончании встречи совместную пресс-конференцию. Британский и польский лидеры выразили "непоколебимую" поддержку Украине в ее противостоянии с Россией, выступив за ускорение поставок вооружений. Кроме того, Дуда поддержал планы Великобритании по началу подготовки украинских пилотов в рамках британской программы.
О том, что Великобритания намерена расширить программу подготовки украинских военных, добавив обучение пилотов и морских пехотинцев, Сунак заявил на прошлой неделе. Остается не выясненным один опрос, на каких истребителях британцы намерены учить украинцев, поскольку сами в поставках самолетов Киеву отказали, как, впрочем, и Польша.
На вооружении британских ВВС стоят истребители F-35 и Eurofighter Typhoon, но ни те, ни другие, Украине поставляться не будут. У поляков имеются американские F-16, но в Варшаве решили, что 48 самолетов - это слишком мало, чтобы снабжать ими Киев и тоже отказали. В то же время, для первичной подготовки британцы используют учебные самолеты BAE Hawk T2, немецкие Grob G-115E Tutor и американские Beechcraft T-6C Texan II.
Между тем, обсуждение помощи Украине не было главной темой визита Дуды в Лондон, реальная причина - желание Польши поучаствовать в программе "восстановления" Украины, на которую планируется выделить огромные суммы. Польский президент приехал к британскому премьеру договориться, чтобы о Польше не забыли при дележке. А подготовка пилотов и передача самолетов - это вторично, это не к спеху.