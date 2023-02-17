На готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле ЧФ России произошёл пожар

Информирую, чтобы «ципсошники» не попытались вывернуть это как свою «перемогу»

Из-за бытовой причины на готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле ЧФ России произошел пожар. Корабль, находящийся в Стрелецкой бухте, был уже списан.Об этом в своем Telegram-канале рассказал севастопольский губернатор Михаил Развожаев, ссылаясь на данные оперативного дежурного Черноморского флота По утверждению чиновника, сразу после получения информации о возгорании к месту происшествия незамедлительно выехали сотрудники МЧС и военнослужащие флотской противопожарной службы.К настоящему моменту пожар удалось потушить, осталось лишь задымление. В результате инцидента никто не пострадал. Согласно предварительным выводам, причиной возгорания стал выход из строя электророзетки, к которой был подключен обогреватель.- пояснил севастопольский губернатор цель своего сообщения.Днем ранее он рассказал о попытке ВСУ организовать атаку беспилотников на Севастополь и Крым. Два из них служба ПВО ликвидировала над севастопольской акваторией, а остальные – над полуостровом.На данный момент Севастополь и Республика Крым находятся в зоне действия «желтого» уровня террористической опасности.Севастопольская администрация регулярно и оперативно информирует жителей города о различных происшествиях. Это помогает жителям города сохранять спокойствие и меньше внимания уделять слухам.