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На готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле ЧФ России произошёл пожар

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На готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле ЧФ России произошёл пожар

Из-за бытовой причины на готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле ЧФ России произошел пожар. Корабль, находящийся в Стрелецкой бухте, был уже списан.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал севастопольский губернатор Михаил Развожаев, ссылаясь на данные оперативного дежурного Черноморского флота.

По утверждению чиновника, сразу после получения информации о возгорании к месту происшествия незамедлительно выехали сотрудники МЧС и военнослужащие флотской противопожарной службы.


К настоящему моменту пожар удалось потушить, осталось лишь задымление. В результате инцидента никто не пострадал. Согласно предварительным выводам, причиной возгорания стал выход из строя электророзетки, к которой был подключен обогреватель.

Информирую, чтобы «ципсошники» не попытались вывернуть это как свою «перемогу»

- пояснил севастопольский губернатор цель своего сообщения.

Днем ранее он рассказал о попытке ВСУ организовать атаку беспилотников на Севастополь и Крым. Два из них служба ПВО ликвидировала над севастопольской акваторией, а остальные – над полуостровом.

На данный момент Севастополь и Республика Крым находятся в зоне действия «желтого» уровня террористической опасности.

Севастопольская администрация регулярно и оперативно информирует жителей города о различных происшествиях. Это помогает жителям города сохранять спокойствие и меньше внимания уделять слухам.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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