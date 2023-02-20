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Почему удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины лишены смысла?

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Почему удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины лишены смысла?

Удары по энергетической инфраструктуре Украины, как известно, стали своеобразной визитной карточкой российской военной операции на Украине. Часто в СМИ можно увидеть мнения экспертов, которые пытаются уверить простого обывателя, что вот-вот и энергосистема рухнет, ещё пару «калибровок» и она полностью выйдет из строя. В реальности дела обстоят несколько иначе.


14 февраля украинская энергетическая компания «Укрэнерго» выступила с заявлением о том, что на Украине отсутствует дефицит мощности в энергосистеме. Там отметили, что лимиты потребления в Киевской области не применяются, а сетевые отключения в настоящее время действуют в Одессе, но они не являются значительными.

И действительно, исходя из данных из открытых источников, а также сообщений жителей Украины в социальных сетях, эффект от последних ракетных ударов ВС РФ был минимальный. Большинство украинских городов не ощущают никаких проблем с электроэнергией, не говоря уже о том, что украинские военные не ощущали этих проблем даже в период веерных отключений гражданских объектов. Данный факт разрушает миф об эффективных ударах по энергоструктуре, из-за которых она вот-вот выйдет из строя.

В связи с чем возникают вопросы: почему ракетные удары по объектам украинской энергоструктуры неэффективны? Какую цель они вообще преследуют? На них и постараемся ответить в данном материале.

Почему удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины неэффективны?


Итак, почему эффект от последних ракетных ударов ВС РФ был минимальный? На то есть несколько причин.

Во-первых, большие перерывы между ракетными ударами по объектам энергоструктуры Украины позволяют провести ремонты или замену оборудования в достаточно сжатые сроки. Кроме того, не стоит забывать, что инфраструктура Украины создавалась в советское время и обладает достаточной устойчивостью.

Во-вторых, ракетные удары становятся всё менее массовыми, а работа украинских систем ПВО всё более эффективной.

Здесь мы вновь касаемся одного из главных вопросов военной операции на Украине – почему украинская система ПВО до сих пор не подавлена, несмотря на то, что о её подавлении заявляли несколько раз?

Ведь современная война — это сетецентрическая война, война нового поколения. Сетецентрическая война (от англ. Network-centric warfare) — концепция ведения войны, при которой все участники боевых действий (командование, военная техника, живая сила) объединены в единую информационную сеть. Концепция предполагает активное использование беспилотников, высокоточного оружия, хорошо защищённых устойчивых каналов связи с высокой пропускной способностью, а также широкое использование средств радиоэлектронной борьбы.

Как отмечает в своей монографии «Информационное противоборство и радиоэлектронная борьба в сетецентрических войнах начала XXI века» кандидат технических наук, профессор Академии военных наук Сергей Макаренко, в таком конфликте в первую очередь должна поражаться критическая инфраструктура и средства ПВО противника.

«Активная фаза кризиса, когда он перерастает в вооруженный конфликт, как правило, связана с нанесением комплексного удара высокоточными средствами поражения морского и авиационного базирования по разведанным и хорошо изученным объектам критической инфраструктуры на территории противника, и в первую очередь – по средствам ПВО. Удар позволяет минимизировать ответные действия противника и не допустить существенных потерь сил и средств активной стороны. Эффективное использование ВТО обеспечивается космическими средствами разведки и навигации, а коррекция направления ударов и контроль их результатов – применением разведывательных БПЛА. Одновременно силами киберопераций и средствами РЭБ проводится радиоэлектронный удар с целью подавления радиолокационных систем ПВО, нарушения функционирования системы государственного и военного управления, подавления средств радио- и телевизионного вещания противника, нарушения функционирования телекоммуникационных и энергетических сетей, а также банковских и транспортных систем»,

— отмечает Макаренко.

Однако до сих пор средства ПВО Украины не подавлены — периодически ВС РФ выявляют и уничтожают украинские ПВО, однако данные действия носят очаговый, тактический характер, и на общую картину боевых действий никак не влияют. Почему так происходит, не совсем понятно, создаётся впечатление, что ВС РФ просто не имеют возможности полностью подавить украинское ПВО.

Какова цель ракетных ударов?


Говоря о снижении влияния ракетных ударов ВС РФ по объектам энергоструктуры, мы говорим, прежде всего, о влиянии таких ударов на обычных жителей Украины. Что касается украинских военных, то на них удары по энергетической инфраструктуре никак не сказывались и в период, когда в украинских городах действовали веерные отключения. ВСУ в достаточной степени обеспечены генераторами, которые Киеву массово поставляет Запад.

В связи с этим возникает вопрос — какова цель ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины?

С военной точки зрения, как уже было указано выше, данные удары бессмысленны, так как они не приводят к изоляции района боевых действий и никак не влияют на ситуацию на фронте.

А насколько эти удары имеют смысл с политической точки зрения? Для начала заметим, что с точки зрения политики такие удары могут наноситься либо для деморализации населения Украины, либо для того, чтобы вызвать многомиллионный поток беженцев в Европу, дабы спровоцировать там политический кризис.

Если говорить о деморализации населения Украины, то учитывая то, что удары по объектам энергетики наносятся нерегулярно, а их эффективность невысока, то для большинства людей это уже превратилось в рутину и не оказывает какого-либо деморализующего эффекта. Агрессивная мобилизация, падение экономики, падение курса гривны — все эти вопросы беспокоят жителей Украины куда больше, чем ракетные удары.

Однако даже если предположить, что ВС РФ увеличат эффективность ударов, и большинство городов Украины останется без электричества, это едва ли как-то повлияет на ход боевых действий. Каких-либо предпосылок к серьёзным протестам на Украине нет, и причин тому две. Во-первых, в условиях военного положения любой протест будет назван властями в Киеве «провокацией вражеских агентов», с соответствующими последствиями. Поэтому пока на Украине существует организованная власть, которая не начала шататься, ожидать каких-либо восстаний не стоит.

Во-вторых, многие жители Украины не понимают, каковы истинные цели и намерения России, и насколько эти намерения серьёзны. Плюс не стоит забывать украинскую пропаганду, которая работает достаточно эффективно.

Если говорить о многомиллионном потоке беженцев, то этот момент уже давно упущен — сейчас границы для мужчин закрыты, а все, кто хотел, уже и так давно покинули территорию Украины.

Собственно, ещё в конце ноября генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев в комментариях российским СМИ заявлял, что с военной точки зрения удары по энергосистеме Украины не несут никакого эффекта, скорее это выглядит как политический ответ Киеву на обстрелы территории Донбасса.

«Честно говоря, у меня вопрос – какого эффекта мы хотим добиться? Там есть железнодорожный узел на границе Украины и Польши, через который идут все поставки западного оружия, техники, вот этот узел нужно было уничтожить и еще несколько мостов и тоннелей. Это было бы намного эффективнее, чем обстреливать энергосистему Украины»,

— отмечал тогда Соболев.

Это справедливое замечание — до сих пор ракетные удары так и не наносятся по мостам и железнодорожным узлам, что действительно в теории способно повлиять на ход боевых действий. Вместо этого ракеты бьют по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые никак не влияют на ситуацию на фронтах.

Насколько оправданно такое использование ракет и средств ВТО? Этот вопрос остаётся открытым.
Автор:
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38 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 05:17
    +4
    вот этот узел нужно было уничтожить и еще несколько мостов и тоннелей
    А еще штабы, связь и финансы...
    А так, только раздражение "единого народа" no
  2. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:18
    +5
    Вместо этого ракеты бьют по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые никак не влияют на ситуацию на фронтах.
     От слова совсем
    1. Luto Kris
      Luto Kris Сегодня, 06:28
      -7
      Ну я не сказал что бы они не влияют от слова совсем. Удар по ним конечно не настолько прямо эффективен, как удар по складам с ГСМ который парализует боевые возможности моторизированных частей. Но в условиях нынешних боевых действий такового понятия как постоянный склад ГСМ уже давно нет, она максимально распределена и децентрализована. Плюс на небесах висят системы слежения за ракетными запусками, которые отслеживают траекторию и направление пусков. И в итоге получается что как таковых целей для крылатых ракет средней-большой дальности почти нет. Потому что с учетом постоянных передислокаций сложно угадать где будет располагаться тот же самый мобильный штаб и к моменту прилета ракеты его там скорее всего не будет. Вот и остается долбить ракетами по энергетической инфраструктуре, которая не может сделать ноги. Ведь иначе совсем жизнь медом там покажется - весь мир помогает, бьем "орков" по всем фронтам, сиди дома да смотри новости. Но пока летают и падают ракеты, никогда не будет покидать мысль что нужно "валить из этой страны". А агрессивная мобилизация, недовольство восточных областей западными только будет усиливать эту мысль. Каждый сделавший ноги человек из страны - это минус мобилизационный резерв для них. А если ракеты не будут падать - все будут ровно сидеть на попе и бегать от повесток, но последнее это как получится.
      1. Любитель Акул
        Любитель Акул Сегодня, 07:15
        +1
        Мосты раздолбят,украинцы на понтонах начнут переправлять,тут орать будут,мосты неэффективно разрушать. Перед этими ударами орали,выбивать энергетику надо,щас привыкли,уже мало,неэффективно.
        Так и солдат выбивать неэффективно,новых пришлют,мины неэффективны-починят же танк.
        Эффективно все в комплексе,нет старика хоттабыча который один волос выдрал из бороды,и Победа.Даже если нажраться перловой каши,подползти к окопам и пернуть туда,будет эффективно,если это делать постоянно,методично.
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 06:39
      +4
      Цитата: parusnik
      Вместо этого ракеты бьют по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые никак не влияют на ситуацию на фронтах.
       От слова совсем

      Об этом надо спрашивать у ГШ и президента! А что можем ответить мы, простые читатели и писатели ВО? Ничего! Сие нам не известно, почему мосты и ж. д. станции целы, а наш запас ракет используется непонятно куда!
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 06:46
        +4
        почему мосты и ж. д. станции целы,
         Потому что, контракты никто не отменял,последует громадная неустойка.
  3. Василий Луговской
    Василий Луговской Сегодня, 05:24
    0
    Все верно, с ПВО не борятся, если захотеть то активно используя БПЛА для разведки , увеличить вылет истребителей с антирадарными ракетами и под их прикрытием запускать ,как и ложные цели и штурмовики то можно прорядить на сотни км от лбс ПВО.. Бескидский тоннель стоит живее всех живых, там при въезде в тоннель, несколько десятков метров тонкая насыть, кинжалом пробить легко и повредит сам тоннель ...в декабре мы около 500ракет выпустили по 80ракет отправь на один мост, думаю мост бы сложился или пролёт бы упал , дальше геранью не давали ремонтировать....
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 05:47
      +10
      10.02.2023 - 6:30
      Заметили, что на Украине пропал дефицит нефтепродуктов? Этому есть объяснение | Русская весна
      Депутат последнего легитимного созыва Верховной Рады Украины Олег Царёв задаёт резонные вопросы о работе украинского нефтеперерабатывающего завода.

      «Заметили, что на Украине пропал дефицит нефтепродуктов? Этому есть объяснение. И это не только поставки российских нефтепродуктов.

      Дело в том, что крупнейший НПЗ Украины — Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (“Укртатнефть”) продолжает работать. Причём работает на полную мощность. Некоторое время назад, после 2 апреля 2022, собственники завода распространяли по всем каналам информацию, что завод выведен из строя благодаря массированным обстрелам со стороны Российской Федерации и стоит.

      При этом, на самом деле, завод никогда не останавливался.

      Некоторое время он работал на низкой мощности без факелов в трубах. Готовые нефтепродукты вывозились автотранспортом по ночам. Сейчас же уже и прятаться перестали — факел горит круглосуточно, готовые нефтепродукты вывозят ж/д транспортом. Даже в публичном украинском пространстве появилась информация о его работе.

      Завод, переданный Министерству обороны для нужд ВСУ и вовсю открыто поставляющий ГСМ для ВСУ, до сих пор не уничтожен. Завод, наполненный легкогорючими нефтепродуктами, легко поджигается и очень тяжело тушится. Объяснить то, что завод до сих пор работает, с точки зрения здравого смысла невозможно», — пишет он в авторском Telegram-канале.
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 06:01
        +6
        Заметили, что на Украине пропал дефицит нефтепродуктов?
         Ничего удивительного. В период Чеченской, нефтеперевалочные компании,платили "дань" чеченским боевикам,что бы те теракты,не осуществляли в городах на Черноморском побережье,где проводилась перевалка нефти, а в нашем городке,в бывших пионерских лагерях, "приходили в себя" боевики.
      2. Василий Луговской
        Василий Луговской Сегодня, 06:39
        +2
        А есть ли вообще здравый смысл в действиях нашего МО в этои операции????
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:09
      -3
      Получается бьем не кулаком в один обьект,а растопыренной ладонью,стараясь побольше зацепить.
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 05:28
    +3
    Почему удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины неэффективны?

    Потому, что в условиях войны удары должны наноситься по следующим объектам (ранжир в порядке убывания)
    1. Структуры управления армией: верховное командование, генштаб, система связи.
    2. Наиболее боеспособные части армии.
    3. Расположение стратегических вооружений, склады боеприпасов, вооружений и военной техники.
    4. Промышленная инфраструктура: добывающая, тяжёлая и химическая промышленности в первую очередь.
    5. Дорожная сеть и её инфраструктурные объекты (мосты, тоннели, депо, аэродромы, порты)
    6. Склады продовольствия и медикаментов.
    7. И только после этого можно рахреначить и энергетическую инфраструктуру.
    Но мы как всегда начали с конца списка.
  5. Luto Kris
    Luto Kris Сегодня, 05:34
    +2
    Я думаю причиной такого выбора объектов ракетных ударов является следующая причина - обе противоборствующие стороны вынуждены соблюдать определенные условия ведения боевых действий. Потому что стоит одной из сторон нарушить эти самые условия, последуют серьезные ответные действия которые только сделают ситуацию для обеих сторон гораздо хуже. Одним из этих условий я считаю является гарантированное сохранение канала поставки ленд-лиза с Европы и минимальные удары по транспортной инфраструктуре. Потому что как бы мы не говорили что нас задавили санкциями, но они носят по большей части публичный характер и полностью их запрет касается на военные технологии. Многие большие компании вынуждены были разорвать открытые каналы поставки, что не помешало им дальше работать через кучу прокладок, посредников и так называемый "параллельный" импорт. Эти посредники, прокладки конечно периодически ловят по голове от Запада, но на их месте появляются новые и хоть не так быстро, но восполняется критически необходимый запас импортных технологий, ресурсов. Но вот если в один день удары наших ракет уничтожат всю инфраструктуры доставки техники с Польши и Западной Украины в Восточную и вся военная инфраструктура - со стороны Запада пойдут такие санкции, опустят такой Железный занавес, что мышь не протолкнется и нам останется только наблюдать как выходит из строя логистика, электросети и инфраструктура связи. Будут падать самолеты, глохнуть поезда, выходить из строя станки, пропадать связь и интернет. А со стороны Украины контр-мерами служит этот самый ленд-лиз и помощь Запада, только благодаря которому он может восполнять свою материальную часть и инфраструктуру. И этот ленд-лиз тоже носит ограниченный характер, чтобы не допустить ущерба самой армии НАТО и не допустить ситуации чтобы в руки особо агрессивных украинских военных националистов попали те же ракеты ATACMS, которые уж точно не преминут ударить ими по Крымскому мосту. Те же Химарсы я думаю у них полностью находятся под контролем и ответственностью западных инструкторов.
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 06:06
      0
      Я дико извиняюсь, но у нас война или прогулка по парку с нюханием цветочков? Если война, то вся ваша писанина сводится к предложению вести себя как ведут себя ботаны, когда гопники им карманы чистят - "я не буду сильно дёргаться, а меня за это не будут сильно бить". Читать противно. А на самом деле война - это либо ты, либо тебя. И бить надо насмерть и без оглядки на то, кто что сделает, чего скажет и как посмотрит.
      1. Luto Kris
        Luto Kris Сегодня, 06:49
        0
        Есть один такой канал в телеге, "Записки авантюриста". Там помню автор писал стихи в стиле - "не убьешь его, он убьет тебя". Только еще в более агрессивном стиле, переиначив стихи Эренбурга про немца. Но тут нужно понимать одно - у нас во дворе не Вторая Мировая, когда обе стороны вели неограниченную подводную войну потому что они могли это делать не теряя при этом ничего. А если вы завтра потопите американский транспорт с помощью для Незалежней, то как вы думаете, что последует за этим? В условиях глобализации ни одна страна не может существовать в отрыве от других. Как бы мы ни орали что весь Запад против нас - но на самом деле не так. Они тоже не полные самоубийцы и понимают что помощь чубатым нужно делать только в меру. Чтобы они могли сопротивляться и наносить точные болезненные удары по нам, делать какие-то ограниченные продвижения. Им не нужно прямой победы чубатых - потому что это скорее всего приведет к началу обмена ЯО. Им нужно чтобы наша страна пережила очередной 1917, чтобы под шумок передряг новых политических кандидатов можно было наконец-то взять полный контроль и "цивилизовать" нас по их подобию. В 90-ые они уже пытались это сделать - но вышло совсем не то что они хотели.
      2. Любитель Акул
        Любитель Акул Сегодня, 07:25
        0
        В ВОВ, наши бомберы летали в Берлин еще в 41 году,бомбили заводы,бриты,янки бомбили все,а рэйх еще до 45 го воевал.
        Дорога ложка к обеду. Взорвут завод-положат трубы,будут в польше заправляться. Бывшую украину разнесли бы за пол года,без этого. Но еще одно это возникло,ввиде НАТО,эти найдут как и куда поставлять. Разносить надо в самый нужный момент,на неделю на две,чтоб колом стало,тогда эффект будет. А так восстановят.
    2. Любитель Акул
      Любитель Акул Сегодня, 07:19
      +2
      Здравые мысли тут не приветствуются. Тут надо все в труху.Эмоционально это понятно,поэтому не пытайтесь успокоить жену вошедшую в стадию истерики,просто помолчите,либо поддакните))))
  6. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 05:38
    +2
    Наконец то статья на "животрепещущую" тему, которую почему то обходят большинство "экспертов". Спасибо.
    П. С. Отсутствие реального эффекта (кроме картинки для рос. Тв) было очевидно ещё в ноябре для тех кто думает и сопоставляет.
  7. Просто_Кваша
    Просто_Кваша Сегодня, 06:05
    +3
    "ВСУ в достаточной степени обеспечены генераторами, которые Киеву массово поставляет Запад."
    А генераторы работают на дизтопливе и бензине. В связи с этим вопрос: " А где удары по "Лукойлу"?
  8. литий17
    литий17 Сегодня, 06:13
    +1
    Все очень просто, абрамовичи и компания ведет свой бизнес! А мы у них на побегушках, причем с обеих сторон! Чтобы там наш гарант не заявлял (кстати сейчас он ушел в тень, может готовится к основному завтрашнему своему спектаклю?) он винтик нерабочего механизма!
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 06:42
      +2
      Все очень просто, абрамовичи и компания ведет свой бизнес! А мы у них на побегушках, причем с обеих сторон!
       Знаете,когда заняли Херсон,у нас на предприятии,ходили разговоры,что там будет организован очередной филиал нашего предприятия,разговоры быстро стихли, а потом...потом сдали Херсон. В Мариуполе,создана временная администрация порта,о создании филиала нашего предприятия там речи,не идёт.
  9. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 06:15
    +1
    Ракет, очевидно, мало. Управленческий хаос и остановившиеся станки на ВПК никакими дизель-генераторами не перекроешь.
    А вот по транспортным узлам - автор прав. Один заваленный Бэскид создал бы большие проблемы в логистике.
    Кременчугский НПЗ, "Борисполь", ж/д инфраструктуру, похоже, наивно берегут для "медведчуков".
  10. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:31
    +1
    Согласен удары надо наносить по мостам, или рядом с мостами. Например если ударить рядом с мостом образуется воронка и далее если туда попадает вода, происходит размытие. Говорят что вот мосты мы не можем разбить а рядом с мостом? Неужели нельзя ударить оставив 20 метровую воронку. Можно было бы ударить по подходящим к мосту дорогам, а потом и по самому мосту. Часто перед жд мостом насыть метров по 10-15, если разбить до воды эту насыть, дорогу начнет размывать.
    Удар крылатой ракеты не в сам мост а в опору подкосит мост, почему ракеты нельзя настроить так чтобы они били по опорам?
    Можно бить по станция жд, выводить из строя железнодорожные пути
    Была мысль разносить пути подальше от станции, уничтожать ремонтную технику на путях, там что ремонтирует железнодорожные пути
    Надо уничтожить машины которые ремонтируют железнодорожные пути они обычно на станциях стоят
  11. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 06:37
    -1
    Однако до сих пор средства ПВО Украины не подавлены — периодически ВС РФ выявляют и уничтожают украинские ПВО, однако данные действия носят очаговый, тактический характер, и на общую картину боевых действий никак не влияют. Почему так происходит, не совсем понятно
    Интересно, сколько раз нужно объяснять, что ПВО Украины работает по информации с радаров и спутников НАТО?
    С военной точки зрения, как уже было указано выше, данные удары бессмысленны, так как они не приводят к изоляции района боевых действий и никак не влияют на ситуацию на фронте.
    Всего лишь заставили остановить заводы, которые осуществляли ремонт техники на территории Украины, и использование поездов.
    до сих пор ракетные удары так и не наносятся по мостам и железнодорожным узлам
    После удара по ЖД придет бригада ремонтников и все исправит за пару часов.
    1. Василий Луговской
      Василий Луговской Сегодня, 06:45
      +1
      Какие там радары НАТО и спутники, ДРЛО видит истребитель на расстоянии 400км... это район Киева, а бои идут восточнее. Ну а,что бы спутник в живую выдавал на ПВО данные истребителя, который летит со скорость выше звука, это блин звёздные войны....у спутника ширина зоны просмотра пару десятков км . Плюс ,как бы в небе очень часто бывает облачность.... насчёт ремонта мостов и ЖД,ну наши пытались херсонскии мост отремонтировать, закончилось ударом по ремонтным бригадам.....что мешает нам это сделать или отправить дешёвые герани
  12. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 06:42
    +3
    Жители Украины не понимают каковы истинные цели РФ .. Чего уж там говорить : подавляющее большинство жителей РФ не понимают какие цели сво, за исключением кремлевских сидельцев. Так что чему удивляться
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 06:51
      -3
      Цитата: FoBoss_VM
      какие цели сво

      Цели СВО были озвучены в её начале.
      Другой вопрос, что сама СВО была спланирована полностью неправильно из-за ошибочных данных... Поэтому теперь достичь целей СВО можно только через тотальный геноцид украинцев...
  13. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 06:44
    0
    По теме статьи:
    1. Основная часть генерации перенесена на АЭС/ГРЭС/импорт. По первым двум в силу опасности техногенных катастроф мы не работаем, по линиям из той же Польши работать бессмысленно, тк генерацию это не подавит, а новую линию кинуть дело нескольких часов.
    2. Потому, что такие удары максимально эффективны именно в силу того, что должны сочетаться с ударами по военным, политическим, коммуникационным, экономическим и иным центрам. Быть непрерывными в течении длительного времени и оканчиваться наземной операцией - все это США прекрасно показали в нескольких кампаниях.
  14. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:49
    0

    Вот удар перед мостом, но еси бы было точнее, повреждения были бы больше. Перед мостом, там где земля, там будет больше повреждение.
    Вот еще пример, ударь перед мостом, мост обвалится
  15. Андрей ВОВ
    Андрей ВОВ Сегодня, 06:54
    -2
    Почитаешь комментарии, ну все эксперты, все стратеги.. Завалить тоннель.. Так он строился с запасом от удара ядерным оружием, никакоц калибр его не возьиет, даже с десяток. Мосты и Кременчугский нпз.. Тут согласен вопросы.
    Абрамович, нефтяного бищнеса у него уде нет. Ко всему англичане кинули его на 4 ярда, красавцы.
    И еще вопрос, автор пишет что с Луганска, а почему он не на передовой? Мочему избежал мобилизации прошлой зимы в лнр и днр?? На диване то норм писать, да? А теперь минусуйте..
    1. Дмитрий Трухтанов
      Дмитрий Трухтанов Сегодня, 07:03
      +1
      А у нас либо в едином порыве и тогда плюс, а если идешь в разрез с местными генералиссимусами то сразу минусы)
    2. Погоны
      Погоны Сегодня, 07:03
      +2
      Цитата: Андрей ВОВ
      автор пишет что с Луганска, а почему он не на передовой? Мочему избежал мобилизации прошлой зимы в лнр и днр?? На диване то норм писать, да?


      Скорее всего, по возрасту не подходит.
      США, конечно, красавцы. Время рассчитали идеально. Поколение, заставшее сытую жизнь при Союзе, воевать уже не возьмут, а поколение, которое родилось уже в России, воевать не хочет, потому что не понимает - зачем, когда им всё детство рассказывали про уважаемых западных партнёров и росли они на западном контенте.
      И сейчас получается так, что те, кто воевать точно не пойдёт, хотят заставить идти воевать тех, кто этого не хочет и кому это не нужно.
    3. иван2022
      иван2022 Сегодня, 07:08
      0
      Мочему, мочему..... Сам не момент толком уписать комменты, а столько претензий к остальным....

      Если даже немцы 80 лет назад производили за 2 года по 4 тыс запусков ФАУ с БЧ в 1 тонну , а сегодня ограничение в 400 кг и темпы производства Искандеров у нас к началу СВО-сто штук за десять лет, то это как раз и есть повод просить "а почему так"?
  16. Дмитрий Трухтанов
    Дмитрий Трухтанов Сегодня, 07:01
    -2
    До каких пор эти бездарные люди из МО, будут безполезно стрелять в пустоту... Надо в Генштаб ссылку на форум скинуть, тут люди знают как где и куда надо...
    1. иван2022
      иван2022 Сегодня, 07:33
      0
      Вопрос можно повернуть иначе....

      Можно ли считать вообще нормальным общество в 100 миллионов , которое сначала задаёт свой коронный вопрос :"А за кого ещё?".... и потом :"А почему бездарные командуют?"

      А вот потому, что в среде таких "одарённых Свыше" - умному спецу в начальствующие выдвинуться не возможно.

      Или может есть ещё другие причины, по которым гениальному народу мешают даже свои собственные...... начальники ?
  17. север 2
    север 2 Сегодня, 07:02
    +2
    Операция называется специальной не только из за поставленных специальных целей , но и потому , что её планировали специальные специалисты . Во всяком случае , эти специальные специалисты с палуб шикарных своих яхт ставили специальные условия людям в широких лампасах... Через этих с шикарных яхт, генералам в широких лампасах было переданы согласованные с Западом списки объектов , которых специально трогать нельзя ... не трогать! Потому что без этих специальных объектов , нынешние владельцы шикарных яхт станет опять как в начале девяностых торговать лишь цветами и пуховиками . Кстати , тогда эти нынешние специальные специалисты влияющие сейчас уже на принятия специальных
    решений государства , тогда они назывались простыми спекулянтами ...
    Ну и как при стольких специальных специалистах эту военную операцию не назвать "специальной"!
    1. Дмитрий Трухтанов
      Дмитрий Трухтанов Сегодня, 07:07
      0
      Откуда такая информация? Сами придумали? Может кто подсказал?
  18. smart fellow
    smart fellow Сегодня, 07:26
    0
    Это справедливое замечание — до сих пор ракетные удары так и не наносятся по мостам и железнодорожным узлам, что действительно в теории способно повлиять на ход боевых действий.

    Через Украину и Россию идет транзит грузов из Китая который приносит доход в казну. Китайцы и так уже строят обходные пути в Европу через другие страны. Правда, ж/д транспортом из Китая в Европу доставляются РЗМ, вольфрам и может электронные компоненты для военной промышленности запада. Но Россия также обходным путем получает необходимое сырье и оборудование. Европа может получать продукцию и морским путем, а вот у России будут проблемы т.к. завербованные американские агенты будут докладывать о "незаконных" перевозках через китайскую границу с последующим объявлением санкций китайским компаниям. А так куда груз непонятно, то ли в Европу, то ли остается в России.