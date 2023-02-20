Почему удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины лишены смысла?

Удары по энергетической инфраструктуре Украины, как известно, стали своеобразной визитной карточкой российской военной операции на Украине. Часто в СМИ можно увидеть мнения экспертов, которые пытаются уверить простого обывателя, что вот-вот и энергосистема рухнет, ещё пару «калибровок» и она полностью выйдет из строя. В реальности дела обстоят несколько иначе.
14 февраля украинская энергетическая компания «Укрэнерго» выступила с заявлением о том, что на Украине отсутствует дефицит мощности в энергосистеме. Там отметили, что лимиты потребления в Киевской области не применяются, а сетевые отключения в настоящее время действуют в Одессе, но они не являются значительными.
И действительно, исходя из данных из открытых источников, а также сообщений жителей Украины в социальных сетях, эффект от последних ракетных ударов ВС РФ был минимальный. Большинство украинских городов не ощущают никаких проблем с электроэнергией, не говоря уже о том, что украинские военные не ощущали этих проблем даже в период веерных отключений гражданских объектов. Данный факт разрушает миф об эффективных ударах по энергоструктуре, из-за которых она вот-вот выйдет из строя.
В связи с чем возникают вопросы: почему ракетные удары по объектам украинской энергоструктуры неэффективны? Какую цель они вообще преследуют? На них и постараемся ответить в данном материале.
Почему удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины неэффективны?
Итак, почему эффект от последних ракетных ударов ВС РФ был минимальный? На то есть несколько причин.
Во-первых, большие перерывы между ракетными ударами по объектам энергоструктуры Украины позволяют провести ремонты или замену оборудования в достаточно сжатые сроки. Кроме того, не стоит забывать, что инфраструктура Украины создавалась в советское время и обладает достаточной устойчивостью.
Во-вторых, ракетные удары становятся всё менее массовыми, а работа украинских систем ПВО всё более эффективной.
Здесь мы вновь касаемся одного из главных вопросов военной операции на Украине – почему украинская система ПВО до сих пор не подавлена, несмотря на то, что о её подавлении заявляли несколько раз?
Ведь современная война — это сетецентрическая война, война нового поколения. Сетецентрическая война (от англ. Network-centric warfare) — концепция ведения войны, при которой все участники боевых действий (командование, военная техника, живая сила) объединены в единую информационную сеть. Концепция предполагает активное использование беспилотников, высокоточного оружия, хорошо защищённых устойчивых каналов связи с высокой пропускной способностью, а также широкое использование средств радиоэлектронной борьбы.
Как отмечает в своей монографии «Информационное противоборство и радиоэлектронная борьба в сетецентрических войнах начала XXI века» кандидат технических наук, профессор Академии военных наук Сергей Макаренко, в таком конфликте в первую очередь должна поражаться критическая инфраструктура и средства ПВО противника.
«Активная фаза кризиса, когда он перерастает в вооруженный конфликт, как правило, связана с нанесением комплексного удара высокоточными средствами поражения морского и авиационного базирования по разведанным и хорошо изученным объектам критической инфраструктуры на территории противника, и в первую очередь – по средствам ПВО. Удар позволяет минимизировать ответные действия противника и не допустить существенных потерь сил и средств активной стороны. Эффективное использование ВТО обеспечивается космическими средствами разведки и навигации, а коррекция направления ударов и контроль их результатов – применением разведывательных БПЛА. Одновременно силами киберопераций и средствами РЭБ проводится радиоэлектронный удар с целью подавления радиолокационных систем ПВО, нарушения функционирования системы государственного и военного управления, подавления средств радио- и телевизионного вещания противника, нарушения функционирования телекоммуникационных и энергетических сетей, а также банковских и транспортных систем»,
— отмечает Макаренко.
Однако до сих пор средства ПВО Украины не подавлены — периодически ВС РФ выявляют и уничтожают украинские ПВО, однако данные действия носят очаговый, тактический характер, и на общую картину боевых действий никак не влияют. Почему так происходит, не совсем понятно, создаётся впечатление, что ВС РФ просто не имеют возможности полностью подавить украинское ПВО.
Какова цель ракетных ударов?
Говоря о снижении влияния ракетных ударов ВС РФ по объектам энергоструктуры, мы говорим, прежде всего, о влиянии таких ударов на обычных жителей Украины. Что касается украинских военных, то на них удары по энергетической инфраструктуре никак не сказывались и в период, когда в украинских городах действовали веерные отключения. ВСУ в достаточной степени обеспечены генераторами, которые Киеву массово поставляет Запад.
В связи с этим возникает вопрос — какова цель ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины?
С военной точки зрения, как уже было указано выше, данные удары бессмысленны, так как они не приводят к изоляции района боевых действий и никак не влияют на ситуацию на фронте.
А насколько эти удары имеют смысл с политической точки зрения? Для начала заметим, что с точки зрения политики такие удары могут наноситься либо для деморализации населения Украины, либо для того, чтобы вызвать многомиллионный поток беженцев в Европу, дабы спровоцировать там политический кризис.
Если говорить о деморализации населения Украины, то учитывая то, что удары по объектам энергетики наносятся нерегулярно, а их эффективность невысока, то для большинства людей это уже превратилось в рутину и не оказывает какого-либо деморализующего эффекта. Агрессивная мобилизация, падение экономики, падение курса гривны — все эти вопросы беспокоят жителей Украины куда больше, чем ракетные удары.
Однако даже если предположить, что ВС РФ увеличат эффективность ударов, и большинство городов Украины останется без электричества, это едва ли как-то повлияет на ход боевых действий. Каких-либо предпосылок к серьёзным протестам на Украине нет, и причин тому две. Во-первых, в условиях военного положения любой протест будет назван властями в Киеве «провокацией вражеских агентов», с соответствующими последствиями. Поэтому пока на Украине существует организованная власть, которая не начала шататься, ожидать каких-либо восстаний не стоит.
Во-вторых, многие жители Украины не понимают, каковы истинные цели и намерения России, и насколько эти намерения серьёзны. Плюс не стоит забывать украинскую пропаганду, которая работает достаточно эффективно.
Если говорить о многомиллионном потоке беженцев, то этот момент уже давно упущен — сейчас границы для мужчин закрыты, а все, кто хотел, уже и так давно покинули территорию Украины.
Собственно, ещё в конце ноября генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев в комментариях российским СМИ заявлял, что с военной точки зрения удары по энергосистеме Украины не несут никакого эффекта, скорее это выглядит как политический ответ Киеву на обстрелы территории Донбасса.
«Честно говоря, у меня вопрос – какого эффекта мы хотим добиться? Там есть железнодорожный узел на границе Украины и Польши, через который идут все поставки западного оружия, техники, вот этот узел нужно было уничтожить и еще несколько мостов и тоннелей. Это было бы намного эффективнее, чем обстреливать энергосистему Украины»,
— отмечал тогда Соболев.
Это справедливое замечание — до сих пор ракетные удары так и не наносятся по мостам и железнодорожным узлам, что действительно в теории способно повлиять на ход боевых действий. Вместо этого ракеты бьют по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые никак не влияют на ситуацию на фронтах.
Насколько оправданно такое использование ракет и средств ВТО? Этот вопрос остаётся открытым.