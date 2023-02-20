Почему удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины лишены смысла?

Почему удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины неэффективны?

«Активная фаза кризиса, когда он перерастает в вооруженный конфликт, как правило, связана с нанесением комплексного удара высокоточными средствами поражения морского и авиационного базирования по разведанным и хорошо изученным объектам критической инфраструктуры на территории противника, и в первую очередь – по средствам ПВО. Удар позволяет минимизировать ответные действия противника и не допустить существенных потерь сил и средств активной стороны. Эффективное использование ВТО обеспечивается космическими средствами разведки и навигации, а коррекция направления ударов и контроль их результатов – применением разведывательных БПЛА. Одновременно силами киберопераций и средствами РЭБ проводится радиоэлектронный удар с целью подавления радиолокационных систем ПВО, нарушения функционирования системы государственного и военного управления, подавления средств радио- и телевизионного вещания противника, нарушения функционирования телекоммуникационных и энергетических сетей, а также банковских и транспортных систем»,

Какова цель ракетных ударов?

«Честно говоря, у меня вопрос – какого эффекта мы хотим добиться? Там есть железнодорожный узел на границе Украины и Польши, через который идут все поставки западного оружия, техники, вот этот узел нужно было уничтожить и еще несколько мостов и тоннелей. Это было бы намного эффективнее, чем обстреливать энергосистему Украины»,