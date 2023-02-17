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Так называемый луганский губернатор: Сегодня сложно на всех направлениях

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Так называемый луганский губернатор: Сегодня сложно на всех направлениях

Российские войска в ЛНР от активной обороны постепенно переходят в наступление, оказывая серьезное давление на подразделения ВСУ на направлениях Кременная - Красный Лиман, Сватово-Купянск и к западу от Белогоровки.


Подтверждением вышесказанного является заявление так называемого Луганского губернатора Сергея Гайдая на одном из украинских телеканалов.

Сегодня сложно на всех направлениях

- отметил ставленник Киева.

В то же время, самым сложным для ВСУ участком Гайдай назвал фронт под Кременной. С его слов, ВС РФ перебросили туда большое количество бронетехники, а также активно применяют артиллерию и авиацию, делая все, чтобы прорвать линию обороны украинской армии.

Вторым по сложности участком украинский чиновник назвал населенный пункт Белогоровку. При этом он отметил, что населенным пунктом ее можно считать с большой натяжкой. Со слов Гайдая, там не осталось ни одного целого дома.



Между тем, так называемый глава Луганской ОВА заверил украинцев, что несмотря на сложность ситуации на вышеупомянутых направления, ВСУ ее полностью контролируют.

Что характерно, исходя из заявления Гайдая, напрашивается вывод, что направление Сватово-Купянск является самым «спокойным» из трех вышеназванных. При этом сегодня стало известно, что именно на Купянском направлении ВС РФ взяли под контроль очередной населенный пункт – село Гряниковка.

Автор:
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5 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:28
    +5
    Есть "гайдай",да области для него нет.Только виртуально
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:39
    +3
    Вся эта напряженная обстановка для ВСУ создана ВС РФ без ввода резерва. Кстати после Гряниковки , Синьковке и Масютовке приготовиться.
    1. DmSol
      DmSol Сегодня, 13:48
      -1
      если снарядов хватит, то конечно. А пока все идет к тому что на всех направлениях встанем. Угледар уже все. И Артемовск тоже под вопросом.
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 14:03
    +1
    Ни у одной из сторон нет решающего преимущества для разгрома противника: Украина имеет ограниченные ресурсы, а руководство РФ просто не желает победы над врагом, а ждёт лишь мирных переговоров с дорогими нацистскими партнёрами без предварительных условий.

    В таком случае война между Украиной и Россией продлится десятилетия.

    По сути за год СВО обстановка, сложившаяся в 2014 году, не изменилась, разве что под ударами ВСУ сейчас уже не только Донбасс, но и Крым, Брянская, Курская, Белгородская, Саратовская области.

    Ещё Верховный пару месяцев ничего не поначинает - и Москва тоже будет под ударом.

    Такое случается, если у одной из сторон нет цели победить.
  4. mag nit
    mag nit Сегодня, 14:11
    -1
    Цитата: DefenderofTruth
    Ещё Верховный пару месяцев ничего не поначинает - и Москва тоже будет под ударом.

    Верховным, похоже, абрамовичи манипулируют.