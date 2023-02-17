Так называемый луганский губернатор: Сегодня сложно на всех направлениях

Российские войска в ЛНР от активной обороны постепенно переходят в наступление, оказывая серьезное давление на подразделения ВСУ на направлениях Кременная - Красный Лиман, Сватово-Купянск и к западу от Белогоровки.
Подтверждением вышесказанного является заявление так называемого Луганского губернатора Сергея Гайдая на одном из украинских телеканалов.
Сегодня сложно на всех направлениях
- отметил ставленник Киева.
В то же время, самым сложным для ВСУ участком Гайдай назвал фронт под Кременной. С его слов, ВС РФ перебросили туда большое количество бронетехники, а также активно применяют артиллерию и авиацию, делая все, чтобы прорвать линию обороны украинской армии.
Вторым по сложности участком украинский чиновник назвал населенный пункт Белогоровку. При этом он отметил, что населенным пунктом ее можно считать с большой натяжкой. Со слов Гайдая, там не осталось ни одного целого дома.
Между тем, так называемый глава Луганской ОВА заверил украинцев, что несмотря на сложность ситуации на вышеупомянутых направления, ВСУ ее полностью контролируют.
Что характерно, исходя из заявления Гайдая, напрашивается вывод, что направление Сватово-Купянск является самым «спокойным» из трех вышеназванных. При этом сегодня стало известно, что именно на Купянском направлении ВС РФ взяли под контроль очередной населенный пункт – село Гряниковка.