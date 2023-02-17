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Украинские военные ведут огонь из РСЗО HIMARS с оживленной трассы, даже не перекрыв гражданское движение

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Украинские военные ведут огонь из РСЗО HIMARS с оживленной трассы, даже не перекрыв гражданское движение

Боевики киевского режима в качестве позиций для ведения огня из американских РСЗО HIMARS нередко выбирают сугубо гражданские многолюдные объекты, такие как оживленные автомагистрали.


В сети появилось записанные при помощи автомобильного регистратора кадры, на которых можно увидеть залпы ракет из РСЗО HIMARS, запускаемые непосредственно с трассы, по которой при этом продолжает передвигаться гражданский автотранспорт. Это указывает на то, что военнослужащие ВСУ не озаботились даже тем, чтобы просто перекрыть движение.



Украинские боевики нередко прикрываются мирными жителями, оборудуют огневые позиции в квартирах жилых домов и устанавливают военную технику в непосредственной близости от гражданских объектов.

Подобная тактика указывает на то, что поскольку боевые действия ведутся в восточных регионах постукраинского пространства, киевский режим давно не считает население этих населенных пунктов "своим", и готово прикрываться мирными жителями.

Командование ВСУ осознает, что от российской армии вряд ли прилетит "ответка" в случае возможной гибели при этом мирных жителей, а в случае, если "ответка", все же, будет, можно цинично обвинить ВС РФ в военных преступлениях. Также украинские власти не считаются с разрушениями жилых домов и гибелью мирных жителей в результате попаданий ракет ПВО.

Это в очередной раз указывает на антигуманную, нацистскую сущность киевского режима, готового пожертвовать большей частью населения своей страны ради интересов западных "партнеров".
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia
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39 комментариев
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  1. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 14:01
    +3
    Нет, это указывает что у них есть яя и они никого не боятся потому что знают, что здесь "ответки" не будет.
    1. yuriy1863
      yuriy1863 Сегодня, 14:23
      +5
      Видимо на войне все средства хороши. Моральность и гуманизм - в последнюю очередь.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:40
      +1
      Не было никакого дела гражданским на Украине все восемь лет до жителей Донбасса, пока их утюжили из всех видов оружия "защитники Украины". Видно привыкли и не возражали.
      Что же нам то о тех самых гражданских беспокоится сейчас, если они за год СВО даже петиций не подали самому влиятельному еврею о нарушении ВСУ правил ведения военных действий, размещая вооружение рядом с гражданскими объектами.
      1. стар
        стар Сегодня, 15:22
        +1
        Не было никакого дела гражданским на Украине все восемь лет до жителей Донбасса, пока их утюжили из всех видов оружия

        Местным жителям это и сейчас в радость
    3. Gromit
      Gromit Сегодня, 16:04
      0
      Так и не будет ответки. Сто раз уже обсуждали что химеры отстреливаются не заходя в зону ответного поражения.
      Ну видимо кому-то до сих пор приятнее верить что дело в человеколюбии.
      А то бы мы сразу УХ!
    4. svp67
      svp67 Сегодня, 16:18
      0
      Цитата: Владимир80
      Нет, это указывает что у них есть яя и они никого не боятся потому что знают, что здесь "ответки" не будет.

      Обычная тактика "живого щита"... Народонаселение этих регионов для "щеневмерликов" чужое, потому и цепляют они к военным эшелонам вагоны с гражданскими пассажирами. Давно пора объявить все магистрали - законными объектами для атак и сделать это как можно "громче"
  2. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 14:05
    +7
    Ну ясное дело, двойная выгода. Во-первых, можно быстро дёрнуть с позиции, во-вторых, прикрыться гражданскими.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 14:32
      +1
      Так не подъезжай к ним ,развернись и найди другую дорогу.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 15:39
        0
        Цитата: ASAD
        Так не подъезжай к ним ,развернись и найди другую дорогу.

        Тонко и умнО ... А по сути традиционная тактика немецких фашистов .. Пустить впереди себя гражданских , а самим идти с оружием сзади ... И ещё . То , что жидобандеровцы используют такую тактику говорит о потерях хвалённых , неубиваемых хаймерсов ... Химер ... Значит потери этого чудо оружия велики . И этот факт мне нравится .. И не надо фото-видео подтверждения уничтоженных химер . hi
        1. Простой
          Простой Сегодня, 15:54
          0
          Цитата: 30 вис

          ... Значит потери этого чудо оружия велики . И этот факт мне нравится .. И не надо фото-видео подтверждения уничтоженных химер . hi


          Спорное утвержнение.
          Машина могла просто не успеть съехать с автострады и отстрелятся в назначенное время.
    2. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 14:42
      +2
      А в-третьих, если ответ прилетит, то начать на весь мир визжать про "невинных гражданских, которых уничтожает Россия".
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 15:07
        +2
        Цитата: Тарелка
        А в-третьих, если ответ прилетит, то начать на весь мир визжать про "невинных гражданских, которых уничтожает Россия".

        это РФ не должно не как напрягать !! любой военный объект арта то склад то танк это цель и не важно где он станет !
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:08
    +1
    Это указывает на то, что у них с нами- война. А, На войне, все средства, которые ведут к победе- хороши. А, вот у нас с ними СВО. Гуманизм, человечность и т.д. и т.п. Только вот никто не оценит и не скажет: "Ах, какие россияне молодцы!" Враги, как раз и скажут. Ибо наша мягкость им на пользу.
    Когда начнем всерьез? Боюсь, что сдадут нас быстрее.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 14:16
      -4
      . сдадут нас

      А может так и планировалось изначально...
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:16
      +6
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Это указывает на то, что у них с нами- война.

      Это указывает на то, что у них война с теми, кто по трассе едет! Война - это когда защищают своих, а они их живым щитом гонят, так делали только с пленными из врагов, вот они и есть - пленные. В Киеве же сразу говорили, мол, мотайте с Донбасса в свою Россию, население там - им враги, они им не нужны
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 14:27
        +1
        А что, наши БПА видят химеры,но наличие гражданских останавливает от ответного удара?! Самому не смешно ? Остановились на асфальте чтобы не застрять и колеса не мыть. Отстрелялись за пару минут ,и свалили.
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 14:36
          +1
          Цитата: ASAD
          А что, наши БПА видят химеры,но наличие гражданских останавливает от ответного удара?!

          Сам придумал, сам посмеялся, и плевать, что такого никто не говорил...
          Клиника...
          1. ASAD
            ASAD Сегодня, 14:39
            0
            Живым щитом гонят. Кого и куда на трассе гнали? Не нравиться рядом с химерами стоять,вали в противоположную сторону.
    3. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 14:46
      0
      Ну видите. У них с нами война не на жизнь, а на смерть, а у нас СВО, которая даже цены подняла не больше обычного, уже такого привычного. В итоге, у меня лично от СВО усталость нулевая абсолютно, поскольку она меня так и не коснулась. Как и абсолютного большинства граждан. Думаю, у них, соответственно, тоже нулевая усталость. По-моему, это неплохо.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:13
    0
    Об том что ВСУ прикрываются гражданскими МАССОВО пишут с Мариуполя, уважаемые журналисты не надоело?!
  5. yablocko
    yablocko Сегодня, 14:15
    +6
    Это говорит о скорости принятия решений и оперативности. Остановился, отстрелял, свернул удочки и дёру. И можешь быть уверен, что точно не прилетит(и практика это подтверждает)
  6. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 14:18
    +5
    К чему эта статья на тему которую уже много раз разобрали. Для них все средства хороши и они не смотрят на разные правила видения боевых действий, и не гнушаются военных преступлений даже. Запад им разрешил всё.
  7. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 14:20
    +3
    Да при чем тут прикрыться гражданскими... что вы ноете про это в которой уже статье? Автор ты чего, только вчера узнал об этой тактике?! Акцент надо не на этом в статье делать, а на том что:
    - Есть кадры использования хаймарса с трассы где рядом гражданские (НО, в данном случае картинка никакая, и что там стреляет не понятно - может смерч, может бук, оса или всё же хаймарс). Такой тактике ещё не было. Допустим что хаймарс.
    - Каждую неделю МО делает заметки об их уничтожении, но вот фото-видео доказательств нет, а их ракеты прилетают, значит есть и установки.
    - Наши не могут его засечь и уничтожить, не потому что рядом гражданские, а потому что просто не могут. Треп МО - не в счет.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 14:24
      0
      Не берете в расчет что они издалека лупят и при поражении оттаскивают еще дальше, чтоб нам ничего непопало от хаймарса?
      1. Архивариус Вася
        Архивариус Вася Сегодня, 14:53
        0
        Ясно что не с передка, но ракета прилетит куда надо, но вот что-то каждый раз мешает....
  8. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 14:23
    +2
    Это в очередной раз указывает на антигуманную, нацистскую сущность киевского режима
    Вопрос к автору статьи, подскажите пожалуйста. а разве бывает гуманный нацизм? hi
  9. mikh-korsakov
    mikh-korsakov Сегодня, 14:26
    +4
    "Указывает на антигуманную сущность" киевского режима? Хорошо - уже давно указали. Более того, разоблачили и призвали к ответу за безрассудные действия. Но нам--то что с этим делать? Хлопаньем крыльями и заклинаниями войну не выиграть. То есть они будут сидеть в квартире и стрелять по нашим бойцам, а наши сидеть в окопах, так что ли? А креповых беретов способных с этим справиться не наберешься, потому что их мало, а квартир много. Интерес представляют статьи, вв которых авторы размышляют что с эти делать. Например, есть нелетальная химия.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:10
      0
      Цитата: mikh-korsakov
      Например, есть нелетальная химия.

      Россия не вышла из договора и уничтожила своё ХО, в отличии от тех же США... request
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 15:50
        +1
        Нелетальная химия не является БОВ. Например, везде с успехом применяется ри разгоне демонстраций газ черемуха. Но речь не об этом. Есть психохимические агенты, например, летучие аналоги ЛСД, вдохнув такое человек не умрёт, но на время потеряет возможность контроля над собой, а значит способность сопротивлению. Да это дорого. Но это увеличит темп продвижения в городах, а значит в конечном счёте сэкономить средства
        1. Простой
          Простой Сегодня, 16:08
          0
          Цитата: mikh-korsakov
          Есть психохимические агенты, например, летучие аналоги ЛСД, вдохнув такое человек не умрёт, но на время потеряет возможность контроля над собой, а значит способность сопротивлению.


          Напимер "сядет на измену" и начнет сдаваться. Особнно если "матюгальником" гаркнуть в ухо. wassat
  10. ligatura
    ligatura Сегодня, 14:34
    0
    Если himars замаскирован под обычный грузовик - невоенная краска плюс несколько боковых бортов, и просто проезжает по Украине, никто не подумает о нем как о военном грузовике, когда он проезжает мимо во время движения. Итак, здесь и сейчас химарс останавливается на шоссе или едет по менее часто встречающейся дороге, стреляет и выезжает обратно на шоссе. Нелегко отследить... верно?
  11. Луенков
    Луенков Сегодня, 14:38
    +2
    Где документальное подтверждение, что гражданские, а не переодетые? Это не основание НЕ уничтожать хаймерсы! Как и гости Зеленского' - поставщики оружия, преступники...
  12. Задира
    Задира Сегодня, 14:40
    +4
    Намеренно разгоняется ложный посыл, что кто то кем то прикрывается. Военные (и наши и не наши) во всех войнах делают то, что им удобно для достижения поставленной задачи. Как это ни прискорбно, гражданское население во всех войнах является помехой для противоборствующих армий и с ним в этой ситуации, как правило, не считаются.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:07
      -1
      Цитата: Задира
      гражданское население во всех войнах является помехой для противоборствующих армий и с ним в этой ситуации, как правило, не считаются.

      Сразу возникает вопрос: почему только российское население всегда и всюду является помехой? Почему тогда оно находится в зоне боевых действий без возможности эвакуации?
      1. Простой
        Простой Сегодня, 16:11
        0
        Это вопрос лучше задавать к власти в России - почему в последнее время преддворье России стало театром боевых действий.
  13. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 14:53
    +3
    Те "мирные" которые в машинах - явно не против, снимали под патриотическую музыку, да и уезжать никто не думал.
  14. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:59
    +1
    нудк а че мы хотели у них война идет а не игрульки хотят бьют откуда могут что бы нанести вред РФ ! это гуманность РФ меня поражает !
    1. Простой
      Простой Сегодня, 16:13
      0
      Есть подрзрение, что за гуманность выдают свою неспособность.
  15. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:03
    +3
    Это в очередной раз указывает на антигуманную, нацистскую сущность киевского режима, готового пожертвовать большей частью населения своей страны ради интересов западных "партнеров".

    Это в очередной раз указывает, что российским гуманизмом ежедневно выкладывается дорога в АД для жителей российских городов и граждан России, вставших под ружьё по призыву и добровольно.
    Антигуманно бросать трупы российских солдат без погребения...Антигуманно тянуть время уничтожения нацистов по причине слабой воли и отсутствия конкретного плана...Антигуманно уничтожать главарей террористических формирований и мочить «кого ни попади» в сортирах и смотреть сквозь пальцы на встречи главы укронацистского режима и его европейских пособников. Антигуманно держать миллионы россиян в чёрном теле, а никчемную часть паразитов в тепле, сытости и надежде, что ничего плохого впереди не будет ни с ними, ни с их имуществом, ни с их капиталами.
    А ещё антигуманно врать и постоянно излагать какую-то особенную теорию и стратегию ведения войны против целого блока в одиночку, имея при этом союзы, обязательства, предложения об оказании помощи и прочие преференции от товарищей и друзей, измеряя отказы десятками смертей российских граждан и успокаивая «ещё живых» притчей о несостоявшемся начале...
    Так кто нам мешает произвести адекватные ответы по нанесённому ущербу?!
    Давай, президент, потихонечку трогай
    И ТЯО извлечь не забудь!
    Чтобы не оказалось неожиданностью, как давеча на Крымском мосту: мы не предполагали, а они - собаки, - всё-таки сделали.