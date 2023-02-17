Боевики киевского режима в качестве позиций для ведения огня из американских РСЗО HIMARS нередко выбирают сугубо гражданские многолюдные объекты, такие как оживленные автомагистрали.В сети появилось записанные при помощи автомобильного регистратора кадры, на которых можно увидеть залпы ракет из РСЗО HIMARS, запускаемые непосредственно с трассы, по которой при этом продолжает передвигаться гражданский автотранспорт. Это указывает на то, что военнослужащие ВСУ не озаботились даже тем, чтобы просто перекрыть движение.Украинские боевики нередко прикрываются мирными жителями, оборудуют огневые позиции в квартирах жилых домов и устанавливают военную технику в непосредственной близости от гражданских объектов.Подобная тактика указывает на то, что поскольку боевые действия ведутся в восточных регионах постукраинского пространства, киевский режим давно не считает население этих населенных пунктов "своим", и готово прикрываться мирными жителями.Командование ВСУ осознает, что от российской армии вряд ли прилетит "ответка" в случае возможной гибели при этом мирных жителей, а в случае, если "ответка", все же, будет, можно цинично обвинить ВС РФ в военных преступлениях. Также украинские власти не считаются с разрушениями жилых домов и гибелью мирных жителей в результате попаданий ракет ПВО.Это в очередной раз указывает на антигуманную, нацистскую сущность киевского режима, готового пожертвовать большей частью населения своей страны ради интересов западных "партнеров".