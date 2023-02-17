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Глава МИД Украины Кулеба: «Если ВСУ уйдут из Бахмута, то его место займут другие города»

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Глава МИД Украины Кулеба: «Если ВСУ уйдут из Бахмута, то его место займут другие города»

ВСУ не намерены покидать Бахмут, город будет удержан, несмотря на сложную ситуацию. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.


На Украине политики уже давно решают все за военных, бросая в бой в угоду своим политическим амбициям новые массы мобилизованных украинских граждан. Такая ситуация уже дано наблюдается на Донецком направлении, где ВСУ пытались удержать сначала Соледар, а теперь Бахмут (Артемовск). Главком ВСУ Залужный неоднократно заявлял, что необходимо вывести войска из этих городов, но Зеленский посчитал, что это может ударить по его репутации и приказал держать их до последнего. Соледар ВСУ уже "додержали", пришла очередь Бахмута.

Ни для кого не секрет, что ВСУ несут огромные потери в боях с "музыкантами", это признали и на Западе, американские советники в Генштабе ВСУ призвали оставить город, но совет пропал втуне, в Бахмут вводятся новые резервы. Как заявил "великий стратег" Кулеба, Бахмут не будет сдан, даже несмотря на большие потери, потому что тогда "Бахмутом станет новый город".

(...) те, кто говорит, что оборона города требует слишком много жертв, не должен забывать, что если ВСУ уйдут из города, то другие города станут новым Бахмутом

- заявил глава украинского МИДа.

По его словам, российские войска уже начали наступление, но у них "ничего не получается", потому что мобилизация, проведенная в России, якобы провалилась, а половина мобилизованных "уже уничтожена". Впрочем, ничего нового Кулеба не сказал, снова повторив мантры про "скорую победу ВСУ", устаревшее советское оружие у российской армии и "современное западное" у украинской. В общем, все, как всегда, Украина побеждает, но наступает почему-то российская армия.

Между тем куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что на данный момент задача непременно взять Артемовск не стоит, "музыканты" занимаются уничтожением ВСУ. И чем больше Зеленский закинет войск в эту мясорубку, тем сильнее возрастут потери ВСУ.
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27 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:00
    +2
    Ни сколько не сомневаюсь,что займут это место.Хватит ли захисников на все города?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:02
      -7
      Цитата: dmi.pris1
      Ни сколько не сомневаюсь,что займут это место.Хватит ли захисников на все города?

      Само собой займут. Как и весь Донбас . Но это возьмет время.
      1. frruc
        frruc Сегодня, 14:14
        +2
        Кулеба:-..... что если ВСУ уйдут из города, то другие города станут новым Бахмутом.

        Чтобы ВСУ остались в Бахмуте в 200-м виде, они этого сами хотят.
      2. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 14:17
        +1
        "Другие города"?.. Ну, тогда, Кулеба, скорее всего, уже "озаботился судьбой" Варшавы и Берлина. И это правильно...

        Будут "помогать бандеро - кулебам", придёт значит и их черед...
        1. стар
          стар Сегодня, 15:24
          +1
          "Другие города"?.. Ну, тогда, Кулеба, скорее всего, уже "озаботился судьбой" Варшавы и Берлина.

          Кулебу даже судьба Киева не волнует
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:16
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Само собой займут. Как и весь Донбас .

        А потом и на Израиль двинут. Но это возьмет время.
      4. svp67
        svp67 Сегодня, 16:14
        0
        Цитата: Арон Заави
        Само собой займут. Как и весь Донбас

        В чем явно мало сомнений, как и в том, что "щиры" эту землю своей не считают, как и людей живущих на ней.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:28
      +1
      Когда тебе не грозит "добровольная" мобилизация на "любимой" родине, семья за границей и там же находится купленная недвижимость и заработанные "тяжёлым" трудом денежные средства, можно излучать полную уверенность и разглагольствовать о скорой победе ВСУ бесконечно долга пока другие города не станут новым Артёмовском (Бахмутом).
    3. стар
      стар Сегодня, 15:25
      +1
      Ни сколько не сомневаюсь,что займут это место.

      Ждём, когда в качестве «другого города» будет Львов.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 14:02
    +5
    Другие города конечно смогут занять место Бахмута , но при наличии подготовленного личного состава , вооружения, техники и ГСМ. С каждым следующим городом сопротивление будет стремиться к нулю -это военная аксиома.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:13
      +3
      Вот-вот. Тех, кого готовили 8 лет - уже не осталось, равно как и укрепов, которые строили 8 лет. И совершенно точно, заменить их наловленными на рынке фольксштурмовиками-теробаранами и выкопанной в грязи лункой - не выйдет
  3. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 14:04
    +4
    Хотелось бы, чтоб этот пресловутый кулеба как можно быстрее присоединился к захитникам Бахмута и на деле доказал свои измышления
  4. monetam
    monetam Сегодня, 14:05
    +3
    Как то неудивительно так получилось, что мнение Кулебы об удержании Бахмута совпадают с мнением Пригожина.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:07
    +6
    Из Мариуполя ушли, из Северодонецка с Лисичанском ушли, и из Артемовска и других городов уйдут.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:42
      -1
      Цитата: Uprun
      Из Мариуполя ушли, из Северодонецка с Лисичанском ушли, и из Артемовска и других городов уйдут.

      Таких городов, как Артёмовск - на Украине пруд пруди. Потому и Кулёба не устанет говорить: "Ну, этот сдали - другие есть", и нашим пацанам пока, к сожалению, работы хватит.
      Мне интересно - если Кулёба доживёт, если он не сбежит вовремя, то, когда наши ребята будут на границе с Польшей - про какие города он будет говорить: "А у нас ышшо есть"?

      Вспомнился М.М.Задорнов, про его визит на Север к нефтяникам, где его встретили по высшему разряду
      Едем мы по лесу, кругом деревья...
      Я его спросил:
      - А зачем тебе ЗДЕСЬ ТАКОЙ лимузин?
      Меня удивил его ответ:
      - А у меня ещё один такой же есть.
      Потом помолчал и добавил:
      - Только я его об осину ударил...
      Коллекционный лимузин за неимоверное количество долларов - об осину...
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:09
    +3
    „Wenn die Streitkräfte der Ukraine Bachmut verlassen, werden andere Städte seinen Platz einnehmen“


    Einer nächsten Städte die diesen Platz einnehmen wird, ist KIEW...!!! am laughing
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:47
      +1
      Цитата: 1erWahrheitsMinister_1984
      Einer nächsten Städte die diesen Platz einnehmen wird, ist KIEW...!!!


      С боем взяли город Киев, город весь прошли,
      И последней улицы название прочли,
      А название такое, право, слово боевое:
      Варшавская улица по городу идёт —
      Значит, нам туда дорога,
      Значит, нам туда дорога
      Варшавская улица на запад нас ведёт.
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:12
    +1
    Нет, с музыкантами все понятно. "ВСУ несут большие потери". А, ВС РФ где?
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 14:44
      +2
      Ну так Путин же четко говорил, что мы даже не начинали воевать еще. ВС нужны для войны, а не для спецопераций.
    2. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 16:13
      0
      Вероятно использовать ЧВК, при проведении СВО выгодно всем. И государству и членам ЧВК. Государство формально не при делах, если что. Сотрудники ЧВК, наверняка плац не топчут и уставы не зубрят, а занимаются делом. С дисциплиной всё должно быть на высшем уровне, новобранцам наверняка показывают видео, где изменника карают кувалдой - хочешь верь, не хочешь думай что фейк, дело твоё, но кувалда - вооон стоит.
      21 век.
  8. никникник
    никникник Сегодня, 14:16
    -1
    "На Украине политики уже давно решают все за военных, бросая в бой в угоду своим политическим амбициям" Автор а вы написав это не подумали, что тоже самое творится и в России. Если не политики, то данный вопрос уже давно был бы решен и не погибли бы столько военных и гражданских лиц, а сколько еще погибнет((((( Все не "нажрутся" лица типа Сечиных и ему подобных
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:28
    +1
    Конечно конечно, чай народ так и ломится в военкоматы. Их задача понятна, тормозить наше наступление любой ценой, и города очень даже подходят. Они же свято верят что им их ес отстроит(ну те что на передовой) а те что в кабинетах(те уже денежку делят за уничтоженные города 404й руины).
  10. Отец папы Карло
    Отец папы Карло Сегодня, 14:28
    +2
    В окопы его кинуть и через пол часа из Кулебы станет пирог кулебяка!!! laughing
  11. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 14:37
    +4
    Надеюсь и жду, чтобы скорее освободили Запорожье и Днепропетровск! Думаю, что тогда всё начнет сыпаться и Киев долго не устоит.
    1. Eroma
      Eroma Сегодня, 15:10
      0
      Такие города мы сможем занимать, только после того как у них всё начнёт сыпаться! А сыпаться у них начнется только после прекращения поддержки из вне, тогда вера в победу у них пропадёт. К сожалению, Путину нужно принимать какие то "сложные решения", во-первых по увеличению численности задействованных в СВО войск РФ, минимум в два раза fellow и найти способ заставить партнёров прекратить поддержку ВСУ техникой am К сожалению пока не видно намеков, к решительным действиям. Стратегия на огневом превосходстве, пока даёт сомнительный результат. Только численность позволяет занимать территории,
  12. vvn_vl
    vvn_vl Сегодня, 14:46
    0
    а если подобные тебе сбегут с украины, то ее место займет польша или сша???
  13. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:52
    0
    Знаем. Они, как черви, будут переползать с кочки на кочку...
    Вообще, это мне напомнило старую игру Red Alert 2 - там когда выбиваешь из дома засевших в нём пехотинцев - они выходят и дружно отправляются в соседнее здание и занимают его. Оттуда их вышибаешь - они выходят и толпой чешут в следующий целый дом...
    Но вся штука в том, что с каждым таким разом, ты кого-то из них обязательно выпиливаешь - и поэтому с каждым разом их остается все меньше и меньше...