Глава МИД Украины Кулеба: «Если ВСУ уйдут из Бахмута, то его место займут другие города»

(...) те, кто говорит, что оборона города требует слишком много жертв, не должен забывать, что если ВСУ уйдут из города, то другие города станут новым Бахмутом

ВСУ не намерены покидать Бахмут, город будет удержан, несмотря на сложную ситуацию. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.На Украине политики уже давно решают все за военных, бросая в бой в угоду своим политическим амбициям новые массы мобилизованных украинских граждан. Такая ситуация уже дано наблюдается на Донецком направлении, где ВСУ пытались удержать сначала Соледар, а теперь Бахмут (Артемовск). Главком ВСУ Залужный неоднократно заявлял, что необходимо вывести войска из этих городов, но Зеленский посчитал, что это может ударить по его репутации и приказал держать их до последнего. Соледар ВСУ уже "додержали", пришла очередь Бахмута.Ни для кого не секрет, что ВСУ несут огромные потери в боях с "музыкантами", это признали и на Западе, американские советники в Генштабе ВСУ призвали оставить город, но совет пропал втуне, в Бахмут вводятся новые резервы. Как заявил "великий стратег" Кулеба, Бахмут не будет сдан, даже несмотря на большие потери, потому что тогда "Бахмутом станет новый город".- заявил глава украинского МИДа.По его словам, российские войска уже начали наступление, но у них "ничего не получается", потому что мобилизация, проведенная в России, якобы провалилась, а половина мобилизованных "уже уничтожена". Впрочем, ничего нового Кулеба не сказал, снова повторив мантры про "скорую победу ВСУ", устаревшее советское оружие у российской армии и "современное западное" у украинской. В общем, все, как всегда, Украина побеждает, но наступает почему-то российская армия.Между тем куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что на данный момент задача непременно взять Артемовск не стоит, "музыканты" занимаются уничтожением ВСУ. И чем больше Зеленский закинет войск в эту мясорубку, тем сильнее возрастут потери ВСУ.