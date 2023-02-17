В Генштабе ВСУ сообщили о смене тактики российских морпехов на Угледарском направлении

В Генштабе ВСУ снова заявляют о смене тактики российских войск, но теперь в боях на основных направлениях. Как заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский, на Угледарском направлении наблюдается смена тактики наступающих подразделений российских морпехов.
По словам представителя Генштаба, в последние дни российские войска стали меньше атаковать ночью, предпочитая вести боевые действия днем. Полковник отметил, что почти прекращены ночные штурмовые и диверсионные действия, в это время ВС России подтягивают резервы и восстанавливают силы. Ранее в ночное время в направлении Угледара постоянно работали несколько диверсионных групп, а также велись штурмовые действия.
Враг несколько изменил свою тактику на этом направлении, он перестал ночью атаковать наши позиции. За последние 2 дня численность штурмовых действий на этом направлении колеблется от трех до четырех
- заявил он.
Зато днем атаки российских морпехов становятся все сильнее, очень мощно работает артиллерия, бьющая по позициям ВСУ. Активно работает авиация, прикрывающая атаки штурмовых групп. Наступление ведется непрерывно, но все российские атаки были отбиты, российским войска не удалось продвинуться, добавил полковник.
Между тем, как сообщают уже наши, морпехам 155-й бригады ТОФ, ведущим наступление под Угледаром, удалось продвинуться в районе дач, но не очень сильно, противник постоянно подтягивает резервы и бросает их в бой. Несмотря на это, продвижение идет, противник уничтожается.