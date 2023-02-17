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В Генштабе ВСУ сообщили о смене тактики российских морпехов на Угледарском направлении

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В Генштабе ВСУ сообщили о смене тактики российских морпехов на Угледарском направлении

В Генштабе ВСУ снова заявляют о смене тактики российских войск, но теперь в боях на основных направлениях. Как заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский, на Угледарском направлении наблюдается смена тактики наступающих подразделений российских морпехов.


По словам представителя Генштаба, в последние дни российские войска стали меньше атаковать ночью, предпочитая вести боевые действия днем. Полковник отметил, что почти прекращены ночные штурмовые и диверсионные действия, в это время ВС России подтягивают резервы и восстанавливают силы. Ранее в ночное время в направлении Угледара постоянно работали несколько диверсионных групп, а также велись штурмовые действия.

Враг несколько изменил свою тактику на этом направлении, он перестал ночью атаковать наши позиции. За последние 2 дня численность штурмовых действий на этом направлении колеблется от трех до четырех

- заявил он.

Зато днем атаки российских морпехов становятся все сильнее, очень мощно работает артиллерия, бьющая по позициям ВСУ. Активно работает авиация, прикрывающая атаки штурмовых групп. Наступление ведется непрерывно, но все российские атаки были отбиты, российским войска не удалось продвинуться, добавил полковник.

Между тем, как сообщают уже наши, морпехам 155-й бригады ТОФ, ведущим наступление под Угледаром, удалось продвинуться в районе дач, но не очень сильно, противник постоянно подтягивает резервы и бросает их в бой. Несмотря на это, продвижение идет, противник уничтожается.
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20 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 14:26
    +5
    Вот он Угледар.Помещается на одном фото.Через дорогу от высотных домов так называемые дачи.


    Для понимания:Типовая схема Взводного Опорного Пункта ВСУ. Из рекомендаций (https://t.me/poisk_mil/6061) по инженерному обеспечению войск в рамках противодействия тактики ЧВК «Вагнер».


    1. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 14:33
      0
      Это ПГТ важнее чем десяток Бахмутов. Ключевая точка для удержания остатков Херсонской и Запарожской областей, следовательно Крыма. С него ВСУ может наносить удары артиллерий по ЖД Станции Волноваха, асфальтированные дороги уже сейчас в пробках, ДРГ или Химарсы - встанет снабжение сухопутного коридора. Путь через Крым дольше и меньше пропускная способность, а новые бомбо-ракеты достают до Жанкоя.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:43
        +2
        Тогда надо надеяться что возьмут наконец Марьинку и выйдут с тыла на Угледар.

        . Российские войска продолжают штурм Марьинского укрепрайона. Из-за сложности в наступлении через центральные кварталы города ВС России перешли к тактике огибания подразделений 79-й одшбр ДШВ Украины с севера и юга, пишет Телеграм-канал «Рыбарь».
        На севере бойцы ВС России продвинулись через поля и вышли вплотную к фермерским базам в районе свинарника на запад от улицы Геологичной. Сейчас при огневой поддержке артиллерии продолжается зачистка складов.
        На юге подразделения российской Армии ведут бои в окрестностях шиноремонтного завода и автозаправочной станции, постепенно продавливая оборону ВСУ в Марьинке.

        https://odnarodyna.org/article/donbasskiy-front-v-marinke-taktika-vs-rf-izmenilas-v-paraskovievke-vsu-ispolzuyut-podzemnye



        Я не пойму зачем наши подставляют медиков если точно знают,что по ним будут стрелять Какие правила?Тут нет никаких правил.Тут война.А сами не трогаем их машины с "медпомощью",хотя точно знаем что там боеприпасы.Просто слов нет.Игра в одни ворота по нашему собственному желанию.Достала эта игра в благородство с самими собой.
        . Боевики ВСУ расстреляли группу медиков, которые ехали в Угледар для эвакуации раненых.Несмотря на опознавательные знаки медицинской службы, ВСУ вели прицельный огонь по машине, которая ехала за ранеными, корректировка огня велась при помощи дрона, сообщает Телеграмм-канал «ДНР он-лайн».
        Это не первый бесчеловечный обстрел русских медиков – киевские формирования делали так и на других участках фронта. Сами же ВСУ, вопреки всем правилам, используют машины скорой помощи для подвоза боекомплекта к передовой.
        Следователи Следственного Комитета России будут расследовать факт обстрела украинскими боевиками группы медицинских работников, спасавших раненых в районе Угледара и установят круг лиц, причастных к совершению преступления.

        https://odnarodyna.org/article/donbasskiy-front-v-marinke-taktika-vs-rf-izmenilas-v-paraskovievke-vsu-ispolzuyut-podzemnye
      2. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 15:29
        0
        "Это ПГТ важнее чем десяток Бахмутов"
        а с чего вы это взяли? такое крохотное поселение не имеет никакого ни стратегического, ни тактического значения. его легко легко окружить, да и просто, пройти мимо, не заметив. миф о его нужности и несокрушимости придуман командованием вс рф, которые даже такую деревушку взять не могут. интересно, если они там не воюют, то что они там делают? такой крохотный участок земли можно взять взводом автоматчиков и батареей миномётов. но не берут, не надо значит. важен процесс
    2. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 14:50
      +2
      Вот он Новосибирск. Весь город на одном фото. Третий в России, население полтора миллиона. Но раз весь на одном фото то взять фигня-такая логика ведь?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:08
        0
        Вы сравниваете населенные пункты с населением 15 тысяч человек и 1,62 миллиона человек?Фото Новосибирска чуть ли не из космоса.Кстати в Краснодаре 1,7 миллиона жителей.В Новосибирске 1,62 миллиона жителей. Так что кто третий в России?
        Площадь Угледара 1,41 км².
        Площадь Новосибирска 502 км².
        Так что не надо их сравнивать.Слишком разные весовые категории.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:26
    +2
    Сложно там. Очень много укропа на высотах вокруг Угледара.
    1. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 15:40
      0
      "Сложно там. Очень много укропа на высотах вокруг Угледара"
      где вы там нашли высоты? местность плоская, как стол. единственная "высота" террикон какойто шахты, высотой с 9-ти этажный дом, и далеко
  3. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 14:29
    +1
    атаки российских морпехов становятся все сильнее, очень мощно работает артиллерия, бьющая по позициям ВСУ. Активно работает авиация, прикрывающая атаки штурмовых групп. Наступление ведется непрерывно

    "Где Мы - там Победа!" Военной удачи нашим морпехам!
    1. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 15:43
      0
      ""Активно работает авиация, прикрывающая атаки штурмовых групп. Наступление ведется непрерывно"

      "Где Мы - там Победа!" Военной удачи нашим морпехам!"
      слюнями не захлебнитесь, лучше до конца дочитайте:
      "Наступление ведется непрерывно, но все российские атаки были отбиты, российским войска не удалось продвинуться, добавил полковник."
  4. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 14:34
    +1
    Командира бы туда поумнее, а то тот , что есть допускает фатальные ошибки!
    Если Угледар так важен, важнее Бахмута, то можно перейти к бороне В Бахмуте и под Кременной и дать больше сил Угледару...
    1. Хронос
      Хронос Сегодня, 15:11
      +1
      Цитата: Алексей G
      Командира бы туда поумнее, а то тот , что есть допускает фатальные ошибки!
      Если Угледар так важен, важнее Бахмута, то можно перейти к бороне В Бахмуте и под Кременной и дать больше сил Угледару...

      Под Угледаром две бригады морпехов, два добровольческих батальона 3 АК (Тигр и Алга), Восток и Каскад из бывшей НМ ДНР, общевойсковая армия (две танковых и две мотострелковых бригады). Плюс армейская авиация. Но и задача у них сложная.
      1. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 15:47
        +1
        "Под Угледаром две бригады морпехов, два добровольческих батальона 3 АК (Тигр и Алга), Восток и Каскад из бывшей НМ ДНР, общевойсковая армия (две танковых и две мотострелковых бригады). Плюс армейская авиация. Но и задача у них сложная"
        как они там все умещаются, возле этого крохотного посёлочка? и задача у них элементарно простая- захватить участок местности в полтора квадратных км, который защищает ну от силы рота противника(больше там не уместится)
  5. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:37
    +2
    Очевидно, что за много месяцев продвижения нет. С затратой такого количества ресурсов продвигаться на считанные метры - это не наступление
    Это очевидно выигрываемое всу время для подготовки к удару.
    Комплектование ударных бригад , обучение в странах нато, концентрация ресурсов.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 14:48
      +1
      Так Вам же сказано - это перемалывание. А кто кого перемалывает в большей степени, можно опустить.
    2. Комиссар_Вольф
      Комиссар_Вольф Сегодня, 14:49
      -1
      Здравая мысль, кстати Ура-патриоты Вас уже заминусовали, что более говорит о верности ваших суждений hi
    3. Eroma
      Eroma Сегодня, 14:52
      +2
      Для нормального наступления, нужно больше войск! Как там по науке: трехкратное превосходство нужно создать soldier враг оценивает наши силы в 4К штыков, по данным военкоров там 72 что ли бригада и территориальная оборона и ещё какая-то бригада вроде участвует. Морпехи как бы вообще численностью не уступали обороняющимся! Тут минимум дивизия нужна для наступления, тогда можно давить фланги и стремится просто окружить этот городок! angry если с численность не решим, в бесплодных атаках людей измотаем , технику сгубим и БК израсходует, весной они новыми бригадами на Лео и Бредли сметут! belay
      1. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 15:54
        0
        "Для нормального наступления, нужно больше войск! Как там по науке: трехкратное превосходство нужно создать ...Тут минимум дивизия нужна для наступления"
        "Под Угледаром две бригады морпехов, два добровольческих батальона 3 АК (Тигр и Алга), Восток и Каскад из бывшей НМ ДНР, общевойсковая армия (две танковых и две мотострелковых бригады). Плюс армейская авиация"
        как вы думаете, на дивизию наберётся? и почему дивизия? это если полк в обороне, но в угледаре полк не поместится
    4. аксельбант
      аксельбант Сегодня, 15:49
      +1
      "Очевидно, что за много месяцев продвижения нет. С затратой такого количества ресурсов продвигаться на считанные метры - это не наступление"
      согласен с вами- это не наступление, это преступление! и виновники должны быть наказаны, невзирая на размер погонов и близость к телу
  6. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:42
    0
    Прекращая действия ДРГ ночью - наши наверняка готовятся к чему то серьезному (чтобы наши ДРГ не попали "в замес") - я так думаю!