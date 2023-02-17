В Генштабе ВСУ сообщили о смене тактики российских морпехов на Угледарском направлении

Враг несколько изменил свою тактику на этом направлении, он перестал ночью атаковать наши позиции. За последние 2 дня численность штурмовых действий на этом направлении колеблется от трех до четырех

В Генштабе ВСУ снова заявляют о смене тактики российских войск, но теперь в боях на основных направлениях. Как заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский, на Угледарском направлении наблюдается смена тактики наступающих подразделений российских морпехов.По словам представителя Генштаба, в последние дни российские войска стали меньше атаковать ночью, предпочитая вести боевые действия днем. Полковник отметил, что почти прекращены ночные штурмовые и диверсионные действия, в это время ВС России подтягивают резервы и восстанавливают силы. Ранее в ночное время в направлении Угледара постоянно работали несколько диверсионных групп, а также велись штурмовые действия.- заявил он.Зато днем атаки российских морпехов становятся все сильнее, очень мощно работает артиллерия, бьющая по позициям ВСУ. Активно работает авиация , прикрывающая атаки штурмовых групп. Наступление ведется непрерывно, но все российские атаки были отбиты, российским войска не удалось продвинуться, добавил полковник.Между тем, как сообщают уже наши, морпехам 155-й бригады ТОФ, ведущим наступление под Угледаром, удалось продвинуться в районе дач, но не очень сильно, противник постоянно подтягивает резервы и бросает их в бой. Несмотря на это, продвижение идет, противник уничтожается.