Женщины-акционеры швейцарских ЧВК XVII и XVIII веков

Полк швейцарской гвардии при дворе Людовика XVI. Гравюра XVIII века. Фото Swiss National Museum
В старой Швейцарской Конфедерации тот факт, что такая женщина, как Мария Якобеа Цурлаубен (1658–1716), член богатой семьи Цуг, занимавшаяся наемничеством и деятельностью магистрата, организовывала вербовку наемников, на самом деле было правилом, а не исключением. Но в историографии такие женщины, как она, были и остаются незаметными. Историки в основном рассказывают бытописания деловых семей в бизнесе военных наемников так, как они были изложены в их славных семейных хрониках, гербах и генеалогических древах – главными героями XVII и XVIII веков, а именно как череду великих деятелей и военачальников. Повествование идет как рассказ о героях войны, которые шли в бой, заслужили аристократические титулы и завещали свои компании своим сыновьям в качестве отдельного наследства.
Но мало кто исследует хозяйственную деятельность ЧВК тех времен, и тут открываются кое-какие подробности. Дело в том, что женщины в Швейцарии, как правило, имели право на равные доли в наследстве и иногда были совладельцами или даже единоличными владельцами частных военных компаний. Во многие такие компании родственницы вкладывали собственные деньги, будь то в качестве наследства или в форме кредита. И многие женщины работали в таком семейном бизнесе.
Эти услуги оказывались не только из семейной преданности. Наемный бизнес был семейным предприятием, в котором должны были участвовать практически все родственники, так как они также извлекали выгоду и не обязательно деньгами. Кроме финансовой прибыли, совладельцы извлекали выгоду из социального престижа, доступа к придворному обществу и местам в учебных заведениях для их подрастающих мальчиков.
Мария Якобеа Цурлаубен, например, в течение многих лет руководила семейным бизнесом в Цуге и выступала в качестве связующего звена между своими братьями за пределами страны. Это было весьма хлопотное место, особенно в период войн, которых во время правления короля Людовика XIV (1638–1715) было много.
Те, кто вызвался на службу, подчинялись непосредственно Frau Hauptmannin, женщине-капитану. Она также координировала сеть агентов-вербовщиков, которые систематически выбирали мужчин для вербовки. Пик активности пришелся на зиму. Численность роты должна была быть пополнена заблаговременно для весенних медосмотров.
Чтобы держать друг друга в курсе дел, братья и сестры часто посылали по нескольку писем каждую неделю: cколько рекрутов нужно компаниям, сколько дезертировало в пути или было оставлено в лазарете, сколько денег осталось на оплату счетов за жилье, жалованье вербовщикам, проводникам и посыльным, а также на покупку табака, одежды и новой обуви для рекрутов. Кстати, надо было следить, чтобы большую часть этих расходов новобранцы вернули владельцу ЧВК после прибытия во Францию.
Деловое письмо Генриха Йозефа Цурлаубена Марии Якобеа Цурлаубен. Фото Kantonsbibliothek Aarau (Aarau Cantonal Library)
Этой ЧВК нужны были красивые мужчины
Новобранцы должны были быть не просто крепкими мужиками, а еще и красивыми, а именно высокими парнями крепкого телосложения – des beaux hommes, как говаривал ее брат Беат Генрих Йозеф (1663–1706). Они приезжали отовсюду: из Центральной Швейцарии, области, которая сейчас называется Аргау, Марха, Цюриха и Восточной Швейцарии, южной Германии и даже Богемии. Они не задержались надолго. Их питание и проживание в гостинице «Лёвен» в Цуге были слишком дорогими. Как только «фрау капитан» Цурлаубен собирала дюжину новобранцев, поступивших на службу наемниками, то, приняв предоплату от заказчика, она немедленно отправляла команду маршем на запад – во Францию, в сопровождении вооруженных солдат.
Этой ЧВК нужны были красивые мужчины, так как при французском королевском дворе Цурлаубены владели половиной роты гвардейцев, которыми они управляли из поколения в поколение. Это было центральным элементом наемнического бизнеса семьи, что давало им эксклюзивный доступ к придворному обществу.
В составе швейцарской гвардии рота относилась к внешней охране монарха. ЧВК охраняла королевские резиденции, сопровождала короля в поездках и сражалась в походах. Так Генрих Йозеф Цурлаубен, владелец и капитан охранной роты, брал только идеально сложенных новобранцев. Менее «красивых» мужчин, которых сестра присылала ему из Цуга, он направлял в другие отряды наемников семьи во Франции.
Не только семейство Цурлаубенов поголовно было вовлечено в наемный бизнес. Семья Пфайффер из Люцерна также принимала активное участие в этой работе.
«Акционер ЧВК Пфайффер» Мария Магдалена Пфайффер. Фото Swiss National Museum
Пока Франц Пфайффер находился во Франции в качестве командира швейцарской гвардии, его жена Мария Магдалена находилась дома и занималась «тыловым обеспечением» отряда наемников, которым командовал Франц.
Сестра Марии Якобеа, землячка Марии Барбары Цурлаубен (1660–1724), также вербовала солдат в Цуге. Сохранившиеся документы показывают, что ей также было поручено фактическое управление компанией. Она получала ежемесячные отчеты, присылаемые офицерами из Франции, и переписывалась с ними по текущим проблемам.
Женщины были не просто заменой отсутствующих мужчин. Мария Якобеа Цурлаубен оплачивала рекламу из собственных средств. После смерти Генриха Йозефа она поехала в Париж, чтобы забрать его имущество и потребовать оплаты долгов. Она также участвовала в финансовых прибылях от наемнического бизнеса, а ее муж получил должность офицера в роте своего зятя. Взамен Мария Якобеа должна была взять их престарелую мать в свой дом и заботиться о ней.
Реклама с призывом вступить в швейцарский полк на французскую службу, датируемый 1783 годом. Фото Swiss National Museum
Портреты богато украшенных командиров наемников, их величественные дома, героические рассказы и генеалогии, уходящие вглубь веков, создают гламурный фон для соблазнительно простой истории династии наемного бизнеса. В пределах отдельных династических домов роты наемников передавались из поколения в поколение. К старшему сыну, который, как новый глава семьи, командовал делами и требовал послушания от других родственников.
Однако даже беглый взгляд на женщин показывает, что дела в этом бизнесе обстояли немного сложнее, чем кажется. Наемничество в Швейцарии в те времена фактически представляло собой тип акционерного общества, вплетенного в запутанную сеть разносторонних отношений многочисленных родственников, между которыми постоянно нужно было искать баланс.