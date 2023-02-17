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«Цели ударов достигнуты, назначенные объекты поражены»: Минобороны подтвердило нанесение ракетного удара по ВПК Украины

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«Цели ударов достигнуты, назначенные объекты поражены»: Минобороны подтвердило нанесение ракетного удара по ВПК Украины

Министерство обороны официально подтвердило нанесение ракетного удара по территории Украины, основными целями стали предприятия украинского ВПК, работающие для обеспечения ВСУ. Об этом говорится в новой сводке военного ведомства.


Согласно сообщению, 16 февраля российские войска нанесли сосредоточенный, а не массированный, ракетный удар высокоточным оружием большой дальности. Применялись крылатые ракеты морского и воздушного базирования, в качестве целей выступили украинские предприятия, обеспечивающие ВСУ боеприпасами и топливом. Минобороны уже традиционно никаких подробностей не приводит, лишь заявляет, что цели ударов достигнуты, а все назначенные объекты поражены.

В результате удара нарушено снабжение группировок ВСУ топливом, значительно сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ, порохов и твердого ракетного топлива

- заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На основных направлениях снова без больших изменений, бои идут, противник сопротивляется. На Купянском наши продолжают наступление, активные боевые действия идут в районах Гряниковка, Лиман Первый, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Работает артиллерия и авиация. За сутки уничтожено до 80-и человек личного состава ВСУ, два броневика и шесть автомобилей.

На Красно-Лиманском в районах Терны ДНР, Стельмаховка, Невское и Червоная Диброва ЛНР уничтожено около 90 украинских военнослужащих, одна БМП, два броневика, РСЗО "Град" и две САУ "Акация". Здесь тоже наши продвигаются, ВСУ ожесточенно сопротивляются.

На Донецком направлении в ходе наступательных действий за сутки уничтожено до 200 всушников, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20. В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях бои идут в районах Угледара, артиллерия и авиация работала в районе Ольговское и Магдалиновка Запорожской области. Потери ВСУ: свыше 70-и человек личного состава, БМП, два броневика, два пикапа, РСЗО "Ураган", две гаубицы Д-20, одна М777. В районе Угледара уничтожен склад боеприпасов 72-й ОМБр ВСУ.

На Херсонском в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, 12 автомобилей, две САУ "Акация" и одна РСЗО HIMARS. В районе Херсона и Высшетарасовки Днепропетровской области поражены два склада с боеприпасами 124-й и 129-й бригад ТРО. В районе Никольское Херсонской области сбит вертолет Ми-8 Воздушных сил ВСУ "средствами противовоздушной обороны".

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6 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:52
    0
    Что-то явно изменилось в способе нанесения ударов и целях. Надеюсь это свидетельствует о чем-то вроде подготовки к каким-то операциям на фронте. Возможно препятствуют какой-то логистике по ротации или подвозу или конкретно воздействуют на отдельные элементы инфраструктуры. Возможно скоро все прояснится.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:53
    0
    Судя по всему били по Кременчугу и Павлограду-там крупное производство спецхимии
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:46
      0
      По Павлограду причём били ракетами Х-22.
  3. Алексей G
    Алексей G Сегодня, 15:08
    +2
    На основных направлениях снова без больших изменений, бои идут, противник сопротивляется.

    Снаряды Вагнеру дали?? Кто знает??
    Если наступать в три разные стороны то нигде ничего не изменишь! Похоже Герасимов в академии Генштаба плохо учил уроки Московского контрнаступления в ВОВ! И ничего не смыслит в Стратегии...
    Похоже мозги совсем окислились у наших командиров! Верните Суровикина хотя бы!
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:30
      0
      Иногда жевать лучше чем говорить...... Разверните вентилятор в свою сторону и продолжайте накидывать....
  4. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:44
    +1
    что мешало раньше - выводить массово из строя склады ГСМ и пункты МТО врага???