Киевский режим назначил главой администрации Чернигова бывшего комбрига ВСУ

Городскую военную администрацию Чернигова возглавил Дмитрий Брижинский. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает украинское издание «Страна».
Ранее бывший мэр города Владислав Атрошенко был отстранен от занимаемой должности по решению суда. Сразу в нескольких регионах Украины прошли отставки высокопоставленных руководителей областного и городского уровней. Чернигов не стал исключением.
О новом назначенце киевского режима известно, что 42-летний Дмитрий Брижинский – профессиональный военный, полковник украинской армии. Он получил образование в Харьковском военном институте танковых войск, который окончил с отличием в 2001 году.
Затем он служил командиром взвода, роты, батальона, начальником штаба батальона, старшим офицером управления оперативной подготовки оперативного управления командования ВСУ «Север» и начальником штаба 58-й отдельной мотопехотной бригады. С 2019 по осень 2022 гг. Брижинский был командиром 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Холодный яр».
Интересно, что в 2022 году Брижинский уволился с военной службы, хотя, по логике, 42-летний старший офицер с таким послужным списком был бы полезнее киевскому режиму на фронте. Но его было решено перевести на административную работу.
Поскольку Брижинский родился в Черниговской области, его взяли сначала советником главы областной военной администрации, а затем решили сделать мэром областного центра. Видимо, учитывая пограничное расположение Чернигова, в Киеве считают, что полковник-комбриг механизированной бригады будет уместен в текущий момент на данной должности.