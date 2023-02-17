Военное обозрение
Войти Регистрация

Военкор рассказал подробности смелой атаки российского танка Т-72Б на позицию ВСУ

10
Военкор рассказал подробности смелой атаки российского танка Т-72Б на позицию ВСУ

В районе Кременной в лесной местности ведут боевую работу танковые подразделения отдельного штурмового батальона «Урал». Недавно танкисты внезапно и дерзко атаковали противника, который из-за растерянности не успел оказать сопротивления.


Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Игорь Жданов.

Военкор в опубликованном посте рассказал подробности смелой и даже в чем-то дерзкой атаки российского танка Т-72Б-3М на позицию ВСУ.

Как сообщил журналист, боевая машина неожиданно вплотную приблизилась к укреплениям противника и открыла огонь. Ее снаряды, как в тире, точно поражали вражеские блиндажи, местоположение которых танкисты заранее получили от разведки. В это время корректировщик, наблюдая за происходящим через камеру беспилотника, подбадривает экипаж и сообщает ему о действиях противника.

Собственно, сообщать ему было особенно не о чем, так как противник просто оказался застигнут врасплох и не пытался применить против российской боевой машины противотанковое вооружение. Журналист отметил, что в нем у ВСУ недостатка не наблюдается, ведь Запад поставил его Киеву в достаточном количестве. Это «Джавелины», NLAWы, «Панцерфаусты» и многое другое.

В итоге последовала запоздалая реакция украинской артиллерии. И когда один из боеприпасов лег в 20 метрах от танка, тот вернулся к своим.

Отмечено, что на Сватово-Кременском участке фронта, как и на других, наибольшую эффективность при уничтожении опорных пунктов противника показали экипажи танков Т-72.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:56
    +4
    Танкисты-молодцы.Наследники Уральской дивизии.Берегите себя
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:58
      +4
      я горд за своих земляков-уральцев.

      ттттттттттттттттт
    2. фигвам
      фигвам Сегодня, 15:25
      +2
      Зарядка в Т-72 около 7-8 сек, но зато стабильная скорость в течении всего боя.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:58
    +5
    Профессионализм растет. И хорошая боевая дерзость появилась. Кураж. Не боятся противника и верят в свое мастерство и оружие. конкретный случай-то что, это всего лишь удачное проявление попавшее в общий доступ. Но значит-то это, что на ЛБС наши противника не боятся и готовы к наступательным действиям.
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:03
    +6
    Ролик с заряжанием конечно интересный ,но в интенсивном бою после 5-6 выстрелов ,быстрее заряжающий заряжать не станет ,скорее на оборот
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 15:12
      +3
      Ролик с заряжанием конечно интересный

      Ролик обманывает людей. Для Т-72 показан не полный процесс, в отличие от остальных ОБТ. В зависимости от укладки карусели, нужный выстрел будет подготовлен к стрельбе за 7,5-18 секунд.
      1. алексеев
        алексеев Сегодня, 15:47
        0
        Цитата: Гнусный скептик
        Ролик обманывает людей. Для Т-72 показан не полный процесс

        Это точно. wink
        Ну, расчет но то, что секунды никто считать не будет, хотели показать, что АЗ или МЗ заряжает быстро. заряжающий тоже берет снаряд из разных мест боеукладки, где удобнее и быстрее, а где и помедленнее получается. В общем, на скорострельность пушки наших танков нареканий, вроде, как нет.
        Я обратил внимание на иное. Конечно, не все доходит до нас с линии фронта, но всего лишь раз видел в действии Штору (Т-90М). Не видно было и работы старых систем: ТДА и Тучи. Это ведь тоже эффективная защита от тех же ПТУР. Или не все умеют применять, или не работают эти системы маскировки, но к лишним потерям привести могут.
  4. Дедок
    Дедок Сегодня, 15:26
    -1
    Ролик представлен для чего? - показать сколько выстрелов можно сделать за минуту, это разве полигон или танковый биатлон...?
    а в жизни все не так: два раза подряд редко дадут выстрелить с одного места...
    а значит перемещение и время на спокойную перезарядку
  5. Codett
    Codett Сегодня, 15:59
    0
    Если корректировали и наблюдали с беспелотника, то где видео, ведь ничего сложного выложить его, а так это просто болтовня
  6. Lapa
    Lapa Сегодня, 16:22
    0
    Куча видео про то как быстро стреляют с автоматом заряжания и нет ни одного про то, когда снаряды в карусели заканчиваются. А их там всего 22.
    Могу предположить, что такое видео запрещено в инете, так как это можно классифицировать, как извращенный секс в стиле садо-мазо. laughing
    В том же Леопольде 2, пускай немного медленней, но все 42 можно откидать не выходя из боя.