Военкор рассказал подробности смелой атаки российского танка Т-72Б на позицию ВСУ

В районе Кременной в лесной местности ведут боевую работу танковые подразделения отдельного штурмового батальона «Урал». Недавно танкисты внезапно и дерзко атаковали противника, который из-за растерянности не успел оказать сопротивления.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Игорь Жданов.
Военкор в опубликованном посте рассказал подробности смелой и даже в чем-то дерзкой атаки российского танка Т-72Б-3М на позицию ВСУ.
Как сообщил журналист, боевая машина неожиданно вплотную приблизилась к укреплениям противника и открыла огонь. Ее снаряды, как в тире, точно поражали вражеские блиндажи, местоположение которых танкисты заранее получили от разведки. В это время корректировщик, наблюдая за происходящим через камеру беспилотника, подбадривает экипаж и сообщает ему о действиях противника.
Собственно, сообщать ему было особенно не о чем, так как противник просто оказался застигнут врасплох и не пытался применить против российской боевой машины противотанковое вооружение. Журналист отметил, что в нем у ВСУ недостатка не наблюдается, ведь Запад поставил его Киеву в достаточном количестве. Это «Джавелины», NLAWы, «Панцерфаусты» и многое другое.
В итоге последовала запоздалая реакция украинской артиллерии. И когда один из боеприпасов лег в 20 метрах от танка, тот вернулся к своим.
Отмечено, что на Сватово-Кременском участке фронта, как и на других, наибольшую эффективность при уничтожении опорных пунктов противника показали экипажи танков Т-72.