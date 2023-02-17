Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский политик-демократ: Ллойд Остин является одним из худших военных преступников в мире

10
Американский политик-демократ: Ллойд Остин является одним из худших военных преступников в мире

Кандидат на пост губернатора штата Кентукки (США) Джеффри Янг в очередной раз выступил с резкой критикой американских властей.


На своей странице в соцсети политик-демократ написал, что действующий глава Пентагона Ллойд Остин является самым худшим в мире военным преступником, призвав отправить того в отставку.

Кроме того, по мнению Янга, вслед за Остином должны покинуть свой пост советник по нацбезопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Виктория Нуланд и, что самое главное, президент Джо Байден.

Стоит напомнить, что это не первый подобный выпад со стороны кандидата на пост губернатора Кентукки в адрес действующих властей. В конце января, Янг уже заявлял, что отставка Джо Байдена могла бы решить проблемы всего человечества.

Ранее, в середине прошлого месяца, политик-демократ и вовсе призывал объявить импичмент хозяину Белого дома, который, по его мнению, должен ответить за свои преступления на Украине, в Сирии, Ираке и Йемене.

Наконец, в одном из своих заявлений Джефри Янг подчеркивал, что все без исключения американские лидеры, которые занимали президентское кресло с 1945 года, совершали военные преступления, разжигая конфликты в разных уголках планеты.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. nPuBaTuP
    nPuBaTuP Сегодня, 15:08
    +3
    Не быть ему губернатором однозначно....
    1. volodimer
      volodimer Сегодня, 15:55
      0
      Или станет, на волне затаптывания демократов за их косяки.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:11
    +3
    Это ему сильно повезло, что он негр wink А то бы давно сидел за нетолерантность
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 15:46
      0
      Цитата: Bingo
      Это ему сильно повезло, что он негр wink А то бы давно сидел за нетолерантность

      Негр - это действующий глава Пентагона Ллойд Остин. (См. фото в статье.)

      А вот фото Джеффри Янга, БЕЛОГО кандидата на пост губернатора штата Кентукки (США).

      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 16:03
        0
        ...значит уже выехали... Ща будут сексуальные домогательства к очковым змеям всех 50 полов клеить)
  3. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 15:15
    +1
    написал, что действующий глава Пентагона Ллойд Остин является самым худшим в мире военным преступником

    По каким критериям определяется самый лучший и самый худший военный преступник ?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:33
      +1
      Геринга рядом представляют.Ллойд подходит в точь по комплекции fellow
  4. Влодек
    Влодек Сегодня, 15:18
    -1
    Отдать его в Ирак или Ливию. Там его на кол и посадят
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:28
    0
    У нас бы кто так нашего министра обороны обозвал! В один миг загремел бы за дискредитацию! laughing laughing love
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:34
    +1
    Ранее, в середине прошлого месяца, политик-демократ и вовсе призывал объявить импичмент хозяину Белого дома

    Отрицающие нацизм на Украине и её подконтрольность США и НАТО врут сами себе, заявил американский политик Джеффри Янг 6 января на своей странице в Twitter.
    «Любой, кто отрицает, что сейчас (в январе 2023 года) на Украине нацистский, марионеточный режим США и НАТО, врёт либо самому себе, либо всему миру, или и то, и другое», — написал политик.