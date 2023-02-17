Американский политик-демократ: Ллойд Остин является одним из худших военных преступников в мире

Кандидат на пост губернатора штата Кентукки (США) Джеффри Янг в очередной раз выступил с резкой критикой американских властей.На своей странице в соцсети политик-демократ написал, что действующий глава Пентагона Ллойд Остин является самым худшим в мире военным преступником, призвав отправить того в отставку.Кроме того, по мнению Янга, вслед за Остином должны покинуть свой пост советник по нацбезопасности Джейк Салливан, госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Виктория Нуланд и, что самое главное, президент Джо Байден.Стоит напомнить, что это не первый подобный выпад со стороны кандидата на пост губернатора Кентукки в адрес действующих властей. В конце января, Янг уже заявлял, что отставка Джо Байдена могла бы решить проблемы всего человечества.Ранее, в середине прошлого месяца, политик-демократ и вовсе призывал объявить импичмент хозяину Белого дома, который, по его мнению, должен ответить за свои преступления на Украине, в Сирии, Ираке и Йемене.Наконец, в одном из своих заявлений Джефри Янг подчеркивал, что все без исключения американские лидеры, которые занимали президентское кресло с 1945 года, совершали военные преступления, разжигая конфликты в разных уголках планеты.